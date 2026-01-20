Vreme rece și ceață în următoarele 24 de ore: minime de până la −17 grade

17:40

Un bărbat de 68 de ani a fost condamnat la detențiune pe viață, după ce instanța l-a găsit vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, în urma unor fapte comise pe parcursul a mai bine de un deceniu. Potrivit acuzării, inculpatul ar fi început încă din […]