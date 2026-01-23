(video) Bentley anunță că noul Supersports este sold out printr-un clip dinamic cu Travis Pastrana

10:30

Un altfel de anunț matinal pe paginile de socializare ale Poliției Republicii Moldova. IGP informează că, noaptea trecută, în urma unei sesizări telefonice parvenite de la un cetățean, cu privire la faptul că în Glodeni un conducător auto s-ar afla în stare de ebrietate la volan, polițiștii au intervenit de urgență. Astfel, pe strada Suveranității […] Articolul (video) Noi probleme la Glodeni: Șeful Serviciului Patrulare, bănuit că ar fi urcat băut la volan apare prima dată în Autoblog.md.