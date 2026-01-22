Valeriu Chiveri: Riscul sistării livrărilor de gaze în regiunea transnistreană rămâne ridicat
Riscul sistării livrărilor de gaze naturale în regiunea transnistreană persistă în continuare, în condițiile în care zona se află de mai bine de un an sub regim de urgență economică, determinat de blocajele din sectorul energetic și de evoluțiile geopolitice din regiune. Această stare de incertitudine afectează direct economia și populația regiunii, cetățeni ai R. […]
Valeriu Chiveri: Riscul sistării livrărilor de gaze în regiunea transnistreană rămâne ridicat
Avarie la MGRES: mai multe raioane din regiunea transnistreană, afectate de întreruperi de curent
Unele raioane din regiunea transnistreană se confruntă cu întreruperi temporare de energie electrică, după ce la Centrala Termoelectrică Moldovenească de la Cuciurgan (Centrala Termoelectrică Moldovenească) s-a produs o avarie tehnică la unul dintre blocurile energetice. Potrivit autorităților de facto din regiune, alimentarea cu energie poate fi sistată pe durata intervențiilor de remediere și a procesului […]
Noi reguli și pedepse mai dure pentru circulația ilegală a armelor, propuse în Codul penal
Un proiect de lege care propune modificarea Codului penal urmărește întărirea cadrului legal de combatere a circulației ilegale a armelor, munițiilor și componentelor esențiale ale acestora, pe fondul riscurilor tot mai mari pentru securitatea publică. Inițiativa vizează prevenirea infracțiunilor comise cu violență și arme de foc, precum și armonizarea legislației naționale cu standardele internaționale asumate […]
Locuitorii din Comrat s-ar putea confrunta, în 2026, cu facturi mai mari pentru serviciile de apă tehnologică, canalizare și epurare a apelor uzate. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a scos la consultări publice proiectul noilor tarife aplicabile întreprinderii municipale ÎM "Su-Canal" Comrat, document care prevede scumpiri considerabile față de nivelurile actuale. Astfel, pentru alimentarea […]
Economiile populației merg spre stat: 152 milioane de lei investite în prima rundă de subscriere din 2026
Prima subscriere din 2026 a confirmat apetitul ridicat al populației pentru investiții. În perioada 12–21 ianuarie, cetățenii au plasat 151,98 milioane de lei în obligațiuni de stat prin platforma eVMS.md, potrivit datelor oficiale. Cea mai mare parte a sumelor — 140,75 milioane de lei — a fost direcționată către obligațiunile cu maturitate de 1 an, […]
VIDEO // O trupă rusă reacționează la „Viva, Moldova!": „S-au gândit la noi, ne puteți trece coautori"
Trupa rusă Discoteca Avaria a comentat public discuțiile apărute în mediul online privind piesa „Viva, Moldova!", cu care artistul Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision. Muzicienii ruși spun că melodia moldovenească ar avea anumite asemănări cu piesa lor „Opa", lansată anterior, însă tratează situația într-o notă relaxată. Potrivit declarațiilor făcute presei, membrii trupei afirmă […]
Fostul adjunct al Veronicăi Dragalin la Procuratura Anticorupție, nu a promovat evaluarea de integritate
Comisia de evaluare a procurorilor a constatat că Vasile Plevan, fost procuror-șef adjunct al Veronica Dragalin la conducerea Procuraturii Anticorupție, nu corespunde criteriilor de integritate etică. În consecință, Comisia a propus nepromovarea evaluării externe. Raportul de evaluare a fost aprobat în unanimitate de către Completul A și a fost transmis astăzi atât subiectului evaluării, cât […]
VIDEO // Focuri de armă într-un sat din Hîncești: un tânăr a fost rănit, poliția a găsit arme și muniții ilegale
Un tânăr de 21 de ani a ajuns la spital după ce a fost împușcat cu o armă de foc pe o stradă din satul Secărenii Noi, raionul Hîncești. Incidentul a fost raportat Poliției, iar victima a fost preluată de ambulanță și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit oamenilor legii, în urma […]
VIDEO // Maia Sandu: Decizia privind unirea aparține cetățenilor, iar sprijin majoritar nu există
Președinta Maia Sandu afirmă că inițiativa unirii cu România nu este susținută, în prezent, de majoritatea cetățenilor, potrivit sondajelor de opinie. Declarațiile au fost făcute joi, 22 ianuarie, în cadrul unei conferințe de presă. Șefa statului a subliniat că Republica Moldova este un stat democratic, iar direcțiile strategice ale țării pot fi stabilite doar în […]
Drona, depistată în localitatea Crocmaz din Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil, iar autoritățile au instituit imediat măsuri sporite de securitate. Potrivit anunțului Poliția Republicii Moldova, situația este calificată drept un pericol iminent. În aceste condiții, specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să efectueze o explozie controlată la fața locului. În prezent, […]
Cine este „spionul" reținut la Moscova: ar fi vorba despre un fost consilier prezidențial din Republica Moldova
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei l-a reținut la Moscova pe Serghei Mișin, fost consilier prezidențial pentru relații interetnice al lui Igor Dodon. FSB precizează că acesta este suspectat că ar acționa ca agent al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, transmite IPN. FSB susține că Serghei Mișin a intrat în Federația Rusă […]
Anchetă în România privind falsificarea actelor de identitate, cu cetățeni din Moldova implicați
Percheziții de amploare au loc joi în județul Botoșani, unde polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, desfășoară o operațiune într-un dosar de falsificare a documentelor de identitate. Potrivit procurorilor, în dimineața zilei de 22 ianuarie 2026 au fost puse în aplicare 73 de […]
VIDEO // Maia Sandu, după incidentul de la Crocmaz: „Nu e suficient să condamnăm, trebuie să ne protejăm spațiul aerian"
Republica Moldova trebuie să treacă de la simple condamnări la măsuri concrete pentru protejarea spațiului aerian, a declarat președinta Maia Sandu, comentând incidentul cu drona descoperită pe 22 ianuarie în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Șefa statului a subliniat că riscurile de acest tip nu vizează doar Republica Moldova, ci și alte țări din regiune. […]
VIDEO // Deputat PN: „Să lăsăm politica. Oamenii se uită la facturi și la prețurile din magazine"
Guvernarea încearcă să distragă atenția cetățenilor de la problemele reale prin inițiative geopolitice, în timp ce oamenii se confruntă zilnic cu facturi tot mai mari și scumpiri în lanț. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, în contextul discuțiilor privind retragerea definitivă a Republicii Moldova din CSI. Fracțiunea […]
MAE despre drona de la Crocmaz: "Este de proveniență rusă, încalcă suveranitatea Moldovei"
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat după identificarea, pe teritoriul localității Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, a unei drone, afirmând că este de proveniență rusă și calificând incidentul drept o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Potrivit MAE, autoritățile moldovene condamnă ferm asemenea acțiuni și subliniază că acestea sunt o consecință directă […]
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a respins ferm acuzațiile formulate de autoritățile ruse privind reținerea unui presupus „agent al serviciilor speciale moldovenești", calificând declarațiile drept nefondate și manipulatorii. „Astfel de declarații reprezintă o tentativă de manipulare a opiniei publice și de escaladare a situației regionale. Instituția își desfășoară activitatea în strictă conformitate cu legislația […]
VIDEO // Irina Vlah: Planul „secret" pentru Transnistria: 5 întrebări către prim-ministru
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei", spune că, „la finele anului 2025, factori decizionali din cadrul Guvernului Republicii Moldova, inclusiv premierul Alexandru Munteanu şi vicepremierul responsabil de reintegrare, Valeriu Chiveri, au anunţat că se lucrează la un plan de soluţionare a problemei transnistrene şi au menţionat că în acest sens se lucrează în […]
O dronă de mari dimensiuni a fost depistată în dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Aparatul, cu o lungime de aproximativ 2,5 metri, a fost găsit în grădina unei case nelocuite, iar zona a fost imediat securizată. Potrivit Poliției, la fața locului urmează să ajungă experții Secției […]
VIDEO // Deputat PAS, despre reforma anunțată de Guvern: Satele nu dispar, se schimbă doar administrația publică locală
Deputatul PAS Igor Chiriac a declarat că în Republica Moldova nu se pregătește o reformă administrativ-teritorială care să ducă la dispariția satelor, ci o reformă a administrației publice locale, axată pe schimbarea modului de conducere și funcționare a primăriilor. „Nu va fi reforma administrativ-teritorială, dar, ca oamenii să înțeleagă, va fi reforma administrației publice locale.
VIDEO // Ion Chicu avertizează: opoziția ar putea ieși la proteste din cauza tarifelor mari la gaz # Omniapres
Deputatul Blocului Alternativa și lider al PDCM, Ion Chicu, a lăsat să se înțeleagă că opoziția ar putea recurge la proteste de stradă, pe fondul nemulțumirii tot mai mari față de tarifele ridicate la gazele naturale. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Exclusiv TV, unde Chicu a vorbit despre presiunea financiară […] The post VIDEO // Ion Chicu avertizează: opoziția ar putea ieși la proteste din cauza tarifelor mari la gaz appeared first on Omniapres.
FSB anunță reținerea la Moscova a unui cetățean rus acuzat de colaborare cu serviciile secrete moldovenești # Omniapres
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat reținerea și arestarea, la Moscova, a unui cetățean rus, acuzat că ar fi acționat la indicațiile Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. Potrivit comunicatului difuzat joi de Centrul pentru Relații Publice al FSB, bărbatul ar fi sosit în capitala rusă în decembrie 2025 pentru […] The post FSB anunță reținerea la Moscova a unui cetățean rus acuzat de colaborare cu serviciile secrete moldovenești appeared first on Omniapres.
UE alocă 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în 2026: Moldova va primi 8 milioane de euro # Omniapres
Comisia Europeană a anunțat miercuri că va aloca 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în anul 2026, destinat să sprijine 239 de milioane de persoane afectate de “reducerile de finanțare ale principalilor donatori”. Mai mult de jumătate din acest buget va fi direcționat către Africa și Orientul Mijlociu. De asemenea, în Europa, 145 de […] The post UE alocă 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în 2026: Moldova va primi 8 milioane de euro appeared first on Omniapres.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a susținut un discurs tranșant la Forumul Economic Mondial de la Davos, în care a criticat dur Europa, a lăudat rolul economic al SUA și a reafirmat poziția Americii drept principal motor al creșterii globale. În fața liderilor politici și economici reuniți la Davos, Trump a declarat că fără intervenția […] The post VIDEO // Trump, la Davos: „Fără SUA, Europa ar vorbi germană și puțin japoneză” appeared first on Omniapres.
Doi bărbați, în vârstă de 26 și 42 de ani, au fost condamnați la pedepse cu închisoarea după ce au fost prinși conducând automobile în stare de ebrietate, fără a deține permis de conducere. Sentințele au fost pronunțate pe 21 ianuarie 2026, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit deciziilor instanței, primul inculpat a fost condamnat la […] The post Doi șoferi au fost condamnați la închisoare după ce au urcat băuți la volan appeared first on Omniapres.
Procuroarea Lilia Ureche, care activa în cadrul Procuraturii Hîncești, a fost revocată din funcție în urma unei decizii adoptate de Consiliul Superior al Procurorilor, în ședința din 21 ianuarie. Hotărârea a fost transmisă procurorului general interimar pentru aplicare. Măsura vine după finalizarea unei proceduri disciplinare, în cadrul căreia Colegiul de disciplină și etică a constatat […] The post Un procuror din Hîncești a fost demis pentru încălcarea normelor de integritate appeared first on Omniapres.
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt de profesie juriști și economiști. Este vorba de 41 de parlamentari: 22 cu studii juridice și 19 cu studii economice. Juriștii reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională. Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” are 11 deputați cu studii juridice, Fracțiunea „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” […] The post Cine sunt deputații din Parlament: juriștii și economiștii, cele mai frecvente profesii appeared first on Omniapres.
VIDEO // Vicepremierul pentru reintegrare, la Cocieri și Molovata Nouă: „Situația este sub control” # Omniapres
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat astăzi o vizită de lucru pe platoul Cocieri, pentru a se documenta la fața locului asupra situației localităților aflate pe malul stâng al râului Nistru. În cadrul deplasării, oficialul a avut întrevederi cu primarii din Molovata Nouă și Cocieri, discutând principalele dificultăți cu care se confruntă comunitățile din […] The post VIDEO // Vicepremierul pentru reintegrare, la Cocieri și Molovata Nouă: „Situația este sub control” appeared first on Omniapres.
Bugetul public național a încasat, în perioada 12–16 ianuarie 2026, circa 1,2 miliarde de lei, potrivit datelor operative ale Serviciului Fiscal de Stat. În același interval, Fiscul a continuat acțiunile de promovare a conformării voluntare, efectuând 205 vizite fiscale la 183 de contribuabili, axate pe observarea activității economice, înregistrarea în calitate de plătitor de TVA, […] The post Fiscul raportează: 1,2 miliarde de lei la buget într-o singură săptămână appeared first on Omniapres.
Șeful Moldovagaz: nu există contract cu Rusia pentru plata gazelor livrate regiunii transnistrene # Omniapres
Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, respinge speculațiile potrivit cărora Federația Rusă sau o companie rusească s-ar afla în spatele achizițiilor de gaze naturale destinate regiunii transnistrene. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV. Potrivit lui Vadim Ceban, plățile pentru gazele furnizate sunt realizate printr-un agent de plată care operează în conformitate […] The post Șeful Moldovagaz: nu există contract cu Rusia pentru plata gazelor livrate regiunii transnistrene appeared first on Omniapres.
Comisia Electorală Centrală a decis, în ședința de ieri, să solicite Ministerului Justiției inițierea procedurilor legale în privința mai multor formațiuni politice, după examinarea rapoartelor privind gestiunea financiară pentru semestrul II al anului 2025. CEC a luat act de rapoartele financiare prezentate de 59 de partide politice, din cele 63 de formațiuni care aveau obligația […] The post CEC cere dizolvarea mai multor partide după examinarea rapoartelor financiare appeared first on Omniapres.
Centrul Național de Expertize Judiciare (CNEJ) a fost dotat recent cu un spectrometru cu raze X de înaltă precizie, un echipament modern care permite determinarea rapidă a compoziției chimice a metalelor și a altor materiale, fără a deteriora probele analizate. Noul utilaj scurtează semnificativ durata expertizelor și îmbunătățește siguranța muncii pentru experții judiciari. Expertă judiciară […] The post VIDEO // Tehnologie modernă la CNEJ: expertize mai rapide și mai precise appeared first on Omniapres.
VIDEO // Denis Șova, deputat PN: Exodul populației și creșterea sărăciei arată că țara e în criză profundă, iar statul este obligat să vină cu soluții pentru a-și proteja cetățenii # Omniapres
Exodul masiv al populației și creșterea sărăciei arată că Republica Moldova se confruntă cu o criză socială și demografică profundă, iar statul este obligat să vină cu soluții concrete pentru a-și proteja cetățenii. Declarația a fost făcută de Denis Șova, membru al Consiliului Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru, în cadrul unei emisiuni la postul […] The post VIDEO // Denis Șova, deputat PN: Exodul populației și creșterea sărăciei arată că țara e în criză profundă, iar statul este obligat să vină cu soluții pentru a-și proteja cetățenii appeared first on Omniapres.
VIDEO // Ministrul Finanțelor: comenzile online neimpozitate lovesc comerțul local și bugetul de stat # Omniapres
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, a explicat motivele pentru care autoritățile intenționează să impoziteze toate produsele achiziționate de pe platforme online precum TEMU, SHEIN și altele similare. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate de One TV, pe fondul dezbaterilor publice legate de tratamentul fiscal al comenzilor online. Potrivit ministrului, problema trebuie privită din […] The post VIDEO // Ministrul Finanțelor: comenzile online neimpozitate lovesc comerțul local și bugetul de stat appeared first on Omniapres.
Desfășurarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei (APG), programate pentru data de 22 martie 2026, este în prezent imposibilă. Anunțul a fost făcut marți, 21 ianuarie, de Consiliul Electoral Central (CEC) al Găgăuziei, chiar în ziua în care urma să înceapă înaintarea și înregistrarea candidaților, notează Newsmaker.md. Potrivit CEC-ului, decizia vine după ce Curtea Supremă […] The post Criză electorală în Găgăuzia: CEC anunță că scrutinul din martie nu poate avea loc appeared first on Omniapres.
3 675 de euro în trei ani: explicațiile activistului Radu Dutcovici după acuzațiile de escrocherie # Omniapres
Activistul Radu Dutcovici susține că, pe parcursul a trei ani, ar fi adunat în total 3.675 de euro, bani care, potrivit lui, au fost folosiți exclusiv pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate. Declarațiile au fost făcute într-o reacție publică apărută după publicarea anchetei Ziarului de Gardă (ZdG), în care se arată că acesta […] The post 3 675 de euro în trei ani: explicațiile activistului Radu Dutcovici după acuzațiile de escrocherie appeared first on Omniapres.
Un procuror, condamnat la 5 ani de închisoare pentru că a trimis în judecată un om nevinovat # Omniapres
Un procuror anticorupție din sudul țării a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare, după ce instanța a stabilit că a tras cu bună-știință la răspundere penală o persoană nevinovată și a intervenit ilegal în înfăptuirea justiției. Sentința a fost pronunțată pe 20 ianuarie, de Judecătoria Cahul, sediul Central. Magistratul a constatat vinovăția […] The post Un procuror, condamnat la 5 ani de închisoare pentru că a trimis în judecată un om nevinovat appeared first on Omniapres.
Controale inopinate au fost demarate la mai multe stații de alimentare cu combustibili, după ce consumatorii au semnalat posibile probleme privind calitatea motorinei comercializate. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC). Potrivit instituției, în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori au fost recepționate apeluri telefonice […] The post Controale inopinate la stații PECO, după sesizări privind calitatea motorinei appeared first on Omniapres.
Moldovenii stabiliți în Franța vor putea, în curând, să își schimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără examene suplimentare și fără proceduri administrative complicate. Adunarea Națională a Franței a votat în unanimitate acordul bilateral privind recunoașterea permiselor de conducere, un pas important pentru moldovenii din diaspora. După promulgarea documentului de către președintele Franței, […] The post Vești bune pentru diaspora: Franța recunoaște permisele de conducere moldovenești appeared first on Omniapres.
Ucraina va primi generatoare, dispozitive medicale și autospeciale de intervenție din partea Republicii Moldova, în contextul intensificării cooperării bilaterale și al sprijinului acordat în procesul de reconstrucție a țării afectate de război. Anunțul a fost făcut în urma întrevederii premierului Alexandru Munteanu cu oficiali ucraineni – Taras Kachka, viceprim-ministru pentru Integrare Europeană și Euro-atlantică, și […] The post Ajutor pentru Ucraina: Moldova va transmite generatoare și echipamente de intervenție appeared first on Omniapres.
VIDEO // Șeful Moldovagaz: tarifele la gaze ar putea scădea, există premise pentru o reducere de circa 10% # Omniapres
Tarifele la gazele naturale ar putea fi reduse în perioada următoare, pe fondul evoluțiilor favorabile ale prețurilor de achiziție din ultimele luni. Declarația a fost făcută de directorul general al Moldovagaz, Vadim Ceban, în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV. Potrivit acestuia, premisele pentru ajustarea tarifelor în scădere sunt legate, în primul rând, de […] The post VIDEO // Șeful Moldovagaz: tarifele la gaze ar putea scădea, există premise pentru o reducere de circa 10% appeared first on Omniapres.
Ziua vine cu multă mișcare în plan profesional și financiar. Se leagă colaborări, apar oferte de job sau proiecte care pot aduce bani în plus, iar pentru unii nativi se conturează clar șanse de promovare sau stabilitate pe termen mai lung. Cheltuielile trebuie gestionate atent, însă contextul general este favorabil câștigurilor obținute prin muncă, parteneriate […] The post Horoscop 21 ianuarie. Bani în plus, colaborări promițătoare și decizii care contează appeared first on Omniapres.
Un lot de peste cinci tone de ceai importat nu a fost admis pe teritoriul Republicii Moldova, după ce controalele de la frontieră au arătat că produsul nu respectă normele de siguranță alimentară. Potrivit autorităților, analizele de laborator au indicat depășiri ale limitei maxime admise pentru mai multe tipuri de pesticide, inclusiv Novaluron, Acetamiprid și […] The post Peste 5 tone de ceai importat, întoarse din drum la frontieră din cauza pesticidelor appeared first on Omniapres.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, în intervalul 20 ianuarie, ora 20:00 – 21 ianuarie, ora 20:00, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Meteorologii atenționează însă că pe arii extinse se va forma ceață slabă, iar izolat va apărea polei. Pe […] The post Vreme rece și ceață în următoarele 24 de ore: minime de până la −17 grade appeared first on Omniapres.
Aproape 357 de mii de persoane domiciliate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender dețin cetățenia Republicii Moldova, potrivit datelor Agenției Servicii Publice, valabile la 31 decembrie 2025. În total, în Registrul de stat al populației erau luați în evidență 364 885 de locuitori din această regiune. Datele arată că 298 851 de persoane […] The post Peste 356 de mii de locuitori din stânga Nistrului dețin cetățenia Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
Locuitorii din municipiul Comrat vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru încălzire. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat majorarea tarifului la energia termică livrată de Î.M. „Rețelele și Centralele Termice Comrat”, astfel că prețul la căldură crește cu aproximativ 16%. Noul tarif a fost stabilit la 3 745 de lei/Gcal, fără […] The post Facturi mai mari la căldură în Comrat: ANRE a aprobat noul tarif appeared first on Omniapres.
Șeful diplomației ruse: Planurile de unire cu România distrug statalitatea Republicii Moldova # Omniapres
Planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt „distructive pentru statalitatea Republicii Moldova”, a declarat marți ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul unei conferințe de presă consacrate activității diplomației ruse. „Cursul Republicii Moldova spre apropierea de Uniunea Europeană – aș spune chiar spre absorbția de către Uniunea Europeană – distruge statalitatea […] The post Șeful diplomației ruse: Planurile de unire cu România distrug statalitatea Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
Un angajat al Penitenciarului nr. 18 – Brănești a fost reținut astăzi de către Inspectoratul Național de Investigații. Informația a fost confirmată de Administrația Națională a Penitenciarelor, care anunță că oferă tot suportul necesar organelor de drept și cooperează pe deplin cu instituțiile abilitate pentru desfășurarea investigațiilor. Potrivit ANP, înainte de reținere a fost inițiată […] The post Angajat al Penitenciarului nr. 18 Brănești, reținut: Precizările ANP appeared first on Omniapres.
Două persoane decedate de frig în Grigoriopol și Bender, iar elevii din Tiraspol fac ore la +5 grade # Omniapres
În mai multe școli din Tiraspol și Grigoriopol, elevii reclamă temperaturi extrem de scăzute în sălile de clasă, care ajung până la +8 și chiar +5 grade Celsius. Deși administrația de la Tiraspol susține că programul lecțiilor a fost redus, elevii afirmă că sunt nevoiți să petreacă întreaga zi în încăperi reci, transmite IPN. „În […] The post Două persoane decedate de frig în Grigoriopol și Bender, iar elevii din Tiraspol fac ore la +5 grade appeared first on Omniapres.
Mită de 50 de mii de euro pentru eliberarea unui deținut: bărbat din Șoldănești, reținut # Omniapres
Un bărbat originar din raionul Șoldănești a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit că ar fi pretins o mită de 50 de mii de euro pentru a influența soluționarea unui dosar de trafic de ființe umane, anunță CNA. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, ar avea influență asupra […] The post Mită de 50 de mii de euro pentru eliberarea unui deținut: bărbat din Șoldănești, reținut appeared first on Omniapres.
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care își desfășura serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, a fost rănit luni, 20 ianuarie, în urma unei împușcături produse cu arma din dotare, în timpul executării atribuțiilor de serviciu. Potrivit informațiilor oficiale, incidentul s-a produs în jurul orei 10:50. La fața locului au intervenit organele de drept, […] The post Un militar, rănit într-o unitate din Florești. Poliția investighează cazul appeared first on Omniapres.
