Parlamentul se convoacă în sesiunea de primăvară din 2 februarie
Omniapres, 20 ianuarie 2026 13:40
Parlamentul se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție care prevede acest lucru. Potrivit documentului, deputații se vor întruni în ședință plenară la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după întocmirea proiectului ordinii de zi. Regulamentul Parlamentului prevede că legislativul se întrunește în două sesiuni […] The post Parlamentul se convoacă în sesiunea de primăvară din 2 februarie appeared first on Omniapres.
Acum 30 minute
13:40
Acum o oră
13:10
VIDEO // Reacția lui Valeriu Cojocaru după verdict: „Politicul se răzbună pe noi prin dosare fabricate” # Omniapres
Fostul șef al Direcției Operațiuni Speciale a Ministerului Afacerilor Interne, Valeriu Cojocaru, condamnat recent la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la MAI, a venit cu o reacție publică, în care susține că procesul în care a fost vizat este „puternic politizat”. „Am aflat din mass-media că ieri, de către […] The post VIDEO // Reacția lui Valeriu Cojocaru după verdict: „Politicul se răzbună pe noi prin dosare fabricate” appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
12:40
Zeci de persoane din diaspora Republicii Moldova acuză că ar fi fost înșelate în ultimii ani prin solicitări de donații lansate de Radu Dutcovici, un tânăr cunoscut pe rețelele sociale, urmărit de peste 100 de mii de persoane, arată o investigație publicată de ZdG. Potrivit acesteia, începând cu anul 2023, mai mulți moldoveni stabiliți peste […] The post Donații din diasporă și videoclipuri reciclate: acuzații la adresa lui Radu Dutcovici appeared first on Omniapres.
12:10
Un condamnat aflat în executarea pedepsei cu închisoarea într-un penitenciar de tip deschis a evadat luni, 19 ianuarie 2026, în jurul orei 14:00, după ce a părăsit neautorizat locul de muncă, informează Administrația Națională a Penitenciarelor. Incidentul a avut loc la punctul de lucru din satul Goianul Nou, comuna Ciorescu. Potrivit autorităților, persoana este Negru […] The post Evadare la Goianul Nou: un condamnat, dat în căutare appeared first on Omniapres.
12:10
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament a înregistrat un proiect de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, facilitând accesul la autospeciale, utilaje și echipamente pentru serviciile publice. În prezent primăriile se confruntă de costuri excesive și procedurile birocratice pentru bunurile donate cu titlu gratuit. Chiar și donațiile esențiale pentru comunități […] The post VIDEO // Partidul Nostru propune scutirea primăriilor de taxe pentru bunuri donate appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
11:40
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, a reacționat după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Deși nu s-a prezentat la ședința în care instanța a pronunțat sentința, Pînzari a declarat că se află în Republica Moldova și că […] The post Fostul șef al IGP reacționează după condamnare: Nu sunt vinovat appeared first on Omniapres.
11:20
VIDEO // Irina Vlah lansează un îndemn către forțele politice pentru organizarea unui referendum similar celui din 6 martie 1994 # Omniapres
Politiciana Irina Vlah consideră că ar fi corect de organizat un referendum similar celui din 6 martie 1994, iar cetăţenii să fie din nou invitaţi să răspundă la întrebarea dacă văd viitorul Republicii Moldova ca stat independent, în contextul în care președintele Maia Sandu a declarat că ar susține un referendum privind unirea cu România. […] The post VIDEO // Irina Vlah lansează un îndemn către forțele politice pentru organizarea unui referendum similar celui din 6 martie 1994 appeared first on Omniapres.
11:10
Guvernul Republicii Moldova a anunțat lansarea unor consultări publice ample privind reforma administrației publice locale, un proces care urmează să fie realizat etapizat și în strâns dialog cu autoritățile locale și cetățenii. Anunțul a fost făcut de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, care a subliniat că reforma vizează consolidarea primăriilor și îmbunătățirea serviciilor publice […] The post VIDEO // Reforma primăriilor, pusă în dezbatere publică: Guvernul începe consultările appeared first on Omniapres.
10:40
Un fenomen spectaculos a putut fi observat în noaptea de luni spre marți pe cerul Republicii Moldova. Aurora boreală a fost vizibilă în mai multe localități din raionul Sîngerei, unde cerul s-a colorat în nuanțe intense de roșu și mov. Imagini cu fenomenul rar au fost surprinse și distribuite de localnici pe rețelele de socializare. […] The post Aurora boreală a colorat cerul Republicii Moldova. Spectacol rar surprins la Sîngerei appeared first on Omniapres.
10:10
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a comentat decizia autorităților de la Chișinău de a iniția procedurile de retragere din Comunitatea Statelor Independente (CSI), anunțată de vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. Igor Dodon a spus că această decizie nu ar reflecta interesele cetățenilor Republicii Moldova. „Decizia privind ieșirea […] The post Igor Dodon, despre retragerea din CSI: Decizia nu reflectă interesele cetățenilor appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
09:40
Republica Moldova a inițiat oficial procedurile de denunțare a acordurilor care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI), un demers care va duce la retragerea juridică a țării din organizație. Declarația a fost făcută de vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-un interviu acordat Radio Moldova. Potrivit ministrului, Ministerul de Externe […] The post VIDEO // Șeful MAE: Republica Moldova a inițiat procedura de retragere din CSI appeared first on Omniapres.
09:40
Condamnați la închisoare în dosarul MAI: Pînzari, căutat de poliție, Cojocaru a părăsit Moldova # Omniapres
Alexandru Pînzari, condamnat la trei ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la MAI este dat în căutare, iar Valeriu Cojocaru care a primit aceeași sentință nu se află în țară.Informația a fost confirmată de Inpectoratul General de Poliție, transmite unimedia.info. Președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), Dorin Damir, a fost reținut la scurt timp după ce […] The post Condamnați la închisoare în dosarul MAI: Pînzari, căutat de poliție, Cojocaru a părăsit Moldova appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
07:10
Horoscop 20 ianuarie 2026. Bani în mișcare, credite aprobate și proiecte care încep să aducă câștiguri # Omniapres
Astăzi, finanțele sunt în prim-plan pentru majoritatea zodiilor. Se discută despre credite, negocieri salariale, câștiguri din proiecte noi sau colaborări care pot aduce stabilitate pe termen mediu. Este o zi bună pentru evaluarea bugetului, luarea unor decizii bancare, dar și pentru pași curajoși în carieră, care pot genera venituri suplimentare și mai multă siguranță materială. […] The post Horoscop 20 ianuarie 2026. Bani în mișcare, credite aprobate și proiecte care încep să aducă câștiguri appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
18:10
Gândaci și condiții precare într-un cămin UTM: ministrul Educației a discutat cu studenții # Omniapres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, s-a întâlnit cu studenții Colegiului „Alexei Mateevici”, după ce aceștia au semnalat public condiții de trai nesatisfăcătoare și prezența gândacilor în căminul nr. 14 al Universității Tehnice a Moldovei, unde sunt cazați temporar. Întâlnirea a avut loc în contextul apariției pe rețelele de socializare a unor imagini care indicau […] The post Gândaci și condiții precare într-un cămin UTM: ministrul Educației a discutat cu studenții appeared first on Omniapres.
17:30
VIDEO // Acte moldovenești și românești falsificate: un tânăr de 21 de ani, reținut și plasat în arest la domiciliu # Omniapres
Un tânăr de 21 de ani a ajuns în arest la domiciliu, fiind bănuit că făcea parte dintr-o schemă de falsificare a documentelor oficiale din Republica Moldova și România. Cazul este investigat într-un dosar penal aflat în gestiunea Procuraturii Hîncești. Potrivit anchetatorilor, activitatea ilegală ar fi constat în confecționarea și utilizarea unor acte falsificate, care […] The post VIDEO // Acte moldovenești și românești falsificate: un tânăr de 21 de ani, reținut și plasat în arest la domiciliu appeared first on Omniapres.
17:10
Primarul Ion Ceban, dar și fostul premier Zinaida Greceanîi, vor fi citați ca martori ai apărării în dosarul „Kuliok”, în care este învinuit liderul PSRM, Igor Dodon. O decizie în acest sens a fost luată astăzi, de Curtea Supremă de Justiție, scrie TV8. Deși avocații au cerut audierea a 62 de martori, instanța a acceptat […] The post Ion Ceban și Zinaida Greceanîi, citați ca martori în dosarul „Kuliok” appeared first on Omniapres.
16:40
Patru cetățeni străini au fost surprinși la muncă fără acte, în timpul unui control efectuat de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Frăsinești, la o fermă avicolă din apropierea satului Bărboieni, raionul Nisporeni. Verificările au avut loc la mijlocul săptămânii trecute. Este vorba despre patru bărbați originari din Republica Nepal, cu vârste între 35 și […] The post Patru cetățeni din Nepal, depistați muncind fără acte la o fermă din Nisporeni appeared first on Omniapres.
16:10
Pînzari, Cojocaru și Damir, condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la MAI # Omniapres
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, fostul șef al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, și Dorin Damir, președintele FEA, au fost condamnați la câte trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Sentința a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026, […] The post Pînzari, Cojocaru și Damir, condamnați la câte trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la MAI appeared first on Omniapres.
15:20
În perioada 19-22 ianuarie 2026, Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vor participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos. Premierul va avea o serie de întrevederi bilaterale cu lideri politici și reprezentanți ai companiilor internaționale cu potențial investițional în țara noastră. În […] The post Premierul Alexandru Munteanu participă la Forumul Economic Mondial de la Davos appeared first on Omniapres.
15:20
Deputatul PN Alexandr Berlinschii, discuții cu Președintele Albaniei despre integrare europeană # Omniapres
Alexandr Berlinschii, deputatul Partidului Nostru, președintele Grupului Parlamentar de prietenie cu Republica Albania, a participat astăzi la întrevederea oficială cu Bajram Begaj, președintele Republicii Albania, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, părțile au abordat subiecte ce țin de consolidarea relațiilor moldo-albaneze, sprijinul reciproc în procesul de integrare europeană, precum și dezvoltarea […] The post Deputatul PN Alexandr Berlinschii, discuții cu Președintele Albaniei despre integrare europeană appeared first on Omniapres.
14:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a depistat un lot de 200 de kilograme de biscuiți neconformi, în cadrul controalelor desfășurate potrivit Programului anual de monitorizare a siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală. Potrivit ANSA, neconformitățile au fost constatate în urma analizelor de laborator, care au indicat depășirea nivelului maxim admisibil al acizilor […] The post 200 kilograme de biscuiți cu depășiri de acizi grași trans, descoperiți de ANSA appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // O studentă din India a fost expulzată din Moldova, la solicitarea universității # Omniapres
O tânără de 23 de ani, originară din India, care își făcea studiile în Republica Moldova, a fost expulzată din țară de către ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație. Măsura a fost aplicată după ce dreptul acesteia de ședere în scop de studii a fost revocat, la solicitarea instituției de învățământ pe care o frecventa. Potrivit […] The post VIDEO // O studentă din India a fost expulzată din Moldova, la solicitarea universității appeared first on Omniapres.
Ieri
13:50
De la pușculiță la buget: Double Case Junior a lansat cursul care îi explică micuțului tău ce înseamnă banii # Omniapres
Double Case, organizație lider în educație financiară, anunță lansarea cursului „Banii pe înțelesul copiilor”, un program modern destinat copiilor cu vârste între 8 și 12 ani în Chișinău. Programul conține 13 lecții, grupate câte 2 în fiecare zi de sâmbătă. Fiecare copil înscris primește un pachet didactic care include manual și caiet de sarcini, iar […] The post De la pușculiță la buget: Double Case Junior a lansat cursul care îi explică micuțului tău ce înseamnă banii appeared first on Omniapres.
13:10
Două persoane și-au pierdut viața în urma unor incendii izbucnite în ultimele 24 de ore în raioanele Călărași și Cahul, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Primul caz a fost înregistrat în noaptea de 18 ianuarie 2026, într-o gospodărie din comuna Hîrjauca, raionul Călărași. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat […] The post Incendii mortale în Călărași și Cahul: două victime în ultimele 24 de ore appeared first on Omniapres.
12:40
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe în urma tragediei feroviare produse în Spania, soldată cu numeroase victime. Șefa statului a scris pe rețeaua X că gândurile Moldovei sunt alături de poporul spaniol în aceste momente dificile. „Transmit cele mai sincere condoleanțe familiilor și celor dragi afectați de tragica coliziune feroviară din Spania. […] The post Tragedia din Spania: mesaj de condoleanțe din partea președintei Maia Sandu appeared first on Omniapres.
12:10
O persoană care activa în baza unui contract de prestări servicii pentru activități de curățenie a decedat astăzi în incinta Serviciului Vamal, după ce i s-a făcut rău și și-a pierdut cunoștința. Potrivit informațiilor comunicate de instituție, imediat după incident au fost întreprinse măsurile necesare și a fost solicitată ambulanța. Medicii ajunși la fața locului […] The post Tragedie la Serviciul Vamal: o persoană și-a pierdut viața la serviciu appeared first on Omniapres.
11:50
VIDEO // Emilian Crețu, despre criticile la adresa Paulei Seling: ”De ce trebuie să găsim un vinovat și să aruncăm în el cu pietre?” # Omniapres
Actorul Emilian Crețu a reacționat public după valul de critici lansate la adresa interpretei române Paula Seling, care a folosit expresia „Maladeț, Moldova” în cadrul finalei naționale Eurovision de la Chișinău. Într-un mesaj video, Crețu a criticat comentariile pe care le-a catalogat drept exagerate și a spus că scandalul scoate la iveală o problemă mai […] The post VIDEO // Emilian Crețu, despre criticile la adresa Paulei Seling: ”De ce trebuie să găsim un vinovat și să aruncăm în el cu pietre?” appeared first on Omniapres.
11:20
VIDEO // Președintele Albaniei, primit de Maia Sandu la Chișinău. Cooperarea bilaterală și parcursul european sunt pe agendă # Omniapres
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, a fost întâmpinat la Chișinău de președinta Maia Sandu, în cadrul unei vizite oficiale efectuate la invitația șefei statului. Agenda discuțiilor vizează aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea relațiilor economice, precum și sprijinul reciproc în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Atât Republica Moldova, cât și Albania au statut de țări candidate pentru […] The post VIDEO // Președintele Albaniei, primit de Maia Sandu la Chișinău. Cooperarea bilaterală și parcursul european sunt pe agendă appeared first on Omniapres.
10:40
Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru violență asupra unui angajat al poliției, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Instanța a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc pe 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției […] The post Un bărbat, condamnat la un an de închisoare pentru agresarea unui polițist appeared first on Omniapres.
10:10
Primele cazuri de contrabandă cu arme depistate la punctul de trecere a frontierei Albița datează din anul 2023, iar cele mai multe tentative au avut loc în perioada 2024–2025, a declarat șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Potrivit acestuia, ancheta penală este în desfășurare și este coordonată de Procuratura […] The post VIDEO // Șeful Vămii: Contrabanda cu arme depistată la Albița ar fi început în 2023 appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Băsescu, despre declarația Maiei Sandu privind unirea: ”Putea să fie mai prudentă” # Omniapres
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că ar vota „pentru unire” într-un eventual referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, însă a apreciat că afirmația președintei Maia Sandu pe acest subiect a fost „puțin imprudentă”, în contextul actual de securitate din regiune. În cadrul unei emisiuni televizate, Traian Băsescu a spus că poziția […] The post VIDEO // Băsescu, despre declarația Maiei Sandu privind unirea: ”Putea să fie mai prudentă” appeared first on Omniapres.
09:10
VIDEO // Alarmă antiincendiu la Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău: pasagerii au fost evacuați # Omniapres
Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost sistată temporar duminică seara, 18 ianuarie, după declanșarea sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aerogării. Potrivit informațiilor oficiale, incidentul s-a produs în jurul orei 22:40, după ce o persoană neidentificată a activat butonul de alarmă. Din motive de siguranță, toți pasagerii și angajații aeroportului au fost […] The post VIDEO // Alarmă antiincendiu la Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău: pasagerii au fost evacuați appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 19 ianuarie 2026: bani recuperați, câștiguri noi și decizii financiare inspirate # Omniapres
Ziua de 19 ianuarie vine cu un accent puternic pe finanțe, bugete și stabilitate materială. Mulți nativi recuperează bani, găsesc surse noi de venit sau își reorganizează cheltuielile pentru a porni proiecte importante. Contextul astral favorizează inițiativele profesionale, colaborările bine negociate și deciziile mature legate de bani, în timp ce în plan personal relațiile se […] The post Horoscop 19 ianuarie 2026: bani recuperați, câștiguri noi și decizii financiare inspirate appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Supărări în mediul diplomatic. Victor Chirilă califică drept o „nedreptate” noul decret prezidențial de acordare a rangurilor de ambasador, listă în care nu se regăsește # Omniapres
Decretul Maiei Sandu, prin care mai mulți foști și actuali ambasadori și demnitari de la Externe, inclusiv emisarul Nicu Popescu, au primit rangul de ambasador și ministru plenipotențiar a stârnit nemulțumiri și supărări în mediul diplomatic. Victor Chirilă, ambasadorul rechemat de la București și care urmează să preia misiunea din Kiev, a calificat gestul drept […] The post Supărări în mediul diplomatic. Victor Chirilă califică drept o „nedreptate” noul decret prezidențial de acordare a rangurilor de ambasador, listă în care nu se regăsește appeared first on Omniapres.
11:00
O dronă deocmadată neidentificată a fost descoperită pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Poliția anunță că a fost sesizată în această dimineață de un vânător, care a observat pe mal o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri. Zona a fost imediat izolată, iar specialiștii secției tehnico-explozive urmează să investigheze obiectul în […] The post O dronă, găsită pe malul unui iaz din raionul Telenești appeared first on Omniapres.
16 ianuarie 2026
19:10
Nicolae Eșanu, despre acuzațiile Maiei Sandu privind tergiversarea dosarelor: Guvernare poate cere să se facă justiție, dar nu să dea indicații sistemului # Omniapres
Declarațiile recente ale Maiei Sandu prin care acuză sistemul justiției de tergiversări în dosare de corupție de rezonanță și cere o revizuire a mecanismului de evaluare a judecătorilor din primele instanțe sunt dur criticate de Nicolae Eșanu, fost viceministru al Justiției și fost membru al Comisiei de la Veneția. Fostul demnitar regretă că șefa statului […] The post Nicolae Eșanu, despre acuzațiile Maiei Sandu privind tergiversarea dosarelor: Guvernare poate cere să se facă justiție, dar nu să dea indicații sistemului appeared first on Omniapres.
18:10
Fiecare elev din învățământul general va trebui să obțină minimum două note pe semestru, dintre care una în mod obligatoriu la evaluarea sumativă, potrivit modificărilor recente aprobate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) la Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea. Noile prevederi stabilesc reguli mai clare pentru evaluarea elevilor, reduc birocrația pentru cadrele […] The post Nu vor mai exista elevi repetenți. Ce prevede noul regulament al Ministerului Educației appeared first on Omniapres.
17:40
„Apostolul Mihail” din Moldova, condamnat pe viață: a fost găsit vinovat de trafic de persoane, copii și viol # Omniapres
Un bărbat de 68 de ani a fost condamnat la detențiune pe viață, după ce instanța l-a găsit vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, în urma unor fapte comise pe parcursul a mai bine de un deceniu. Potrivit acuzării, inculpatul ar fi început încă din […] The post „Apostolul Mihail” din Moldova, condamnat pe viață: a fost găsit vinovat de trafic de persoane, copii și viol appeared first on Omniapres.
16:30
Amendă de 5% din cifra de afaceri pentru Lukoil-Moldova după refuzul de a transmite complexul petrolier de la Aeroport # Omniapres
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis, în ședința din 16 ianuarie 2026, aplicarea unei sancțiuni împotriva SRL Lukoil-Moldova pentru neexecutarea deciziei privind transmiterea infrastructurii complexului petrolier al Aeroportului Internațional Chișinău în proprietatea statului. Potrivit hotărârii, compania va achita o amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu […] The post Amendă de 5% din cifra de afaceri pentru Lukoil-Moldova după refuzul de a transmite complexul petrolier de la Aeroport appeared first on Omniapres.
16:30
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis vineri, 16 ianuarie, un avertisment adresat cetățenilor ruși care intenționează să călătorească în Republica Moldova, invocând presupuse cazuri repetate de tratament discriminatoriu aplicat acestora de către autoritățile moldovenești. Într-un comunicat oficial, MAE rus susține că deținătorii de pașapoarte ruse ar fi supuși frecvent unor controale extinse la […] The post Moscova avertizează cetățenii ruși să evite călătoriile în Republica Moldova appeared first on Omniapres.
15:50
Percheziții au avut loc la Chișinău, într-o cauză penală ce vizează contrabanda cu mijloace de transport, investigată sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Acțiunile au fost desfășurate pe 15 ianuarie 2026, când au fost puse în aplicare patru mandate de percheziție. Potrivit materialelor cauzei, un grup de persoane, format din […] The post VIDEO // Peste 100 de vehicule ridicate într-un dosar de contrabandă, la Chișinău appeared first on Omniapres.
15:20
Termoelectrica S.A. a venit cu explicații după apariția în spațiul public a unor facturi mai mari la energia termică pentru luna decembrie 2025. Potrivit companiei, sumele indicate reflectă consumul total de energie termică, care include atât încălzirea, cât și prepararea apei calde menajere, aceste componente fiind evidențiate separat în factură. Reprezentanții Termoelectrica precizează că nu […] The post Termoelectrica explică facturile mai mari la încălzire din decembrie appeared first on Omniapres.
14:40
Fostul ministru al Afacerilor Externe, Nicu Popescu – numit recent emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice – a primit rangul diplomatic de ambasador. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 16 ianuarie și a intrat în vigoare la data semnării, scrie newsmaker.md. Pe lângă Popescu, rangul diplomatic […] The post Nicu Popescu, avansat de Maia Sandu la rangul diplomatic de ambasador appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // Șase ucraineni, descoperiți ascunși într-un camion: fiecare ar fi plătit câte 12 000 de dolari pentru a intra ilegal în Moldova # Omniapres
Șase bărbați au fost depistați și reținuți la frontiera de est a Republicii Moldova, după ce au încercat să intre ilegal în țară, ascunși în compartimentul de marfă al unui camion. Cazul a fost documentat în urma unei acțiuni comune desfășurate de Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal și autoritățile de frontieră din Ucraina, în Punctul […] The post VIDEO // Șase ucraineni, descoperiți ascunși într-un camion: fiecare ar fi plătit câte 12 000 de dolari pentru a intra ilegal în Moldova appeared first on Omniapres.
13:40
ANRE vine cu schimbări pe piața gazelor: preț fix pe 12 luni și obligații noi pentru furnizori # Omniapres
Consumatorii moldoveni ar putea semna contracte de furnizare a gazelor naturale pe perioadă determinată și la preț fix, cu o durată minimă de 12 luni. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a expus consultărilor publice un proiect de Hotărâre care modifică regulile de furnizare a gazelor naturale și procedura de schimbare a furnizorului, în […] The post ANRE vine cu schimbări pe piața gazelor: preț fix pe 12 luni și obligații noi pentru furnizori appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Afacere-capcană în Anenii Noi: un administrator de firmă, bătut, jefuit și lăsat fără armă de patru indivizi # Omniapres
Patru persoane au fost reținute de oamenii legii, fiind bănuite de comiterea unei tâlhării comise cu violență în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi. Victima este un bărbat de 39 de ani, administrator al unei firme de export de cereale, care a fost atras într-o capcană sub pretextul unei afaceri. Potrivit anchetei, individul a fost abordat […] The post VIDEO // Afacere-capcană în Anenii Noi: un administrator de firmă, bătut, jefuit și lăsat fără armă de patru indivizi appeared first on Omniapres.
12:40
VIDEO // Slusari: Tariful la gaz trebuia deja să scadă la 14–15 lei, dar devierile țin prețul ridicat # Omniapres
Tariful la gazele naturale din Republica Moldova ar fi trebuit deja să scadă până la nivelul de 14–15 lei pentru un metru cub, însă acest lucru nu se reflectă încă în facturile consumatorilor din cauza unor dezechilibre financiare acumulate în trecut. Explicațiile au fost oferite de Alexandr Slusari, membru al Consiliului de administrație al Energocom, […] The post VIDEO // Slusari: Tariful la gaz trebuia deja să scadă la 14–15 lei, dar devierile țin prețul ridicat appeared first on Omniapres.
12:10
Incendiu într-un bloc din Chișinău: 27 de persoane, inclusiv 6 copii, evacuate din cauza fumului # Omniapres
27 de persoane, inclusiv șase minori, au fost evacuate în dimineața zilei de 16 ianuarie dintr-un bloc de locuit din municipiul Chișinău, după izbucnirea unui incendiu într-un apartament, existând riscul de intoxicație cu fum. Incidentul s-a produs într-un imobil cu nouă etaje de pe strada Romană 28, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat […] The post Incendiu într-un bloc din Chișinău: 27 de persoane, inclusiv 6 copii, evacuate din cauza fumului appeared first on Omniapres.
11:30
Irina Vlah, despre declarațiile privind unirea: Poate Moldova a fost distrusă în aceşti ani premeditat, cu scopuri clar stabilite – falimentul şi ulterioara dispariţie a statului # Omniapres
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a constatat că, în ultimele zile, spaţiul public a abundat în declaraţii contradictorii la tema unei posibile uniri a Republicii Moldova cu România. Unii s-a concentrat pe sursa scandalului ce a izbucnit, alţii – pe consecinţele ce ar putea urma. Ea a spus că ambele unghiuri de […] The post Irina Vlah, despre declarațiile privind unirea: Poate Moldova a fost distrusă în aceşti ani premeditat, cu scopuri clar stabilite – falimentul şi ulterioara dispariţie a statului appeared first on Omniapres.
11:10
Certificate obținute contra bani, fără instruire: schemă de trafic de influență, descoperită la Cahul # Omniapres
O schemă de trafic de influență a fost destructurată la Cahul, în urma unor percheziții efectuate într-o cauză penală, două persoane fiind reținute pentru 72 de ore și plasate în izolator, iar o a treia este cercetată în stare de libertate. Potrivit CNA, bănuiții ar fi pretins și primit sume de bani de la mai […] The post Certificate obținute contra bani, fără instruire: schemă de trafic de influență, descoperită la Cahul appeared first on Omniapres.
