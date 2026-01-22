Haos politic la Comrat. Adunarea Populară se întrunește în ședință extraordinară în contextul crizei privind funcționalitatea comisiei electorale locale

18:00

Tariful pentru energia termică livrată consumatorilor din Comrat crește cu 16%, până la 3 745 de lei/Gcal (fără TVA). Majorarea a fost aprobată marți de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, transmite IPN. Potrivit hotărârii, tariful va crește cu 523 de lei față de nivelul actual de 3 222 de lei/Gcal (fără TVA), iar echivalentul […]