Canada reduce taxele pentru mașinile din China de la 100 la doar 6.1 procente

O cameră de bord a filmat de curând următoarea situație. Un șofer care se deplasa pe bulevardul Decebal, direcția spre Gara Feroviară, a virat la stânga în intersecția cu strada Vorniceni, chiar dacă acest lucru nu se permite. Nu putem ști exact dacă șoferul a făcut manevra pentru prima dată sau conștient că încalcă, însă […] Articolul (video) Situație pe un bulevard din Chișinău. În ”lipsa” liniei duble continue un șofer a virat la stânga apare prima dată în Autoblog.md.