(video) Parlamentul se laudă cu multe vizualizări pe discursul cu bolfoșeii: „Peste 1,134 milioane a acumulat”

Consilierul PSRM Dinari Cojocaru, s-a arătat indignat de lipsa de reacție a colegilor săi din Consiliu la subiectul privind implementarea proiectului pe eficiența energetică a grădinițelor din mun. Chișinău în valoare totală de 33,8 milioane euro. „Nu trebuie să spălăm banii de dragul termoizolării”, a declarat alesul, iar pentru că în spatele său se purtau discuții, a replicat: „Eu dacă trebuie vă dau microfonul la toți, cui trebuie, să vorbiți. Voi când trebuie nu vorbiți. Vouă până nu vă spui de problemă de facto, tăceți ca șobolanii”.