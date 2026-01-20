Horoscop 20 ianuarie – PEȘTI – încep să se contureze niște proiecte
HotNews, 20 ianuarie 2026 07:10
Horoscop 20 ianuarie – o zi cu revelații. Or să iasă la iveală niște adevăruri care ne pot schimba optica de viață și ne pot redirecționa spre lucruri corecte. VĂRSĂTOR Noutăți de bun augur: o să ieșiți pe undeva în societate, poate la un spectacol, o lansare de proiect, o gală, ceva care vă stârnește […] The post Horoscop 20 ianuarie – PEȘTI – încep să se contureze niște proiecte first appeared on HotNews.md.
• • •
Alte ştiri de HotNews
Acum 30 minute
07:10
Horoscop 20 ianuarie – o zi cu revelații. Or să iasă la iveală niște adevăruri care ne pot schimba optica de viață și ne pot redirecționa spre lucruri corecte. VĂRSĂTOR Noutăți de bun augur: o să ieșiți pe undeva în societate, poate la un spectacol, o lansare de proiect, o gală, ceva care vă stârnește […] The post Horoscop 20 ianuarie – PEȘTI – încep să se contureze niște proiecte first appeared on HotNews.md.
Acum 12 ore
18:40
Incident incredibil într-un aeroport european. Zeci de pasageri au fost uitați pe o scară, avionul a plecat fără ei # HotNews
Un incident incredibil s-a produs luni într-un aeroport european. Zeci de pasageri au fost uitați pe o scară, iar avionul a plecat fără ei. Compania aeriană a prezentat scuze și a oferit celor uitați în aeroport bilete în alte avioane. Incidentul s-a produs luni pe aeroportul din Manchester, Marea Britanie, potrivit Express. Zeci de turiști […] The post Incident incredibil într-un aeroport european. Zeci de pasageri au fost uitați pe o scară, avionul a plecat fără ei first appeared on HotNews.md.
Acum 24 ore
18:10
Armata ia în calcul mărirea dispozitivelor de militari și tehnică antiaeriană la granița cu Ucraina, în zona Dobrogei, pentru că, după cum anunță ministrul Apărării, Radu Miruță, deși desfășurarea de forțe a Armatei este de amploare, unele drone nu sunt depistate de radare și ajung să se prăbușească pe teritoriul național. Într-un interviu la Digi24, […] The post ULTIMA ORĂ: România trimite mai mulți militari și tehnică la granița cu Ucraina first appeared on HotNews.md.
17:20
Ion Sturza afirmă că Republica Moldova nu este amenințată de o invazie militară iminentă, ci de riscul unui abandon intern, cauzat de dezamăgirea și oboseala propriilor cetățeni. Într-un text publicat la început de an, acesta susține că statul ar putea ceda nu sub presiune externă, ci prin pierderea încrederii oamenilor în instituții și în sensul […] The post Ion Sturza: Moldova nu va fi cucerită, ci va fi abandonată de proprii cetățeni first appeared on HotNews.md.
15:30
BREAKING NEWS | Dorin Damir a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare și condamnat la 3 ani de închisoare # HotNews
Dorin Damir a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare și condamnat la 3 ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, instanța l-a achitat pe alte trei capete de acuzare. Hotărârea a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026, în lipsa inculpatului, de un complet de judecată prezidat de […] The post BREAKING NEWS | Dorin Damir a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare și condamnat la 3 ani de închisoare first appeared on HotNews.md.
15:10
Alexandr Berlinschii, deputatul Partidului Nostru, a discutat cu Președintele Albaniei, aflat în vizită oficială în Republica Moldova # HotNews
Alexandr Berlinschii, deputatul Partidului Nostru, președintele Grupului Parlamentar de prietenie cu Republica Albania, a participat astăzi la întrevederea oficială cu Bajram Begaj, Președintele Republicii Albania, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, părțile au abordat subiecte ce țin de consolidarea relațiilor moldo-albaneze, sprijinul reciproc în procesul de integrare europeană, precum și dezvoltarea […] The post Alexandr Berlinschii, deputatul Partidului Nostru, a discutat cu Președintele Albaniei, aflat în vizită oficială în Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
15:10
ULTIMA ORĂ: Delegaţia Danemarcei a decis să boicoteze Forumul Economic Mondial de la Davos # HotNews
După ce disputa privind Groenlanda s-a intensificat în weekend, oficialii danezi au decis să nu participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie bloomberg.com. „Putem confirma că guvernul danez nu va fi reprezentat la Davos săptămâna aceasta”, a declarat Forumul într-un comunicat către Bloomberg. „Reprezentanții guvernului danez au fost invitați anul acesta, iar orice […] The post ULTIMA ORĂ: Delegaţia Danemarcei a decis să boicoteze Forumul Economic Mondial de la Davos first appeared on HotNews.md.
14:50
DOC | Gheorghe Gonța a depus un denunț la Procuratura Generală, iar Maia Sandu ar putea fi audiată penal # HotNews
Jurnalistul Gheorghe Gonța a înregistrat astăzi, 19 ianuarie 2026, un denunț la Procuratura Generală a Republicii Moldova, solicitând examinarea unor fapte pretins ilegale legate de achiziționarea energiei electrice de la MoldGRES, scrie PATRIOT. Potrivit documentului, denunțul vizează declarațiile publice făcute la 12.11.2020 de Maia Sandu, pe canalul de YouTube „В гостях у Гордона”, în care […] The post DOC | Gheorghe Gonța a depus un denunț la Procuratura Generală, iar Maia Sandu ar putea fi audiată penal first appeared on HotNews.md.
14:00
VIDEO | Ion Ceban: Anul 2026 în municipiul Chișinău va fi declarat anul mobilității urbane # HotNews
Anul 2026 în municipiul Chișinău va fi declarat anul mobilității urbane. Asta, ținând cont de faptul că suntem pe final cu foarte multe studii și strategii în această privință, inclusiv viziunea de dezvoltare a mobilității urbane sustenabile în municipiul Chișinău, elaborată împreună cu partenerii europeni, declară Ion Ceban. Potrivit lui Ion Ceban, toate acțiunile care […] The post VIDEO | Ion Ceban: Anul 2026 în municipiul Chișinău va fi declarat anul mobilității urbane first appeared on HotNews.md.
11:40
Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău, anunță o veste foarte bună pentru Chișinău și pentru chișinăuieni # HotNews
Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău, anunță o veste foarte bună pentru Chișinău și pentru chișinăuieni. Este vorba despre lansarea unei noi licitații internaționale, care vizează lucrările de reabilitare a albiei râului Bîc. Primăria municipiului Chișinău, cu suportul partenerilor europeni și al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, implementează un proiect major de reabilitare […] The post Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău, anunță o veste foarte bună pentru Chișinău și pentru chișinăuieni first appeared on HotNews.md.
09:40
România se află într-un moment geopolitic de maximă vulnerabilitate, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, iar eventualele represalii comerciale ale UE împotriva administrației Trump ar putea avea consecințe grave pentru securitatea și economia regiunii. Avertismentul vine de la Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și fost consilier prezidențial, care a declarat […] The post Diaconescu: România este în pericol în conflictul SUA – UE first appeared on HotNews.md.
09:30
ULTIMA ORĂ România face ultimii pași pentru a prelua Portul Giurgiulești din Republica Moldova # HotNews
România face ultimii pași pentru a prelua, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța, compania Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, din Republica Moldova. Acordul de vânzare-cumpărare, inclusiv prețul tranzacției, va fi supus acum aprobării Adunării Generale a Acționarilor. Compania Națională Administația Porturilor Maritime SA Constanța (APM), controlată de statul român prin Ministerul Transporturilor, cu 80% […] The post ULTIMA ORĂ România face ultimii pași pentru a prelua Portul Giurgiulești din Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
09:20
Cele cinci țări cu cel mai ridicat cost al vieții din lume. Pe primul loc e un stat din Europa # HotNews
Costul vieții variază semnificativ la nivel global, fiind influențat de prețurile locuințelor, alimentelor, transportului, serviciilor medicale, nivelul taxelor și puterea de cumpărare. Potrivit clasamentului realizat de platforma World Population Review, câteva țări se detașează clar prin cheltuieli zilnice extrem de ridicate, fie din cauza salariilor mari și a monedelor puternice, fie din cauza dependenței de […] The post Cele cinci țări cu cel mai ridicat cost al vieții din lume. Pe primul loc e un stat din Europa first appeared on HotNews.md.
09:00
Blue Monday 2026 cade pe 19 ianuarie și este promovată drept „cea mai tristă zi a anului”, idee creată în 2005 de o firmă de turism britanică împreună cu un psiholog, fără o bază științifică verificabilă. Formula folosită nu a fost demonstrată științific, iar conceptul este considerat o inițiativă de marketing. Deși ianuarie poate fi […] The post 19 ianuarie, Blue Monday 2026. De ce este considerată cea mai tristă zi din an first appeared on HotNews.md.
08:50
Rusia pune degetul pe rană, după amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda. „NATO a luat sfârșit” # HotNews
Oficialii ruși au salutat amenințările venite din partea președintelui american Donald Trump de a impune tarife aliaților NATO după ce au opus rezistență privind achiziționarea Groenlandei. Trump a declarat sâmbătă că Washingtonul va impune taxe vamale de 10% începând cu 1 februarie aliaților europeni – Franța, Suedia, Danemarca, Norvegia, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda […] The post Rusia pune degetul pe rană, după amenințările lui Donald Trump privind Groenlanda. „NATO a luat sfârșit” first appeared on HotNews.md.
08:40
Cele mai frumoase străzi din lume sunt în Australia, Europa și America de Nord. Potrivit unui top realizat de britanici, trei străzi de pe continentele menționate ocupă primele trei locuri. Strada considerată cea mai frumoasă își schimbă aspectul în fiecare zi. Cele mai frumoase străzi din lume reprezintă adevărate atracții turistice. În topul jurnaliștilor britanici […] The post Cele mai frumoase 11 străzi din lume. Prima în top își schimbă aspectul în fiecare zi first appeared on HotNews.md.
07:40
”Oare ar trebui să încălzesc mașina înainte de a conduce pe temperaturi foarte mici?”. Iată ne sfătuiesc experții americani # HotNews
Pe măsură ce temperaturile scăzute acoperă tot mai multe regiuni ale țării, experții auto au lămurit care este, de fapt, adevărul despre conducerea unui autovehicul în timpul unor temperaturi foarte scăzute. American Automobile Association (AAA) este o federație non-profit importantă de cluburi auto din America de Nord, care oferă asistență rutieră, servicii de călătorie, asigurări […] The post ”Oare ar trebui să încălzesc mașina înainte de a conduce pe temperaturi foarte mici?”. Iată ne sfătuiesc experții americani first appeared on HotNews.md.
Ieri
07:00
Horoscop 19 ianuarie – FECIOARĂ – o să recuperați bani dintre cei pe care nu credeați că o să-i mai vedeți # HotNews
Horoscop 19 ianuarie – o zi reușită. Sunt aspecte asortate și o să ne putem simți în largul nostru ca să facem lucruri valoroase, de care să fim mândri. CAPRICORN O să aveți de recuperat bani, faceți și plăți, poate inițiați un proiect pe care îl aveți de anul trecut și o să vă apucați […] The post Horoscop 19 ianuarie – FECIOARĂ – o să recuperați bani dintre cei pe care nu credeați că o să-i mai vedeți first appeared on HotNews.md.
18 ianuarie 2026
22:30
ULTIMA ORĂ: Catastrofă feroviară în Spania: Morți și numeroși răniți, după ce 2 trenuri de mare viteză au deraiat; traficul spre Madrid este blocat # HotNews
Un grav accident feroviar a avut loc duminică seara, în localitatea Adamuz, provincia Córdoba, unde două trenuri de mare viteză au deraiat după ce unul dintre ele a pătruns pe linia alăturată. Autoritățile spaniole confirmă cel puțin doi morți, mai mulți răniți și pasageri rămași blocați în vagoane, în timp ce operațiunile de salvare sunt […] The post ULTIMA ORĂ: Catastrofă feroviară în Spania: Morți și numeroși răniți, după ce 2 trenuri de mare viteză au deraiat; traficul spre Madrid este blocat first appeared on HotNews.md.
21:10
VIDEO | Traian Băsescu, despre declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „A fost imprudentă” # HotNews
Fostul președinte al României Traian Băsescu a spus, la Digi24, că declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România a fost „imprudentă”, argumentând că afirmațiile au stârnit furia opoziției într-un moment dificil pentru țara sa. „Noi știm că ar vrea unirea, dar când are război la graniță, cu rușii gata să […] The post VIDEO | Traian Băsescu, despre declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „A fost imprudentă” first appeared on HotNews.md.
09:20
VIDEO | Ion Ceban: Pe 25 ianuarie poți câștiga Premiul cel mare: o motocicletă, dar și alte zeci de premii! # HotNews
Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău, ne invită pe data de 25 ianuarie în Piața Marii Adunări Naționale să participăm la un eveniment de amploare, dedicat închiderii Târgului de Crăciun 2025–2026. Începând cu ora 18:00, formația SunStroke Project va susține un program artistic special, iar marea surpriză a serii o constituie premiile oferite în […] The post VIDEO | Ion Ceban: Pe 25 ianuarie poți câștiga Premiul cel mare: o motocicletă, dar și alte zeci de premii! first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Horoscop 18 ianuarie – Luna nouă, cu vești de tot felul. O să ne gândim serios la ce e important pentru noi și pentru ai noștri, ca să nu greșim direcția. CAPRICORN Noutăți, vești bune, confirmări că niște lucruri sunt posibile după anumite intervenții și or să apară progrese pe mai multe planuri. O să […] The post Horoscop 18 ianuarie – Zodia pentru care sună clopote de nuntă first appeared on HotNews.md.
17 ianuarie 2026
21:30
Un belgian spune că trăiește „ca un rege” în Spania cu 1.000 de euro pe lună, într-un apartament sub 100.000 de euro # HotNews
La 57 de ani, Claude Charlier, din Saint-Mard, nu se vede îmbătrânind în Belgia. Costul ridicat al vieții, clima și nivelul general de trai l-au determinat să aleagă Spania. Nu regretă deloc apartamentul cumpărat pe Costa Blanca cu mai puțin de 100.000 de euro. „Să rămân în Belgia este exclus”, spune el fără ocolișuri, relatează […] The post Un belgian spune că trăiește „ca un rege” în Spania cu 1.000 de euro pe lună, într-un apartament sub 100.000 de euro first appeared on HotNews.md.
16:30
Societățile cu capital rusesc s-au dublat în ultimele luni în Italia, iar cifra de afaceri totală ajunge la 2,5 miliarde de euro # HotNews
Societățile cu capital rusesc s-au dublat în ultimele luni în Italia, notează Corriere della Sera. În contratendință față de restul Europei, în Italia s-a înregistrat o creștere bruscă și misterioasă: cifra de afaceri totală ajunge la 2,5 miliarde de euro. În ultimele șase luni, numărul societăților italiene controlate de capital rusesc s-a dublat aproape, în […] The post Societățile cu capital rusesc s-au dublat în ultimele luni în Italia, iar cifra de afaceri totală ajunge la 2,5 miliarde de euro first appeared on HotNews.md.
10:30
Caz șocant în SUA: Un băiat de 11 ani l-a împușcat mortal pe tatăl său după ce i-a luat consola de jocuri # HotNews
Cazul, petrecut în statul american Pennsylvania, arată cât de ușor pot avea copiii acces la arme SUA, care sunt omniprezente, relatează The Guardian. Un băiat de 11 ani din Pennsylvania e acuzat că și-a împușcat mortal tatăl după ce i-a fost confiscată consola de jocuri portabilă Nintendo Switch. Cazul a avut loc pe 13 ianuarie […] The post Caz șocant în SUA: Un băiat de 11 ani l-a împușcat mortal pe tatăl său după ce i-a luat consola de jocuri first appeared on HotNews.md.
10:20
Deși până nu demult reprezentau doar un obiect banal, de cele mai multe ori uitat prin sertare sau poduri, casetele muzicale vechi pot valora acum mii de euro. Bineînțeles că raritatea și specificul anumitor ediții sunt factorii decisivi care transformă aceste obiecte aparent modeste în piese de colecție extrem de valoroase, scrie Blic. Mai mult […] The post Casetele audio vechi valorează astăzi o adevărată avere. Unele se vând cu mii de euro first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 17 ianuarie – cine se poate întâlni cu niște oameni de care s-ar putea să depindă viitorul lor # HotNews
Horoscop 17 ianuarie – o zi cu soare și piper. O să ne permitem diverse lucruri: să ieșim la masă în oraș, la plimbare, la un spectacol, dar o să avem grijă să fim și chibzuiți. CAPRICORN E posibil să aveți emoții, că urmează să vă întâlniți cu niște oameni de care s-ar putea să […] The post Horoscop 17 ianuarie – cine se poate întâlni cu niște oameni de care s-ar putea să depindă viitorul lor first appeared on HotNews.md.
16 ianuarie 2026
21:40
Ion Ceban, primarul General al municipiului Chișinău, declară că Ziua Culturii este despre oamenii care dau sens identității noastre. Cu acest prilej, susține Ion Ceban, la Chișinău, am organizat un eveniment dedicat culturii, cu și despre oamenii care o construiesc zi de zi. Un eveniment în care am vorbit despre munca, talentul și implicarea celor […] The post VIDEO | Ion Ceban: În ultimii ani, la Chișinău, cultura a devenit o prioritate first appeared on HotNews.md.
21:00
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că toate școlile din capitala Ucrainei vor fi închise până la 1 februarie, ca urmare a crizei energetice provocate de recentele bombardamente rusești. Autoritățile locale au introdus totodată noi măsuri de economisire a energiei. „Începând de la 19 ianuarie, şcolile capitalei vor fi închise până la 1 fenruarie”, a […] The post Școlile din Kiev se închid până la 1 februarie, după bombardamentele rușilor first appeared on HotNews.md.
18:10
China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia, deși Moscova și Beijing semnaseră un contract valabil până în 2037. Motivul este că energia din Rusia a devenit mai scumpă decât cea produsă pe plan local de China. China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia începând cu 1 ianuarie 2026, scrie […] The post BREAKING NEWS: China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia first appeared on HotNews.md.
17:10
Un fost demnitar rus a fost găsit mort în casa sa din Moscova, într-un caz pe care autorităţile îl descriu ca fiind o aparentă sinucidere, cel mai recent dintr-o serie de decese misterioase şi violente care au implicat elita Kremlinului, relatează postul polonez de televiziune TVP World, citat de News.ro. Aleksei Skliar, care a ocupat […] The post ULTIMA ORĂ: Fost viceministru rus, găsit mort la Moscova first appeared on HotNews.md.
17:00
Un sat mic din Moldova mizează pe locuințele sale pitorești pentru a atrage turiști. Este vorba despre Rogojeni care își promovează așa numitele case de hobbiți. Localnicii numesc „bască” locuința construită din piatră și pământ. Casele sunt parțial la nivelul solului și seamănă destul de mult cu locuințele hobbiților din „Stăpânul Inelelor” Oricum, casele sunt […] The post Un sat din Moldova atrage turiști cu ajutorul caselor de hobbiți first appeared on HotNews.md.
16:50
Ministrul Sănătății din România s-a întâlnit cu Emil Ceban – cinci axe prioritare de colaborare # HotNews
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit vineri la Chișinău cu omologul său din Republica Moldova, Emil Ceban. Discuțiile s-au concentrat pe funcționarea concretă a sistemului de sănătate și pe soluții aplicabile în practică, nu doar la nivel teoretic. Cei doi miniștri au convenit reluarea și resemnarea Memorandumului de cooperare dintre cele două ministere, cu accent […] The post Ministrul Sănătății din România s-a întâlnit cu Emil Ceban – cinci axe prioritare de colaborare first appeared on HotNews.md.
16:50
Cel mai curat oraș din lume în anul 2025 este în Europa Centrală. Este vorba despre orașul polonez Cracovia. Acesta a obținut prima poziție deși are numeroși turiști. Cel mai curat oraș din lume în anul 2025 a fost declarat Cracovia, potrivit Express. Orașul polonez este una dintre una dintre destinațiile populare de city-break din […] The post Cel mai curat oraș din lume este în Europa Centrală first appeared on HotNews.md.
16:10
O insulă cu doar trei locuitori oferă trei locuri de muncă: 15 euro pe oră și cazare gratuită la „porțile raiului” # HotNews
Insula Bardsey din Țara Galilor, cu doar trei locuitori permanenți, angajează trei persoane pe posturi considerate de mulți „joburi de vis”: salariul este de aproximativ 15 euro pe oră, iar cazarea gratuită. Insula Bardsey caută muncitori Insula Bardsey, cunoscută în limba galeză sub numele de Ynys Enlli, a scos la concurs trei posturi: asistent îngrijitor […] The post O insulă cu doar trei locuitori oferă trei locuri de muncă: 15 euro pe oră și cazare gratuită la „porțile raiului” first appeared on HotNews.md.
15:50
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) semnalează o tendință nefavorabilă a situației epizootice privind rabia în Republica Moldova și solicită autorităților intensificarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului, inclusiv reducerea numărului de animale fără stăpân. Potrivit ANSP, prezența câinilor maidanezi în localități favorizează circulația virusului rabic și crește riscul îmbolnăvirilor la oameni. Datele Centrului Republican […] The post ANSP avertizează: cazurile de rabie în Republica Moldova indică o creștere semnificativă first appeared on HotNews.md.
15:40
Încă o lovitură pentru Moldova: Organizația Internațională a Muncii cere măsuri împotriva ingerințelor antisindicale # HotNews
În urma plângerii înaintate de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) împotriva Guvernului Republicii Moldova, Comitetul pentru libertatea de asociere al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) a examinat cazul nr. 3483 (Republica Moldova), având ca obiect protecția insuficientă împotriva actelor de discriminare antisindicală și a ingerințelor în activitatea organizațiilor sindicale. În raportul Comitetului pentru […] The post Încă o lovitură pentru Moldova: Organizația Internațională a Muncii cere măsuri împotriva ingerințelor antisindicale first appeared on HotNews.md.
14:30
Ucraina este în pragul unui colaps energetic: nicio centrală electrică nu mai este complet funcţională # HotNews
Ucraina nu mai are nicio centrală electrică complet funcţională, a declarat ministrul energiei, Denys Şmîhal. El a precizat, totodată, că rezervele de combustibil acoperă necesarul pentru mai mult de 20 de zile şi că importurile continuă. Nu au fost impuse restricţii la consumul de gaze, iar poliţia îşi intensifică patrulele pentru a menţine ordinea şi […] The post Ucraina este în pragul unui colaps energetic: nicio centrală electrică nu mai este complet funcţională first appeared on HotNews.md.
13:10
Președintele rus Vladimir Putin și premierul israelian Benjamin Netanyahu au purtat vineri o convorbire telefonică centrată pe situația tensionată din Orientul Mijlociu și pe provocările legate de programul nuclear iranian, a anunțat Kremlinul. Aceasta reprezintă o nouă etapă în dialogul bilateral între Moscova și Tel Aviv privind stabilitatea regională. Potrivit Reuters, Vladimir Putin a oferit […] The post Putin și Netanyahu ar fi discutat despre Iran la telefon, afirmă Kremlinul first appeared on HotNews.md.
13:00
Un refugiat ucrainean este obligat să returneze ajutoare sociale de 72.000 de euro, în Elveția, după ce s-a aflat că avea Porsche # HotNews
Un ucrainean care s-a refugiat în anul 2022 în Elveția, în cantonul Vaud, unde a aplicat pentru ajutoare de stat oferite pentru refugiați ucraineni, a fost obligat acum de instanță să restituie suma de 67.000 de franci elvețieni (aproximativ 72.000 de euro), după ce s-a aflat că el era, de fapt, bogat, că deținea un […] The post Un refugiat ucrainean este obligat să returneze ajutoare sociale de 72.000 de euro, în Elveția, după ce s-a aflat că avea Porsche first appeared on HotNews.md.
12:40
Plan ȘOC al CE pentru Ucraina: Aderarea timpurie la UE în schimbul cedării unor teritorii către Rusia # HotNews
Comisia Europeană pregătește un plan de „primire timpurie” a Ucrainei în UE, oferit la schimb președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a fi de acord cu cedarea unor teritorii ucrainene către Rusia, ca parte a unui eventual acord de pace. Ucraina nu ar avea drepturi depline ca orice alt stat membru după aderare, însă chiar și […] The post Plan ȘOC al CE pentru Ucraina: Aderarea timpurie la UE în schimbul cedării unor teritorii către Rusia first appeared on HotNews.md.
12:30
Țara care a fost desemnată cea mai bună țară din lume în ceea ce privește calitatea generală a vieții # HotNews
Calitatea vieții este unul dintre cei mai importanți factori pentru expații care aleg unde să locuiască. Deși percepția asupra calității vieții diferă de la o persoană la alta, anumite țări sunt recunoscute pentru standardele lor ridicate de trai. Iată care este țara care ocupă primul loc la calitatea vieții pentru expați. A obținut acest titlu […] The post Țara care a fost desemnată cea mai bună țară din lume în ceea ce privește calitatea generală a vieții first appeared on HotNews.md.
10:20
Mişcarea Alternativa Naţională cere guvernării să renunţe la politica iresponsabilă în raport cu agricultura # HotNews
Mişcarea Alternativa Naţională cere guvernării să renunţe la politica iresponsabilă în raport cu agricultura, să nu admită formarea restanţelor la plata obligaţiilor faţă de fermieri, să majoreze fondul de subvenţionare în agricultură măcar până la nivelul anului trecut, să schimbe modalitatea de acordare a subvenţiilor (în baza unor analize profesioniste a situaţiei reale), să protejeze […] The post Mişcarea Alternativa Naţională cere guvernării să renunţe la politica iresponsabilă în raport cu agricultura first appeared on HotNews.md.
08:50
VIDEO | Vasile Costiuc inițiază discuții în Parlament – referendum privind unirea cu România # HotNews
Un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România va fi propus la prima ședință a Parlamentului din 2026. Inițiativa îi aparține liderului fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc. În cadrul emisiunii Cutia Neagră, politicianul, care deține și cetățenia României, și-a exprimat îndoiala că inițiativa sa va fi susținută de deputații partidului de guvernământ PAS, transmite […] The post VIDEO | Vasile Costiuc inițiază discuții în Parlament – referendum privind unirea cu România first appeared on HotNews.md.
08:00
Autostrada Iași – Ungheni este un proiect destinat capabilităților militare și consolidării securității României # HotNews
România ar putea beneficia de a doua cea mai mare sumă alocată în cadrul Programului SAFE, 16,68 miliarde de euro, după ce Comisia Europeană a aprobat aplicația depusă de autoritățile de la București pentru finanțare în domeniul apărării, „un sprijin financiar major destinat modernizării capabilităților militare și consolidării securității naționale”. Din primăvară, după semnarea acordului, […] The post Autostrada Iași – Ungheni este un proiect destinat capabilităților militare și consolidării securității României first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 16 ianuarie – cine poate începe să lucreze la un proiect care să le aducă succesul vieții # HotNews
Horoscop 16 ianuarie – o zi cu energie. Facem și treabă, ne și distrăm, plecăm pe undeva în plimbare ca să ne distanțăm de problemele apăsătoare, să ne revigorăm. CAPRICORN O să vă permiteți și voi o escapadă turistică ca să vă recreați, să vă refăceți forțele, să vă apucați de proiecte noi și să […] The post Horoscop 16 ianuarie – cine poate începe să lucreze la un proiect care să le aducă succesul vieții first appeared on HotNews.md.
15 ianuarie 2026
21:30
Atacurile asupra infrastructurii energetice adâncesc criza din Ucraina, iar Rusia spune că presiunea sa militară reduce drastic marja de decizie a Kievului. Oficialii ruși spun că Ucraina se află într-o situație tot mai dificilă și că posibilitățile de a decide cum va continua războiul sunt tot mai limitate. În plină iarnă, Rusia și-a intensificat atacurile […] The post Rusia susține că Ucraina rămâne fără opțiuni pentru a opri războiul first appeared on HotNews.md.
21:00
ULTIMA ORĂ: Un şofer moldovean a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului” # HotNews
Un şofer din Republica Moldova, care deţine şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”, prima condamnare cunoscută pentru acest delict introdus la sfârşitul anului 2024 în codul penal rus, a anunţat joi presa independentă rusă, relatează agenţia EFE. Potrivit website-ului rus de opoziţie Mediazona, numele […] The post ULTIMA ORĂ: Un şofer moldovean a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului” first appeared on HotNews.md.
20:20
Pentru prima dată de la sfârșitul Primului Război Mondial, în Europa mor mai mulți oameni decât se nasc. Aceasta este conform cifrelor publicate ieri de către institutul național de statistică al Franței, INSEE. Tendința afectează acum întregul continent, inclusiv țările în care ratele de fertilitate erau relativ ridicate. În raportul său demografic anual, INSEE a […] The post Mai multe decese decât nașteri în Europa, pentru prima dată din 1918 first appeared on HotNews.md.
18:50
VIDEO | Nicușor Dan îi răspunde Maiei Sandu după ce a spus că ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum # HotNews
Președintele Nicușor Dan spune, joi, că, într-un discurs susținut într-o întâlnire cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă „una din căile de a fi împreună”. „Nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește. Vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, […] The post VIDEO | Nicușor Dan îi răspunde Maiei Sandu după ce a spus că ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum first appeared on HotNews.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.