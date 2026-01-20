MAN constată cu îngrijorare tentativa consilierilor PAS de a substitui justiția prin declarații politice manipulatorii și mincinoase

13:00

Un ucrainean care s-a refugiat în anul 2022 în Elveția, în cantonul Vaud, unde a aplicat pentru ajutoare de stat oferite pentru refugiați ucraineni, a fost obligat acum de instanță să restituie suma de 67.000 de franci elvețieni (aproximativ 72.000 de euro), după ce s-a aflat că el era, de fapt, bogat, că deținea un […]