VIDEO // Denis Șova, deputat PN: Exodul populației și creșterea sărăciei arată că țara e în criză profundă, iar statul este obligat să vină cu soluții pentru a-și proteja cetățenii
Omniapres, 21 ianuarie 2026 13:00
Exodul masiv al populației și creșterea sărăciei arată că Republica Moldova se confruntă cu o criză socială și demografică profundă, iar statul este obligat să vină cu soluții concrete pentru a-și proteja cetățenii. Declarația a fost făcută de Denis Șova, membru al Consiliului Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru, în cadrul unei emisiuni la postul
Acum 10 minute
13:10
Centrul Național de Expertize Judiciare (CNEJ) a fost dotat recent cu un spectrometru cu raze X de înaltă precizie, un echipament modern care permite determinarea rapidă a compoziției chimice a metalelor și a altor materiale, fără a deteriora probele analizate. Noul utilaj scurtează semnificativ durata expertizelor și îmbunătățește siguranța muncii pentru experții judiciari. Expertă judiciară
Acum 30 minute
13:00
VIDEO // Denis Șova, deputat PN: Exodul populației și creșterea sărăciei arată că țara e în criză profundă, iar statul este obligat să vină cu soluții pentru a-și proteja cetățenii # Omniapres
Exodul masiv al populației și creșterea sărăciei arată că Republica Moldova se confruntă cu o criză socială și demografică profundă, iar statul este obligat să vină cu soluții concrete pentru a-și proteja cetățenii. Declarația a fost făcută de Denis Șova, membru al Consiliului Municipal Chișinău din partea Partidului Nostru, în cadrul unei emisiuni la postul
Acum o oră
12:40
VIDEO // Ministrul Finanțelor: comenzile online neimpozitate lovesc comerțul local și bugetul de stat # Omniapres
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, a explicat motivele pentru care autoritățile intenționează să impoziteze toate produsele achiziționate de pe platforme online precum TEMU, SHEIN și altele similare. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate de One TV, pe fondul dezbaterilor publice legate de tratamentul fiscal al comenzilor online. Potrivit ministrului, problema trebuie privită din
Acum 2 ore
12:10
Desfășurarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei (APG), programate pentru data de 22 martie 2026, este în prezent imposibilă. Anunțul a fost făcut marți, 21 ianuarie, de Consiliul Electoral Central (CEC) al Găgăuziei, chiar în ziua în care urma să înceapă înaintarea și înregistrarea candidaților, notează Newsmaker.md. Potrivit CEC-ului, decizia vine după ce Curtea Supremă
11:30
3 675 de euro în trei ani: explicațiile activistului Radu Dutcovici după acuzațiile de escrocherie # Omniapres
Activistul Radu Dutcovici susține că, pe parcursul a trei ani, ar fi adunat în total 3.675 de euro, bani care, potrivit lui, au fost folosiți exclusiv pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate. Declarațiile au fost făcute într-o reacție publică apărută după publicarea anchetei Ziarului de Gardă (ZdG), în care se arată că acesta
Acum 4 ore
11:10
Un procuror, condamnat la 5 ani de închisoare pentru că a trimis în judecată un om nevinovat # Omniapres
Un procuror anticorupție din sudul țării a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare, după ce instanța a stabilit că a tras cu bună-știință la răspundere penală o persoană nevinovată și a intervenit ilegal în înfăptuirea justiției. Sentința a fost pronunțată pe 20 ianuarie, de Judecătoria Cahul, sediul Central. Magistratul a constatat vinovăția
10:30
Controale inopinate au fost demarate la mai multe stații de alimentare cu combustibili, după ce consumatorii au semnalat posibile probleme privind calitatea motorinei comercializate. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC). Potrivit instituției, în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori au fost recepționate apeluri telefonice
10:10
Moldovenii stabiliți în Franța vor putea, în curând, să își schimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără examene suplimentare și fără proceduri administrative complicate. Adunarea Națională a Franței a votat în unanimitate acordul bilateral privind recunoașterea permiselor de conducere, un pas important pentru moldovenii din diaspora. După promulgarea documentului de către președintele Franței,
09:40
Ucraina va primi generatoare, dispozitive medicale și autospeciale de intervenție din partea Republicii Moldova, în contextul intensificării cooperării bilaterale și al sprijinului acordat în procesul de reconstrucție a țării afectate de război. Anunțul a fost făcut în urma întrevederii premierului Alexandru Munteanu cu oficiali ucraineni – Taras Kachka, viceprim-ministru pentru Integrare Europeană și Euro-atlantică, și
Acum 6 ore
09:00
VIDEO // Șeful Moldovagaz: tarifele la gaze ar putea scădea, există premise pentru o reducere de circa 10% # Omniapres
Tarifele la gazele naturale ar putea fi reduse în perioada următoare, pe fondul evoluțiilor favorabile ale prețurilor de achiziție din ultimele luni. Declarația a fost făcută de directorul general al Moldovagaz, Vadim Ceban, în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV. Potrivit acestuia, premisele pentru ajustarea tarifelor în scădere sunt legate, în primul rând, de
Acum 8 ore
07:10
Ziua vine cu multă mișcare în plan profesional și financiar. Se leagă colaborări, apar oferte de job sau proiecte care pot aduce bani în plus, iar pentru unii nativi se conturează clar șanse de promovare sau stabilitate pe termen mai lung. Cheltuielile trebuie gestionate atent, însă contextul general este favorabil câștigurilor obținute prin muncă, parteneriate
Acum 24 ore
18:40
Un lot de peste cinci tone de ceai importat nu a fost admis pe teritoriul Republicii Moldova, după ce controalele de la frontieră au arătat că produsul nu respectă normele de siguranță alimentară. Potrivit autorităților, analizele de laborator au indicat depășiri ale limitei maxime admise pentru mai multe tipuri de pesticide, inclusiv Novaluron, Acetamiprid și
18:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, în intervalul 20 ianuarie, ora 20:00 – 21 ianuarie, ora 20:00, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Meteorologii atenționează însă că pe arii extinse se va forma ceață slabă, iar izolat va apărea polei. Pe
17:40
Aproape 357 de mii de persoane domiciliate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender dețin cetățenia Republicii Moldova, potrivit datelor Agenției Servicii Publice, valabile la 31 decembrie 2025. În total, în Registrul de stat al populației erau luați în evidență 364 885 de locuitori din această regiune. Datele arată că 298 851 de persoane
17:10
Locuitorii din municipiul Comrat vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru încălzire. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat majorarea tarifului la energia termică livrată de Î.M. „Rețelele și Centralele Termice Comrat", astfel că prețul la căldură crește cu aproximativ 16%. Noul tarif a fost stabilit la 3 745 de lei/Gcal, fără
16:10
Șeful diplomației ruse: Planurile de unire cu România distrug statalitatea Republicii Moldova # Omniapres
Planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt „distructive pentru statalitatea Republicii Moldova", a declarat marți ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul unei conferințe de presă consacrate activității diplomației ruse. „Cursul Republicii Moldova spre apropierea de Uniunea Europeană – aș spune chiar spre absorbția de către Uniunea Europeană – distruge statalitatea
16:10
Un angajat al Penitenciarului nr. 18 – Brănești a fost reținut astăzi de către Inspectoratul Național de Investigații. Informația a fost confirmată de Administrația Națională a Penitenciarelor, care anunță că oferă tot suportul necesar organelor de drept și cooperează pe deplin cu instituțiile abilitate pentru desfășurarea investigațiilor. Potrivit ANP, înainte de reținere a fost inițiată
15:40
Două persoane decedate de frig în Grigoriopol și Bender, iar elevii din Tiraspol fac ore la +5 grade # Omniapres
În mai multe școli din Tiraspol și Grigoriopol, elevii reclamă temperaturi extrem de scăzute în sălile de clasă, care ajung până la +8 și chiar +5 grade Celsius. Deși administrația de la Tiraspol susține că programul lecțiilor a fost redus, elevii afirmă că sunt nevoiți să petreacă întreaga zi în încăperi reci, transmite IPN. „În
15:10
Mită de 50 de mii de euro pentru eliberarea unui deținut: bărbat din Șoldănești, reținut # Omniapres
Un bărbat originar din raionul Șoldănești a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit că ar fi pretins o mită de 50 de mii de euro pentru a influența soluționarea unui dosar de trafic de ființe umane, anunță CNA. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, ar avea influență asupra
14:30
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care își desfășura serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, a fost rănit luni, 20 ianuarie, în urma unei împușcături produse cu arma din dotare, în timpul executării atribuțiilor de serviciu. Potrivit informațiilor oficiale, incidentul s-a produs în jurul orei 10:50. La fața locului au intervenit organele de drept,
14:10
Veaceslav Platon, martor în dosarul Stoianoglo: „Voi spune cum a fost capturată Procuratura Generală” # Omniapres
Omul de afaceri Veaceslav Platon a anunțat că va participa, în calitate de martor, la ședința de judecată în dosarul fostului procuror general Alexandr Stoianoglo, programată pentru 22 ianuarie, ora 14:00, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Într-o declarație publică, Platon susține că în cadrul ședinței va face dezvăluiri privind presupusa colaborare dintre două grupări influente
13:40
Parlamentul se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție care prevede acest lucru. Potrivit documentului, deputații se vor întruni în ședință plenară la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după întocmirea proiectului ordinii de zi. Regulamentul Parlamentului prevede că legislativul se întrunește în două sesiuni
Ieri
13:10
VIDEO // Reacția lui Valeriu Cojocaru după verdict: „Politicul se răzbună pe noi prin dosare fabricate” # Omniapres
Fostul șef al Direcției Operațiuni Speciale a Ministerului Afacerilor Interne, Valeriu Cojocaru, condamnat recent la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la MAI, a venit cu o reacție publică, în care susține că procesul în care a fost vizat este „puternic politizat". „Am aflat din mass-media că ieri, de către
12:40
Zeci de persoane din diaspora Republicii Moldova acuză că ar fi fost înșelate în ultimii ani prin solicitări de donații lansate de Radu Dutcovici, un tânăr cunoscut pe rețelele sociale, urmărit de peste 100 de mii de persoane, arată o investigație publicată de ZdG. Potrivit acesteia, începând cu anul 2023, mai mulți moldoveni stabiliți peste
12:10
Un condamnat aflat în executarea pedepsei cu închisoarea într-un penitenciar de tip deschis a evadat luni, 19 ianuarie 2026, în jurul orei 14:00, după ce a părăsit neautorizat locul de muncă, informează Administrația Națională a Penitenciarelor. Incidentul a avut loc la punctul de lucru din satul Goianul Nou, comuna Ciorescu. Potrivit autorităților, persoana este Negru
12:10
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament a înregistrat un proiect de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, facilitând accesul la autospeciale, utilaje și echipamente pentru serviciile publice. În prezent primăriile se confruntă de costuri excesive și procedurile birocratice pentru bunurile donate cu titlu gratuit. Chiar și donațiile esențiale pentru comunități
11:40
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, a reacționat după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Deși nu s-a prezentat la ședința în care instanța a pronunțat sentința, Pînzari a declarat că se află în Republica Moldova și că
11:20
VIDEO // Irina Vlah lansează un îndemn către forțele politice pentru organizarea unui referendum similar celui din 6 martie 1994 # Omniapres
Politiciana Irina Vlah consideră că ar fi corect de organizat un referendum similar celui din 6 martie 1994, iar cetăţenii să fie din nou invitaţi să răspundă la întrebarea dacă văd viitorul Republicii Moldova ca stat independent, în contextul în care președintele Maia Sandu a declarat că ar susține un referendum privind unirea cu România.
11:10
Guvernul Republicii Moldova a
10:40
Un fenomen spectaculos a putut fi observat în noaptea de luni spre marți pe cerul Republicii Moldova. Aurora boreală a fost vizibilă în mai multe localități din raionul Sîngerei, unde cerul s-a colorat în nuanțe intense de roșu și mov. Imagini cu fenomenul rar au fost surprinse și distribuite de localnici pe rețelele de socializare. […] The post Aurora boreală a colorat cerul Republicii Moldova. Spectacol rar surprins la Sîngerei appeared first on Omniapres.
10:10
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a comentat decizia autorităților de la Chișinău de a iniția procedurile de retragere din Comunitatea Statelor Independente (CSI), anunțată de vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Igor Dodon a spus că această decizie nu ar reflecta interesele cetățenilor Republicii Moldova. „Decizia privind ieșirea […] The post Igor Dodon, despre retragerea din CSI: Decizia nu reflectă interesele cetățenilor appeared first on Omniapres.
09:40
Republica Moldova a inițiat oficial procedurile de denunțare a acordurilor care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI), un demers care va duce la retragerea juridică a țării din organizație. Declarația a fost făcută de vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-un interviu acordat Radio Moldova. Potrivit ministrului, Ministerul de Externe […] The post VIDEO // Șeful MAE: Republica Moldova a inițiat procedura de retragere din CSI appeared first on Omniapres.
09:40
Condamnați la închisoare în dosarul MAI: Pînzari, căutat de poliție, Cojocaru a părăsit Moldova # Omniapres
Alexandru Pînzari, condamnat la trei ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la MAI este dat în căutare, iar Valeriu Cojocaru care a primit aceeași sentință nu se află în țară.Informația a fost confirmată de Inpectoratul General de Poliție, transmite unimedia.info. Președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), Dorin Damir, a fost reținut la scurt timp după ce […] The post Condamnați la închisoare în dosarul MAI: Pînzari, căutat de poliție, Cojocaru a părăsit Moldova appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 20 ianuarie 2026. Bani în mișcare, credite aprobate și proiecte care încep să aducă câștiguri # Omniapres
Astăzi, finanțele sunt în prim-plan pentru majoritatea zodiilor. Se discută despre credite, negocieri salariale, câștiguri din proiecte noi sau colaborări care pot aduce stabilitate pe termen mediu. Este o zi bună pentru evaluarea bugetului, luarea unor decizii bancare, dar și pentru pași curajoși în carieră, care pot genera venituri suplimentare și mai multă siguranță materială. […] The post Horoscop 20 ianuarie 2026. Bani în mișcare, credite aprobate și proiecte care încep să aducă câștiguri appeared first on Omniapres.
19 ianuarie 2026
18:10
Gândaci și condiții precare într-un cămin UTM: ministrul Educației a discutat cu studenții # Omniapres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, s-a întâlnit cu studenții Colegiului „Alexei Mateevici”, după ce aceștia au semnalat public condiții de trai nesatisfăcătoare și prezența gândacilor în căminul nr. 14 al Universității Tehnice a Moldovei, unde sunt cazați temporar. Întâlnirea a avut loc în contextul apariției pe rețelele de socializare a unor imagini care indicau […] The post Gândaci și condiții precare într-un cămin UTM: ministrul Educației a discutat cu studenții appeared first on Omniapres.
17:30
VIDEO // Acte moldovenești și românești falsificate: un tânăr de 21 de ani, reținut și plasat în arest la domiciliu # Omniapres
Un tânăr de 21 de ani a ajuns în arest la domiciliu, fiind bănuit că făcea parte dintr-o schemă de falsificare a documentelor oficiale din Republica Moldova și România. Cazul este investigat într-un dosar penal aflat în gestiunea Procuraturii Hîncești. Potrivit anchetatorilor, activitatea ilegală ar fi constat în confecționarea și utilizarea unor acte falsificate, care […] The post VIDEO // Acte moldovenești și românești falsificate: un tânăr de 21 de ani, reținut și plasat în arest la domiciliu appeared first on Omniapres.
17:10
Primarul Ion Ceban, dar și fostul premier Zinaida Greceanîi, vor fi citați ca martori ai apărării în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit liderul PSRM, Igor Dodon. O decizie în acest sens a fost luată astăzi, de Curtea Supremă de Justiție, scrie TV8. Deși avocații au cerut audierea a 62 de martori, instanța a acceptat […] The post Ion Ceban și Zinaida Greceanîi, citați ca martori în dosarul „Kuliok” appeared first on Omniapres.
16:40
Patru cetățeni străini au fost surprinși la muncă fără acte, în timpul unui control efectuat de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Frăsinești, la o fermă avicolă din apropierea satului Bărboieni, raionul Nisporeni. Verificările au avut loc la mijlocul săptămânii trecute. Este vorba despre patru bărbați originari din Republica Nepal, cu vârste între 35 și […] The post Patru cetățeni din Nepal, depistați muncind fără acte la o fermă din Nisporeni appeared first on Omniapres.
16:10
Pînzari, Cojocaru și Damir, condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la MAI # Omniapres
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, fostul șef al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, și Dorin Damir, președintele FEA, au fost condamnați la câte trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Sentința a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026, […] The post Pînzari, Cojocaru și Damir, condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la MAI appeared first on Omniapres.
15:20
În perioada 19-22 ianuarie 2026, Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vor participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos. Premierul va avea o serie de întrevederi bilaterale cu lideri politici și reprezentanți ai companiilor internaționale cu potențial investițional în țara noastră. În […] The post Premierul Alexandru Munteanu participă la Forumul Economic Mondial de la Davos appeared first on Omniapres.
15:20
Deputatul PN Alexandr Berlinschii, discuții cu Președintele Albaniei despre integrare europeană # Omniapres
Alexandr Berlinschii, deputatul Partidului Nostru, președintele Grupului Parlamentar de prietenie cu Republica Albania, a participat astăzi la întrevederea oficială cu Bajram Begaj, președintele Republicii Albania, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, părțile au abordat subiecte ce țin de consolidarea relațiilor moldo-albaneze, sprijinul reciproc în procesul de integrare europeană, precum și dezvoltarea […] The post Deputatul PN Alexandr Berlinschii, discuții cu Președintele Albaniei despre integrare europeană appeared first on Omniapres.
14:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat un lot de 200 de kilograme de biscuiți neconformi, în cadrul controalelor desfășurate potrivit Programului anual de monitorizare a siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală. Potrivit ANSA, neconformitățile au fost constatate în urma analizelor de laborator, care au indicat depășirea nivelului maxim admisibil al acizilor […] The post 200 kilograme de biscuiți cu depășiri de acizi grași trans, descoperiți de ANSA appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // O studentă din India a fost expulzată din Moldova, la solicitarea universității # Omniapres
O tânără de 23 de ani, originară din India, care își făcea studiile în Republica Moldova, a fost expulzată din țară de către ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație. Măsura a fost aplicată după ce dreptul acesteia de ședere în scop de studii a fost revocat, la solicitarea instituției de învățământ pe care o frecventa. Potrivit […] The post VIDEO // O studentă din India a fost expulzată din Moldova, la solicitarea universității appeared first on Omniapres.
13:50
De la pușculiță la buget: Double Case Junior a lansat cursul care îi explică micuțului tău ce înseamnă banii # Omniapres
Double Case, organizație lider în educație financiară, anunță lansarea cursului „Banii pe înțelesul copiilor”, un program modern destinat copiilor cu vârste între 8 și 12 ani în Chișinău. Programul conține 13 lecții, grupate câte 2 în fiecare zi de sâmbătă. Fiecare copil înscris primește un pachet didactic care include manual și caiet de sarcini, iar […] The post De la pușculiță la buget: Double Case Junior a lansat cursul care îi explică micuțului tău ce înseamnă banii appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Două persoane și-au pierdut viața în urma unor incendii izbucnite în ultimele 24 de ore în raioanele Călărași și Cahul, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Primul caz a fost înregistrat în noaptea de 18 ianuarie 2026, într-o gospodărie din comuna Hîrjauca, raionul Călărași. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat […] The post Incendii mortale în Călărași și Cahul: două victime în ultimele 24 de ore appeared first on Omniapres.
12:40
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe în urma tragediei feroviare produse în Spania, soldată cu numeroase victime. Șefa statului a scris pe rețeaua X că gândurile Moldovei sunt alături de poporul spaniol în aceste momente dificile. „Transmit cele mai sincere condoleanțe familiilor și celor dragi afectați de tragica coliziune feroviară din Spania. […] The post Tragedia din Spania: mesaj de condoleanțe din partea președintei Maia Sandu appeared first on Omniapres.
12:10
O persoană care activa în baza unui contract de prestări servicii pentru activități de curățenie a decedat astăzi în incinta Serviciului Vamal, după ce i s-a făcut rău și și-a pierdut cunoștința. Potrivit informațiilor comunicate de instituție, imediat după incident au fost întreprinse măsurile necesare și a fost solicitată ambulanța. Medicii ajunși la fața locului […] The post Tragedie la Serviciul Vamal: o persoană și-a pierdut viața la serviciu appeared first on Omniapres.
11:50
VIDEO // Emilian Crețu, despre criticile la adresa Paulei Seling: ”De ce trebuie să găsim un vinovat și să aruncăm în el cu pietre?” # Omniapres
Actorul Emilian Crețu a reacționat public după valul de critici lansate la adresa interpretei române Paula Seling, care a folosit expresia „Maladeț, Moldova” în cadrul finalei naționale Eurovision de la Chișinău. Într-un mesaj video, Crețu a criticat comentariile pe care le-a catalogat drept exagerate și a spus că scandalul scoate la iveală o problemă mai […] The post VIDEO // Emilian Crețu, despre criticile la adresa Paulei Seling: ”De ce trebuie să găsim un vinovat și să aruncăm în el cu pietre?” appeared first on Omniapres.
11:20
VIDEO // Președintele Albaniei, primit de Maia Sandu la Chișinău. Cooperarea bilaterală și parcursul european sunt pe agendă # Omniapres
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, a fost întâmpinat la Chișinău de președinta Maia Sandu, în cadrul unei vizite oficiale efectuate la invitația șefei statului. Agenda discuțiilor vizează aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea relațiilor economice, precum și sprijinul reciproc în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Atât Republica Moldova, cât și Albania au statut de țări candidate pentru […] The post VIDEO // Președintele Albaniei, primit de Maia Sandu la Chișinău. Cooperarea bilaterală și parcursul european sunt pe agendă appeared first on Omniapres.
10:40
Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru violență asupra unui angajat al poliției, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Instanța a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc pe 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției […] The post Un bărbat, condamnat la un an de închisoare pentru agresarea unui polițist appeared first on Omniapres.
