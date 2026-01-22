Avarie la Cuciurgan: mai multe localități din Transnistria au rămas fără curent electric. Prima reacție de la Chișinău

O pană de curent a afectat mai multe localități din regiunea transnistreană, după ce unul dintre blocurile energetice ale Centralei de la Cuciurgan (MGRES) s-a declanșat automat pe protecții tehnologice. Informația a fost confirmată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că avaria s-a produs la blocul energetic nr. 8. „Din câte am înțeles, […]

