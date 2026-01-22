Noi reguli pentru pădurile Moldovei: Gestionare mai responsabilă și regenerare din 2026

12:00

Un camion încărcat cu îngrășăminte s-a răsturnat astăzi, 22 ianuarie, la Dubăsari. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul autovehiculului a încercat să depășească un alt vehicul de mare tonaj, încărcat cu ciment, moment în care a pierdut controlul asupra direcției și s-a răsturnat. Autoritățile din regiune menționează că șoferul a rămas în cabina camionului. Acesta nu a […]