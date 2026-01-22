Vasile Plevan NU trece verificările Comisiei de evaluare: ”Nu corespunde criteriilor de integritate etică”
Realitatea.md, 22 ianuarie 2026 12:40
Fostul adjunct al Veronicăi Dragalin nu trece vettingul. Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea procurorului Vasile Plevan din Procuratura Anticorupție și a constatat că „acesta nu corespunde criteriilor de integritate etică prevăzute de Legea nr. 252/2023". În consecință, Comisia a propus nepromovarea evaluării externe. Raportul de evaluare a fost aprobat în unanimitate de […]
• • •
Acum 5 minute
12:50
VIDEO Incident armat în Hîncești. Un tânăr a ajuns la spital după ce a fost împușcat pe stradă # Realitatea.md
Un tânăr de 21 de ani din satul Secărenii Noi, raionul Hîncești, a ajuns la spital după ce a fost împușcat pe o stradă, de către un bărbat. Poliția l-a reținut ulterior pe suspect, care s-a dovedit a avea 44 de ani. „La domiciliile și în automobilele acestuia au fost efectuate percheziții, în cadrul cărora […]
Acum 15 minute
12:40
12:40
Președinta: Retragerea Moldovei din CSI nu înseamnă ruperea relațiilor bilaterale cu statele membre # Realitatea.md
Retragerea Moldovei din Comunitatea Statelor Independente (CSI) nu înseamnă ruperea relațiilor bilaterale cu statele membre, susține Maia Sandu. Potrivit șefei statului, acordurile care sunt benefice cetățenilor noștri vor fi păstrate. Președinta Moldovei a punctat că administrația de la Chișinău este interesată să aprofundeze cooperarea între state nu doar pe hârtie, inclusiv cu unele țări membre […]
Acum 30 minute
12:30
Fracțiunile parlamentare sunt invitate la consultări despre reforma administrativă. Buzu: Nu trebuie să ne divizeze # Realitatea.md
Fracțiunile parlamentare sunt invitate la consultări privind reforma administrativă. Alexei Buzu a anunțat că lansează invitația pentru deputați, pentru a pregăti procesul. Conform secretarului general al Guvernului, discuțiile trebuie să fie „autentice și extensive". Oficialul a mai notat pe rețelele de socializare că reforma este necesară, fiind necesară „implicarea constructivă a tuturor". „Am lansat […]
Acum o oră
12:20
Operațiune internațională: 11 suspecți, 31 de percheziții și un reținut pentru trafic de droguri # Realitatea.md
Un grup criminal organizat, specializat în traficul ilegal de droguri în proporții deosebit de mari, prin intermediul platformelor darknet și clearnet, a fost destructurat de oamenii legii. În acest context, au fost efectuate 31 de percheziții și a fost reținută o persoană. Potrivit investigațiilor inițiate în luna martie 2023, este vorba despre o grupare infracțională […]
12:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a menționat că, potrivit sondajelor de opinie, inițiativa privind unirea cu România nu este susținută, în prezent, de majoritatea moldovenilor. Declarațiile președintei au avut loc în cadrul unei conferințe de presă organizată joi, 22 ianuarie. Șefa statului a subliniat că Republica Moldova este o țară democratică și că deciziile […]
12:10
De ce conflictul transnistrean nu este în topul priorităților pentru 2026. Explicațiile Maiei Sandu # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a explicat, în cadrul conferinței de presă aflate în desfășurare, de ce reglementarea conflictului transnistrean nu se regăsește printre cele cinci priorități anunțate pentru anul 2026, precizând că acest domeniu ține în principal de competența Guvernului și a Biroului politici de reintegrare. „Asta nu înseamnă că nu este o prioritate importantă pentru […]
12:10
Ancheta crimei de la Cenei: minorii implicați și măsurile autorităților de protecție # Realitatea.md
În urma crimei săvârșite de doi adolescenți asupra unui băiat de 15 ani la Cenei, județul Timiș, acuzații vor fi prezentați judecătorilor Tribunalului Timiș pentru a se dispune măsura preventivă a arestului pentru 30 de zile. Conform anchetatorilor, în total au fost implicați trei minori în fapta violentă, dintre care unul de 13 ani nu […]
12:00
VIDEO Un camion de mare tonaj s-a răsturnat la Dubăsari. Șoferul ar fi în stare de șoc # Realitatea.md
Un camion încărcat cu îngrășăminte s-a răsturnat astăzi, 22 ianuarie, la Dubăsari. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul autovehiculului a încercat să depășească un alt vehicul de mare tonaj, încărcat cu ciment, moment în care a pierdut controlul asupra direcției și s-a răsturnat. Autoritățile din regiune menționează că șoferul a rămas în cabina camionului. Acesta nu a […]
12:00
Nu este suficient să doar să condamnăm violarea spațiului aerian al Moldovei, ci trebuie și să ne consolidăm mecanismele de protecție, susține Maia Sandu, vorbind despre drona găsită în dimineața de 22 ianuarie la Crocmaz, Ștefan Vodă. Președinta a declarat că nu doar țara noastră este supusă riscurilor de acest gen. Președinta Moldovei a menționat, […]
Acum 2 ore
11:40
Securitatea Moldovei și reacția rapidă la provocări, prioritate! Sandu: În 2026 vom primi încă un radar # Realitatea.md
Securitatea Moldovei reprezintă prioritate pentru autoritățile de la Chișinău, susține Maia Sandu. Președinta a anunțat că în 2026 militarii moldoveni vor primi încă un radar pentru protecție aeriană, procurat cu sprijinul Uniunii Europene. În același timp, șefa statului a reiterat că suntem vulnerabili în fața interferențelor externe. Conform șefei statului, responsabilii trebuie să consolideze „reziliența […]
11:40
Maia Sandu: UE și România sunt principalii parteneri de încredere ai Moldovei. Prioritățile externe pentru 2026 # Realitatea.md
Maia Sandu a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, prioritățile Președinției pentru anul 2026, avertizând, încă din debut, asupra transformărilor profunde care au loc la nivel global și asupra riscurilor tot mai mari pentru securitatea statelor. „Lumea din jurul nostru trece prin schimbări rapide și profunde, schimbări caracterizate de instabilitate geopolitică, conflicte armate, rivalitate […]
11:40
Declarații de la Davos: Steve Witkoff anunță progrese în negocierile pentru pacea din Ucraina. # Realitatea.md
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că este optimist în privința eforturilor de obținere a păcii în războiul dintre Ucraina și Rusia, menționând că a rămas de soluționat o singură problemă-cheie. Declarațiile au fost făcute în dimineața zilei de 22 ianuarie, în cadrul unui mic dejun organizat la Davos, unde […]
11:40
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
11:30
Piața gazelor din Moldova intră într-o nouă etapă de liberalizare de la 1 aprilie 2026 # Realitatea.md
De la 1 aprilie 2026, piața gazelor naturale din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de liberalizare, care îi vizează pe consumatorii non-casnici mari. Aceștia vor putea alege între încheierea unor contracte la preț negociat direct cu furnizorii sau achiziționarea gazelor prin platforma BRM EST Moldova, scrie Bani.md. Potrivit Ministerului Energiei, procesul de deschidere a […]
11:20
Copilă, bătută cu cruzime de un coleg de școală. A împins-o la podea și a lovit-o puternic cu picioarele # Realitatea.md
O fetiță din stânga Nistrului a fost bătută crunt de un coleg de clasă. Incidentul a avut loc la o școală din Bender, stânga Nistrului. Mama minorei a publicat pe rețelele de socializare informații despre cele întâmplate, după ce fetița i-a povestit totul. Femeia a început să clarifice situația și a primit o secvențe video […]
11:10
Opt migranți ucraineni, care se ascundeau într-un camion, au fost depistați la frontiera Palanca. Aceștia încercau să intre ilegal în Republica Moldova. Persoanele au fost găsite ascunse în compartimentul marfar al unui camion supus unui control suplimentar la postul vamal Palanca. Vehiculul era condus de un cetățean moldovean. Ulterior, s-a încercat transferul migranților într-un al […]
11:10
VIDEO Atac aerian nocturn asupra Ucrainei: Dnipropetrovsk și Zaporojie, printre regiunile afectate # Realitatea.md
Ucraina a fost vizată, în cursul nopții, de un amplu atac aerian lansat de armata rusă asupra mai multor regiuni ale țării, folosind zeci de drone de atac. Cele mai grave consecințe au fost înregistrate în regiunea Dnipropetrovsk, unde două persoane au fost rănite în urma raidurilor aeriene. Potrivit informațiilor transmise de presa ucraineană, dronele […]
11:00
Speluncă de droguri, descoperită în Chișinău. Suspectul riscă până la 4 ani de închisoare # Realitatea.md
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani au destructurat activitatea ilegală a unui bărbat de 35 de ani din Chișinău, bănuit că ar fi organizat și întreținut o locuință destinată consumului și distribuirii de substanțe narcotice. În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliul suspectului, oamenii legii au depistat și ridicat dispozitive artizanale folosite pentru consumul de droguri, […]
11:00
MAE, despre drona rusească, găsită la Crocmaz: Încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Moldovei # Realitatea.md
Căderea unei drone în Crocmaz, Ștefan Vodă, reprezintă „încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova". Declarația a fost transmisă de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău. Diplomații moldoveni susțin că drona este una rusească. Aceștia susțin că „reafirmă angajamentul de a consolida pacea și securitatea națională și va continua toate […]
Acum 4 ore
10:50
Valeriu Cojocaru susține că ar fi condamnat politic: Se adresează ambasadelor acreditate și Uniunii Europene # Realitatea.md
Valeriu Cojocaru, fostul director al Direcției 5, susține că a fost condamnat politic. Fostul polițist a anunțat pe rețelele de socializare că se adresează statelor europene și acuză guvernarea că ar folosi justiția drept „bâtă politică". Ex-funcționarul consideră că în spatele dosarului ar sta primele persoanele din stat. Cojocaru a reiterat că nu se ascunde […]
10:50
Rețea de acte false pentru cetățeni din R. Moldova, Ucraina și Rusia, vizată de anchetatorii români # Realitatea.md
Polițiștii de frontieră din Iași și Sighetu Marmației au desfășurat, joi, 22 ianuarie 2026, o amplă acțiune de percheziții în județul Botoșani, într-un dosar ce vizează falsificarea documentelor de identitate, anunță Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) din România. Potrivit autorităților, în cadrul operațiunii au fost puse în executare 73 […]
10:40
Moldoveanul reținut la Moscova este Serghei Mișin, fost consilier prezidențial pentru relații interetnice al lui Igor Dodon, potrivit IPN. Potrivit informațiilor publicate de presa rusă, Mișin a fost reținut de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, fiind suspectat de cooperare confidențială cu un stat străin. Autoritățile ruse susțin că acesta ar fi acționat în interesul […]
10:30
Primele reacții de la Chișinău după ce un moldovean a fost reținut la Moscova de FSB # Realitatea.md
Autoritățile de la Chișinău au venit cu primele reacții după informațiile apărute în presa rusă privind reținerea, la Moscova, a unui cetățean moldovean prezentat drept „agent al serviciilor speciale". Ministerul Afacerilor Externe anunță că verifică datele despre caz, iar Serviciul de Informații și Securitate respinge acuzațiile formulate de autoritățile Federației Ruse. Ministerul Afacerilor Externe anunță […]
10:20
Dronă de 2,5 m, găsită într-o grădină din raionul Ștefan Vodă. Poliția se deplasează pentru investigații # Realitatea.md
O dronă a fost găsită în dimineața de 22 ianuarie, la Ștefan Vodă. Incidentul a fost raportat în localitatea Crocmaz, conform Poliției Naționale. Aparatul de zbor are circa 2,5 metri. Localnicii l-au observat în jurul orei 9:25, pe teritoriul unei gospodării în care nu locuiește nimeni, informează oamenii legii. „Experții Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se […]
10:20
Autoritățile ucrainene au anunțat că armata rusă pregătește noi atacuri asupra sectorului energetic și a infrastructurii critice a țării. Potrivit informațiilor, printre ținte se numără instalațiile și rețelele care deservesc centralele nucleare din Ucraina, relatează RBC-ua. Subiectul a fost abordat în cadrul unei reuniuni a Forumului OSCE pentru Cooperare în Domeniul Securității, unde Reprezentantul permanent […]
10:10
Două ambulanțe au rămas blocate din cauza ghețușului. IGSU a intervenit pentru a le tracta # Realitatea.md
Două ambulanțe care rămăseseră blocate pe drumuri din cauza ghețușului au fost deblocate de salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 ianuarie, în apropierea localității Hrușova, unde o ambulanță aflată în drum spre un pacient a derapat și a rămas blocată. Salvatorii au intervenit […]
10:00
Reuniune regională a comisiilor juridice la Maramureș. Integrarea europeană și statul de drept, pe agenda discuțiilor # Realitatea.md
Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, României, Ucrainei și Albaniei se reunesc, în aceste zile, într-o nouă ședință comună de lucru, dedicată unor teme-cheie precum integrarea europeană, statul de drept și combaterea criminalității. Evenimentul, organizat de Senatul României, are loc în perioada 22-25 ianuarie, la Moisei, în județul Maramureș. La cea de-a treia ediție a […]
09:50
ULTIMA ORĂ Presupus agent al serviciilor speciale din Moldova, reținut de FSB la Moscova # Realitatea.md
O persoană ar fi fost reținută la Moscova de Serviciul Federal de Securitate (FSB), fiind prezentată de autoritățile ruse drept „agent al serviciilor speciale din Republica Moldova". Informația a fost publicată joi, 22 ianuarie, de RIA, agenție de presă rusească. Potrivit FSB, perso
09:30
Într-o singură zi, Poliția din Cahul a înregistrat cinci cazuri de escrocherii telefonice, în care infractorii s-au dat drept reprezentanți ai companiilor de telefonie mobilă sau au propus false „investiții avantajoase”. Potrivit oamenilor legii, persoanele necunoscute au contactat victimele, invocând situații urgente și solicitând date personale, informații bancare sau coduri primite prin SMS. Prejudiciul total […] Articolul Escrocherii telefonice la Cahul. Aproape 800 de mii de lei furați într-o zi apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Livrările de alimente în Cocieri, Molovata Nouă și Corjova au fost reluate. Trasee alternative pentru agenții economici # Realitatea.md
Aprovizionarea cu produse alimentare în localitățile Cocieri, Molovata Nouă și Corjova din raionul Dubăsari a fost reluată, după ce activitatea feribotului a fost sistată din cauza condițiilor meteo. Livrările au fost posibile în urma identificării unor rute alternative de transport. Informația a fost confirmată pentru IPN de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Potrivit acestuia, agenților […] Articolul Livrările de alimente în Cocieri, Molovata Nouă și Corjova au fost reluate. Trasee alternative pentru agenții economici apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Consiliul pentru Pace: Putin ar fi de acord să participe. Lista țărilor care au răspuns invitației # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat în cadrul summitului de la Davos, că omologul său rus, Vladimir Putin, a „acceptat” invitația de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, organism considerat un rival al ONU. Vladimir Putin anunţase anterior că a cerut diplomaţiei de la Moscova să studieze invitaţia înainte de a răspunde. „Ministrul rus de […] Articolul Consiliul pentru Pace: Putin ar fi de acord să participe. Lista țărilor care au răspuns invitației apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:40
Condiții mai bune pentru pacienți la Spitalul Municipal nr. 4. Primăria Chișinău a investit 8 milioane de lei # Realitatea.md
Grija pentru pacienții aflați în stare gravă și investițiile în sistemul medical rămân o prioritate pentru municipalitate. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a vizitat recent Spitalul Municipal nr. 4, unde instituția a beneficiat de un nou sprijin logistic și de lucrări ample de modernizare. Potrivit edilului, spitalul a fost dotat cu […] Articolul Condiții mai bune pentru pacienți la Spitalul Municipal nr. 4. Primăria Chișinău a investit 8 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Două persoane au murit în Grecia după ce ploi torenţiale au inundat case şi mașini în Atena, dar şi în alte regiuni ale ţării. Pompierii au primit sute de apeluri, prin care li se cerea ajutorul. O femeie a murit după ce a fost lovită de o maşină luată de viiturile din sudul Atenei. Iar […] Articolul VIDEO Ploile torențiale fac ravagii în Grecia: Bilanț tragic, doi decedați apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
CEC, comentariu după amânarea alegerilor din Găgăuzia: cine răspunde de organizarea scrutinului # Realitatea.md
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, planificate pentru 22 martie, nu intră în atribuțiile directe ale Comisiei Electorale Centrale. Precizarea a fost făcută pentru IPN de vicepreședintele CEC, Pavel Postica, în contextul anunțului autorității electorale de la Comrat privind imposibilitatea desfășurării scrutinului. Potrivit lui Pavel Postica, responsabilitatea organizării alegerilor regionale revine organului electoral din […] Articolul CEC, comentariu după amânarea alegerilor din Găgăuzia: cine răspunde de organizarea scrutinului apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Incendiu la Davos, la câteva ore după discursul lui Donald Trump. Centrul de conferințe, evacuat de urgență # Realitatea.md
Pompierii au evacuat miercuri seara, de urgență, centrul de conferințe al Forumului Economic Mondial de la Davos, după izbucnirea unui incendiu în apropierea unui hotel din zonă. Jurnaliștii prezenți la eveniment au fost nevoiți să părăsească rapid clădirea, lăsându-și bunurile în interior, scrie Antena 3 CNN. Potrivit relatărilor citate de Mirror, în timpul evacuării […] Articolul Incendiu la Davos, la câteva ore după discursul lui Donald Trump. Centrul de conferințe, evacuat de urgență apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Vladimir Putin, a venit cu primele declarații referitoare la Groenlanda, în urma discursului dur susținut de Donald Trump în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Așadar, liderul Rusiei e estimat, în cadrul unui reuniuni a Consiliului de Securitate desfășurată miercuri, că Statele Unite ar putea achiziționa Groenlanda pentru o sumă cuprinsă între 200 și […] Articolul Groenlanda, miza arctică: La ce preț o vede Putin, după declarațiile lui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Prognoza meteo pentru 22 ianuarie. Vreme rece în toată țara, cu minime de până la -15 grade # Realitatea.md
Pe 22 ianuarie, vremea va fi marcată de ceață și polei slab, iar pe carosabil se va semnala ghețuș, ceea ce poate îngreuna circulația. Pe parcursul zilei, izolat, sunt prognozate precipitații slabe, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor urca până la +3 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor […] Articolul Prognoza meteo pentru 22 ianuarie. Vreme rece în toată țara, cu minime de până la -15 grade apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Ziua de 22 ianuarie 2026 marchează a patra zi lunară, un moment favorabil pentru acceptarea dualității vieții și pentru regăsirea echilibrului interior. Cu Luna aflată în Pești, imaginația este stimulată, iar inspirația poate apărea din cele mai mici detalii. Astrele îi îndeamnă pe nativi să își dozeze energia și să își acorde momente de liniște, […] Articolul Horoscopul zilei de 22 ianuarie 2026. Află ce îți rezervă ziua în funcție de zodie apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Mai multe produse cu acid hialuronic, declarate neconforme în urma controalelor europene # Realitatea.md
Agenția Franceză a Medicamentului a analizat 17 mostre de produse pe bază de acid hialuronic provenite din zece state ale Uniunii Europene, constatând că patru dintre ele nu respectă standardele de conformitate. Instituția subliniază că astfel de injecții pot fi efectuate exclusiv de profesioniști din domeniul sănătății. Produsele pe bază de acid hialuronic pentru umplere […] Articolul Mai multe produse cu acid hialuronic, declarate neconforme în urma controalelor europene apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
06:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 22 ianuarie 2026. Potrivit noilor cotații, moneda euro este evaluată la 19 lei și 90 de bani. Dolarul american se apreciază cu 3 bani și ajunge la 16 lei și 98 de bani. Hrivna ucraineană își păstrează valoarea de 39 de bani, […] Articolul Curs valutar 22 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:00
Prima reacție din Danemarca, după discursul lui Trump la Davos: Ambiția președintelui SUA rămâne intactă # Realitatea.md
Ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, a reacționat după ce Trump a ținut un discurs la Forumul Economic Mondial, care se desfășoară la Davos, transmite mediafax.ro. Oficialul a subliniat că declarațiile lui Trump privind faptul că nu va utiliza forța militară în Groenlanda reprezintă un semn pozitiv. Totuși, el a avertizat că ambițiile președintelui […] Articolul Prima reacție din Danemarca, după discursul lui Trump la Davos: Ambiția președintelui SUA rămâne intactă apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Trump face un pas înapoi și renunță la taxele vamale pentru țările amenințate în disputa privind Groenlanda # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că a elaborat „cadrul unui viitor acord” cu şeful NATO şi că nu va impune taxe vamale pe 1 februarie ţărilor pe care le ameninţase cu o asemenea măsură pentru că se opun planurilor sale de preluare a Groenlandei, scrie adevărul.ro. Preșdintele SUA a declarat că a avut […] Articolul Trump face un pas înapoi și renunță la taxele vamale pentru țările amenințate în disputa privind Groenlanda apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Alexandru Munteanu, la Davos: „Sprijinul partenerilor ne dă încredere că drumul european al Moldovei nu este zadarnic” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a subliniat că sprijinul partenerilor externi este esențial pentru realizarea obiectivelor strategice ale Republicii Moldova și pentru parcursul său european. Mesajul a fost transmis comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos, și președintei BERD, Odile Renaud-Basso, în cadrul întrevederilor din 21 ianuarie, desfășurate în contextul participării la Forumul Economic Mondial de la Davos. […] Articolul Alexandru Munteanu, la Davos: „Sprijinul partenerilor ne dă încredere că drumul european al Moldovei nu este zadarnic” apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
„Vă rog, pâine”. Disperarea unei bătrâne din Donețk, scrisă în zăpadă și surprinsă de o dronă # Realitatea.md
O întâmplare mai puțin obișnuită a avut loc într-un oraș din Donețk, Ucraina, într-o zonă tampon a frontului. O bătrână a scris în zăpadă un mesaj în care cere de mâncare, iar soldații ucraineni care au văzut cu ajutorul dronei cererea femeii, au trimis alimente pe calea aerului. Din păcate, evacuarea nu a fost posibilă, […] Articolul „Vă rog, pâine”. Disperarea unei bătrâne din Donețk, scrisă în zăpadă și surprinsă de o dronă apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Aurul a depășit marți, 20 ianuarie, 4.700 de dolari pe uncie, atingând un nou maxim istoric, potrivit Reuters. Investitorii se „refugiază” în aur pe fondul tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor legate de politicile marilor puteri. Creșterea prețului a fost alimentată și de declarațiile președintelui american Donald Trump, care a amenințat cu tarife vamale suplimentare pentru […] Articolul Prețul aurului a atins un nou record pe fondul tensiunilor globale apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Instituțiile de învățământ vor organiza activități dedicate comemorării victimelor Holocaustului, în perioada 26–30 ianuarie 2026, în cadrul decadei educației interculturale. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care a transmis o circulară în acest sens. Potrivit MEC, activitățile urmăresc promovarea drepturilor omului, combaterea discriminării și consolidarea respectului față de diversitatea etnică, culturală […] Articolul Școlile din țară vor organiza activități de comemorare a victimelor Holocaustului apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Denis Dermenji, directorul agenției IPN Sunt în jurnalism de aproape zece ani. Am lucrat ca reporter și prezentator, am făcut reportaje video, am gestionat rețele sociale, colaborat cu media internaționale, am fost fixer și am văzut știrea în starea ei naturală – brută, neinteresantă, fără structură, lumină de studio și fără perspectiva de a „deveni […] Articolul Cine mai are nevoie de o agenție de presă în epoca rețelelor sociale? apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Influența grupării Șor în Găgăuzia s-a diminuat considerabil, iar acest lucru este tot mai vizibil, inclusiv prin lipsa protestelor organizate contra plată. O spune primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov. Potrivit edilului, acum în regiune are loc o schimbare semnificativă în dinamica relațiilor, de la influența grupării criminale Șor la cooperare și atragerea fondurilor europene, transmite […] Articolul Primarul de Comrat, despre cum a scăzut influența grupării Șor în Găgăuzia apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Valoarea maximă a tichetelor de masă urmează să fie majorată de la 55 la 70 de lei pe zi, potrivit unui proiect de modificare legislativă care va fi examinat de Guvernul Republicii Moldova. Documentul prevede și posibilitatea ca angajatorii să acorde tichete de masă cu o valoare mai mare decât plafonul stabilit, iar diferența să […] Articolul Vești bune pentru angajați. Tichetele de masă ar putea fi majorate apare prima dată în Realitatea.md.
