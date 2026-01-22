Anchetă în România privind falsificarea actelor de identitate, cu cetățeni din Moldova implicați

11:20

Politiciana Irina Vlah consideră că ar fi corect de organizat un referendum similar celui din 6 martie 1994, iar cetăţenii să fie din nou invitaţi să răspundă la întrebarea dacă văd viitorul Republicii Moldova ca stat independent, în contextul în care președintele Maia Sandu a declarat că ar susține un referendum privind unirea cu România.