(video) Impact violent lângă Universitatea Pedagogică din Chișinău: Ieșire pe contrasens imediat după sensul giratoriu
Autoblog.md, 19 ianuarie 2026 09:30
Ieri seara, în jurul orei 18:20, în capătul bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală s-a produs un accident rutier violent. Conform informațiilor preliminare, un BMW Seria 7 alb, condus de un tânăr de 21 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, a ieșit pe banda opusă de circulație.
• • •
Acum 30 minute
09:30
Ieri
14:00
Astăzi la amiază, 17 ianuarie 2026, la finalul celei de-a 48-a ediții a Raliului Dakar, Dacia a scris o pagină de aur în istoria motorsportului mondial. Echipa Dacia Sandriders a câștigat competiția după a doua tentativă la categoria auto, devenind primul constructor est-european și primul brand românesc care triumfă în cel mai dur și mai
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
KG Mobility (fosta SsangYong) a lansat oficial pe piața sud-coreeană noul KGM Musso cu motoare termice, un pickup cu ADN 100% off-road care readuce spiritul original al modelului Musso Sports din 2002. Noul Musso se poziționează ca un vehicul polivalent, capabil să acopere atât utilizarea zilnică urbană, cât și misiuni grele de muncă sau aventuri
16:40
Porsche atinge un prag simbolic: Modelele electrice reprezintă o treime din vânzările mărcii în Europa # Autoblog.md
Porsche AG a livrat în 2025 un total de 279.449 de automobile către clienți din întreaga lume, în scădere cu 10% față de anul precedent (310.718 unități). Compania subliniază că prioritatea rămâne un mix de produse orientat spre valoare, nu spre volum. Modelul iconic 911 a înregistrat 51.583 de livrări în 2025, în creștere cu
15:40
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, și președintele Chinei, Xi Jinping, au anunțat un acord preliminar de reducere reciprocă a tarifelor vamale, marcând o resetare a relațiilor bilaterale după ani de tensiuni și măsuri de retaliere. Anunțul a fost făcut vineri, 16 ianuarie 2026, la Beijing, în urma discuțiilor din Marea Sală a Poporului, scrie BBC. Canada
14:40
Conducătorul troleibuzului implicat în accidentul de pe bulevardul Decebal a fost trimis în judecată # Autoblog.md
Procuratura municipiului Chișinău a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță dosarul penal în care este învinuit conducătorul troleibuzului responsabil de accidentul rutier soldat cu decesul unui pieton. Este vorba despre cazul din 31 mai 2025 de pe bulevardul Decebal. Detaliile accidentului și circumstanțele stabilite La 31 mai 2025, pe timp de zi, tânărul
13:00
(foto) Mercedes-Benz S-Class facelift, debut pe 29 ianuarie! Tot ce trebuie să știi înainte de premieră # Autoblog.md
Mercedes-Benz are gata un facelift major pentru S-Class, programat să fie dezvăluit pe 29 ianuarie 2026 la muzeul mărcii din Stuttgart! De ce 29 ianuarie 2026? Pentru că este ziua de naștere a automobilului, este data la care Karl Benz a obținut brevetul DRP 37435 pentru „vehiculul său cu motor pe gaz", un moment care
11:40
BMW iX3 reprezintă un pas important în evoluția modelelor full electrice ale mărcii bavareze. Modelul, prezentat acum în varianta de serie, marchează trecerea de la prototipuri și teasere la un SUV electric matur, gata de producție și vânzare. L-am văzut pe viu la Salonul Auto de la Bruxelles (care se închide pe 18 ianuarie) și
10:30
(video) Noi probleme la Glodeni: Șeful Serviciului Patrulare, bănuit că ar fi urcat băut la volan # Autoblog.md
Un altfel de anunț matinal pe paginile de socializare ale Poliției Republicii Moldova. IGP informează că, noaptea trecută, în urma unei sesizări telefonice parvenite de la un cetățean, cu privire la faptul că în Glodeni un conducător auto s-ar afla în stare de ebrietate la volan, polițiștii au intervenit de urgență. Astfel, pe strada Suveranității
10:00
(video) Corvette ZR1X a demonstrat pe o pistă de drag că este cel mai rapid automobil american # Autoblog.md
Chevrolet Corvette ZR1X, cel mai avansat model Corvette de până acum, a devenit cel mai rapid automobil de producție american disponibil, reușind să parcurgă un sfert de milă în 8.675 secunde. Viteza la ieșire a fost de 256 km/h. Se anunță abia acum că testele au avut loc în octombrie 2025 la US 131 Motorsports
09:10
(P) Noul Volvo EX60 complet electric – mașina cu care poți purta o conversație naturală # Autoblog.md
Articol de: Volvo Cars Moldova Odată cu noul EX60 complet electric, Volvo Cars lansează un automobil cu care poți vorbi într-un mod natural. Fiind primul model Volvo echipat cu Gemini, noul asistent AI de la Google, clienții pot purta conversații autentice și fluide cu EX60, cel mai inteligent și avansat tehnologic automobil Volvo de până acum.
08:40
Lynk & Co 08, SUV-ul hibrid plug-in al mărcii, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a parcurs 293 de kilometri exclusiv în mod electric, devenind astfel SUV-ul PHEV cu cea mai mare autonomie electrică certificată la nivel global. Recordul a fost stabilit în condiții reale de conducere urbană și reprezintă un reper tehnologic
15 ianuarie 2026
17:20
(video) Un bărbat de 61 de ani, condamnat pentru organizarea incendierii unui atelier auto # Autoblog.md
Un bărbat de 61 de ani a fost condamnat de instanță pentru organizarea distrugerii intenționate prin incendiere a unui atelier auto din Chișinău. Fapta a avut loc în iunie 2016, motivată de răzbunare față de proprietar, la care inculpatul lucrase anterior. Conform materialelor probatorii, inculpatul a determinat un cunoscut să comită incendierea, oferindu-i 100 de
16:20
Era de așteptat! Toyota introduce în Europa cea mai puternică versiune din istoria Land Cruiser 300 – Performance Hybrid – echipată pentru prima dată cu un sistem de propulsie hibrid. Modelul combină moștenirea de neclintit în off-road cu tehnologia de electrificare a Toyota, oferind performanțe superioare fără a compromite capacitățile all-terrain. Lansarea începe din ianuarie
14:30
(video) Premieră: Ford Mustang Dark Horse SC – noul etalon al ingineriei născute pe pistă # Autoblog.md
În cei 30 de ani petrecuți la Ford, Arie Groeneveld a lucrat la propulsii și management de fabrici, dar niciodată nu avusese privilegiul să lucreze la un Mustang. Când a fost numit inginer-șef de program pentru un nou Mustang de înaltă performanță de la Ford Racing, a știut că este o onoare rară. Mustangul are
13:10
BRABUS a dezvăluit modelul 900 ROCKET EDITION, cea mai puternică și exclusivistă versiune a iconicului G 63 facelift (W 465). Cu doar 30 de unități produse la nivel global, acest Masterpiece îmbină performanțe de hipercar cu un design widebody din carbon expus, interior de lux bespoke și un motor V8 biturbo de 4.5 litri. Motorizare
12:10
Starea de ebrietate la volan poate provoca și alte consecințe tragice. Accidentul din raionul Ștefan Vodă din noaptea de 14 ianuarie este un exemplu. Tânăra în vârstă de 19 ani, implicată în accidentul grav, era însărcinată în luna a noua. Din păcate fătul a decedat, scrie Pro TV cu referire la declarațiile făcute de directorul interimar
10:50
Ford a anunțat o inițiativă importantă prin divizia sa de service clienți (FCSD) care vizează reducerea prețurilor de vânzare cu până la 25% pentru peste 6000 de componente originale (OEM) destinate vehiculelor fabricate până în 2019. Măsurile intră în vigoare din ianuarie 2026 și se aplică în special pieselor frecvent avariate în accidente rutiere și
09:30
(video) „Nu filma, brat!” Șeful adjunct al Procuraturii Glodeni, găsit la volan în stare de ebrietate # Autoblog.md
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, a fost oprit de poliție în noaptea de 13 spre 14 ianuarie 2026, la intrarea în satul Sadovoe, municipiul Bălți, după ce conducea haotic. Polițiștii au observat miros puternic de alcool, iar șoferul a refuzat atât testarea cu aparatul Dräger, cât și recoltarea probelor biologice de sânge
09:10
Drumarii spun că partea carosabilă este înzăpezită și pe alocuri există ghețuș. Poliția confirmă # Autoblog.md
În urma ninsorilor din această noapte, Adminsitrația Națională a Drumurilor informează în raportul matinal că 182 de utilaje speciale și 179 muncitori rutieri au fost mobilizați pe drumurile naționale. Pentru asigurarea viabilității rețelei rutiere, drumarii au desfășurat lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului. Intervențiile au avut loc în aproximativ 40 de regiuni din
08:50
(foto) Intrare pe sensul opus lângă Anenii Noi. Lovitura într-un autocamion, fatală pentru o șoferiță # Autoblog.md
Poliția din raionul Anenii Noi a fost sesizată, în după amiaza zilei de ieri, despre producerea unui accident rutier pe traseul R30, în apropierea orașului Anenii Noi. O Toyota a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un autocamion. În urma traumatismelor suferite, femeia de 61 de ani la volanul Toyota a decedat pe
14 ianuarie 2026
21:00
(video) Un stâlp a fost doborât pe strada Albișoara. Șoferul și pasagera, transportați la spital # Autoblog.md
Astăzi, în jurul orei 16:20, Poliția Capitalei a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe strada Albișoara. Conform informațiilor preliminare stabilite la fața locului, un tânăr de 28 de ani, aflat la volanul unui BMW Seria 8, în timpul deplasării ar fi pierdut controlul și a intrat frontal într-un stâlp electric. Deocamdată nu se
20:30
(video) Grav accident de circulație lângă Gura Galbenei. Un tânăr și un bebeluș au decedat # Autoblog.md
Polițiștii investighează circumstanțele producerii unui grav accident rutier care a avut loc astăzi, în jurul orei 15:30, pe traseul R3, în direcția raionului Cimișlia. Preliminar s-a stabilit că o Toyota, condusă de un tânăr de 27 de ani, având cu el trei pasageri, efectuase manevra de virare la stânga. În acel moment un Mercedes, condus
17:20
Peste ocean a început astăzi Detroit Auto Show 2026 și, în cadrul zilei dedicate presei, au fost anunțați câștigătorii premiilor North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY), care datează din 1994. Premiile, considerate un ghid esențial pentru cumpărătorii de mașini noi, recompensează vehiculele care excelează în inovație, design, siguranță, performanță, tehnologie,
16:40
Katrin Adt, CEO-ul Dacia din septembrie 2025, a declarat că marca va rămâne concentrată pe construirea de mașini pe care clienții le doresc cu adevărat, nu pe adaptarea produselor la reglementările Uniunii Europene. Declarațiile au fost făcute într-un interviu în care Adt a cerut înghețarea reglementărilor și a subliniat impactul acestora asupra prețurilor și greutății
14:50
La Brussels Motor Show, producătorii chinezi au venit în forță, iar BYD – liderul pieței chineze – a marcat prezența prin expunerea unor modele impresionante, inclusiv Yangwang U8. Deși mărcile premium Yangwang și Denza sunt așteptate curând în Europa, în actuala fază doar pipăind pământul european și clientela, atenția principală a fost atrasă de BYD
13:50
(foto) Beat și fără permis, un tânăr de 25 de ani a ”găsit” un copac lângă Ștefan Vodă # Autoblog.md
Polițiștii din raionul Ștefan Vodă au fost sesizați astăzi, în jurul orei 3:30, despre producerea unui accident rutier între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara. La fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că o Toyota, condusă de un tânăr de 25 de ani, a derapat de pe carosabil și s-a lovit într-un copac. În urma verificărilor
13:30
Euro NCAP a publicat lista vehiculelor Best-in-Class pentru anul 2025, modelele care au obținut cele mai înalte rezultate în testele de siguranță desfășurate pe parcursul anului. Într-un an marcat de o creștere dramatică a varietății de mașini electrice noi și de echiparea cu sisteme sofisticate de siguranță autonomă, rezultatele arată că producătorii auto reușesc să
12:30
Recent, Lotus a intrat oficial pe piața auto din Republica Moldova, iar lansarea sa a fost unul dintre cele mai importante evenimente auto naționale din 2025. Brandul britanic, care datează din 1948 și este celebru pentru istoria sa în motorsport, a adus în țară primul model pe care l-am testat în detaliu: Lotus Eletre –
10:30
(video) Ford Bronco RTR aduce performanță high-speed off-road, stil și atitudine la preț mai accesibil # Autoblog.md
Ford și RTR Vehicles își extind colaborarea prin lansarea noului Bronco RTR, un model dezvoltat și testat în terenurile provocatoare din Johnson Valley, California. Inspirat de succesul în cursele King of the Hammers și de moștenirea competițională a mărcii, Bronco RTR combină stilul distractiv al RTR cu capacitățile dovedite 4×4 ale Bronco, oferind performanță high-speed
09:30
BMW M GmbH anunță că din 2027 modelele high-performance din generația Neue Klasse
13 ianuarie 2026
17:00
Încă un anunț notabil în cadrul Tokyo Auto Salon 2026 – proiectul exclusiv Honda NSX Tribute by Italdesign. Recunoscut oficial de Honda, reprezintă un omagiu adus unei icoane a performanței, reinterpretată în cheie contemporană prin stilizare, inginerie și producție ultra-limitată, toate gestionate integral de faimoasa casă de design. Legătura profundă dintre Italdesign și Japonia – […] Articolul (video) A fost necesară aprobarea Honda! Italdesign anunță NSX Tribute apare prima dată în Autoblog.md.
16:10
Președintele Republicii Coreea: „China ne-a ajuns din urmă și ne-a depășit tehnologic” # Autoblog.md
Președintele Republicii Coreea, Lee Jae Myung, a declarat într-un interviu că China a ajuns din urmă sau a depășit Coreea de Sud în numeroase domenii tehnologice și de capital, o schimbare care remodelează baza cooperării economice bilaterale. Declarațiile au fost făcute cu puțin timp înainte de vizita oficială a președintelui Lee în China, în fruntea […] Articolul Președintele Republicii Coreea: „China ne-a ajuns din urmă și ne-a depășit tehnologic” apare prima dată în Autoblog.md.
15:20
(video) Tribut pentru Nissan GT-R R35: Ultimul bodykit LB și o ediție limitată cu două roadstere # Autoblog.md
La Tokyo Auto Salon 2026, Liberty Walk a prezentat în premieră mondială LB-WORKS R35 GT-R Final Edition – ultimul bodykit creat pentru generația R35 GT-R scoasă din producție. Totodată, a fost dezvăluit proiectul-colaborare Shinryaku-sha (侵略者 – „Agresorul / Invadatorul”), o creație istorică ce marchează prima colaborare adevărată a Liberty Walk cu o altă entitate. Vezi […] Articolul (video) Tribut pentru Nissan GT-R R35: Ultimul bodykit LB și o ediție limitată cu două roadstere apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
Škoda Auto a anunțat oficial numele noului său model electric de top. Noul Peaq va reprezenta vârful gamei mărcii cehe și va fi primul automobil de serie care materializează ideile prezentate de conceptul Vision 7S, introdus în primăvara anului 2022. Premiera mondială este setată pentru vara anului curent. Peaq – numele care subliniază poziția de […] Articolul (video) Škoda a dezvăluit numele celui mai mare SUV electric apare prima dată în Autoblog.md.
12:00
În această dimineață, Poliția Capitalei a fost sesizată despre producerea unui accident de circulație pe șoseaua Hîncești. Un automobil s-a răsturnat exact pe podul din cartierul Telecentru. Iată cum s-a întâmplat. Potrivit informațiilor preliminare, un Opel, condus de un tânăr de 23 de ani, în timpul deplasării, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, s-a […] Articolul (video) O mașină s-a răsturnat pe podul din cartierul Telecentru apare prima dată în Autoblog.md.
11:30
Brussels Motor Show a oferit ocazia perfectă pentru a descoperi noua generație Mazda CX-5, un model care promite să impresioneze pasionații de automobile. Aceasta a fost premiera europeană publică a SUV-ului japonez, care va ajunge pe piața din Republica Moldova începând cu luna aprilie. Cu un preț de start de 32.600 de euro, noua CX-5 […] Articolul (video) Noua Mazda CX-5 – primul contact AutoBlog.MD apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
După proiectul noului Grand Koleos, Renault face uz de platforma lui Geely Monjaro pentru a lansa un nou automobil. Renault Filante este numit un model flagship internațional. Filante este un crossover premium de segment E care reprezintă manifestul ambițios al International Game Plan 2027 al mărcii. Modelul marchează revenirea serioasă a Renault în segmentul premium […] Articolul (video) Premieră: Noul Renault Filante este numit un model flagship internațional apare prima dată în Autoblog.md.
09:40
Articol de: Omnis Începând cu 1 ianuarie 2026, proprietarii de mașini și motociclete electrice înmatriculate în Republica Moldova vor fi obligați să achite taxa de drum, precum toți ceilalți șoferi. Până în 2026, vehiculele electrice erau exceptate de la această taxă, ca parte a politicilor de stimulare a mobilității ecologice și pentru a încuraja tranziția spre […] Articolul (P) Taxa de drum pentru vehiculele electrice devine obligatorie în Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
În sfârșit! După ce a fost prezentat publicului internațional pentru prima dată la Salonul Auto de la Paris din 2024 și până în prezent a fost produs în peste 100.000 de exemplare, compania XPeng Motors lansează în Europa noul model P7+. În funcție de piață, se va vinde în paralel cu P7 sau îl va […] Articolul (video) Brussels 2026: XPeng lansează în Europa noul P7+ direct în forma actualizată apare prima dată în Autoblog.md.
12 ianuarie 2026
20:10
Primul exemplar Zeekr 9X a ajuns oficial în Republica Moldova, marcând debutul celui mai mare și mai luxos SUV din portofoliul brandului Zeekr pe piața locală. Noul model a fost surprins chiar în momentul când era descărcat din containerul în care a venit din China. Clienții din Moldova au acces la trei versiuni/echipări bine dotate. […] Articolul Zeekr 9X a ajuns în Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
14:50
La Salonul Auto de la Bruxelles (9-18 ianuarie), pe lângă noul EV2, KIA a mai dezvăluit trei noi modele complet electrice: versiunile de performanță ale EV3, EV4 și EV5. Aceste modele aduc filosofia GT – dinamism, implicare emoțională și caracter sportiv – în segmentele compact SUV, hatchback/fastback și C-SUV, demonstrând că electrificarea poate amplifica plăcerea […] Articolul (video) Brussels 2026: Premieră mondială – noile KIA EV3 GT, EV4 GT și EV5 GT apare prima dată în Autoblog.md.
13:30
Noul Mercedes-Benz CLA a fost desemnat Mașina Anului 2026 în Europa în cadrul unui eveniment desfășurat la Salonul Auto de la Bruxelles. Juriul format din 59 de jurnaliști auto din 23 de țări europene a testat și evaluat zeci de modele, reducând lista la șapte finaliști. Mercedes-Benz CLA a acumulat 320 de puncte, devansând ocupantul […] Articolul (video) Am zburat la Bruxelles ca să aflăm care este Mașina Anului 2026 în Europa apare prima dată în Autoblog.md.
12:40
Pe fondul protestelor masive din Iran? Benzina 95 se scumpește cu aproape 20 de bani în Moldova # Autoblog.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță a doua cea mai notabilă scumpire a carburanților de la începutul anului curent. În a doua zi a lui 2026, instituția a informat că prețurile stabilite zilnic vor fi influențate, în primele două săptămâni, de aplicarea noilor valori a accizelor, majorarea nivelului contribuției în domeniul eficienței energetice și […] Articolul Pe fondul protestelor masive din Iran? Benzina 95 se scumpește cu aproape 20 de bani în Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
11:50
Alături de noul CX-6e, Mazda a prezentat și noul CX-5 la Brussels Motor Show. Cu un limbaj de design Kodo actualizat și o dinamică de conducere rafinată, se anunță că noul CX-5 va fi primul disponibil și într-o nouă culoare de caroserie impresionantă: Navy Blue Mica. Premiera publică a mașinii în noua nuanță a avut […] Articolul (foto/video) Încă un anunț Mazda la un salon auto – o nouă culoare apare prima dată în Autoblog.md.
11:00
(video) Brussels 2026: Premieră – ediția limitată Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa # Autoblog.md
La Brussels Motor Show este prezentă și marca italiană Alfa Romeo. Aceasta a prezentat în premieră mondială Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, o serie limitată extrem de exclusivă formată din doar 10 unități pentru toată lumea. Acest model reprezintă primul rezultat concret al parteneriatului dintre Alfa Romeo și echipa Luna Rossa, simbol al sportivității și inovației […] Articolul (video) Brussels 2026: Premieră – ediția limitată Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa apare prima dată în Autoblog.md.
10:30
DS Automobiles a prezentat în premieră mondială conceptul „Taylor Made N°4 Concept” la Salonul Auto de la Bruxelles, pe standul mărcii din Hall 5. Conceptul a fost creat în colaborare cu pilotul britanic Taylor Barnard, noul membru al echipei DS PENSKE în campionatul ABB FIA Formula E World Championship. Un omagiu adus angajamentului DS în […] Articolul (video) Brussels 2026: DS Automobiles a dezvăluit Taylor Made N°4 Concept apare prima dată în Autoblog.md.
10:10
BMW M GmbH a încheiat anul 2025 cu un nou record istoric de vânzări, marcând cea de-a 14-a creștere consecutivă și depășind pentru al șaptelea an la rând concurenții cu o marjă semnificativă. Totalul de 213.457 de vehicule vândute reprezintă o creștere de trei procente față de rezultatul excelent din anul anterior. Atât modelele high-performance, […] Articolul BMW M GmbH înregistrează al 14-lea record consecutiv de vânzări apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
Leapmotor și-a reconfirmat angajamentul față de o mobilitate electrică accesibilă și de înaltă calitate prin participarea la Salonul Auto de la Bruxelles 2026. Datorită parteneriatului strategic cu Stellantis, compania chineză accelerează creșterea internațională pe patru continente, fiind prezentă în prezent în peste 40 de piețe și dispunând de o rețea globală ce se apropie de […] Articolul (foto) Brussels 2026: Premieră europeană – noul Leapmotor B10 Hybrid EV apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
Peugeot a dezvăluit la Brussels Motor Show modelul 08 actualizat, un fastback inovator care combină eleganța franțuzească, dinamismul și practicabilitatea într-un mod unic în segmentul C. Cu o prezență vizuală și mai puternică, noi culori exclusive, semnături luminoase spectaculoase și o gamă completă de motorizări electrificate (inclusiv 100% electric), Peugeot 408 facelift își consolidează poziția […] Articolul (video) Brussels 2026: Premieră mondială – noul Peugeot 408 facelift apare prima dată în Autoblog.md.
