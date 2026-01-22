Ministrul Energiei: „A venit pe piață o partidă de motorină neconformă”

10:00

Chevrolet Corvette ZR1X, cel mai avansat model Corvette de până acum, a devenit cel mai rapid automobil de producție american disponibil, reușind să parcurgă un sfert de milă în 8.675 secunde. Viteza la ieșire a fost de 256 km/h. Se anunță abia acum că testele au avut loc în octombrie 2025 la US 131 Motorsports