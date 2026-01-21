VIDEO // Tehnologie modernă la CNEJ: expertize mai rapide și mai precise

15:10

Un bărbat originar din raionul Șoldănești a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit că ar fi pretins o mită de 50 de mii de euro pentru a influența soluționarea unui dosar de trafic de ființe umane, anunță CNA. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, ar avea influență asupra […]