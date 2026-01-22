Japonia sprijină sănătatea în Moldova: Centrul medical din Anenii Noi primește un grant de peste 50 de mii de dolari
Realitatea.md, 22 ianuarie 2026 23:10
Centrul de Sănătate din Anenii Noi va fi modernizat cu sprijinul financiar al Japoniei. Un contract de grant în valoare de 50.980 de dolari a fost semnat joi, 22 ianuarie curent, de ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Takeuchi Kazuyuki, împreună cu directoarea instituției medicale, Ina Gurschii. Finanțarea va fi folosită pentru achiziționarea unui sistem de
• • •
Acum o oră
23:10
23:00
Marea Britanie, la un pas să interzică accesul copiilor pe rețelele sociale, după modelul Australiei # Realitatea.md
Marea Britanie este pe cale să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Proiectul a trecut de Camera Lorzilor. A fost adoptat un amendament la proiectul de lege privind bunăstarea copiilor și școlilor, care este în prezent în dezbatere parlamentară, scrie dcnews.ro. Amendamentul respectiv prevede că, în termen de 12 luni de la adoptarea legii, site-urile
Acum 2 ore
22:40
În caz de conflict, Moldova nu va rămâne singură. Autoritățile anunță că există parteneri strategici dispuși să sprijine țara noastră, însă acordurile de securitate sunt încă în curs de negociere. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, subliniază că procesul este prioritar pentru întărirea apărării naționale. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8.
21:50
Ninsori, vânt și polei: Ministerul Energiei recomandă prudență și anunță pregătirea echipelor # Realitatea.md
Ministerul Energiei avertizează că, în următoarele zile, condițiile meteo nefavorabile – ninsori, vânt puternic și depunere de polei – pot provoca rupturi de conductoare, avarii la pilonii rețelelor electrice și dificultăți de acces pentru echipele de intervenție, în special în localitățile rurale și greu accesibile. Aceste situații pot duce la deconectări temporare ale consumatorilor, motiv
Acum 4 ore
21:10
20:50
Peste un miliard de lei din bugetul de stat pentru universități. Instituțiile conduse de persoane PAS, în top # Realitatea.md
Universitățile cu autonomie financiară vor primi în 2026 1,1 miliarde de lei de la bugetul de stat, cu 108 milioane mai mult decât în 2025. În top se află USMF „Nicolae Testemițanu", condusă de Emil Ceban, ministrul Sănătății și membru PAS, urmată de Universitatea Tehnică a Moldovei, al cărei rector este Viorel Bostan, de asemenea
20:00
VIDEO Jaf spectaculos la magazinul Rolex din Londra: Șase hoți au fugit cu ceasuri de lux # Realitatea.md
Șase bandiţi care purtau căști de motocicletă au amenințat personalul și pe cei prezenţi în magazinul Rolex din centrul Londrei cu arme, inclusiv macete, marți dimineața. Apoi au fugit cu mai multe ceasuri de valoare, scrie Antena3.ro. Hoţii au abandonat motocicleta furată pe care au folosit-o pentru a intra în clădire în interiorul magazinului, înainte
19:50
În Parlament va fi adoptat un Cod de Etică al deputaților: „Să-l transmiteți celor din chat-ul ”kenții” să-l citească” # Realitatea.md
În Parlamentul Republicii Moldova va fi adoptat un Cod de Etică al deputaților, ca urmare a scandalului provocat de chatul „kenții" al unor parlamentari PAS. Imaginile au fost făcute publice anterior, în timpul ședinței legislativului. „Îi recomand domnului Chiriac să discute cu colegii săi, acel vestit chat „kenții" în cadrul ședinței, unde doamna Roșca prezenta proiectul
Acum 6 ore
19:20
Asfaltul de la Boldurești s-a deteriorat înainte de a fi dat în exploatare. Reacția AND # Realitatea.md
Un video publicat pe rețelele de socializare a surprins deteriorarea locală a stratului de beton asfaltic pe drumul G94.1 Boldurești. Administrația Națională a Drumurilor (AND) a venit ulterior cu o reacție. „Precizăm că obiectivul se află în curs de execuție și nu este un proiect finalizat. Exfolierea locală a stratului de beton asfaltic, prezentată în
19:10
Pregătirea unei noi generații de funcționari: Guvernul lansează un sistem modern de formare profesională # Realitatea.md
Un sistem modern de dezvoltare profesională care va pregăti o generație de funcționari de nivel european va fi creat de Guvernul Republicii Moldova. Astfel, 2000 de angajați din autoritățile publice centrale și locale vor beneficia de instruiri în 25 de domenii tematice, pentru a-și îmbunătăți competențele profesionale. Planul de formare și dezvoltare profesională a personalului din
18:50
Noi reguli pentru pădurile Moldovei: Gestionare mai responsabilă și regenerare din 2026 # Realitatea.md
Pădurile din Republica Moldova vor fi gestionate și îngrijite mai responsabil, iar lucrările de curățare vor sprijini dezvoltarea sănătoasă a pădurilor tinere. Guvernul a aprobat reguli clare pentru administrarea pădurilor în perioada 2026-2030, care prevăd intervenții planificate și responsabile pentru a asigura regenerarea, conservarea și reconstrucția ecologică a acestora. „Este o investiție în sănătatea pădurilor.
18:30
O gravidă de 32 de ani a adus pe lume miercuri, 21 ianuarie, un băiețel sănătos în ambulanță. Cazul a fost înregistrat în municipiul Chișinău. La ora 20:39, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale de urgență unei femei care se afla în travaliu. Echipa SAMU Buiucani
18:20
HUB-ul de Securitate al UE: Protejarea valorilor democratice în context electoral, în prim-plan # Realitatea.md
În contextul regional și european marcat de amenințări hibride, tentative de ingerință externă și presiuni constante asupra proceselor democratice, cooperarea operațională și acțiunea coordonată a instituțiilor devin esențiale pentru protejarea democrației și a statului de drept. În acest context, Centrul de Sprijin al Uniunii Europene pentru Securitate Internă și Gestionarea Frontierelor (HUB-ul de Securitate al
18:00
VIDEO Zelenski atacă liderii europeni la Davos: „Fiecare Viktor merită o palmă”. Ce a mai spus despre Europa # Realitatea.md
În urma întâlnirii cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, la Forumul Economic Mondial de la Davos, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a făcut declarații critice la adresa Europei. Președintele ucrainean a cerut Europei să oprească complet importurile de petrol rusesc, în special prin oprirea petrolierelor care aparțin așa-numitei flote din umbră a Rusiei, așa
17:50
Furnizarea energiei electrice de la MGRES a fost reluată după producerea unei avarii, iar consumatorii au fost reconectați la rețea. Curentul electric va fi restabilit complet până la ora 18:00, transmite Newsmaker.md. În același timp, datele operatorului rețelei de transport Moldelectrica arată că blocul energetic al MGRES a fost repornit. Pentru cele mai importante știri, abonează-te
Acum 8 ore
17:30
Hainele vechi nu vor mai ajunge la gunoi: Din 2028 ar putea apărea centre de colectare a textilelor # Realitatea.md
Începând cu anul 2028, în orașele din țară ar urma să fie deschise primele centre de colectare a textilelor, unde cetățenii vor putea preda hainele uzate în mod responsabil, fără a le arunca la gunoi. Potrivit Ministerului Mediului, articolele colectate vor fi sortate în funcție de tipul fibrei și al materialului, urmând să fie reutilizate
17:20
În urma întâlnirii de la Davos, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a confirmat pe rețelele sale de socializare că discuțiile cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, au fost foarte productive și consistente. În context, Zelenski a precizat că discuțiile s-au concentrat pe activitatea echipelor pentru un plan de pace mai eficient. „O întâlnire bună
17:20
Ministrul Energiei confirmă: A venit o partidă de motorină neconformă. Situația, în curs de remediere # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu precizări după ce mai mulți internauți s-au plâns pe rețelele de socializare de calitatea necorespunzătoare a motorinei, iar unii consumatori au depus deja reclamații la autoritățile de protecție a consumatorului. Potrivit ministrului, motorina comercializată pe piață trebuie să respecte standarde clare de calitate, în special în sezonul rece.
17:10
Val de demisii și numiri la Guvern. Ambasadori rechemați și o secretară de stat eliberată din funcție # Realitatea.md
Val de demisii și numiri la Guvern, miercuri după-amiază. Doi ambasadori au fost rechemați, iar o secretară de stat – demisă din funcție. Ștefan Gorda este rechemat din funcția de ambasador în Kazahstan, iar Corina Calugaru – din funcția de ambasadoare din Franța. Vlad Kulminski preia prin cumul funcția de ambasador în Mexic. Mihai Mîțu
17:00
În dimineața zilei de 22 ianuarie, Marina Franceză a capturat un petrolier sancționat care se îndrepta spre Rusia, a anunțat președintele Franței, Emmanuel Macron. Potrivit liderului de la Paris, nava este suspectată că operează sub un pavilion fals. Anunțul a fost făcut de Emmanuel Macron printr-o postare pe platforma X. Președintele francez a precizat că
17:00
Presupus abuz sexual într-un centru de plasament din Bălți. Accesul Ombudsmanului Copilului, blocat # Realitatea.md
O minoră ar fi fost abuzată sexual într-un centru de plasament din municipiul Bălți. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului s-a autosesizat în acest caz și a efectuat ulterior o vizită la instituție, însă directoarea interimară a centrului nu a permis accesul Ombudsmanului Copilului. „La data de 20 ianuarie 2026, directoarea interimară a Centrului de plasament
17:00
Drona de tip Shahed-2, dezamorsată acum 10 minute la Crocmaz. Ministrul Apărării: aparatul era armat cu exploziv # Realitatea.md
Drona de tip Shahed-2, depistată în această dimineață la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a fost dezamorsată și nimicită în urmă cu aproximativ 10 minute. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, la Guvern. Incidentul a fost raportat la ora 09:25, când Inspectoratul General al Poliției a fost informat despre depistarea unor fragmente de
16:50
Ministrul Energiei confirmă pana de curent din regiunea transnistreană. Când va fi remediată problema? # Realitatea.md
Ministrul Energiei a confirmat pana de curent produsă la Centrala de la Cuciurgan (MGRES), precizând că avaria s-a produs la blocul energetic nr. 8, care s-a declanșat automat pe protecții tehnologice. Potrivit lui Dorin Junghietu, echipele tehnice de la centrală lucrează la repornirea echipamentului, iar reluarea furnizării energiei electrice este estimată în circa două ore.
16:40
Pe unul dintre blocurile energetice ale MGRES a avut loc o avarie. Aproape toate localitățile din regiunea transnistreană rămân fără curent electric, transmite corespondentul IPN din regiune. În unele raioane ale regiunii transnistrene este posibilă întreruperea temporară a furnizării energiei electrice. Despre acest lucru a informat așa-numitul minister al economiei al regiunii, anunță Zona de
16:40
Un nou atac rusesc a avut loc în după-amiaza zilei de 22 ianuarie, fiind vizat orașul Dnipro din Ucraina, potrivit informațiilor difuzate pe rețelele de socializare. Atacul a fost efectuat cu drone, care au lovit un bloc de locuințe cu 16 etaje. Autoritățile au comunicat că aproximativ 14 persoane au fost rănite în urma atacului.
16:30
Igor Grosu, mesaj de recunoștință pentru moldovenii care au găsit drona la Crocmaz: „Au dat dovadă de responsabilitate” # Realitatea.md
Igor Grosu a adresat un mesaj de recunoștință moldovenilor care au depistat drona de la Crocmaz. Speakerul susține că aceștia au dat dovadă de responsabilitate când „au sesizat Poliția și nu au intervenit personal". Președintele Parlamentului a condamnat violarea spațiului aerian al Moldovei. Oficialul a reiterat că este important să investim în dotarea armatei naționale.
16:10
VIDEO Două persoane rănite după prăbușirea acoperișului unui centru comercial din Novosibirsk # Realitatea.md
O parte din acoperișul unui centru comercial s-a prăbușit în districtul Pervomaysky din orașul Novosibirsk, Federația Rusă, a anunțat presa rusă. Potrivit informațiilor clădirea afectată găzduiește mai multe magazine, fiind frecventată de vizitatori. Autoritățile din Novosibirsk au declarat că, în urma prăbușirii, două persoane au fost rănite. Victimele au primit îngrijiri medicale, fără a fi
16:00
Adolescenta din Republica Moldova, dispărută în Franța, a fost găsită vie și nevătămată # Realitatea.md
Adolescenta de 14 ani, Marilena Raru, originară din Republica Moldova, dispărută în orașul Le Raincy, Franța, a fost găsită vie și nevătămată. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare. „Marinela a fost găsită în viață. Slavă lui Dumnezeu. Mulțumim tuturor pentru rugăciuni și sprijin. Vă rugăm să aveți răbdare cu noi – vom reveni
16:00
Un bărbat, găsit fără suflare în sectorul Rîșcani al Capitalei. Poliția stabilește cum a decedat # Realitatea.md
Un bărbat a fost găsit fără suflare în sectorul Rîșcani al Capitalei. Inițial, poliția a fost alertată pe 22 ianuarie, în jurul orei 11:00, despre o persoană inconștientă, observată pe strada Bogdan Voievod. Echipajul care a intervenit a stabilit că persoana este decedată. Defunctul era un bărbat de 41 de ani, a precizat pentru Realitatea
15:50
VIDEO Spania: al treilea accident feroviar în mai puțin de o săptămână, soldat cu șase răniți # Realitatea.md
Mai multe persoane au fost rănite, joi, 22 ianuarie, într-un accident feroviar produs în sud-estul Spaniei. Incidentul a implicat
Acum 12 ore
15:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua sâmbătă o vizită oficială în Polonia, anunțând că deplasarea are drept obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale, cu accent pe cooperarea în domeniul securității și al rezilienței. În cadrul unei conferințe de presă, șefa statului a subliniat că Polonia este un partener important pentru Republica Moldova, inclusiv prin sprijinul acordat […] Articolul Maia Sandu va merge sâmbătă într-o vizită oficială în Polonia apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Comrat: După tariful la căldură, crește și cel la apă. Scumpirea ar putea fi de peste 57% # Realitatea.md
Locuitorii municipiului Comrat ar putea achita tarife semnificativ mai mari pentru serviciile de alimentare cu apă tehnologică, de canalizare și epurare a apelor uzate în anul 2026. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pentru consultări publice proiectul noilor tarife pentru serviciile prestate de ÎM „Su-Canal” Comrat, care prevăd majorări importante față de […] Articolul Comrat: După tariful la căldură, crește și cel la apă. Scumpirea ar putea fi de peste 57% apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Platon va fi audiat ca martor în dosarul lui Stoianoglo. Urmează să se prezinte la ambasada Moldovei din Londra # Realitatea.md
Veaceslav Platon va fi audiat ca martor în dosarul care îl vizează pe Alexandr Stoianoglo. Procesul vizează acuzațiile privind abuzul de putere. Platon urmează să facă declarație prin videoconferință. El s-a prezentat deja la ambasada Moldovei din Londra, pentru a depune mărturii. Fostul procuror general este acuzat că ar fi contribuit la eliberarea din detenție a […] Articolul Platon va fi audiat ca martor în dosarul lui Stoianoglo. Urmează să se prezinte la ambasada Moldovei din Londra apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
STUDIU Costul accesului la justiție: De ce tot mai puțini moldoveni ajung în instanță # Realitatea.md
Datele statistice generalizate pentru anul 2024 arată o reducere semnificativă cu 9,7% a volumului de muncă în instanțele judecătorești, comparativ cu anul 2023. Această scădere nu este una naturală, ci este pusă în mod direct pe seama intrării în vigoare, la 1 ianuarie 2024, a Legii taxei de stat nr. 213 din 31 iulie 2023, […] Articolul STUDIU Costul accesului la justiție: De ce tot mai puțini moldoveni ajung în instanță apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Până la 15 ani de închisoare: PG propune pedepse mai dure pentru traficul ilegal de arme # Realitatea.md
Procuratura Generală (PG) a elaborat un proiect de lege, menit să consolideze cadrul legal privind combaterea circulației ilegale a armelor, munițiilor și componentelor esențiale ale acestora. Inițiativa urmărește sporirea securității publice, prevenirea criminalității violente și armate și alinierea legislației naționale la standardele internaționale. Conform proiectului, pedepsele propuse variază de la amenzi și muncă neremunerată în […] Articolul Până la 15 ani de închisoare: PG propune pedepse mai dure pentru traficul ilegal de arme apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Peste 138 mln lei – prestații achitate locuitorilor din stânga Nistrului de Chișinău. Mai mult de 10.000 de beneficiari # Realitatea.md
Administrația constituțională a achitat în 2025 peste 138 de milioane de lei pentru prestații sociale acordate locuitorilor din stânga Nistrului. În total, 10.134 de persoane au beneficiat de aceste plăți. Suma este cu 40 de milioane de lei mai mare decât în 2024, iar numărul beneficiarilor a crescut cu aproximativ 7000 de oameni. În 2024, […] Articolul Peste 138 mln lei – prestații achitate locuitorilor din stânga Nistrului de Chișinău. Mai mult de 10.000 de beneficiari apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Adunarea Populară a anulat propria decizie de organizare a alegerilor pe 22 martie. Altă dată nu a fost stabilită # Realitatea.md
Adunarea Populară a Găgăuziei a anulat propria decizie, prin care stabilea data alegerilor în autonomie pe 22 martie. În cadrul ședinței desfășurate pe 22 ianuarie s-a propus ca scrutinul să fie organizat pe 10 mai, însă inițiativa nu a fost susținută. Ulterior, aleșii din autonomie au decis să ajungă acord amiabil, după ce reprezentanții Comitetului […] Articolul Adunarea Populară a anulat propria decizie de organizare a alegerilor pe 22 martie. Altă dată nu a fost stabilită apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Primele teste pe LEA Vulcănești–Chișinău, finalizate cu succes: poate acoperi peste 50% din consumul de energie # Realitatea.md
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești–Chișinău au fost efectuate astăzi, fiind finalizate cu succes. Linia a fost energizată și funcționează la parametrii standard, marcând un pas important în consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. LEA Vulcănești–Chișinău, supranumită și „Linia independenței energetice”, a fost finalizată în luna decembrie, iar lucrările la stațiile electrice Chișinău […] Articolul Primele teste pe LEA Vulcănești–Chișinău, finalizate cu succes: poate acoperi peste 50% din consumul de energie apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Primăria Municipiului Chișinău, prin Direcția generală educație, tineret și sport, a lansat consultări publice pentru elaborarea Planului municipal de prevenție a consumului de droguri și alte substanțe nocive – Planul municipal ANTIDROG. Inițiativa vizează consolidarea cadrului strategic municipal de prevenție și reducerea consumului de droguri, cu accent pe protejarea copiilor și tinerilor. Scopul documentului este […] Articolul Primăria Chișinău inițiază consultări publice privind Planul ANTIDROG apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Accidentul grav de la Ștefan Vodă: Tânăra de 19 ani, însărcinată în a noua lună, a murit la spital # Realitatea.md
Tânăra de 19 ani, implicată în accidentul violent dintre localitățile Răscăieții Noi și Viișoara, a decedat miercuri seara, 21 ianuarie, la spital. Cadavrul a fost transmis Serviciului de Medicină Legală din Chișinău pentru expertiză, scrie Studio-L. Precizăm că, în urma impactului, bebelușul nu a supraviețuit. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! […] Articolul Accidentul grav de la Ștefan Vodă: Tânăra de 19 ani, însărcinată în a noua lună, a murit la spital apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
”A bubuit la ora două și scântei pe cer”: Mărturiile locuitorilor din Crocmaz, unde a fost găsită o dronă de 2,5 metri # Realitatea.md
Dimineața de astăzi a început cu neliniște în satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, după ce, în jurul orei 09:25, localnicii au descoperit o dronă de aproximativ 2,5 metri lungime, prăbușită în grădina unei case nelocuite. Obiectul era fragmentat, iar la fața locului au intervenit experții Secției tehnico-explozive a Poliției pentru examinări amănunțite. Martorii vorbesc despre […] Articolul ”A bubuit la ora două și scântei pe cer”: Mărturiile locuitorilor din Crocmaz, unde a fost găsită o dronă de 2,5 metri apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
41 de militari moldoveni, inclusiv 7 femei, au fost detașați în Kosovo pentru o misiune de 6 luni # Realitatea.md
Armata Națională a detașat cel de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Grupul este format din 41 de militari moldoveni, dintre care șapte femei, și se vor afla timp de șase luni în misiune. La ceremonia oficială a participat conducerea Ministerului Apărării și Armatei Naționale, ambasadori, atașați militari, […] Articolul 41 de militari moldoveni, inclusiv 7 femei, au fost detașați în Kosovo pentru o misiune de 6 luni apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Dodon, invitat de Ozerov la covor. „Mi-am exprimat regretul față de acțiunile partidului de guvernare” # Realitatea.md
Socialiștii s-au întâlnit cu ambasadorul agreat al Rusiei, Oleg Ozerov. Conform liderului PSRM, discuțiile s-au referit la situația social-economică din Moldova și din regiune. Dodon a anunțat după întrevedere că și-a exprimat „regretul față de acțiunile partidului de guvernare PAS de deteriorare a relațiilor Republicii Moldova cu Federația Rusă, ceea ce contravine intereselor naționale ale […] Articolul Dodon, invitat de Ozerov la covor. „Mi-am exprimat regretul față de acțiunile partidului de guvernare” apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Moțiunea care amenința să o demită pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost respinsă joi de deputații europeni. Această inițiativă a fost inițiată de parlamentari de extremă dreapta, ca reacție la acordul semnat între Uniunea Europeană și blocul latino-american Mercosur, Antena 3 CNN. Moțiunea a fost transmisă miercuri la Curtea de Justiție […] Articolul Ursula von der Leyen rămâne la conducerea Comisiei Europene după căderea moțiunii apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
VIDEO Consiliul pentru Pace, semnat de Trump la Davos: declarațiile președintelui SUA # Realitatea.md
La Davos, Elveția, astăzi, 22 ianuarie, a avut loc ceremonia de semnare pentru „Consiliul pentru Pace”, o structură internațională propusă de președintele american Donald Trump. În discursul său, Trump a abordat mai multe subiecte, printre care războiul din Ucraina, situația din Gaza, Organizația Națiunilor Unite și promovarea păcii în lume, scrie BBC. Președintele SUA a […] Articolul VIDEO Consiliul pentru Pace, semnat de Trump la Davos: declarațiile președintelui SUA apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Drona de la Crocmaz este activă. Geniștii vor declanșa explozie controlată. Oamenii – evacuați din zonă # Realitatea.md
Drona descoperită la Croccaz, Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil. Geniștii urmează să declanșeze o explozie controlată. Localnicii sunt evacuați din zonă. Specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției se află la fața locului, pentru a demara procesul. Responsabilii evaluează pericolul și întreprind măsurile necesare Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul Drona de la Crocmaz este activă. Geniștii vor declanșa explozie controlată. Oamenii – evacuați din zonă apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Maia Sandu: SUA, partener important pentru pacea din Ucraina și dezvoltarea economică a Moldovei # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova și Statele Unite fac parte din lumea liberă și că țara noastră a beneficiat de sprijin de-a lungul timpului, subliniind totodată rolul important al administrației de la Casa Albă în menținerea păcii în Ucraina. „Acum avem colaborare în domeniu energetic și sperăm să extindem această colaborare în […] Articolul Maia Sandu: SUA, partener important pentru pacea din Ucraina și dezvoltarea economică a Moldovei apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Membrii Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) au organizat joi, 22 ianuarie, un flashmob în fața Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, exprimându-și nemulțumirea față de tarifele ridicate la gaze și energie. Potrivit membrilor MAN, sloganuri precum „Când dăm jos tarifele?” sau „Nu vă e rușine?” au fost folosite inclusiv de partidele aflate astăzi la putere, […] Articolul VIDEO „Când dăm jos tarifele?” Partidul MAN protestează în fața ANRE apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Teroare la școală în Rusia: un băiat de 13 ani și-a atacat colegii și o femeie de serviciu # Realitatea.md
O crimă fără precedent s-a produs la o școală din orașul Nijnekams, Republica Tatarstană, după ce un elev de clasa a șaptea a atacat o angajată a școlii. Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, dimineața zilei de 22 ianuarie, elevul, în vârstă de 13 ani, a trimis colegilor de clasă un mesaj în care a […] Articolul VIDEO Teroare la școală în Rusia: un băiat de 13 ani și-a atacat colegii și o femeie de serviciu apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Incident armat în Hîncești. Un tânăr a ajuns la spital după ce a fost împușcat pe stradă # Realitatea.md
Un tânăr de 21 de ani din satul Secărenii Noi, raionul Hîncești, a ajuns la spital după ce a fost împușcat pe o stradă, de către un bărbat. Poliția l-a reținut ulterior pe suspect, care s-a dovedit a avea 44 de ani. „La domiciliile și în automobilele acestuia au fost efectuate percheziții, în cadrul cărora […] Articolul VIDEO Incident armat în Hîncești. Un tânăr a ajuns la spital după ce a fost împușcat pe stradă apare prima dată în Realitatea.md.
