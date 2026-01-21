Șeful AIEA: Centrala nucleară de la Cernobîl a fost scoasă din funcțiune, după bombardamente
DISINFO.MD, 21 ianuarie 2026 05:00
Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a anunţat, marţi, că centrala nucleară de la Cernobîl și-a pierdut complet alimentarea externă cu energie electrică. El a transmis că instalaţii „vitale pentru siguranța nucleară” au fost lovite, adăugând şi că liniile electrice care duc la alte centrală au fost, de asemenea, avariate, [...] Articolul Șeful AIEA: Centrala nucleară de la Cernobîl a fost scoasă din funcțiune, după bombardamente apare prima dată în DISINFO.MD.
• • •
Alte ştiri de DISINFO.MD
Acum 10 minute
05:20
După cenzură, urmează controlul joystickului: Rusia vrea să reglementeze și plățile din jocuri # DISINFO.MD
În Rusia a fost propus un nou mecanism restrictiv — de această dată, asupra plăților din interiorul jocurilor pe calculator și pe mobil. Este vorba despre o limitare voluntară a cheltuielilor, inclusiv pentru achiziția de monedă virtuală, obiecte și alte opțiuni digitale. Inițiativa aparține vicepreședintelui Dumei de Stat, Vladislav Davankov, și deputaților Sardană Avksentieva și [...] Articolul După cenzură, urmează controlul joystickului: Rusia vrea să reglementeze și plățile din jocuri apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 30 minute
05:00
Șeful AIEA: Centrala nucleară de la Cernobîl a fost scoasă din funcțiune, după bombardamente # DISINFO.MD
Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a anunţat, marţi, că centrala nucleară de la Cernobîl și-a pierdut complet alimentarea externă cu energie electrică. El a transmis că instalaţii „vitale pentru siguranța nucleară” au fost lovite, adăugând şi că liniile electrice care duc la alte centrală au fost, de asemenea, avariate, [...] Articolul Șeful AIEA: Centrala nucleară de la Cernobîl a fost scoasă din funcțiune, după bombardamente apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum o oră
04:30
Axios: Trump a anulat semnarea la Davos, cu Zelenski, a unui acord de 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei # DISINFO.MD
Washingtonul și Kievul nu vor semna un acord de 800 de miliarde de dolari privind reconstrucția postbelică a Ucrainei la Forumul Economic Mondial de la Davos, așa cum fusese planificat anterior, a declarat o sursă ucraineană pentru Axios. Potrivit sursei, președinții SUA și Ucrainei, Donald Trump și Volodimir Zelenski, urmau să semneze documentul, dar întâlnirea dintre [...] Articolul Axios: Trump a anulat semnarea la Davos, cu Zelenski, a unui acord de 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Ucrainei apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 2 ore
04:20
Aurul se topește pentru buget: Rusia vinde rezervele strategice pentru a acoperi găurile financiare # DISINFO.MD
Guvernul Rusiei continuă pentru al treilea an la rând să vândă aur din Fondul Național de Bunăstare (FNB) pentru a acoperi deficitul bugetului federal, pentru a finanța băncile de stat și pentru a susține megaproiectele naționale. Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, între 2022 și 2025, cantitatea de aur aflată în bilanțul FNB s-a redus [...] Articolul Aurul se topește pentru buget: Rusia vinde rezervele strategice pentru a acoperi găurile financiare apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Parlamentul European a suspendat ratificarea acordului comercial cu SUA, ca răspuns la amenințările lui Trump # DISINFO.MD
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană şi SUA, ca urmare a recentelor ameninţări din partea preşedintelui american, Donald Trump, au confirmat, marţi, principalele grupuri politice europarlamentare, potrivit AFP, citată de Agerpres. Există un „acord majoritar” al grupurilor politice pentru a îngheţa acordul comercial încheiat anul trecut între [...] Articolul Parlamentul European a suspendat ratificarea acordului comercial cu SUA, ca răspuns la amenințările lui Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 24 ore
08:00
„Opțiunea Puerto Rico” sau închiriere pe 99 de ani. Ofertele pregătite de Trump pentru Groenlanda. Ar putea fi prezentate la Davos # DISINFO.MD
Donald Trump ar intenţiona să le propună europenilor, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, un contract de închiriere pe 99 de ani pentru Groenlanda, sau acordarea unui statul preferenţial locuitorilor insulei, asemănător celui din Puerto Rico, potrivit unor surse citate de Kyiv Post. Asta ar însemna ca groenlandezii să devină cetățeni americani cu acces [...] Articolul „Opțiunea Puerto Rico” sau închiriere pe 99 de ani. Ofertele pregătite de Trump pentru Groenlanda. Ar putea fi prezentate la Davos apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează: „Ne aflăm în fața unei bătălii decisive pentru viitorul țării noastre” # DISINFO.MD
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat luni seara, într-un discurs televizat adresat națiunii, că își va depune demisia din funcție pentru a intra oficial în cursa electorală. Decizia vine după săptămâni de speculații legate de intenția sa de a lansa un proiect politic, respectiv să își înființeze propriul partid. „Îmi voi depune demisia din funcția [...] Articolul Președintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează: „Ne aflăm în fața unei bătălii decisive pentru viitorul țării noastre” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
UE pregătește taxe în valoare de 93 de miliarde de euro pentru SUA, ca răspuns la amenințarea lui Trump legată de Groenlanda # DISINFO.MD
Capitalele europene ar putea lovi SUA cu taxe în valoare de 93 de miliarde de euro sau ar putea restricționa accesul companiilor americane pe piața blocului, ca răspuns la amenințările președintelui american Donald Trump la adresa aliaților NATO care se opun campaniei sale de preluare a Groenlandei, relatează Financial Times (FT). Măsurile de ripostă sunt [...] Articolul UE pregătește taxe în valoare de 93 de miliarde de euro pentru SUA, ca răspuns la amenințarea lui Trump legată de Groenlanda apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea # DISINFO.MD
Vladimir Putin nu vede războiul din Ucraina ca pe un capăt de drum, ci ca pe o etapă. Chiar și în eventualitatea unui acord de pace, analiștii occidentali, consultați de The Sun, avertizează că liderul de la Kremlin ar putea folosi pauza pentru a se regrupa, a-și reface capacitatea militară și a lovi din nou [...] Articolul Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Oficialii danezi boicotează Forumul de la Davos pe fondul tensiunilor cu SUA privind Groenlanda # DISINFO.MD
Guvernul Danemarcei nu va trimite niciun reprezentant la Forumul Economic Mondial de la Davos, decizie care survine în contextul escaladării unei dispute sensibile cu Statele Unite legată de statutul Groenlandei, potrivit Bloomberg. Organizatorii reuniunii au confirmat pentru sursa citată absența delegației de la Copenhaga, subliniind că invitația a fost transmisă, însă participarea rămâne la latitudinea fiecărui [...] Articolul Oficialii danezi boicotează Forumul de la Davos pe fondul tensiunilor cu SUA privind Groenlanda apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Lukașenko, invitat personal de Trump în Consiliul pentru Pace: „Belarus, gata să construiască o pace durabilă” # DISINFO.MD
Minskul a primit o scrisoare personală din partea președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, adresată președintelui Republicii Belarus, Alexander Lukașenko, potrivit unei declarații a purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Belarusului, Ruslan Varanov, relatează Al Jazeera. În mesaj, Trump propune înființarea unui „Consiliu pentru Pace”, o nouă organizație internațională menită să contribuie la soluționarea situațiilor de conflict, [...] Articolul Lukașenko, invitat personal de Trump în Consiliul pentru Pace: „Belarus, gata să construiască o pace durabilă” apare prima dată în DISINFO.MD.
Ieri
05:00
„Călugărițele Z ale lui Putin”. Cum ar fi infiltrat Rusia bisericile din Suedia într-un război cinic de propagandă # DISINFO.MD
Surorile de la Mănăstirea Sfânta Elisabeta păreau, la prima vedere, imaginea inocenței. În preajma Crăciunului, ele vindeau icoane, obiecte de artizanat și suveniruri credincioșilor din bisericile suedeze, fără să trezească suspiciuni. Nici în Täby, o suburbie prosperă de lângă Stockholm, prezența lor nu a ridicat semne de întrebare: rectorul le oferise personal permisiunea de a-și [...] Articolul „Călugărițele Z ale lui Putin”. Cum ar fi infiltrat Rusia bisericile din Suedia într-un război cinic de propagandă apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a scufundat în apa înghețată de Bobotează # DISINFO.MD
Propaganda rusă a prezentat, în această săptămână, o fotografie veche de opt ani drept dovadă că președintele Vladimir Putin ar fi participat la tradiționala scăldare în apa înghețată, de Bobotează. În realitate, imaginile provin din 2018, în timpul campaniei electorale a liderului rus, ceea ce a generat suspiciuni în rândul utilizatorilor rețelelor sociale cu privire [...] Articolul Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a scufundat în apa înghețată de Bobotează apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Un criminal de război, promovat de Kremlin, va deschide lista partidului lui Putin la alegerile pentru Duma de Stat # DISINFO.MD
Vladislav Golovin, acuzat de crime de război în timpul cuceririi Mariupolului, va ocupa un loc de frunte pe lista partidului Rusia Unită, condus de Vladimir Putin, la alegerile din Duma de Stat din toamnă. Vladislav Golovin a comandat un pluton de pușcași marini în timpul cuceririi Mariupolului și este asociat cu deportarea copiilor ucraineni în [...] Articolul Un criminal de război, promovat de Kremlin, va deschide lista partidului lui Putin la alegerile pentru Duma de Stat apare prima dată în DISINFO.MD.
19 ianuarie 2026
08:00
Macron va cere activarea instrumentului anti-coerciție al UE, după amenințările lui Trump cu tarife vamale # DISINFO.MD
Președintele francez Emmanuel Macron, care va fi „întreaga zi în contact cu omologii săi europeni”, va cere „activarea instrumentului anti-coerciție” al UE dacă amenințările cu tarife vamale suplimentare formulate de Donald Trump vor fi puse în aplicare, au anunțat duminică surse din anturajul său. Acest instrument, a cărui punere în aplicare necesită majoritatea calificată a țărilor din UE, [...] Articolul Macron va cere activarea instrumentului anti-coerciție al UE, după amenințările lui Trump cu tarife vamale apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
„Este imposibil să trăim”: apel disperat către autorități din satele înghețate ale Rusiei # DISINFO.MD
În satele Kliuci și Malinovka din regiunea Celeabinsk, pe 15 ianuarie, s-a întrerupt curentul electric în timpul unui ger de -35°C. Autoritățile nu au reușit să rezolve prompt problema, iar locuitorii au rămas fără electricitate, apă și căldură timp de trei zile. Oamenii au înregistrat un apel video adresat șefului Comitetului de Investigații, Aleksandr Bastrîkin. [...] Articolul „Este imposibil să trăim”: apel disperat către autorități din satele înghețate ale Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
În orașul Buzuluk, regiunea Orenburg, la una dintre casele unui magazin a apărut un afiș cu fotografia blurată a președintelui Vladimir Putin, însoțită de un mesaj ironic referitor la scumpirile recente: „Prețurile au crescut în 2026 datorită acestui om! Nu vă sfiiți să-i mulțumiți pentru asta!”, se arăta în textul de lângă imagine. Ulterior, în [...] Articolul Afiș cu Putin și scumpirile într-un magazin din Rusia, motiv de anchetă penală apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Un general rus de rang înalt, anterior apreciat de conducerea de la Moscova, dar contestat de propriii soldați pentru tacticile sale dure, a fost înlăturat din funcție după patru ani petrecuți în poziții de comandă cheie în războiul din Ucraina. Este vorba despre general-locotenentul Suhrab Ahmedov, în vârstă de 51 de ani, originar din Daghestan, [...] Articolul Kremlinul destituie un general considerat cândva de încredere. Ce i se reproșează? apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Ucraina lovește infrastructura energetică din teritoriile ocupate. Peste 200.000 gospodării fără curent # DISINFO.MD
Peste 200.000 de gospodării au rămas fără curent electric în teritoriul ocupat de Rusia în sudul Ucrainei, după un atac al armatei ucrainene, au anunțat duminică autoritățile instalate de Moscova. „În urma unui atac inamic asupra infrastructurilor energetice din regiune, o mare parte din regiunea Zaporojie a fost lăsată fără curent electric”, a anunțat Evgheni [...] Articolul Ucraina lovește infrastructura energetică din teritoriile ocupate. Peste 200.000 gospodării fără curent apare prima dată în DISINFO.MD.
05:40
Cum justifică Washingtonul ideea de a „lua” Groenlanda: „Națiunile care nu își pot apăra teritoriile nu sunt îndreptățite să le dețină” # DISINFO.MD
Ceea ce până nu demult părea o extravaganță retorică a lui Donald Trump începe să capete contur doctrinar. Administrația americană nu mai vorbește despre Groenlanda ca despre o glumă geopolitică, ci ca despre un „imperativ de securitate națională”. Iar argumentele folosite sunt, pentru Europa, neliniștitoare. Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet de la Casa [...] Articolul Cum justifică Washingtonul ideea de a „lua” Groenlanda: „Națiunile care nu își pot apăra teritoriile nu sunt îndreptățite să le dețină” apare prima dată în DISINFO.MD.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:00
Criza Groenlandei zguduie NATO. Premierul britanic și aliații europeni avertizează asupra unei „spirale periculoase” după amenințările lui Trump # DISINFO.MD
Premierul britanic Keir Starmer s-a alăturat duminică liderilor europeni care avertizează că NATO riscă să intre într-o „spirală periculoasă” de destabilizare, după ce Donald Trump a amenințat cu declanșarea unui război comercial împotriva aliaților care se opun preluării Groenlandei de către Statele Unite. Într-o declarație comună fără precedent, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia [...] Articolul Criza Groenlandei zguduie NATO. Premierul britanic și aliații europeni avertizează asupra unei „spirale periculoase” după amenințările lui Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Liderii lumii răspund cu prudență la propunerea de „Consiliu de Pace” a lui Trump. Cine este primul care a acceptat invitația # DISINFO.MD
Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent, duminică, faţă de invitaţia preşedintelui american, Donald Trump, de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, relatează Reuters, citat de Agerpres. Doar Ungaria, al cărei prim-ministru, Viktor Orban, este un aliat apropiat al lui Trump, a acceptat fără echivoc invitaţia trimisă către aproximativ 60 de ţări. [...] Articolul Liderii lumii răspund cu prudență la propunerea de „Consiliu de Pace” a lui Trump. Cine este primul care a acceptat invitația apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
RAPORT // Rețeaua Storm-1516, instrument al Kremlinului pentru campanii de manipulare în Moldova # DISINFO.MD
Rețeaua Storm-1516, afiliată Kremlinului, a desfășurat campanii de manipulare a opiniei publice din Republica Moldova în perioada post-electorală din toamna anului 2025. Constatarea se regăsește într-un raport al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, care menționează că Storm-1516 a folosit conturi cu audiențe mari pentru a amplifica mesaje manipulative. Conform raportului, printre temele [...] Articolul RAPORT // Rețeaua Storm-1516, instrument al Kremlinului pentru campanii de manipulare în Moldova apare prima dată în DISINFO.MD.
17 ianuarie 2026
07:40
Kremlinul: Putin a vorbit telefonic cu liderii Israelului și Iranului despre securitatea regională # DISINFO.MD
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, au purtat vineri, 16 ianuarie, o convorbire telefonică în care au discutat despre situația din Orientul Mijlociu și Iran. Potrivit declarațiilor, Rusia s-a oferit să ajute Israelul în medierea problemelor legate de Iran și sprijină „intensificarea eforturilor politice și diplomatice pentru a asigura stabilitatea și securitatea [...] Articolul Kremlinul: Putin a vorbit telefonic cu liderii Israelului și Iranului despre securitatea regională apare prima dată în DISINFO.MD.
07:40
Delirul belicos al unui consilier de la Kremlin: „Europa trebuie ștearsă de pe hartă. Este o pacoste enervantă”. Amenință cu lovituri nucleare # DISINFO.MD
Un consilier al administrației ruse a avertizat că Moscova ar putea lansa o lovitură nucleară asupra Germaniei sau Marii Britanii în următorii unu‑doi ani pentru a „pedepsi” Europa, întrucât continuă să ajute Ucraina. „Alegerea mea ar fi Marea Britanie și Germania”, a spus Serghei Karaganov într-un interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson, răspunzând la întrebarea privind țările care [...] Articolul Delirul belicos al unui consilier de la Kremlin: „Europa trebuie ștearsă de pe hartă. Este o pacoste enervantă”. Amenință cu lovituri nucleare apare prima dată în DISINFO.MD.
07:20
Financial Times: Uniunea Europeană analizează o cale accelerată de aderare pentru Ucraina # DISINFO.MD
Bruxelles-ul elaborează propuneri privind renunțarea la sistemul de aderare la Uniunea Europeană, aplicat încă din perioada Războiului Rece, urmând să-l înlocuiască cu un model în două etape, care ar putea accelera intrarea Ucrainei în UE în cazul încheierii unui acord de pace menit să pună capăt invaziei ruse, scrie cotidianul Financial Times, citat de BBC [...] Articolul Financial Times: Uniunea Europeană analizează o cale accelerată de aderare pentru Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
07:10
Un fond american a intentat un proces împotriva Rusiei pentru 225 de miliarde de dolari, invocând datoriile Imperiului Rus # DISINFO.MD
Fondul de investiții american Noble Capital RSD a cerut Moscovei să plătească 225 de miliarde de dolari pentru obligațiile de datorie ale Imperiului Rus. Procesul intentat împotriva Federației Ruse, Ministerului rus al Finanțelor, Băncii Centrale a Rusiei și Fondului Național de Bunăstare a fost depus la Curtea Federală a SUA din Districtul Columbia, transmite publicația [...] Articolul Un fond american a intentat un proces împotriva Rusiei pentru 225 de miliarde de dolari, invocând datoriile Imperiului Rus apare prima dată în DISINFO.MD.
06:40
David Lammy, la Kiev: Marea Britanie anunță 20 de milioane de lire pentru energia Ucrainei și extinde cooperarea strategică # DISINFO.MD
Viceprim-ministrul Marii Britanii, David Lammy, a sosit pe 16 ianuarie la Kiev, într-o vizită care reconfirmă sprijinul ferm al Londrei pentru Ucraina, în plin război cu Federația Rusă. Despre vizită a anunțat ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit, Valeri Zaluzhnîi, care a precizat că, în cadrul deplasării, va avea loc Forumul Parteneriatului Secular, dedicat cooperării strategice [...] Articolul David Lammy, la Kiev: Marea Britanie anunță 20 de milioane de lire pentru energia Ucrainei și extinde cooperarea strategică apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Mai mulți diplomați europeni au avertizat că aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană ar putea fi „o capcană” pusă de președinții Vladimir Putin și Donald Trump. Declarațiile au fost făcute pentru revista Financial Times, care menționează că Comisia Europeană lucrează la un plan de aderare simplificată a Ucrainei la UE după război, ceea ce [...] Articolul Rusia și SUA ar putea transforma planul de aderare a Ucrainei la UE într-o capcană apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Cauțiunea imensă pentru care a fost eliberată din celulă Timoșenko. Obligată să predea pașaportul și să poarte brățară # DISINFO.MD
Iulia Timoșenko, fosta prim-ministră a Ucrainei, a fost eliberată din celulă pentru cauțiune de 33 de milioane de hrivne. Ex-oficiala este suspectată că ar fi mituit deputați din Rada Supremă. Conform presei Ucrainene, politiciana nu poate părăsi regiunea Kiev fără permisiunea anchetatorilor. Timoșenko a fost obligată să poarte brățară electronică și să predea pașaportul străin. [...] Articolul Cauțiunea imensă pentru care a fost eliberată din celulă Timoșenko. Obligată să predea pașaportul și să poarte brățară apare prima dată în DISINFO.MD.
05:10
MID avertizează rușii să nu vină în Moldova: Acuzații despre „discriminare, hărțuire și tratament inadecvat” # DISINFO.MD
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei și-a avertizat cetățenii să evite călătoriile în Moldova. Potrivit diplomaților de la Moscova, în țara noastră s-ar înregistra cazuri de „discriminare, hărțuire nejustificată și tratament inadecvat” din partea autorităților. Autoritatea rusă notează că la aterizare pe Aeroportul Internațional Chișinău deținătorii de pașapoarte rusești sunt supuși „unor percheziții și inspecții umilitoare”. Conform [...] Articolul MID avertizează rușii să nu vină în Moldova: Acuzații despre „discriminare, hărțuire și tratament inadecvat” apare prima dată în DISINFO.MD.
16 ianuarie 2026
08:00
Aplicația americană de mesagerie WhatsApp va înceta să funcționeze în Rusia în 2026, a declarat vicepreședintele Comitetului Dumei de Stat pentru politică informațională, Andrei Svințov. „Până la sfârșitul anului, Roskomnadzor va lua un set de măsuri pentru blocarea completă a WhatsApp. Acest lucru este legat de faptul că WhatsApp aparține companiei Meta, declarată extremistă în [...] Articolul Rusia: Meta, declarată extremistă, iar WhatsApp – sacrificat politic apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Veniturile în bugetul Rusiei din sectorul petrolului și gazelor au scăzut dramatic. În decembrie, acestea au ajuns la doar 448 miliarde de ruble, iar pentru întreg anul 2025 — la 8,48 trilioane de ruble, potrivit Ministerului Finanțelor. Este cel mai mic nivel din 2020, anul pandemiei, când veniturile au fost de 405 miliarde în august [...] Articolul Catastrofa fiscală: Bugetul Rusiei pierde miliarde din veniturile petroliere apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Von der Leyen: „Să oferim un răspuns adecvat”. De ce pregătește Uniunea Europeană o nouă strategie de securitate # DISINFO.MD
Comisia Europeană va prezenta, înainte de luna iulie, o nouă strategie europeană de securitate, menită să ofere un „răspuns adecvat” schimbărilor geopolitice, a anunțat joi președinta instituției, Ursula von der Leyen, potrivit EFE, citată de Agerpres. „Obiectivul este, de fapt, să adunăm toate cunoştinţele pentru a recunoaşte schimbările, schimbările geostrategice şi nevoile existente, dar şi [...] Articolul Von der Leyen: „Să oferim un răspuns adecvat”. De ce pregătește Uniunea Europeană o nouă strategie de securitate apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Avertisment de la Kremlin: Care sunt țările care ar putea fi atacate nuclear de Rusia „în 1-2 ani”. „Germania trebuie să fie prima” # DISINFO.MD
Rusia ar putea lansa un atac nuclear asupra Germaniei sau Regatului Unit, în 1-2 ani, pentru „a pedepsi” Europa, care continuă să ajute Ucraina să se apere în fața agresiunii ruse, a declarat Serghei Karaganov, consilier în cadrul administrației prezidențiale de la Kremlin, informează The Moscow Times. „Alegerea mea ar fi Marea Britanie și Germania”, [...] Articolul Avertisment de la Kremlin: Care sunt țările care ar putea fi atacate nuclear de Rusia „în 1-2 ani”. „Germania trebuie să fie prima” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Tăcerea lui Putin. Liderul de la Kremlin n-a scos o vorbă despre acțiunea SUA în Venezuela, în primul său discurs public din 2026 # DISINFO.MD
Președintele Vladimir Putin a rămas tăcut cu privire la acțiunile SUA în Venezuela, cu care Rusia este legată de un acord de parteneriat „strategic cuprinzător” și în care a investit aproape 20 de miliarde de dolari în ultimele două decenii, notează publicația The Moscow Times. Astfel, în timpul primului său discurs public după vacanța de Anul [...] Articolul Tăcerea lui Putin. Liderul de la Kremlin n-a scos o vorbă despre acțiunea SUA în Venezuela, în primul său discurs public din 2026 apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Cu ce îi amenință SUA pe oficialii iranieni acuzați că au orchestrat reprimarea protestelor din Iran # DISINFO.MD
Administrația Statelor Unite a anunțat joi sancțiuni economice împotriva mai multor oficiali iranieni din domeniul securității, acuzați că au coordonat reprimarea protestelor din țară, informează AFP. „Liderii iranieni au răspuns brutal, cu acte de violenţă, la protestele paşnice, de la ucideri în masă pe străzi până la atacuri asupra victimelor rănite şi a spitalelor”, a denunţat secretarul [...] Articolul Cu ce îi amenință SUA pe oficialii iranieni acuzați că au orchestrat reprimarea protestelor din Iran apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
În ciuda promisiunilor autorităților de a reduce deficitul de personal medical, problema continuă să se agraveze. În anul 2024, în Rusia activau 1.407.500 de lucrători medicali de nivel mediu, adică 96,3 specialiști la 10.000 de locuitori. Este cel mai scăzut indicator din 1960 încoace, când erau înregistrați 69,2 medici la 10.000 de locuitori, potrivit datelor [...] Articolul Rusia rămâne fără asistente medicale: cel mai mic număr din ultimii 60 de ani apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Ultimul tratat nuclear dintre Rusia și SUA se apropie de expirare. „Aşteptăm, cu siguranţă, un răspuns la iniţiativa lui Vladimir Putin” # DISINFO.MD
Kremlinul afirmă că așteaptă în continuare un răspuns oficial din partea Statelor Unite la propunerea de prelungire a tratatului nuclear New START, ultimul acord de control al armelor strategice rămas în vigoare între Moscova și Washington. Rusia nu a primit încă un răspuns din partea Statelor Unite la propunerea președintelui Vladimir Putin de a prelungi [...] Articolul Ultimul tratat nuclear dintre Rusia și SUA se apropie de expirare. „Aşteptăm, cu siguranţă, un răspuns la iniţiativa lui Vladimir Putin” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Moarte suspectă a unui fost demnitar rus. Fost vice-ministru, găsit mort la intrarea în casă # DISINFO.MD
Seria morților suspecte din rândul elitei ruse continuă. De această dată, este vorba despre Aleksi Skliar, fost adjunct al ministrului Muncii din Federația Rusă, găsit fără viață la intrarea în propria locuință din Moscova. Potrivit primelor informații apărute în presa rusă, ar fi vorba despre o sinucidere. Trupul neînsuflețit al fostului oficial a fost descoperit [...] Articolul Moarte suspectă a unui fost demnitar rus. Fost vice-ministru, găsit mort la intrarea în casă apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
Germania nu a permis unui tanc petrolier – considerat parte a „flotei fantomă” ruse – să traverseze apele sale spre Marea Baltică, scrie Süddeutsche Zeitung. Poliția federală a oprit vasul Tavian, sub pavilionul Camerunului, dimineața zilei de 10 ianuarie, din cauza suspiciunilor privind înregistrarea falsă și utilizarea unui număr de identificare falsificat. S-a constatat că [...] Articolul „Fantomă” cu acte false: Germania blochează un petrolier rus spre Sankt Petersburg apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
VIDEO Apartamentele înghețate ale Ucrainei: cum supraviețuiesc locuitorii în ger la -15°C, fără electricitate, în lupta zilnică cu războiul. „Viața s-a oprit aici” # DISINFO.MD
În mijlocul iernii, cu temperaturi care scad până la -15°C, locuitorii Kievului și ai orașului Borispil supraviețuiesc în apartamente fără electricitate și încălzire, după ce bombardamentele rusești au distrus infrastructura energetică a Ucrainei. Jurnaliștii americani de la Associated Press au vizitat Borispil și Kievul pentru a realiza un reportaj despre consecințele bombardamentelor rusești asupra centralelor [...] Articolul VIDEO Apartamentele înghețate ale Ucrainei: cum supraviețuiesc locuitorii în ger la -15°C, fără electricitate, în lupta zilnică cu războiul. „Viața s-a oprit aici” apare prima dată în DISINFO.MD.
15 ianuarie 2026
08:00
Uniunea Europeană vrea să desemneze un negociator pentru Ucraina în relația cu Putin de teamă ca SUA să nu încheie un acord ascuns cu Rusia # DISINFO.MD
Unele guverne europene fac presiuni asupra UE pentru a numi un negociator care să le reprezinte interesele din Ucraina, temându-se că Statele Unite vor încheia un acord cu Rusia pe la spatele lor. Această mişcare fără precedent ar marca o schimbare majoră în modul în care Europa se implică în seria de discuţii bilaterale mediate [...] Articolul Uniunea Europeană vrea să desemneze un negociator pentru Ucraina în relația cu Putin de teamă ca SUA să nu încheie un acord ascuns cu Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
„Super-ambasada” Chinei din Londra s-ar putea transforma într-un centru de spionaj asupra întregii Europe, avertizează un expert # DISINFO.MD
Noua super-ambasadă a Chinei la Londra ar putea fi folosită pentru a spiona întreaga Europă, a avertizat un expert în securitate, în contextul în care planuri neredactate obținute de The Telegraph au dezvăluit că Beijingul intenționează să construiască o cameră secretă lângă cabluri sensibile de comunicații, relatează Daily Mail. Planurile neredactate ale construcției ar arăta o [...] Articolul „Super-ambasada” Chinei din Londra s-ar putea transforma într-un centru de spionaj asupra întregii Europe, avertizează un expert apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
ANALIZĂ // Trei scenarii prin care Donald Trump ar putea riposta economic împotriva Europei # DISINFO.MD
Deficitul comercial al Statelor Unite în relația cu Uniunea Europeană a atins în 2025 un nivel record, depășindu-l pentru prima dată pe cel față de China. Evoluția ar putea determina administrația Trump să ia măsuri care riscă să tensioneze serios relațiile transatlantice în 2026, avertizează publicația Foreign Policy. În acest context, analiștii spun că statele [...] Articolul ANALIZĂ // Trei scenarii prin care Donald Trump ar putea riposta economic împotriva Europei apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Cine este Mihailo Fedorov, noul ministrul al Apărării din Ucraina. „Mai mulţi roboţi, mai puţine pierderi” # DISINFO.MD
Parlamentul Ucrainei l-a confirmat miercuri pe Mihailo Fedorov în funcţia de nou ministru al Apărării, iar acesta a promis că va promova inovaţia şi reforma pentru a consolida armata în timpul unei faze critice a războiului de aproape patru ani declanşat prin invazia rusă. În vârstă de 34 de ani, Fedorov a fost anterior prim-vicepremier şi [...] Articolul Cine este Mihailo Fedorov, noul ministrul al Apărării din Ucraina. „Mai mulţi roboţi, mai puţine pierderi” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Nouă nou-născuți au murit într-o maternitate din Siberia. Conducerea secției ATI, arestată pentru neglijență # DISINFO.MD
Autoritățile ruse au arestat conducerea medicală a unei maternități din Siberia, după moartea a nouă nou-născuți în primele două săptămâni ale anului. Anchetatorii spun că decesele ar fi fost provocate de neglijență în acordarea îngrijirilor medicale. Potrivit anchetatorilor, medicul șef al maternității și șeful interimar al secției de terapie intensivă au fost reținuți miercuri. Informația [...] Articolul Nouă nou-născuți au murit într-o maternitate din Siberia. Conducerea secției ATI, arestată pentru neglijență apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
În Cipru a fost găsit cadavrul fostului director general al companiei „Uralkalii”, Vladislav Baumgertner, dat dispărut la începutul lunii ianuarie. Informația a fost confirmată pe 14 ianuarie de surse ale publicației „Fontanka”, precum și de presa cipriotă. Potrivit publicației Philenews, cadavrul a fost descoperit într-o zonă de coastă greu accesibilă, situată pe țărmul sudic al [...] Articolul Fostul director al Uralkalii, Vladislav Baumgertner, găsit mort în Cipru apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
SUA suspendă din 21 ianuarie procesările de vize pentru cetăţenii din 75 de ţări. Pe listă e și Republica Moldova. Despre ce vize este vorba # DISINFO.MD
Administraţia Trump suspendă, din 21 ianuarie, toate procesările de vize pentru cetățeni din 75 de ţări, a relatat miercuri postul de televiziune Fox News, potrivit Agerpres. Printre țările pentru care se supendă vizele se numără și Republica Moldova. Printre ţările afectate de această măsură se numără Egipt, Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria, Thailanda sau [...] Articolul SUA suspendă din 21 ianuarie procesările de vize pentru cetăţenii din 75 de ţări. Pe listă e și Republica Moldova. Despre ce vize este vorba apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
„Am fost păcăliți”: O fostă profesoară din Rusia recrutează tineri din țări sărace să moară pe frontul din Ucraina. # DISINFO.MD
Tineri sirieni și egipteni au fost păcăliți să se înroleze în armata rusă, fiind trimiși pe frontul din Ucraina cu instruire minimă. În spatele schemei se află Polina Alexandrovna Azarnih, o fostă profesoară din Rusia care folosește Telegram pentru a-i recruta. O fostă profesoară din Rusia, Polina Alexandrovna Azarnih, care folosește un canal de Telegram [...] Articolul „Am fost păcăliți”: O fostă profesoară din Rusia recrutează tineri din țări sărace să moară pe frontul din Ucraina. apare prima dată în DISINFO.MD.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.