Ninsori, vânt și polei: Ministerul Energiei recomandă prudență și anunță pregătirea echipelor

12:50

Un tânăr de 21 de ani din satul Secărenii Noi, raionul Hîncești, a ajuns la spital după ce a fost împușcat pe o stradă, de către un bărbat. Poliția l-a reținut ulterior pe suspect, care s-a dovedit a avea 44 de ani. „La domiciliile și în automobilele acestuia au fost efectuate percheziții, în cadrul cărora […] Articolul VIDEO Incident armat în Hîncești. Un tânăr a ajuns la spital după ce a fost împușcat pe stradă apare prima dată în Realitatea.md.