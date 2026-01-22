Speluncă de droguri, descoperită în Chișinău. Suspectul riscă până la 4 ani de închisoare

15:50

Victor Bodiu nu a răspuns la citațiile expediate, iar contactul grefierei a fost blocat, în timp ce Marian Lupu este de negăsit. Acestea sunt noile detalii despre martorii din dosarul lui Plahotniuc, prezentate în cadrul ședinței de miercuri, 21 ianuarie, la care inculpatul a cerut să nu fie adus. În ședința de astăzi a fost […] Articolul Victor Bodiu nu răspunde, iar Marian Lupu – de negăsit. Noi detalii despre martorii din dosarul lui Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.