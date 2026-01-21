(foto) Uniunea Avocaților și-a ales președintele: Cine a ocupat fotoliul

19:00

După dezvăluirile incredibile făcute de Akbar Abdullaev (Abush), despre relația cu Andreea Bostanica, acum a venit rândul tiktokeriței să dea replica. Afaceristul a povestit cum influencerița a orchestrat o întreagă poveste pe rețelele de socializare, și-a mințit urmăritorii în legătură cu acele cadouri scumpe și buchete de flori uriașe, care, de fapt, nu erau de la el, ci de la sponsorii ei. Mai mult decât atât, Abush a depus o plângere penală împotriva Andreei Bostanica și a mamei ei, pentru prejudicii morale și amenințări. Șatena spune că aceste acuzații ar fi false, scrie cancan.ro.