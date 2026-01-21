Horoscop 21 ianuarie – LEU – o să bateți palma pentru o colaborare

14:30

Ucraina nu mai are nicio centrală electrică complet funcţională, a declarat ministrul energiei, Denys Şmîhal. El a precizat, totodată, că rezervele de combustibil acoperă necesarul pentru mai mult de 20 de zile şi că importurile continuă. Nu au fost impuse restricţii la consumul de gaze, iar poliţia îşi intensifică patrulele pentru a menţine ordinea şi […]