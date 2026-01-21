Șeful AIEA: Centrala nucleară de la Cernobîl a fost scoasă din funcțiune, după bombardamente

08:00

Donald Trump ar intenţiona să le propună europenilor, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, un contract de închiriere pe 99 de ani pentru Groenlanda, sau acordarea unui statul preferenţial locuitorilor insulei, asemănător celui din Puerto Rico, potrivit unor surse citate de Kyiv Post. Asta ar însemna ca groenlandezii să devină cetățeni americani cu acces [...]