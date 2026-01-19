BREAKING NEWS | Dorin Damir a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare și condamnat la 3 ani de închisoare

13:50

De la emoția sosirii într-o destinație nouă până la o zi relaxantă la plajă, vacanțele oferă numeroase momente care pot aduce stare de bine. Un nou raport arată însă că unele destinații fac acest lucru mai ușor decât altele. Potrivit unui studiu realizat de BookRetreats, platformă care oferă vacanțe de wellness organizate, acest oraș a […] The post Cea mai „fericită” destinație turistică din lume. Motivul pentru care turiștii se întorc aici pentru vacanță first appeared on HotNews.md.