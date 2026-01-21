The Guardian: UE și Regatul Unit au înlocuit dependența de gazul rusesc cu una strategică față de SUA

13:40

Specialiștii de la urgență anunță că a crescut semnificativ numărul pacienților care au avut de suferit în urma temperaturilor joase din ultima perioadă. Săptămâna trecută, peste 40 de persoane au avut nevoie de intervenția medicilor de urgență, după ce au suferit hipotermii și degerături, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Instituțiea precizează că, […] Articolul Săptămâna trecută, medicii de la urgență au înregistrat peste 40 de cazuri de hipotermie și degerături apare prima dată în ZIUA.md.