Escrocherii telefonice la Cahul. Aproape 800 de mii de lei furați într-o zi

14:10

Astăzi continuă procesul împotriva fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc, însă în lipsa acestuia. Urmează să fie audiați cel puțin doi martori. De asemenea, procurorul urmează să înainteze un demers privind audierea unor martori ai acuzării care, la etapa anterioară, lipseau din țară sau nu au putut fi citați. Ghenadie Lupu, fost director de filială a băncii […] Articolul LIVE O nouă ședință de judecată în care este vizat Plahotniuc. Un martor, adus SILIT apare prima dată în Realitatea.md.