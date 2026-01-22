Dialog de o oră la Davos: ce spune Zelenski despre întrevederea cu Trump

15:20

Veaceslav Platon va fi audiat ca martor în dosarul care îl vizează pe Alexandr Stoianoglo. Procesul vizează acuzațiile privind abuzul de putere. Platon urmează să facă declarație prin videoconferință. El s-a prezentat deja la ambasada Moldovei din Londra, pentru a depune mărturii. Fostul procuror general este acuzat că ar fi contribuit la eliberarea din detenție a […] Articolul Platon va fi audiat ca martor în dosarul lui Stoianoglo. Urmează să se prezinte la ambasada Moldovei din Londra apare prima dată în Realitatea.md.