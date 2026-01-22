A descoperit că soția îl înșeală cu un preot
HotNews, 22 ianuarie 2026 09:30
Un scandal de infidelitate a implicat un preot din Polonia și o femeie căsătorită. Marek, soțul înșelat, a descoperit relația prin intermediul camerelor de supraveghere instalate în casa lor, relatează Onet. Soția a recunoscut în fața instanței că a avut o relație cu preotul Piotr. Relația vicarului și a soției lui Marek a început ca […] The post A descoperit că soția îl înșeală cu un preot first appeared on HotNews.md.
• • •
Alte ştiri de HotNews
Acum 30 minute
09:30
Un scandal de infidelitate a implicat un preot din Polonia și o femeie căsătorită. Marek, soțul înșelat, a descoperit relația prin intermediul camerelor de supraveghere instalate în casa lor, relatează Onet. Soția a recunoscut în fața instanței că a avut o relație cu preotul Piotr. Relația vicarului și a soției lui Marek a început ca […] The post A descoperit că soția îl înșeală cu un preot first appeared on HotNews.md.
Acum o oră
09:00
VIDEO | Ion Ceban: Grija pentru oameni și investițiile în sănătate rămân o prioritate pentru Primăria Chișinău. # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a vizitat Spitalul Municipal Nr. 4, unde, cu sprijinul organizației municipale germane Einigkeit, instituția a beneficiat de paturi medicale, mobilier, scaune cu rotile și echipamente medicale necesare. „Le mulțumesc pentru acest gest de solidaritate și pentru susținerea oferită pacienților și personalului medical. În același timp, la spital sunt în proces de […] The post VIDEO | Ion Ceban: Grija pentru oameni și investițiile în sănătate rămân o prioritate pentru Primăria Chișinău. first appeared on HotNews.md.
Acum 4 ore
07:00
Horoscop 22 ianuarie – O zi cu revelații. O să aflăm cum anume s-au petrecut niște lucruri și o să ne schimbăm părerile, pentru că datele problemelor sunt diferite. VĂRSĂTOR O să puteți rezolva câteva probleme din trecut și o să dați drumul proiectelor noi, ca să căpătați vizibilitate și să vă autopromovați. O să […] The post Horoscop 22 ianuarie – Se apropie un eveniment mare pentru o zodie first appeared on HotNews.md.
Acum 24 ore
11:40
Petr Vlah despre noua dată a alegerilor în Adunarea Populară: În situaţia creată, cel mai probabil, alegerile vor fi stabilite cu o lună sau două mai târziu… # HotNews
Politicianul Petr Vlah consideră că suspendarea alegerilor în Adunarea Populară, care urmeau să aibă loc la 22 martie, oferă o șansă de a examina posibilitatea alegerilor anticipate al Bașcanului. Într-o postare pe contul său de facebook, Vlah spune că, în situaţia creată cel mai probabil, alegerile vor fi stabilite cu o lună sau două mai […] The post Petr Vlah despre noua dată a alegerilor în Adunarea Populară: În situaţia creată, cel mai probabil, alegerile vor fi stabilite cu o lună sau două mai târziu… first appeared on HotNews.md.
11:30
Cornel Ciurea: Ideea Irinei Vlah privind un referendum în problema statalităţii poate fi şi o salvare pentru PAS şi pentru Maia Sandu # HotNews
Analistul politic Cornel Ciurea afirmă că „iniţiativa Irinei Vlah de organizare a unui referendum în problema statalităţii trebuie tratată cu maximă responsabilitate şi maturitate politică. Căci ea oferă o mulţime de oportunităţi, îndepărtând, totodată, multe riscuri ce planează asupra Republicii Moldova sau pot apărea pe parcurs”. Expertul, într-un editorial pe politics.md, a notat că „Irina Vlah, […] The post Cornel Ciurea: Ideea Irinei Vlah privind un referendum în problema statalităţii poate fi şi o salvare pentru PAS şi pentru Maia Sandu first appeared on HotNews.md.
Ieri
07:00
Horoscop 21 ianuarie – confirmări azi. O să ne bucurăm că primim ok-ul pentru diverse lucruri și o să ne asigurăm că urmăm un traseu de succes. VĂRSĂTOR Vești bune, planuri mari și poate începeți o nouă aventură profesională, care promite notorietate și progres. O să puteți rezolva tot felul de treburi, și de serviciu, […] The post Horoscop 21 ianuarie – LEU – o să bateți palma pentru o colaborare first appeared on HotNews.md.
20 ianuarie 2026
20:50
Guvernul polonez proeuropean a anunțat marți intenția de a elimina progresiv ajutorul excepțional acordat de la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022 numeroșilor ucraineni care au fugit de război și s-au instalat în Polonia, transmite AFP. ‘După patru ani, situația este mai stabilă’, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, Adam Szlapka, într-o […] The post ULTIMA ORĂ: Polonia taie ajutorul de urgență acordat ucrainenilor care au fugit de război first appeared on HotNews.md.
16:50
MAN constată cu îngrijorare tentativa consilierilor PAS de a substitui justiția prin declarații politice manipulatorii și mincinoase # HotNews
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a venit cu un comentariu la declarațiile consilierilor PAS. Echipa de juriști a Partidului Politic MAN constată cu îngrijorare tentativa consilierilor PAS de a substitui justiția prin declarații politice manipulatorii și mincinoase, exercitând presiune mediatică în cadrul conferinței de presă din 19 ianuarie 2026. Prin asocierea artificială a unor subiecte distincte […] The post MAN constată cu îngrijorare tentativa consilierilor PAS de a substitui justiția prin declarații politice manipulatorii și mincinoase first appeared on HotNews.md.
16:30
Olesea Stamate: Care este Plan de guvernare a guvernului Munteanu? Ce are de gând să facă în 2026? # HotNews
Fosta deputată Olesea Stamate critică lipsa unui Program de activitate al actualului Guvern, la aproape trei luni de la învestire. Potrivit acesteia, pe site-ul oficial al Guvernului nu există niciun plan de acțiuni sau document strategic care să arate ce intenționează Executivul să facă în 2026 și în anii următori. Stamate susține că documentul prezentat […] The post Olesea Stamate: Care este Plan de guvernare a guvernului Munteanu? Ce are de gând să facă în 2026? first appeared on HotNews.md.
15:50
Cooperarea dintre România și Republica Moldova, precum și proiectele majore de dezvoltare implementate la Chișinău, au fost prezentate de Primarul General, Ion Ceban, în cadrul Conferinței transfrontaliere pentru dezvoltare durabilă. „Pentru noi, pentru actorii politici, fie că suntem în administrație, fie că activăm în alte domenii, este foarte important să înțelegem că procesul de integrare […] The post Ion Ceban: România a fost și rămâne principalul partener strategic al Chișinăului first appeared on HotNews.md.
13:20
Un american a plecat cu iahtul la întâlnirea cu o rusoaică, dar a primit 5 ani de închisoare # HotNews
Un american a primit 5 ani de închisoare după ce a plecat cu iahtul la întâlnirea cu o rusoiacă pe care o cunoscuse pe internet. Un tribunal rus l-a condamnat pentru că a trecut granița cu o armă, după ce a navigat la bordul unui iaht din Statele Unite, relatează Reuters. Riscuri de detenție arbitrară […] The post Un american a plecat cu iahtul la întâlnirea cu o rusoaică, dar a primit 5 ani de închisoare first appeared on HotNews.md.
13:10
Ion Ceban a discutat cu o delegație a Republicii Elene despre cooperarea municipală și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova # HotNews
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău și președintele Partidului Mișcarea Alternativa Națională, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Republicii Elene, condusă de Dr. Maximos Charakopoulos, deputat în Parlamentul Elen, secretar general și șef al Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, precum și cu Nikolaos Krikos, ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova. „Am subliniat relațiile istorice […] The post Ion Ceban a discutat cu o delegație a Republicii Elene despre cooperarea municipală și sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova first appeared on HotNews.md.
13:00
VIDEO | Partidul Nostru lansează un proiect mult așteptat de primării: scutirea de taxe pentru bunurile donate # HotNews
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament a înregistrat un proiect de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, facilitând accesul la autospeciale, utilaje și echipamente pentru serviciile publice. În prezent primăriile se confruntă de costuri excesive și procedurile birocratice pentru bunurile donate cu titlu gratuit. Chiar și donațiile esențiale pentru comunități […] The post VIDEO | Partidul Nostru lansează un proiect mult așteptat de primării: scutirea de taxe pentru bunurile donate first appeared on HotNews.md.
10:10
VIDEO | Irina Vlah propune organizarea unui referendum privind viitorul Republicii Moldova ca stat independent: Nu am niciun dubiu că oamenii vor vota pentru păstrarea statalităţii # HotNews
Politiciana Irina Vlah consideră că ar fi corect de organizat un referendum similar celui din 6 martie 1994, iar cetăţenii să fie din nou invitaţi să răspundă la întrebarea dacă văd viitorul Republicii Moldova ca stat independent, în contextul în care președintele Maia Sandu a declarat că ar susține un referendum privind unirea cu România. […] The post VIDEO | Irina Vlah propune organizarea unui referendum privind viitorul Republicii Moldova ca stat independent: Nu am niciun dubiu că oamenii vor vota pentru păstrarea statalităţii first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
VIDEO | Ion Ceban: Primăria Chișinău propune Planul Municipal de Prevenție și Combatere a Consumului de Droguri # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, declară că urmează mai multe etape pentru consultările publice: inițierea oficială a dezbaterii, informarea și mobilizarea părților interesate, colectarea propunerilor pe platforma publică, termenul-limită fiind 30 ianuarie 2026. În etapele următoare va avea loc analiza și integrarea contribuțiilor, definitivarea planului și elaborarea versiunii finale, ședințe cu toate părțile interesate și, în […] The post VIDEO | Ion Ceban: Primăria Chișinău propune Planul Municipal de Prevenție și Combatere a Consumului de Droguri first appeared on HotNews.md.
08:30
Infrastructura critică a Kievului a fost grav afectată marți dimineață în urma unui atac cu drone și rachete. Primarul capitalei a confirmat că locuitorii se confruntă cu întreruperi ale furnizării de apă și electricitate din cauza exploziilor, potrivit Reuters. Atacul asupra malului estic al râului Dnipro a întrerupt atât alimentarea cu energie electrică, cât şi […] The post Kievul este fără energie electrică şi apă, după un nou atac masiv cu drone și rachete first appeared on HotNews.md.
07:40
Președintele Bulgariei a demisionat pe fondul speculațiilor că își va forma propriul partid # HotNews
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a anunțat acesta într-un discurs luni, prin acest gest alimentând speculațiile că își va forma propriul partid politic pentru a candida la viitoarele alegeri parlamentare, după ce guvernul anterior a demisionat luna trecută, scrie Reuters. Radev, care urma să ocupe această funcție, în mare parte ceremonială, până în ianuarie […] The post Președintele Bulgariei a demisionat pe fondul speculațiilor că își va forma propriul partid first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 20 ianuarie – o zi cu revelații. Or să iasă la iveală niște adevăruri care ne pot schimba optica de viață și ne pot redirecționa spre lucruri corecte. VĂRSĂTOR Noutăți de bun augur: o să ieșiți pe undeva în societate, poate la un spectacol, o lansare de proiect, o gală, ceva care vă stârnește […] The post Horoscop 20 ianuarie – PEȘTI – încep să se contureze niște proiecte first appeared on HotNews.md.
19 ianuarie 2026
18:40
Incident incredibil într-un aeroport european. Zeci de pasageri au fost uitați pe o scară, avionul a plecat fără ei # HotNews
Un incident incredibil s-a produs luni într-un aeroport european. Zeci de pasageri au fost uitați pe o scară, iar avionul a plecat fără ei. Compania aeriană a prezentat scuze și a oferit celor uitați în aeroport bilete în alte avioane. Incidentul s-a produs luni pe aeroportul din Manchester, Marea Britanie, potrivit Express. Zeci de turiști […] The post Incident incredibil într-un aeroport european. Zeci de pasageri au fost uitați pe o scară, avionul a plecat fără ei first appeared on HotNews.md.
18:10
Armata ia în calcul mărirea dispozitivelor de militari și tehnică antiaeriană la granița cu Ucraina, în zona Dobrogei, pentru că, după cum anunță ministrul Apărării, Radu Miruță, deși desfășurarea de forțe a Armatei este de amploare, unele drone nu sunt depistate de radare și ajung să se prăbușească pe teritoriul național. Într-un interviu la Digi24, […] The post ULTIMA ORĂ: România trimite mai mulți militari și tehnică la granița cu Ucraina first appeared on HotNews.md.
17:20
Ion Sturza afirmă că Republica Moldova nu este amenințată de o invazie militară iminentă, ci de riscul unui abandon intern, cauzat de dezamăgirea și oboseala propriilor cetățeni. Într-un text publicat la început de an, acesta susține că statul ar putea ceda nu sub presiune externă, ci prin pierderea încrederii oamenilor în instituții și în sensul […] The post Ion Sturza: Moldova nu va fi cucerită, ci va fi abandonată de proprii cetățeni first appeared on HotNews.md.
15:30
BREAKING NEWS | Dorin Damir a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare și condamnat la 3 ani de închisoare # HotNews
Dorin Damir a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare și condamnat la 3 ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, instanța l-a achitat pe alte trei capete de acuzare. Hotărârea a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026, în lipsa inculpatului, de un complet de judecată prezidat de […] The post BREAKING NEWS | Dorin Damir a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare și condamnat la 3 ani de închisoare first appeared on HotNews.md.
15:10
Alexandr Berlinschii, deputatul Partidului Nostru, a discutat cu Președintele Albaniei, aflat în vizită oficială în Republica Moldova # HotNews
Alexandr Berlinschii, deputatul Partidului Nostru, președintele Grupului Parlamentar de prietenie cu Republica Albania, a participat astăzi la întrevederea oficială cu Bajram Begaj, Președintele Republicii Albania, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, părțile au abordat subiecte ce țin de consolidarea relațiilor moldo-albaneze, sprijinul reciproc în procesul de integrare europeană, precum și dezvoltarea […] The post Alexandr Berlinschii, deputatul Partidului Nostru, a discutat cu Președintele Albaniei, aflat în vizită oficială în Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
15:10
ULTIMA ORĂ: Delegaţia Danemarcei a decis să boicoteze Forumul Economic Mondial de la Davos # HotNews
După ce disputa privind Groenlanda s-a intensificat în weekend, oficialii danezi au decis să nu participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie bloomberg.com. „Putem confirma că guvernul danez nu va fi reprezentat la Davos săptămâna aceasta”, a declarat Forumul într-un comunicat către Bloomberg. „Reprezentanții guvernului danez au fost invitați anul acesta, iar orice […] The post ULTIMA ORĂ: Delegaţia Danemarcei a decis să boicoteze Forumul Economic Mondial de la Davos first appeared on HotNews.md.
14:50
DOC | Gheorghe Gonța a depus un denunț la Procuratura Generală, iar Maia Sandu ar putea fi audiată penal # HotNews
Jurnalistul Gheorghe Gonța a înregistrat astăzi, 19 ianuarie 2026, un denunț la Procuratura Generală a Republicii Moldova, solicitând examinarea unor fapte pretins ilegale legate de achiziționarea energiei electrice de la MoldGRES, scrie PATRIOT. Potrivit documentului, denunțul vizează declarațiile publice făcute la 12.11.2020 de Maia Sandu, pe canalul de YouTube „В гостях у Гордона”, în care […] The post DOC | Gheorghe Gonța a depus un denunț la Procuratura Generală, iar Maia Sandu ar putea fi audiată penal first appeared on HotNews.md.
14:00
VIDEO | Ion Ceban: Anul 2026 în municipiul Chișinău va fi declarat anul mobilității urbane # HotNews
Anul 2026 în municipiul Chișinău va fi declarat anul mobilității urbane. Asta, ținând cont de faptul că suntem pe final cu foarte multe studii și strategii în această privință, inclusiv viziunea de dezvoltare a mobilității urbane sustenabile în municipiul Chișinău, elaborată împreună cu partenerii europeni, declară Ion Ceban. Potrivit lui Ion Ceban, toate acțiunile care […] The post VIDEO | Ion Ceban: Anul 2026 în municipiul Chișinău va fi declarat anul mobilității urbane first appeared on HotNews.md.
11:40
Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău, anunță o veste foarte bună pentru Chișinău și pentru chișinăuieni # HotNews
Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău, anunță o veste foarte bună pentru Chișinău și pentru chișinăuieni. Este vorba despre lansarea unei noi licitații internaționale, care vizează lucrările de reabilitare a albiei râului Bîc. Primăria municipiului Chișinău, cu suportul partenerilor europeni și al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, implementează un proiect major de reabilitare […] The post Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău, anunță o veste foarte bună pentru Chișinău și pentru chișinăuieni first appeared on HotNews.md.
09:40
România se află într-un moment geopolitic de maximă vulnerabilitate, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, iar eventualele represalii comerciale ale UE împotriva administrației Trump ar putea avea consecințe grave pentru securitatea și economia regiunii. Avertismentul vine de la Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și fost consilier prezidențial, care a declarat […] The post Diaconescu: România este în pericol în conflictul SUA – UE first appeared on HotNews.md.
09:30
ULTIMA ORĂ România face ultimii pași pentru a prelua Portul Giurgiulești din Republica Moldova # HotNews
România face ultimii pași pentru a prelua, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța, compania Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, din Republica Moldova. Acordul de vânzare-cumpărare, inclusiv prețul tranzacției, va fi supus acum aprobării Adunării Generale a Acționarilor. Compania Națională Administația Porturilor Maritime SA Constanța (APM), controlată de statul român prin Ministerul Transporturilor, cu 80% […] The post ULTIMA ORĂ România face ultimii pași pentru a prelua Portul Giurgiulești din Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
09:20
Cele cinci țări cu cel mai ridicat cost al vieții din lume. Pe primul loc e un stat din Europa # HotNews
Costul vieții variază semnificativ la nivel global, fiind influențat de prețurile locuințelor, alimentelor, transportului, serviciilor medicale, nivelul taxelor și puterea de cumpărare. Potrivit clasamentului realizat de platforma World Population Review, câteva țări se detașează clar prin cheltuieli zilnice extrem de ridicate, fie din cauza salariilor mari și a monedelor puternice, fie din cauza dependenței de […] The post Cele cinci țări cu cel mai ridicat cost al vieții din lume. Pe primul loc e un stat din Europa first appeared on HotNews.md.
09:00
Blue Monday 2026 cade pe 19 ianuarie și este promovată drept „cea mai tristă zi a anului”, idee creată în 2005 de o firmă de turism britanică împreună cu un psiholog, fără o bază științifică verificabilă. Formula folosită nu a fost demonstrată științific, iar conceptul este considerat o inițiativă de marketing. Deși ianuarie poate fi […] The post 19 ianuarie, Blue Monday 2026. De ce este considerată cea mai tristă zi din an first appeared on HotNews.md.
08:50
Rusia pune degetul pe rană, după amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda. „NATO a luat sfârșit” # HotNews
Oficialii ruși au salutat amenințările venite din partea președintelui american Donald Trump de a impune tarife aliaților NATO după ce au opus rezistență privind achiziționarea Groenlandei. Trump a declarat sâmbătă că Washingtonul va impune taxe vamale de 10% începând cu 1 februarie aliaților europeni – Franța, Suedia, Danemarca, Norvegia, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda […] The post Rusia pune degetul pe rană, după amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda. „NATO a luat sfârșit” first appeared on HotNews.md.
08:40
Cele mai frumoase străzi din lume sunt în Australia, Europa și America de Nord. Potrivit unui top realizat de britanici, trei străzi de pe continentele menționate ocupă primele trei locuri. Strada considerată cea mai frumoasă își schimbă aspectul în fiecare zi. Cele mai frumoase străzi din lume reprezintă adevărate atracții turistice. În topul jurnaliștilor britanici […] The post Cele mai frumoase 11 străzi din lume. Prima în top își schimbă aspectul în fiecare zi first appeared on HotNews.md.
07:40
”Oare ar trebui să încălzesc mașina înainte de a conduce pe temperaturi foarte mici?”. Iată ne sfătuiesc experții americani # HotNews
Pe măsură ce temperaturile scăzute acoperă tot mai multe regiuni ale țării, experții auto au lămurit care este, de fapt, adevărul despre conducerea unui autovehicul în timpul unor temperaturi foarte scăzute. American Automobile Association (AAA) este o federație non-profit importantă de cluburi auto din America de Nord, care oferă asistență rutieră, servicii de călătorie, asigurări […] The post ”Oare ar trebui să încălzesc mașina înainte de a conduce pe temperaturi foarte mici?”. Iată ne sfătuiesc experții americani first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 19 ianuarie – FECIOARĂ – o să recuperați bani dintre cei pe care nu credeați că o să-i mai vedeți # HotNews
Horoscop 19 ianuarie – o zi reușită. Sunt aspecte asortate și o să ne putem simți în largul nostru ca să facem lucruri valoroase, de care să fim mândri. CAPRICORN O să aveți de recuperat bani, faceți și plăți, poate inițiați un proiect pe care îl aveți de anul trecut și o să vă apucați […] The post Horoscop 19 ianuarie – FECIOARĂ – o să recuperați bani dintre cei pe care nu credeați că o să-i mai vedeți first appeared on HotNews.md.
18 ianuarie 2026
22:30
ULTIMA ORĂ: Catastrofă feroviară în Spania: Morți și numeroși răniți, după ce 2 trenuri de mare viteză au deraiat; traficul spre Madrid este blocat # HotNews
Un grav accident feroviar a avut loc duminică seara, în localitatea Adamuz, provincia Córdoba, unde două trenuri de mare viteză au deraiat după ce unul dintre ele a pătruns pe linia alăturată. Autoritățile spaniole confirmă cel puțin doi morți, mai mulți răniți și pasageri rămași blocați în vagoane, în timp ce operațiunile de salvare sunt […] The post ULTIMA ORĂ: Catastrofă feroviară în Spania: Morți și numeroși răniți, după ce 2 trenuri de mare viteză au deraiat; traficul spre Madrid este blocat first appeared on HotNews.md.
21:10
VIDEO | Traian Băsescu, despre declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „A fost imprudentă” # HotNews
Fostul președinte al României Traian Băsescu a spus, la Digi24, că declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România a fost „imprudentă”, argumentând că afirmațiile au stârnit furia opoziției într-un moment dificil pentru țara sa. „Noi știm că ar vrea unirea, dar când are război la graniță, cu rușii gata să […] The post VIDEO | Traian Băsescu, despre declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „A fost imprudentă” first appeared on HotNews.md.
09:20
VIDEO | Ion Ceban: Pe 25 ianuarie poți câștiga Premiul cel mare: o motocicletă, dar și alte zeci de premii! # HotNews
Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău, ne invită pe data de 25 ianuarie în Piața Marii Adunări Naționale să participăm la un eveniment de amploare, dedicat închiderii Târgului de Crăciun 2025–2026. Începând cu ora 18:00, formația SunStroke Project va susține un program artistic special, iar marea surpriză a serii o constituie premiile oferite în […] The post VIDEO | Ion Ceban: Pe 25 ianuarie poți câștiga Premiul cel mare: o motocicletă, dar și alte zeci de premii! first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 18 ianuarie – Luna nouă, cu vești de tot felul. O să ne gândim serios la ce e important pentru noi și pentru ai noștri, ca să nu greșim direcția. CAPRICORN Noutăți, vești bune, confirmări că niște lucruri sunt posibile după anumite intervenții și or să apară progrese pe mai multe planuri. O să […] The post Horoscop 18 ianuarie – Zodia pentru care sună clopote de nuntă first appeared on HotNews.md.
17 ianuarie 2026
21:30
Un belgian spune că trăiește „ca un rege” în Spania cu 1.000 de euro pe lună, într-un apartament sub 100.000 de euro # HotNews
La 57 de ani, Claude Charlier, din Saint-Mard, nu se vede îmbătrânind în Belgia. Costul ridicat al vieții, clima și nivelul general de trai l-au determinat să aleagă Spania. Nu regretă deloc apartamentul cumpărat pe Costa Blanca cu mai puțin de 100.000 de euro. „Să rămân în Belgia este exclus”, spune el fără ocolișuri, relatează […] The post Un belgian spune că trăiește „ca un rege” în Spania cu 1.000 de euro pe lună, într-un apartament sub 100.000 de euro first appeared on HotNews.md.
16:30
Societățile cu capital rusesc s-au dublat în ultimele luni în Italia, iar cifra de afaceri totală ajunge la 2,5 miliarde de euro # HotNews
Societățile cu capital rusesc s-au dublat în ultimele luni în Italia, notează Corriere della Sera. În contratendință față de restul Europei, în Italia s-a înregistrat o creștere bruscă și misterioasă: cifra de afaceri totală ajunge la 2,5 miliarde de euro. În ultimele șase luni, numărul societăților italiene controlate de capital rusesc s-a dublat aproape, în […] The post Societățile cu capital rusesc s-au dublat în ultimele luni în Italia, iar cifra de afaceri totală ajunge la 2,5 miliarde de euro first appeared on HotNews.md.
10:30
Caz șocant în SUA: Un băiat de 11 ani l-a împușcat mortal pe tatăl său după ce i-a luat consola de jocuri # HotNews
Cazul, petrecut în statul american Pennsylvania, arată cât de ușor pot avea copiii acces la arme SUA, care sunt omniprezente, relatează The Guardian. Un băiat de 11 ani din Pennsylvania e acuzat că și-a împușcat mortal tatăl după ce i-a fost confiscată consola de jocuri portabilă Nintendo Switch. Cazul a avut loc pe 13 ianuarie […] The post Caz șocant în SUA: Un băiat de 11 ani l-a împușcat mortal pe tatăl său după ce i-a luat consola de jocuri first appeared on HotNews.md.
10:20
Deși până nu demult reprezentau doar un obiect banal, de cele mai multe ori uitat prin sertare sau poduri, casetele muzicale vechi pot valora acum mii de euro. Bineînțeles că raritatea și specificul anumitor ediții sunt factorii decisivi care transformă aceste obiecte aparent modeste în piese de colecție extrem de valoroase, scrie Blic. Mai mult […] The post Casetele audio vechi valorează astăzi o adevărată avere. Unele se vând cu mii de euro first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 17 ianuarie – cine se poate întâlni cu niște oameni de care s-ar putea să depindă viitorul lor # HotNews
Horoscop 17 ianuarie – o zi cu soare și piper. O să ne permitem diverse lucruri: să ieșim la masă în oraș, la plimbare, la un spectacol, dar o să avem grijă să fim și chibzuiți. CAPRICORN E posibil să aveți emoții, că urmează să vă întâlniți cu niște oameni de care s-ar putea să […] The post Horoscop 17 ianuarie – cine se poate întâlni cu niște oameni de care s-ar putea să depindă viitorul lor first appeared on HotNews.md.
16 ianuarie 2026
21:40
Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău, declară că Ziua Culturii este despre oamenii care dau sens identității noastre. Cu acest prilej, susține Ion Ceban, la Chișinău, am organizat un eveniment dedicat culturii, cu și despre oamenii care o construiesc zi de zi. Un eveniment în care am vorbit despre munca, talentul și implicarea celor […] The post VIDEO | Ion Ceban: În ultimii ani, la Chișinău, cultura a devenit o prioritate first appeared on HotNews.md.
21:00
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că toate școlile din capitala Ucrainei vor fi închise până la 1 februarie, ca urmare a crizei energetice provocate de recentele bombardamente rusești. Autoritățile locale au introdus totodată noi măsuri de economisire a energiei. „Începând de la 19 ianuarie, şcolile capitalei vor fi închise până la 1 fenruarie”, a […] The post Școlile din Kiev se închid până la 1 februarie, după bombardamentele rușilor first appeared on HotNews.md.
18:10
China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia, deși Moscova și Beijing semnaseră un contract valabil până în 2037. Motivul este că energia din Rusia a devenit mai scumpă decât cea produsă pe plan local de China. China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia începând cu 1 ianuarie 2026, scrie […] The post BREAKING NEWS: China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia first appeared on HotNews.md.
17:10
Un fost demnitar rus a fost găsit mort în casa sa din Moscova, într-un caz pe care autorităţile îl descriu ca fiind o aparentă sinucidere, cel mai recent dintr-o serie de decese misterioase şi violente care au implicat elita Kremlinului, relatează postul polonez de televiziune TVP World, citat de News.ro. Aleksei Skliar, care a ocupat […] The post ULTIMA ORĂ: Fost viceministru rus, găsit mort la Moscova first appeared on HotNews.md.
17:00
Un sat mic din Moldova mizează pe locuințele sale pitorești pentru a atrage turiști. Este vorba despre Rogojeni care își promovează așa numitele case de hobbiți. Localnicii numesc „bască” locuința construită din piatră și pământ. Casele sunt parțial la nivelul solului și seamănă destul de mult cu locuințele hobbiților din „Stăpânul Inelelor” Oricum, casele sunt […] The post Un sat din Moldova atrage turiști cu ajutorul caselor de hobbiți first appeared on HotNews.md.
16:50
Ministrul Sănătății din România s-a întâlnit cu Emil Ceban – cinci axe prioritare de colaborare # HotNews
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit vineri la Chișinău cu omologul său din Republica Moldova, Emil Ceban. Discuțiile s-au concentrat pe funcționarea concretă a sistemului de sănătate și pe soluții aplicabile în practică, nu doar la nivel teoretic. Cei doi miniștri au convenit reluarea și resemnarea Memorandumului de cooperare dintre cele două ministere, cu accent […] The post Ministrul Sănătății din România s-a întâlnit cu Emil Ceban – cinci axe prioritare de colaborare first appeared on HotNews.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.