Continuă scumpirea carburanților în Moldova, depedentă de importuri. Iată în ce țări sunt mai ieftini în prezent

13:00

Mercedes-Benz are gata un facelift major pentru S-Class, programat să fie dezvăluit pe 29 ianuarie 2026 la muzeul mărcii din Stuttgart! De ce 29 ianuarie 2026? Pentru că este ziua de naștere a automobilului, este data la care Karl Benz a obținut brevetul DRP 37435 pentru „vehiculul său cu motor pe gaz”, un moment care […] Articolul (foto) Mercedes-Benz S-Class facelift, debut pe 29 ianuarie! Tot ce trebuie să știi înainte de premieră apare prima dată în Autoblog.md.