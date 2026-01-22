Maia Sandu, despre blocajul electoral din Găgăuzia: „Instituțiile trebuie să asigure alegeri libere și corecte. Știm care sunt riscurile”
NewsMaker, 22 ianuarie 2026 14:10
Instituțiile statului trebuie să asigure alegeri libere și corecte și să protejeze votul cetățenilor din autonomia găgăuză, a declarat președinta Maia Sandu pe 22 ianuarie, la o zi după ce autoritățile de la Comrat au anunțat că organizarea scrutinului planificat pentru luna martie este imposibilă. Șefa statului a avertizat că o eventuală fraudare a votului […] The post Maia Sandu, despre blocajul electoral din Găgăuzia: „Instituțiile trebuie să asigure alegeri libere și corecte. Știm care sunt riscurile” appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 10 minute
14:10
Maia Sandu, despre blocajul electoral din Găgăuzia: „Instituțiile trebuie să asigure alegeri libere și corecte. Știm care sunt riscurile” # NewsMaker
Instituțiile statului trebuie să asigure alegeri libere și corecte și să protejeze votul cetățenilor din autonomia găgăuză, a declarat președinta Maia Sandu pe 22 ianuarie, la o zi după ce autoritățile de la Comrat au anunțat că organizarea scrutinului planificat pentru luna martie este imposibilă. Șefa statului a avertizat că o eventuală fraudare a votului […] The post Maia Sandu, despre blocajul electoral din Găgăuzia: „Instituțiile trebuie să asigure alegeri libere și corecte. Știm care sunt riscurile” appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
13:20
Moldova vrea să fie membru UE cu drepturi depline. Maia Sandu: Nu am fost abordați niciodată pentru o altă modalitate de aderare # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a declarat că autoritățile de la Chișinău pledează pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană cu drepturi depline. Afirmația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă din 22 ianuarie, după ce presa internațională a scris că Bruxelles-ul ia în considerare să permită statelor candidate să intre în blocul comunitar fără […] The post Moldova vrea să fie membru UE cu drepturi depline. Maia Sandu: Nu am fost abordați niciodată pentru o altă modalitate de aderare appeared first on NewsMaker.
13:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că acuzațiile Federației Ruse în raport cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS) sunt false. În același timp, a adăugat șefa statului, „riscurile la adresa cetățenilor sunt reale”. Declarațiile au fost făcute în timpul unei conferințe de presă, pe 22 ianuarie, în reacție la anunțul Serviciului Federal de […] The post Sandu, după ce FSB-ul rus a anunțat reținerea unui „agent SIS”: „Acuzații false” appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
12:50
Sandu, despre drona de la Ştefan Vodă: „Doar să condamnăm, în cazul Rusiei, nu este suficient” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova trebuie să investească în capacitatea de detectare și protejare a spațiului său aerian. Potrivit șefei statului, acest lucru nu este simplu. Precizările au fost făcute în contextul dronei depistate pe 22 ianuarie în grădina unei case nelocuite din Ştefan Vodă. „Sunt de acord că doar să ne […] The post Sandu, despre drona de la Ştefan Vodă: „Doar să condamnăm, în cazul Rusiei, nu este suficient” appeared first on NewsMaker.
12:40
„Trebuie să intervenim înainte să fie prea târziu”: Maia Sandu despre violență, bullying și dependențele copiilor de internet și droguri # NewsMaker
Siguranța copiilor și protejarea sănătății lor fizice și mintale, inclusiv combaterea violenței și a consumului de droguri, vor deveni una dintre noile priorități de pe agenda Președinției în anul 2026. Subiectul va fi abordat prin politici și inițiative dedicate, axate pe prevenție și sprijin. Anunțul a fost făcut de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în […] The post „Trebuie să intervenim înainte să fie prea târziu”: Maia Sandu despre violență, bullying și dependențele copiilor de internet și droguri appeared first on NewsMaker.
12:30
Cum puteți reduce facturile la energie și crește confortul în blocul în care locuiți cu ajutorul programului guvernamental FEERM # NewsMaker
Un bloc modernizat energetic aduce locatarilor confort sporit și facturi mai mici la energie, cu temperatură uniformă în apartamente, sisteme de încălzire eficiente și spații comune bine întreținute. Fațadele îngrijite și aspectul plăcut al clădirii sporesc atractivitatea blocului și satisfacția de a locui într-un spațiu modern. În același timp, 1 leu investit în eficiență energetică […] The post Cum puteți reduce facturile la energie și crește confortul în blocul în care locuiți cu ajutorul programului guvernamental FEERM appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
12:00
Serghei Mișin, fost consilier prezidențial pentru relații interetnice al lui Igor Dodon, este persoana reținută de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), potrivit surselor NewsMaker. Menționăm că, pe 22 ianuarie, FSB a anunțat reținerea „unui agent al serviciilor speciale moldovenești”, fără a da nume, iar Serviciul de Informații și Securitate a respins „acuzațiile lansate de […] The post Surse NM: cine este „agentul” reținut de FSB-ul rus? A fost consilier al lui Dodon appeared first on NewsMaker.
11:40
Reacția Chișinăului, după ce o dronă s-a prăbușit la Ștefan Vodă: „Încălcare gravă a suveranității R. Moldova” # NewsMaker
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu o reacție după ce o dronă de dimensiuni mari a fost depistată prăbușită în raionul Ștefan Vodă. Instituția a condamnat incidentul, menționând că acesta este „o încălcare gravă a suveranității” Republicii Moldova. „Asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Republica Moldova […] The post Reacția Chișinăului, după ce o dronă s-a prăbușit la Ștefan Vodă: „Încălcare gravă a suveranității R. Moldova” appeared first on NewsMaker.
11:20
Chișinăul și-a anunțat intenția de a se retrage din Comunitatea Statelor Independente (CSI). În perioada următoare, autoritățile urmează să denunțe acordurile de bază ale Comunității. NewsMaker explică de ce Moldova face acest pas și care vor fi consecințele ieșirii din CSI. O decizie veche Actuala conducere a Republicii Moldova nu și-a ascuns intenția de a […] The post Moldova iese din CSI: ce se schimbă și de ce stârnește reacții? ANALIZĂ appeared first on NewsMaker.
11:00
Tot mai mulți copii din regiunea transnistreană, înscriși la școli cu predare în română. Chiveri: „Un semnal bun” # NewsMaker
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că numărul părinților din regiunea transnistreană care aleg să-și dea copiii la școlile cu predare în limba română este în creștere. Potrivit oficialului, instituțiile de învățământ românești au devenit, în ultimii ani, un punct de atracție pentru cetățenii din stânga Nistrului, pe fondul conștientizării importanței studierii în limba […] The post Tot mai mulți copii din regiunea transnistreană, înscriși la școli cu predare în română. Chiveri: „Un semnal bun” appeared first on NewsMaker.
11:00
Acte românești false pentru moldoveni, ucraineni și ruși: peste 70 de percheziții în România (VIDEO) # NewsMaker
Poliţia de Frontieră Română a anunțat, pe 22 ianuarie, despre 73 de percheziții într-un dosar privind stabilirea fictivă a domiciliilor şi obţinerea ilegală de acte. Potrivit instituției, acțiunile continuă operațiunile derulate pentru destructurarea unei rețele care a obținut documente de identitate românești neconforme cu realitatea pentru persoane născute în Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă. […] The post Acte românești false pentru moldoveni, ucraineni și ruși: peste 70 de percheziții în România (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
11:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține o conferință de presă. Potrivit instituției prezidențiale, între orele 11:00 și 13:00, șefa statului va trasa prioritățile Președinției și va răspunde la întrebările jurnaliștilor. The post (LIVE) Președinta Maia Sandu, conferință de presă la început de an appeared first on NewsMaker.
10:20
O dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost găsită prăbușită, în dimineața zilei de 22 ianuarie, în grădina unei case nelocuite din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Incidentul a fost semnalat autorităților în jurul orei 09:25. Potrivit Poliției, la fața locului se deplasează experții Secției tehnico-explozive pentru a examina obiectul. Cazul are loc […] The post Dronă de 2,5 metri, găsită prăbușită în grădina unei case din Ștefan Vodă appeared first on NewsMaker.
10:20
FSB-ul rus a anunțat reținerea „unui agent al serviciilor speciale moldovenești”. Reacția SIS și MAE # NewsMaker
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat reținerea „unui agent al serviciilor speciale moldovenești”. Potrivit FSB-ului rus, acesta a ajuns la Moscova, în decembrie anul trecut, pentru „a îndeplini o misiune a Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, îndreptată împotriva securității Federației Ruse”. În reacție la informațiile FSB-ului rus, reprezentanții Ministerului […] The post FSB-ul rus a anunțat reținerea „unui agent al serviciilor speciale moldovenești”. Reacția SIS și MAE appeared first on NewsMaker.
Acum 6 ore
10:10
Chiveri, despre regiunea transnistreană: „Un plan de reintegrare practic nu este posibil de realizat” # NewsMaker
Reintegrarea Republicii Moldova rămâne un obiectiv strategic, însă acesta se află într-o etapă de reconfigurare determinată de noul context geopolitic regional. În condițiile în care Tiraspolul refuză dialogul, un „plan clasic” de reintegrare nu mai este fezabil și vor fi aplicate noi mecanisme pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului, inclusiv prin intermediul unui fond […] The post Chiveri, despre regiunea transnistreană: „Un plan de reintegrare practic nu este posibil de realizat” appeared first on NewsMaker.
09:50
Comisiile juridice din parlamentele Republicii Moldova, României, Ucrainei și Albaniei se vor reuni în cadrul celei de-a treia ședințe comune de lucru. La ediția din acest an vor mai participa, în calitate de observatori și parteneri de dialog, reprezentanți ai parlamentelor din Azerbaidjan, Kazahstan și Georgia. Anunțul a fost făcut de Parlamentul de la Chișinău […] The post Deputați din R. Moldova, România, Ucraina și Albania se reunesc în ședință la Maramureș appeared first on NewsMaker.
08:40
Škoda a vândut peste 1.000.000 de automobile în 2025. Rezultate solide și în Republica Moldova # NewsMaker
Škoda Auto a încheiat anul 2025 cu un rezultat comercial remarcabil, livrând 1.043.900 de automobile la nivel global, în creștere cu 12,7% față de anul precedent. Performanța confirmă stabilitatea și atractivitatea mărcii pe piețele europene, dar și relevanța sa pe piețele locale, inclusiv în Republica Moldova. Europa – o piață-cheie pentru Škoda În Europa (UE […] The post Škoda a vândut peste 1.000.000 de automobile în 2025. Rezultate solide și în Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
08:30
Trump renunță la tarifele împotriva statelor europene în contextul Groenlandei. Ce a stabilit cu secretarul general al NATO # NewsMaker
Președintele SUA, Donald Trump, care anterior promisese să îi sancționeze pe europeni cu taxe vamale suplimentare pentru apărarea Groenlandei, a anunțat că, deocamdată, nu le va introduce. Declarația a fost făcută după o întâlnire la Davos cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, relatează BBC. „Pe baza rezultatelor unei întâlniri foarte productive pe care am […] The post Trump renunță la tarifele împotriva statelor europene în contextul Groenlandei. Ce a stabilit cu secretarul general al NATO appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: De ce au fost suspendate alegerile în Găgăuzia, cine va învăța Moldova să numere și ce a greșit Italia cu «URSS» # NewsMaker
Găgăuzia: alegeri, UE În ajun, în autonomia găgăuză urma să demareze procesul electoral pentru alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei (APG). Dar acesta nu a început. Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei a anunțat că desfășurarea alegerilor, programate pentru 22 martie, este imposibilă. Astăzi, deputații APG se vor reuni într-o ședință de urgență. Despre ce s-a întâmplat, ce moștenire va lăsa actuala componență a APG și când ar putea avea loc alegerile citiți în materialul «Fără alegeri, deocamdată, […] The post NM Espresso: De ce au fost suspendate alegerile în Găgăuzia, cine va învăța Moldova să numere și ce a greșit Italia cu «URSS» appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
20:50
„Cer pâine”: un pilot ucrainean de dronă a livrat pâine unei bătrâne din Konstantinovka, după un mesaj scris pe zăpadă # NewsMaker
În orașul Konstantinovka, din regiunea Donețk, militarii ucraineni au livrat pâine unei femei în vârstă cu ajutorul unei drone, după ce aceasta a lăsat un mesaj scris pe zăpadă: „Cer pâine”. Istoria a fost relatată de un pilot ucrainean de dronă în vârstă de 19 ani, pe nume Maxim. Videoclipul cu povestea a fost publicat […] The post „Cer pâine”: un pilot ucrainean de dronă a livrat pâine unei bătrâne din Konstantinovka, după un mesaj scris pe zăpadă appeared first on NewsMaker.
20:30
Revenim la curentul de la Cuciurgan? ANRE a permis producerea energiei de către MGRES pe termen limitat # NewsMaker
Centrala Termoelectrică Moldovenească de la Cuciurgan a obținut dreptul de a produce energie electrică pentru următoarele șase luni, după ce Consiliul de Administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis eliberarea unei licențe temporare. Hotărârea a fost adoptată pe 13 ianuarie, iar licența este valabilă în perioada 15 ianuarie – 14 iulie […] The post Revenim la curentul de la Cuciurgan? ANRE a permis producerea energiei de către MGRES pe termen limitat appeared first on NewsMaker.
19:30
(VIDEO) Grecia a trimis actele lui Plahotniuc/Rușii nu achită gazul în Transnistria?/Ajutoare pentru Ucraina # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Plahotniuc rămâne în Penitenciarul nr. 13— Ședința CMC: lipsă de cvorum după ce socialiștii au părăsit sala— Chiveri, în vizită în satele din Zona de Securitate: situația este sub control— Încă un accident feroviar în Spania, în doar o săptămână— Moldova pregătește […] The post (VIDEO) Grecia a trimis actele lui Plahotniuc/Rușii nu achită gazul în Transnistria?/Ajutoare pentru Ucraina appeared first on NewsMaker.
19:20
Republica Moldova va primi 8 milioane de euro pentru proiecte umanitare din partea Uniunii Europene. Suma face parte dintr-un amplu pachet de ajutor umanitar , în valoare totală de 1,9 miliarde de euro, anunțat pe 21 ianuarie pentru anul 2026 de Comisia Europeană. Fondurile sunt destinate sprijinirii statelor și regiunilor afectate de crize umanitare, pe […] The post Moldova va primi 8 milioane de euro de la UE. Pentru ce vor fi folosiți banii appeared first on NewsMaker.
18:10
Doi martori, inclusiv un fost deputat al ex-Partidului „Șor”, au refuzat să depună declarații în dosarul lui Plahotniuc # NewsMaker
Doi martori ai apărării au refuzat să depună declarații în dosarul privind frauda bancară, în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Este vorba despre fostul deputat al Partidului „Șor”, declarat neconstituțional, Denis Ulanov, și fostul administrator al Băncii Sociale, Sergiu Albot. În cadrul ședinței de judecată din 21 ianuarie, avocatul lui Denis Ulanov a depus o […] The post Doi martori, inclusiv un fost deputat al ex-Partidului „Șor”, au refuzat să depună declarații în dosarul lui Plahotniuc appeared first on NewsMaker.
17:30
„Noi nu avem WC pentru cetățeni”: O moldoveancă reclamă o „experiență umilitoare” la Consulatul R. Moldova din Frankfurt. Reacție # NewsMaker
O femeie s-a plâns de o „experiență umilitoare” la Consulatul R. Moldova din Frankfurt. Ea a relatat un schimb de replici cu angajații pe tema mamelor cu copiii care ar fi stat afară în rând, dar și privind „WC-ul privat” al instituției. Femeia a mai spus că, pentru un document, i s-ar fi cerut cu […] The post „Noi nu avem WC pentru cetățeni”: O moldoveancă reclamă o „experiență umilitoare” la Consulatul R. Moldova din Frankfurt. Reacție appeared first on NewsMaker.
16:50
Replici în rusă, română și engleză, la ședința CMC. Consilier: „Putem și în spaniolă să vorbim, nu-i o problemă” # NewsMaker
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 21 ianuarie a fost marcată de un schimb de replici despre limba în care trebuie să se desfășoare reuniunile CMC, după ce consilierul „Partidului Nostru” (PN), Denis Șova, a discutat în rusă cu colegul său de la PSRM, Alexandr Odințov. Consilierul Mișcării Alternative Naționale (MAN), Corneliu Pîntea, i-a cerut […] The post Replici în rusă, română și engleză, la ședința CMC. Consilier: „Putem și în spaniolă să vorbim, nu-i o problemă” appeared first on NewsMaker.
16:40
Astăzi, în autonomia găgăuză, urma să înceapă procesul de înaintare a candidaților la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei (APG). Procedura însă nici nu a apucat să fie pusă în aplicare, fiind practic suspendată imediat. Consiliul Electoral Central (CEC) al Găgăuziei a anunțat, pe 21 ianuarie, că desfășurarea alegerilor, programate pentru 22 martie, este imposibilă. […] The post Fără alegeri, deocamdată, în Găgăuzia: ce legătură are Chișinăul și ce urmează? ANALIZĂ appeared first on NewsMaker.
16:10
A strâns bani, folosind aceeași poveste falsă ani la rând? Radu Dutcovici răspunde criticilor: „Activitatea mea are beneficiari reali” # NewsMaker
Pe 20 ianuarie, jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au publicat o investigație în care au scris că activistul Radu Dutcovici a strâns bani de la mai mulți cetățeni din diasporă, folosind aceeași poveste falsă, pentru a ajuta o mamă dintr-un sat din Republica Moldova. Potrivit jurnaliștilor, în realitate, banii nu ajungeau la familia pentru […] The post A strâns bani, folosind aceeași poveste falsă ani la rând? Radu Dutcovici răspunde criticilor: „Activitatea mea are beneficiari reali” appeared first on NewsMaker.
16:10
Alexandru Munteanu, la Davos: „Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei” # NewsMaker
Moldova a ales să iasă „din zona gri a geografiei” și să se alăture eforturilor Uniunii Europene de a apăra democrația și libertatea. În fața provocărilor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, dar și a presiunilor economice și geopolitice, cooperarea între state devine esențială pentru pace, stabilitate și prosperitate. Declarațiile au fost făcute de prim-ministrul […] The post Alexandru Munteanu, la Davos: „Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei” appeared first on NewsMaker.
15:20
Moldindconbank lansează o nouă promoție care transformă plățile obișnuite într-o experiență care îți poate aduce beneficii suplimentare importante. Pe parcursul anului 2026, utilizarea cardului Mastercard de la Moldindconbank, fie că este un card salarial sau social, poate aduce un premiu bănesc de 10 000 de lei, fără înscriere prealabilă sau pași suplimentari. Campania se desfășoară […] The post Achită cu cardul tău Mastercard de la Moldindconbank și poți câștiga 10 000 de lei appeared first on NewsMaker.
15:20
(VIDEO) Alegerile din Găgăuzia anulate/Moldoveni înregistrați în Rusia/Motorina din Moldova strică mașinile? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate în martie, anulate— Erori în acte: „URSS” sau „Rusia” în loc de Moldova— Două partide riscă să fie dizolvate— Procuror condamnat la cinci ani de închisoare— Permisele moldovenești, recunoscute în Franța— Verificări în stațiile PECO, […] The post (VIDEO) Alegerile din Găgăuzia anulate/Moldoveni înregistrați în Rusia/Motorina din Moldova strică mașinile? appeared first on NewsMaker.
15:00
Vladimir Plahotniuc va petrece următoarele 30 de zile în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Decizia a fost luată miercuri, 21 ianuarie 2026, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, care au admis cererea procurorului de caz, Alexandru Cernei, de prelungire a arestului în dosarul „Frauda bancară”. Fostul lider democrat nu s-a prezentat în instanță, refuzând să […] The post Vladimir Plahotniuc rămâne în arest pentru încă 30 de zile appeared first on NewsMaker.
14:20
Chiveri, la o săptămână după ce bacul de la Molovata a fost suspendat: Situația din Zona de Securitate e „sub control” # NewsMaker
La o săptămână de la suspendarea activității bacului de la Molovata, din cauza înghețării râului Nistru, situația din localitățile din Zona de Securitate este „sub control”. Asigurările vin din partea vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, care a discutat cu primarii din Cocieri și Molovata Nouă, despre siguranța alimentară, în cadrul unei vizite la fața locului. […] The post Chiveri, la o săptămână după ce bacul de la Molovata a fost suspendat: Situația din Zona de Securitate e „sub control” appeared first on NewsMaker.
14:20
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, va efectua pe 23 ianuarie o vizită de lucru în Găgăuzia. Aceasta este prima deplasare a diplomatei în autonomia găgăuză de la preluarea mandatului său, în urmă cu 4 luni. Potrivit unui comunicat al Delegației UE la Chișinău, Iwona Piorko va vizita municipiul Comrat și alte localități […] The post Ambasadoarea UE în Moldova pleacă în prima sa vizită în Găgăuzia. Cu cine se va întâlni appeared first on NewsMaker.
Ieri
13:50
Primar din România, reținut pentru pornografie infantilă: i-a trimis unui copil conținut cu caracter sexual # NewsMaker
Primarul comunei Izvoarele din România, Silviu Marius Cazacu, a fost reținut pe 20 ianuarie într-un dosar de pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor. Edilul este acuzat că a solicitat unei fete de 13 ani imagini cu caracter sexual explicit, iar ulterior a încercat să determine părinții minorei să nu sesizeze autoritățile, oferindu-le […] The post Primar din România, reținut pentru pornografie infantilă: i-a trimis unui copil conținut cu caracter sexual appeared first on NewsMaker.
13:50
(VIDEO) Chișinăuienii îngheață în troleibuze? Ce temperatură este în transportul public din capitală # NewsMaker
Troleibuzele din Chișinău au devenit din nou subiect de discuții din cauza temperaturii din interior. Unii pasageri se plâng de frig, mai ales dimineața și seara, în timp ce alții spun că se îmbracă mai gros și nu resimt disconfort. Șoferii explică situația prin deschiderea frecventă a ușilor în stații, ceea ce nu permite încălzirea […] The post (VIDEO) Chișinăuienii îngheață în troleibuze? Ce temperatură este în transportul public din capitală appeared first on NewsMaker.
13:50
(VIDEO) Unde sunt gândaci și unde sunt renovări recente: ce condiții sunt în căminele universitare din Chișinău # NewsMaker
Prezența gândacilor în căminele studențești din Chișinău rămâne o problemă răspândită. Studenții și administrațiile unor cămine universitare au declarat pentru NewsMaker că această situație persistă de ani buni. În unele cămine, administrația a refuzat să ofere comentarii și a interzis filmările, recunoscând problema doar neoficial, în timp ce studenții spun că gândacii „există dintotdeauna”. În […] The post (VIDEO) Unde sunt gândaci și unde sunt renovări recente: ce condiții sunt în căminele universitare din Chișinău appeared first on NewsMaker.
13:40
Primar din România, reținut pentru pornografie infantilă: i-a cerut unui copil imagini în ipostaze sexuale # NewsMaker
Primarul comunei Izvoarele din România, Silviu Marius Cazacu, a fost reținut pe 20 ianuarie într-un dosar de pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și influențarea declarațiilor. Edilul este acuzat că a solicitat unei fete de 13 ani imagini cu caracter sexual explicit, iar ulterior a încercat să determine părinții minorei să nu sesizeze autoritățile, oferindu-le […] The post Primar din România, reținut pentru pornografie infantilă: i-a cerut unui copil imagini în ipostaze sexuale appeared first on NewsMaker.
13:20
Recunoașterea permiselor moldovenești în Franța, pe masa lui Macron. Legislativul a susținut inițiativa # NewsMaker
Adunarea Națională a Franței a votat acordul bilateral care reglementează recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere dintre cele două state. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat. Potrivit instituției, acordul urmează să intre în vigoare după promulgarea legii de către președintele Franței, Emanuel Macron. Potrivit MAE, deputații francezi au votat proiectul de […] The post Recunoașterea permiselor moldovenești în Franța, pe masa lui Macron. Legislativul a susținut inițiativa appeared first on NewsMaker.
13:00
Moldova vrea să taie, în cinci ani, 1,7 milioane de metri cubi de lemn: de ce și unde va ajunge (DOC) # NewsMaker
În următorii cinci ani, în Republica Moldova ar urma să fie recoltate aproximativ 1,7 milioane de metri cubi de lemn, ceea ce înseamnă, în medie, circa 344,7 mii de metri cubi anual. Potrivit unui proiect al Ministerului Mediului, supus consultărilor publice, cea mai mare parte a volumului ar urma să vină din păduri de salcâm […] The post Moldova vrea să taie, în cinci ani, 1,7 milioane de metri cubi de lemn: de ce și unde va ajunge (DOC) appeared first on NewsMaker.
13:00
Președintele interimar al „Moldovagaz” a fost întrebat dacă Federația Rusă se află în spatele achizițiilor de gaze naturale pentru regiunea transnistreană. Vadim Ceban a spus că nu există încheiat un contract cu Rusia ca parte care achită volumele, ci cu agentul de plată. „Cine stă acolo în spate? Eu nu pot să vă spun, pentru […] The post Cine plătește pentru gazul livrat în regiunea transnistreană? Răspunsul Moldovagaz appeared first on NewsMaker.
12:40
„Vechea ordine nu se mai întoarce, nu ar trebui să o plângem”. Premierul Canadei, discurs istoric la Forumul de la Davos # NewsMaker
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a susținut pe 19 ianuarie, în cadrul Forumului Economic de la Davos, un discurs viral despre cum vede starea lumii în acest moment. Oficialul a declarat că ordinea internațională bazată pe reguli, care mult timp a fost condusă de SUA, se află într-o ruptură profundă și că vechile condiții în care […] The post „Vechea ordine nu se mai întoarce, nu ar trebui să o plângem”. Premierul Canadei, discurs istoric la Forumul de la Davos appeared first on NewsMaker.
12:00
Incendiu la un centru de plasament din Dubăsari: un bărbat – la spital cu arsuri. Peste 40 de persoane evacuate # NewsMaker
Un incendiu a izbucnit la un centru de plasament din raionul Dubăsari. Peste 40 de persoane au fost evacuate. Un pacient imobilizat la pat a suferit arsuri la membrele superioare și inferioare și a fost transportat la spital. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), care a precizat, referitor la […] The post Incendiu la un centru de plasament din Dubăsari: un bărbat – la spital cu arsuri. Peste 40 de persoane evacuate appeared first on NewsMaker.
11:10
Motorină neconformă, care îngheață la ger? Controale la benzinăriile din Moldova, după plângerile șoferilor # NewsMaker
Stațiile PECO din Republica Moldova vor fi controlate inopinat, după ce mai mulți consumatori s-au plâns autorităților și pe rețelele sociale de calitatea motorinei, în special pe timp de ger. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC), pe 21 ianuarie. Potrivit instituției, mai mulți consumatori au […] The post Motorină neconformă, care îngheață la ger? Controale la benzinăriile din Moldova, după plângerile șoferilor appeared first on NewsMaker.
10:30
„În niciun caz Alianța nu poate fi implicată în apărare”. Șeful Armatei române, întrebat despre o eventuală invazie a R. Moldova # NewsMaker
România va continua să sprijine Republica Moldova, inclusiv din punct de vedere militar. În cazul unui conflict militar pe teritoriul Republicii Moldova, „în niciun caz Alianța nu poate fi implicată în apărare”. Declarațiile au fost făcute pe 20 ianuarie de șeful Statului Major al Apărării din România, Gheorghiţă Vlad. Potrivit acestuia, „asta nu înseamnă că […] The post „În niciun caz Alianța nu poate fi implicată în apărare”. Șeful Armatei române, întrebat despre o eventuală invazie a R. Moldova appeared first on NewsMaker.
10:20
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei – blocată. Decizia CSJ care a pus pe pauză procesul # NewsMaker
Desfășurarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei (APG), programate pentru data de 22 martie 2026, este în prezent imposibilă. Anunțul a fost făcut marți, 21 ianuarie, de Consiliul Electoral Central (CEC) al Găgăuziei, chiar în ziua în care urma să înceapă înaintarea și înregistrarea candidaților. Potrivit CEC-ului, decizia vine după ce Curtea Supremă de Justiție […] The post Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei – blocată. Decizia CSJ care a pus pe pauză procesul appeared first on NewsMaker.
10:10
Un procuror anticorupție, condamnat la 5 ani de închisoare. I-a deschis dosar unui polițist nevinovat # NewsMaker
Un procuror anticorupție din cadrul oficiului Sud (actualmente este suspendat din funcție), care a exercitat timp de o lună și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul, a fost condamnat după ce a inițiat un dosar împotriva unui polițist care a refuzat să înceteze o procedură contravențională demarată legal, dar și pentru că a […] The post Un procuror anticorupție, condamnat la 5 ani de închisoare. I-a deschis dosar unui polițist nevinovat appeared first on NewsMaker.
09:30
„URSS” sau „Federazione Russa” în loc de R. Moldova: unii moldoveni din Italia, cu erori în acte. Ce trebuie să facă # NewsMaker
Unii cetățeni ai Republicii Moldova se confruntă cu erori în cărțile de identitate eliberate de autoritățile italiene, care au indicat greșit locul de naștere ca „URSS”, „SUN” sau „Federazione Russa”. Este vorba despre cetățenii moldoveni născuți în Republica Moldova anterior anului 1991. Informația a fost comunicată de ambasada Republicii Moldova în Italia în seara zilei […] The post „URSS” sau „Federazione Russa” în loc de R. Moldova: unii moldoveni din Italia, cu erori în acte. Ce trebuie să facă appeared first on NewsMaker.
08:30
Un mecanic a murit, iar cel puțin 37 de persoane au fost rănite în urma deraierii și prăbușirii unui tren suburban în apropiere de Barcelona. Accidentul a avut loc în seara zilei de 20 ianuarie, relatează BBC. Potrivit autorităților locale, trenul companiei Rodalies s-a izbit de un zid de sprijin, care s-a prăbușit pe liniile ferate între Gelida și Sant […] The post Încă un accident feroviar grav în Spania: un mort și cel puțin 37 de răniți appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: Moldova treptat va spune adio CSI, Popșoi a admis unirea «după modelul anului 1918», Gonța cere audierea Maiei Sandu # NewsMaker
Munteanu la Davos Moldova și Luxemburgul împărtășesc o viziune europeană comună, a declarat premierul Alexandru Munteanu după întâlnirea cu omologul său din Luxemburg, Luc Frieden, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Potrivit lui Munteanu, în Moldova activează 23 de companii cu capital luxemburghez, iar autoritățile mizează pe creșterea investițiilor, inclusiv în domeniile IT, energetic și al infrastructurii. Ieșirea Moldovei din CSI: detalii, reacții Declarația autorităților Moldovei privind ieșirea din CSI a provocat reacții contradictorii. […] The post NM Espresso: Moldova treptat va spune adio CSI, Popșoi a admis unirea «după modelul anului 1918», Gonța cere audierea Maiei Sandu appeared first on NewsMaker.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.