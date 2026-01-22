Accidentul grav de la Ștefan Vodă: Tânăra de 19 ani, însărcinată în a noua lună, a murit la spital

07:20

Pe 22 ianuarie, vremea va fi marcată de ceață și polei slab, iar pe carosabil se va semnala ghețuș, ceea ce poate îngreuna circulația. Pe parcursul zilei, izolat, sunt prognozate precipitații slabe, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor urca până la +3 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor […]