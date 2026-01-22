Maia Sandu: Majoritatea moldovenilor nu susțin unirea cu România

18:10

Valoarea maximă a tichetelor de masă urmează să fie majorată de la 55 la 70 de lei pe zi, potrivit unui proiect de modificare legislativă care va fi examinat de Guvernul Republicii Moldova. Documentul prevede și posibilitatea ca angajatorii să acorde tichete de masă cu o valoare mai mare decât plafonul stabilit, iar diferența să