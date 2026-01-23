(video) Bentley anunță că noul Supersports este sold out printr-un clip dinamic cu Travis Pastrana
Autoblog.md, 23 ianuarie 2026 09:00
Bentley Motors a dezvăluit „Supersports: FULL SEND", o producție excepțională realizată împreună cu pilotul și cascadorul Travis Pastrana. Acesta este considerat cel mai captivant și dinamic film realizat vreodată de Bentley, filmat integral pe campusul și în Dream Factory din Crewe, Anglia. Pastrana transformă noul Supersports într-un spectacol de precizie și drifting Noul Bentley Supersports,
• • •
Acum 30 minute
09:00
(video) Bentley anunță că noul Supersports este sold out printr-un clip dinamic cu Travis Pastrana
Bentley Motors a dezvăluit „Supersports: FULL SEND", o producție excepțională realizată împreună cu pilotul și cascadorul Travis Pastrana. Acesta este considerat cel mai captivant și dinamic film realizat vreodată de Bentley, filmat integral pe campusul și în Dream Factory din Crewe, Anglia. Pastrana transformă noul Supersports într-un spectacol de precizie și drifting Noul Bentley Supersports,
Acum 24 ore
19:00
Un lot de motorină care nu respectă standardele de calitate pentru sezonul rece a ajuns pe piața din Republica Moldova, fapt confirmat oficial de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Declarațiile vin după numeroase sesizări ale șoferilor pe rețelele de socializare și după ce unii consumatori au depus deja reclamații la autoritățile de protecție a consumatorului. Standardul
18:50
Un lot de motorină care nu respectă standardele de calitate pentru sezonul rece a ajuns pe piața din Republica Moldova, fapt confirmat oficial de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Declarațiile vin după numeroase sesizări ale șoferilor pe rețelele de socializare și după ce unii consumatori au depus deja reclamații la autoritățile de protecție a consumatorului. Standardul
18:30
(video) AZNOM Automotive și CAMAL Studio prezintă L’EPOQUE – concept de 8 metri cu jante la 30 inchi # Autoblog.md
Italienii de la AZNOM Automotive și CAMAL Studio au dezvăluit L'EPOQUE, un concept extrem de exclusivist, realizat pentru cei care cer cele mai înalte standarde de confort, intimitate și distincție. Proiectul nu este o simplă reproducere nostalgică, ci o traducere culturală în limbaj contemporan a marilor limuzine de paradă și coupé-urilor conduse de șoferi personali
17:20
Singer Vehicle Design, specialistul american în restaurarea și reimaginarea de Porsche 911 clasice, a dezvăluit „Sorcerer" – primul exemplar restaurat prin programul DLS Turbo Services. Mașina a fost reunificată cu proprietarul său și reprezintă o celebrare a evoluției iconice a modelului 911, combinând ADN-ul clasic cu tehnologii moderne de performanță extremă. Denumire personală și specificații
16:10
Bugatti Automobiles a dezvăluit astăzi unicatul F.K.P. Hommage, cea de-a doua creație din programul exclusiv Solitaire, un one-off care onorează atât spiritul revoluționar al lui Bugatti Veyron, cât și pe omul care l-a făcut posibil: Prof. Dr. Ferdinand Karl Piëch. Automobilul marchează, de asemenea, 20 de ani de la debutul lui Veyron, hyper-GT-ul care a
14:40
(update) Accidentul nocturn din Ștefan Vodă cu șofer beat: Și-a pierdut atât viitorul copil, cât și soția # Autoblog.md
(update 22.01.2026) A decedat și mama copilului, în seara zilei de 21 ianuarie 2026, la spital. Cadavrul tinerei a fost transmis pentru expertiză la Serviciul de Medicină Legală din Chișinău, scrie Studio-L Căușeni. (articol inițial, 15.01.2026) Accidentul nocturn din Ștefan Vodă cu șofer beat: Pasagera a pierdut copilul Starea de ebrietate la volan poate provoca
14:10
Continuă scumpirea carburanților în Moldova, depedentă de importuri. Iată în ce țări sunt mai ieftini în prezent # Autoblog.md
Conform ultimelor date oficiale publicate de ANRE, structura importurilor de carburanți în Republica Moldova este dominată masiv de un singur partener strategic: România. Însă vecinii de unde îl iau? Producția proprie din zăcăminte vechi, care se epuizează, acoperă doar aproximativ 25-30% din necesar. De unde vine restul de 70% (importurile)? Sursele principale în 2026 sunt:
13:00
La Volvo Cars Moldova a sosit un model nou și așteptat: Volvo ES90, primul sedan full electric din gama modernă a mărcii suedeze. În realitate sau mai bine spus, este un cross liftback. Un exemplar în ambalaj protector l-am surprins în parcarea showroomului din Chișinău, iar al doilea – în pregătire activă pentru expunere publică.
12:00
(video) Am văzut la Brussels Motor Show mașina electrică „murdară” care a înconjurat Pământul # Autoblog.md
La Salonul Auto de la Bruxelles, Mercedes a atras atenția cu un concept electric extrem de impresionant – și vizibil uzat: Mercedes-AMG GT XX. Mașina a fost expusă pe stand acoperită de praf, urme de insecte și murdărie acumulată în urma unui test real extrem, demonstrând astfel că nu este doar un model de expoziție
09:50
Volvo Cars a marcat un moment istoric în seara de 21 ianuarie 2026, prezentând simultan două SUV-uri complet electrice de clasă medie premium: Volvo EX60 și varianta sa mai robustă, EX60 Cross Country. Aceste modele introduc arhitectura SPA3 dedicată vehiculelor electrice, oferind autonomii record, încărcare ultra-rapidă și o amprentă de carbon minimă, egală cu cea
08:30
(P) Škoda a vândut peste 1.000.000 de automobile în 2025. Rezultate solide și în Republica Moldova # Autoblog.md
Articol de: Škoda Moldova Škoda Auto a încheiat anul 2025 cu un rezultat comercial remarcabil, livrând 1.043.900 de automobile la nivel global, în creștere cu 12.7% față de anul precedent. Performanța confirmă stabilitatea și atractivitatea mărcii pe piețele europene, dar și relevanța sa pe piețele locale, inclusiv în Republica Moldova. Europa – o piață-cheie pentru Škoda
21 ianuarie 2026
17:30
În lumea hipercarurilor, puține rivalități sunt la fel de intense ca cea dintre Bugatti și Koenigsegg. După ce anul trecut Chiron Super Sport a învins la limită Jesko Attack într-o cursă dramatică, fanii au cerut revanșa. Carwow a răspuns solicitărilor: același Bugatti Chiron Super Sport, dar de data aceasta împotriva lui Jesko Absolut – versiunea
16:30
(video) Mercedes-Benz W123 a împlinit 50 de ani – primul erou cotidian și câștigător de raliu, azi un clasic adorat # Autoblog.md
Încă din primul moment, acest automobil inspiră o mare încredere. După premiera noilor sedanuri Mercedes-Benz din seria 123, în ianuarie 1976, la Bandol (sudul Franței) și chiar înainte de lansarea oficială pe piață a acestei serii de modele din gama medie-superioară, întreaga producție din primul an fusese deja epuizată. Reporterii de atunci s-au concentrat pe
14:20
(video) IGP: Pieton lovit de mașină în raionul Ungheni și biciclist lovit în raionul Florești # Autoblog.md
Poliția îndeamnă conducătorii auto la prudență după două accidente soldate cu deces în ultimele 24 de ore. Într-un caz a fost lovit mortal un pieton, în altul un biciclist. Ieri, în localitatea Prodănești din raionul Florești, un microbuz Mercedes-Benz, condus de un bărbat de 35 de ani, a lovit un biciclist care se deplasa pe
11:40
(video) ISSPNPC declanșează controale inopinate la stațiile PECO după sesizări privind calitatea motorinei # Autoblog.md
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a reacționat prompt la numeroasele sesizări primite de la consumatori privind posibile neconformități ale calității motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili din Republica Moldova. Instituția anunță că a dispus controale inopinate la stațiile vizate în reclamații. Sesiuni multiple prin Centrul Unic
10:40
La Brussels Motor Show am avut ocazia unică să stăm la volanul noului Porsche Cayenne Electric, modelul care redefinește SUV-urile de lux ale mărcii și care va ajunge oficial în Republica Moldova abia în luna mai. Prezentat în premieră mondială spre sfârșitul lui 2025, Cayenne Electric impresionează prin performanțe extreme, aerodinamică activă și un nivel
09:20
Moldova pregătește legea pentru sancționarea transfrontalieră a contravențiilor rutiere # Autoblog.md
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a lansat în consultare publică proiectul de lege pentru modificarea Codului Contravențional, care reglementează constatarea, notificarea și executarea sancțiunilor contravenționale pentru încălcări ale normelor de circulație rutieră săvârșite cu vehicule înmatriculate în alte state. Documentul este supus consultărilor între 20 ianuarie și 3 februarie 2026. Scopul proiectului – transpunere
08:40
Într-un film scurt publicat pe canalul de YouTube al Mercedes-Benz, Ola Källenius, CEO Mercedes-Benz Group AG, a oferit o privire exclusivă în spatele scenei asupra noului S-Class facelift, cu doar câteva zile înainte de premiera mondială programată pe 29 ianuarie 2026. Alături de creatorul de conținut Justin Tse și cu o apariție surpriză a legendei
20 ianuarie 2026
18:40
Caz interesant la frontiera moldo-română. În Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în România, un bărbat cu cetățenie română și Republica Moldova, în vârstă de 52 de ani. Acesta conducea un Renault Austral. Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a mașinii, au fost efectuate
17:40
Articol de: Omnis În mediul online au apărut recent informații potrivit cărora asigurările RCA ar urma să se majoreze, ceea ce a stârnit îngrijorare în rândul șoferilor. Astăzi clarificăm situația și explicăm de ce aceste speculații nu reflectă realitatea pieței. De unde au pornit zvonurile Discuțiile despre posibile taxe mai mari la importul de automobile au
17:20
Ministrul mediului din Germania a anunțat un nou program de subvenții pentru achiziția de mașini electrice și anumite hibride plug-in. Va fi în vigoare retroactiv din 1 ianuarie 2026. Programul, cu un buget total de 3 miliarde de euro, este conceput special pentru a sprijini gospodăriile cu venituri mici și medii și va acoperi aproximativ
15:40
Pentru prima dată în istoria pieței auto din Republica Moldova, mașinile produse în China au devenit cele mai populare automobile noi, ocupând o cotă de piață impresionantă de 26.1% din totalul importurilor de vehicule noi în anul 2025. Statisticile oficiale dezvăluie o creștere explozivă și o schimbare majoră de preferințe. Pentru o comparație, în 2024
14:10
Pont de la Dana Mecum: Cum să obții un profit de aproape cinci milioane de dolari într-o lună # Autoblog.md
Dana Mecum, fondatorul și președintele casei de licitații Mecum Auctions (cea mai mare casă de licitații auto din lume ca volum de vânzări), este cunoscut în domeniu drept „The Deal Maker". „Pontul" lui este, de fapt, strategia de a scoate la licitație mașini rare sau ultra-rare în momente de maximă vizibilitate. Porecla nu este doar
13:20
Dacia Sandero a rămas în 2025 cea mai vândută mașină de pasageri din Europa pe toate canalele de vânzare, confirmând poziția de lider pe care o deține din 2017 în segmentul clienților privați. Potrivit datelor oficiale publicate de Renault Group, Sandero a fost aleasă de aproape unul din 55 de cumpărători europeni de mașini noi
12:20
(foto) Apollo EVO se prezintă în specificația finală! Preț de start – 3.000.000 de euro # Autoblog.md
Apollo Automobil GmbH, singurul producător german dedicat exclusiv hypercar-urilor, a dezvăluit specificațiile complete de producție ale modelului Apollo EVO – un automobil radical, destinat exclusiv circuitelor, limitat la doar 10 exemplare. Primul EVO este deja în producție, iar livrările sunt programate să înceapă din prima jumătate a anului 2026. Exterior sculptural: performanța devine vizibilă Exteriorul
10:40
La Salonul Auto de la Bruxelles, Mazda a prezentat în premieră europeană CX-6e, al doilea SUV electric de serie, model care va ajunge și în Republica Moldova. Editorul-șef AutoBlog.MD, Constantin Mihalachi, aflat la fața locului, a avut ocazia să vadă un exemplar în echiparea Takumi Plus și a rămas impresionat de nivelul de echipare. „E
09:50
(video) Porsche 918 Spyder a stabilit un nou preț record la licitație și totul din cauza culorii # Autoblog.md
Licitația Kissimmee 2026 organizată de Mecum Auctions a intrat în istorie odată cu vânzarea unui exemplar unic de Porsche 918 Spyder pentru suma de 6.050.000 dolari (cu taxe). Este cel mai mare preț plătit vreodată pentru acest automobilul. Șasiul #824 din 918 a devenit astfel noul deținător al recordului mondial de preț, depășind cu mult
19 ianuarie 2026
18:40
Nu pentru mult timp s-a menținut tariful plafon al unui litru de motor
18:10
BYD, liderul mondial în producția de vehicule cu energie nouă, și-a consolidat angajamentul față de clienții săi din Europa prin extinderea garanției bateriilor Blade la opt ani sau 250.000 km – și prin aplicarea acestei modificări atât autovehiculelor existente, cât și celor nou achiziționate. Anunțul a fost făcut inițial la mijlocul lunii decembrie pe social […] Articolul BYD detaliază garanția de 250.000 km oferită pentru baterii în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
17:30
(video) Xiaomi SU7 stabilește un nou record mondial. Distanța parcursă în 24 de ore de condus continuu # Autoblog.md
O astfel de probă este una dintre întrecerile la care se iau pe intern producătorii chinezi. Scopul: de a parcurge cât mai mulți kilometri contra cronometru, testând și demonstrând în același timp capacitățile de încărcare rapidă. Xiaomi a anunțat rezultatele testului extrem de anduranță al modelului SU7 Max în versiunea actualizată. Sedanul a parcurs 4264 […] Articolul (video) Xiaomi SU7 stabilește un nou record mondial. Distanța parcursă în 24 de ore de condus continuu apare prima dată în Autoblog.md.
16:30
(video) Top 10 cele mai scumpe Ferrari vândute la licitația Kissimmee 2026 – recorduri mondiale și mașini iconice # Autoblog.md
O populară licitație anuală organizată de casa Mecum în Kissimmee, Florida, a stabilit noi recorduri în lumea automobilelor clasice, cu vânzări spectaculoase pentru modele Ferrari. Evenimentul, care a atras colecționari din întreaga lume, a generat tranzacții totale de sute de milioane de dolari, iar mașinile mărcii italiene au dominat topul celor mai scumpe loturi. Iată […] Articolul (video) Top 10 cele mai scumpe Ferrari vândute la licitația Kissimmee 2026 – recorduri mondiale și mașini iconice apare prima dată în Autoblog.md.
15:00
În contextul începerii Green Week la Berlin, Autoritatea Federală Germană pentru Transport Auto (KBA) și Federația Germană de Inginerie (VDMA) au publicat statisticile oficiale privind înmatriculările de tractoare noi din 2025. Rezultatele confirmă poziția de lider absolut a mărcii Fendt din Marktoberdorf: aproape unul din patru tractoare noi înmatriculate în Germania în 2025 a fost […] Articolul Fendt domină piața germană de tractoare în 2025: Un sfert din cele noi sunt Vario apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
Echipa Defender Rally a reușit performanța supremă în cea mai dură competiție off-road din lume. După aproape 8000 de kilometri parcurși prin toate tipurile de teren din Arabia Saudită, marca britanică a obținut victoria categorică în clasa Stock la ediția 2026 a raliului Dakar. Rezultatul a fost unul dominant și fără precedent în primul an […] Articolul (video) Defender D7X‑R a câștigat din prima raliul Dakar în clasa mașinilor Stock apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
Bugatti Tourbillon, succesorul direct al celebrului Chiron, a fost prezentat în premieră publică europeană la Brussels Motor Show și reprezintă una dintre cele mai impresionante creații din lumea hypercar. A fost pentru prima dată când publicul general din Europa poate vedea mașina într-un cadru de salon auto tradițional. Prețul său se ridică la aproximativ 4 […] Articolul (video) Noul Bugatti Tourbillon – primul contact AutoBlog.MD apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
Echipa Dacia Sandriders a scris una dintre cele mai frumoase pagini din istoria motorsportului românesc și mondial. Amintim că sâmbătă, 17 ianuarie 2026, la finalul celei de-a 48-a ediții a Raliului Dakar, Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin au trecut primii linia de sosire la Yanbu, pe malul Mării Roșii, aducând primul succes absolut pentru un […] Articolul (video) Victoria Dacia la Dakar, în cifre apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
(video) Impact violent lângă Universitatea Pedagogică din Chișinău: Ieșire pe contrasens imediat după sensul giratoriu # Autoblog.md
Ieri seara, în jurul orei 18:20, în capătul bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală s-a produs un accident rutier violent. Conform informațiilor preliminare, un BMW Seria 7 alb, condus de un tânăr de 21 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, a ieșit pe banda opusă de circulație. […] Articolul (video) Impact violent lângă Universitatea Pedagogică din Chișinău: Ieșire pe contrasens imediat după sensul giratoriu apare prima dată în Autoblog.md.
17 ianuarie 2026
14:00
Astăzi la amiază, 17 ianuarie 2026, la finalul celei de-a 48-a ediții a Raliului Dakar, Dacia a scris o pagină de aur în istoria motorsportului mondial. Echipa Dacia Sandriders a câștigat competiția după a doua tentativă la categoria auto, devenind primul constructor est-european și primul brand românesc care triumfă în cel mai dur și mai […] Articolul (video) A reușit! Nasser Al-Attiyah aduce prima victorie pentru Dacia în raliul Dakar apare prima dată în Autoblog.md.
16 ianuarie 2026
18:10
KG Mobility (fosta SsangYong) a lansat oficial pe piața sud-coreeană noul KGM Musso cu motoare termice, un pickup cu ADN 100% off-road care readuce spiritul original al modelului Musso Sports din 2002. Noul Musso se poziționează ca un vehicul polivalent, capabil să acopere atât utilizarea zilnică urbană, cât și misiuni grele de muncă sau aventuri […] Articolul (video) Concurent pentru Hilux din Coreea: Noul KGM Musso apare prima dată în Autoblog.md.
16:40
Porsche atinge un prag simbolic: Modelele electrice reprezintă o treime din vânzările mărcii în Europa # Autoblog.md
Porsche AG a livrat în 2025 un total de 279.449 de automobile către clienți din întreaga lume, în scădere cu 10% față de anul precedent (310.718 unități). Compania subliniază că prioritatea rămâne un mix de produse orientat spre valoare, nu spre volum. Modelul iconic 911 a înregistrat 51.583 de livrări în 2025, în creștere cu […] Articolul Porsche atinge un prag simbolic: Modelele electrice reprezintă o treime din vânzările mărcii în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
15:40
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, și președintele Chinei, Xi Jinping, au anunțat un acord preliminar de reducere reciprocă a tarifelor vamale, marcând o resetare a relațiilor bilaterale după ani de tensiuni și măsuri de retaliere. Anunțul a fost făcut vineri, 16 ianuarie 2026, la Beijing, în urma discuțiilor din Marea Sală a Poporului, scrie BBC. Canada […] Articolul Canada reduce taxele pentru mașinile din China de la 100 la doar 6.1 procente apare prima dată în Autoblog.md.
14:40
Conducătorul troleibuzului implicat în accidentul de pe bulevardul Decebal a fost trimis în judecată # Autoblog.md
Procuratura municipiului Chișinău a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță dosarul penal în care este învinuit conducătorul troleibuzului responsabil de accidentul rutier soldat cu decesul unui pieton. Este vorba despre cazul din 31 mai 2025 de pe bulevardul Decebal. Detaliile accidentului și circumstanțele stabilite La 31 mai 2025, pe timp de zi, tânărul […] Articolul Conducătorul troleibuzului implicat în accidentul de pe bulevardul Decebal a fost trimis în judecată apare prima dată în Autoblog.md.
13:00
(foto) Mercedes-Benz S-Class facelift, debut pe 29 ianuarie! Tot ce trebuie să știi înainte de premieră # Autoblog.md
Mercedes-Benz are gata un facelift major pentru S-Class, programat să fie dezvăluit pe 29 ianuarie 2026 la muzeul mărcii din Stuttgart! De ce 29 ianuarie 2026? Pentru că este ziua de naștere a automobilului, este data la care Karl Benz a obținut brevetul DRP 37435 pentru „vehiculul său cu motor pe gaz”, un moment care […] Articolul (foto) Mercedes-Benz S-Class facelift, debut pe 29 ianuarie! Tot ce trebuie să știi înainte de premieră apare prima dată în Autoblog.md.
11:40
BMW iX3 reprezintă un pas important în evoluția modelelor full electrice ale mărcii bavareze. Modelul, prezentat acum în varianta de serie, marchează trecerea de la prototipuri și teasere la un SUV electric matur, gata de producție și vânzare. L-am văzut pe viu la Salonul Auto de la Bruxelles (care se închide pe 18 ianuarie) și […] Articolul (video) Noul BMW iX3 – primul contact AutoBlog.MD apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
(video) Noi probleme la Glodeni: Șeful Serviciului Patrulare, bănuit că ar fi urcat băut la volan # Autoblog.md
Un altfel de anunț matinal pe paginile de socializare ale Poliției Republicii Moldova. IGP informează că, noaptea trecută, în urma unei sesizări telefonice parvenite de la un cetățean, cu privire la faptul că în Glodeni un conducător auto s-ar afla în stare de ebrietate la volan, polițiștii au intervenit de urgență. Astfel, pe strada Suveranității […] Articolul (video) Noi probleme la Glodeni: Șeful Serviciului Patrulare, bănuit că ar fi urcat băut la volan apare prima dată în Autoblog.md.
10:00
(video) Corvette ZR1X a demonstrat pe o pistă de drag că este cel mai rapid automobil american # Autoblog.md
Chevrolet Corvette ZR1X, cel mai avansat model Corvette de până acum, a devenit cel mai rapid automobil de producție american disponibil, reușind să parcurgă un sfert de milă în 8.675 secunde. Viteza la ieșire a fost de 256 km/h. Se anunță abia acum că testele au avut loc în octombrie 2025 la US 131 Motorsports […] Articolul (video) Corvette ZR1X a demonstrat pe o pistă de drag că este cel mai rapid automobil american apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
(P) Noul Volvo EX60 complet electric – mașina cu care poți purta o conversație naturală # Autoblog.md
Articol de: Volvo Cars Moldova Odată cu noul EX60 complet electric, Volvo Cars lansează un automobil cu care poți vorbi într-un mod natural. Fiind primul model Volvo echipat cu Gemini, noul asistent AI de la Google, clienții pot purta conversații autentice și fluide cu EX60, cel mai inteligent și avansat tehnologic automobil Volvo de până acum. […] Articolul (P) Noul Volvo EX60 complet electric – mașina cu care poți purta o conversație naturală apare prima dată în Autoblog.md.
08:40
Lynk & Co 08, SUV-ul hibrid plug-in al mărcii, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a parcurs 293 de kilometri exclusiv în mod electric, devenind astfel SUV-ul PHEV cu cea mai mare autonomie electrică certificată la nivel global. Recordul a fost stabilit în condiții reale de conducere urbană și reprezintă un reper tehnologic […] Articolul (video) Lynk & Co 08 a stabilit un nou record Guinness: 293 km în mod 100% electric apare prima dată în Autoblog.md.
15 ianuarie 2026
17:20
(video) Un bărbat de 61 de ani, condamnat pentru organizarea incendierii unui atelier auto # Autoblog.md
Un bărbat de 61 de ani a fost condamnat de instanță pentru organizarea distrugerii intenționate prin incendiere a unui atelier auto din Chișinău. Fapta a avut loc în iunie 2016, motivată de răzbunare față de proprietar, la care inculpatul lucrase anterior. Conform materialelor probatorii, inculpatul a determinat un cunoscut să comită incendierea, oferindu-i 100 de […] Articolul (video) Un bărbat de 61 de ani, condamnat pentru organizarea incendierii unui atelier auto apare prima dată în Autoblog.md.
16:20
Era de așteptat! Toyota introduce în Europa cea mai puternică versiune din istoria Land Cruiser 300 – Performance Hybrid – echipată pentru prima dată cu un sistem de propulsie hibrid. Modelul combină moștenirea de neclintit în off-road cu tehnologia de electrificare a Toyota, oferind performanțe superioare fără a compromite capacitățile all-terrain. Lansarea începe din ianuarie […] Articolul (foto) Premieră europeană: Toyota Land Cruiser 300 Performance Hybrid apare prima dată în Autoblog.md.
