(video) Scandalul „Maladeț, Moldova” a ajuns la CMC: - În rusă o să vorbiți în coridor, respectați româna! - Dacă va trebui, trec și la engleză
UNIMEDIA, 21 ianuarie 2026 14:30
Președintele ședinței CMC, Denis Șova, a fost luat la rost de consilierul MAN Corneliu Pântea, la ședința de astăzi, după ce i-a răspuns unui ales PSRM în limba rusă: „Deja și la Eurovision ne felicită în rusă, apoi ne întrebăm din ce cauză”. Și Chiril Moțpan a intervenit: „Este limba română, care trebuie respecată. Vorbiți în coridor în rusă”.
• • •
Acum 30 minute
14:30
14:20
Donald Trump ameninţă că Iranul va fi „şters de pe hartă” dacă Teheranul îi orchestrează asasinarea # UNIMEDIA
Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat marţi că Iranul ar fi „şters de pe hartă” dacă Teheranul i-ar orchestra asasinarea, ca răspuns la ameninţările unui ofiţer iranian de rang înalt, scrie protv.ro.
Acum o oră
14:10
(video 18+) Un biciclist, lovit mortal de un Mercedes, la Prodănești: Momentul tragediei, surprins de camere # UNIMEDIA
Un biciclist a fost lovit mortal de un microbuz, ieri, în satul Prodănești din raionul Florești. Momentul impactului a fost suprins de camerele de supraveghere din preajmă și publicat de oamenii legii.
13:50
Procuroarea Lilia Ureche, bănuită în dosarul de corupție și trafic de influență de la Judecătoria Hîncești și Curtea de Apel Chișinău, demisă de CSP # UNIMEDIA
Procuroarea Lilia Ureche din Hîncești a fost eliberată din funcție de Consiliul Superior al Procurorilor, fiindu-i aplicat anterior și un avertisment disciplinar. Decizia a fost luată în cadrul ședinței CSP din 21 ianuarie.
Acum 2 ore
13:40
(doc) Alegerile din Găgăuzia, suspendate de CSJ: Curtea a blocat crearea comisiei electorale din regiune. Care sunt argumentele magistraților # UNIMEDIA
Curtea Supremă de Justiție a suspendat, prin decizia de ieri, 20 ianuarie, organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, care urmau să aibă loc pe 22 martie 2026. CSJ a admis recursul depus de Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat și a dispus suspendarea executării hotărârilor prin care legislativul de la Comrat a creat o așa-numită „Comisie Electorală Centrală a Găgăuziei”.
13:40
(video) „Și-au pus coada pe spate și au plecat.” Aleșii PSRM au părăsit și astăzi ședința CMC: - E șantaj. - Prin ce vă deosebiți de PAS? # UNIMEDIA
Consilierii PSRM au părăsit și astăzi ședința CMC, după ce aleșii din MAN au propus, din nou, retragerea de pe ordinea de zi a subiectului privind aprobarea planului de mobilitate urbană a mun. Chișinău, din motiv că raportorul Dorin Ciornîi ar fi pe foaie de boală. Socialistul Alexandr Odințov a cerut Consiliului să ia o pauză, însă nu a fost susținut de majoritatea aleșilor.
13:40
Statele Unite plănuiesc să reducă numărul angajaților pe care îi au în mai multe centre importante NATO, o mișcare care ar putea crește temerile în Europa cu privire la angajamentul Washingtonului față de alianță, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate situației, scrie observatornews.ro.
13:30
(video) „- Dacă nu găsim limbă comună, ieșim din sală. - E șantaj.” Consilierii PSRM au părăsit și astăzi ședința CMC # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău s-a întrunit, din nou, astăzi, în ședință, după ce ieri, aleșii PSRM și cei din PAS au părăsit, pe rând, sala. Și de această dată, consilierii socialiști au părăsit sala, supărați că propunerea lor nu a fost susținută de colegii din CMC.
13:20
13:00
(video) Ședința CSP: Ruslan Lupașcu, procuror șef interimar al Procuraturii StrășenI, desemnat membru în componența Consiliului INJ # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește, astăzi, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte, inclusiv cererea procurorului Alexandru Gaina cu privire la apărarea reputației profesionale.
13:00
12:50
Acum 4 ore
12:40
(video) Ședința CSM: Planul anual de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pentru 2026, aprobat # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii ac ontinuat astăzi, 21 ianuarie, ședința începută ieri. Pe ordinea de zi au figurat 21 de subiecte, printre care și mai multe constestații, care au fost examinate.
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 21 ianuarie. Astfel, motorina va fi mai scumpă cu 10 bani, iar prețul benzinei crește cu 6 bănuți.
12:40
12:30
„Foarte multe bătăi de cap.” Moldoveni din Italia s-au pomenit cu locul de naștrere „URSS”sau „Federazione Russa” în acte. Anunțul ambasadei # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova în Italia vine cu un anunț pentru cetățenii moldoveni care s-au plâns că întâmpină probleme privind cărțile de identitate eliberate de autoritățile italiene, în care locul de naștere este indicat eronat ca „URSS”, „SUN” sau „Federazione Russa”, deși sunt născuți în RM. Vedeți mai jos ce acțiuni urmează să întreprindă conaționalii noștri, pentru ca autoritățile locale italiene să rectifice erorile respective din acte.
12:20
Alertă în zori la un centru de plasament din Dubăsari: Pompierii au evacuat 42 de persoane, după un incendiu provocat de o lumânare aprinsă # UNIMEDIA
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026 în incinta Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari, fiind necesară evacuarea a 42 de persoane, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
12:20
(video) Italia, lovită de valuri uriașe în urma ciclonului Harry. Autoritățile au emis coduri roșii de alertă în sudul țării # UNIMEDIA
Pe măsură ce ciclonul Harry traversează centrul Mării Mediterane, au apărut videoclipuri care arată valuri uriașe inundând străzile din sudul Italiei. Autoritățile au emis coduri roșii de alertă în Sicilia și Sardinia, scrie adevarul.ro.
12:10
(video) „Noi sigilam birourile, probele cu plastelină de acasă, de la copii”. Ex-polițista Mihaela Juravlea, despre munca în sistem: „Nu aveam nici pixuri” # UNIMEDIA
Fosta polițistă Mihaela Juravlea, care a plecat recent din sistem, postând și un mesaj răsunător pe rețele, declară că era nevoită să-și sigileze biroul cu probe cu „ață simplă și plastelină adusă de la copii de acasă”. „I-am întrebat pe cei din secția pentru achiziții pentru ce achiziționează camere dacă noi eventual pixuri nu avem”, a relatat aceasta la un interviu cu Dorin Galben
12:10
Dmitri Torner: Avem o situaţie confuză şi nu e clar ce pregăteşte Guvernul - reforma administrativ-teritorială sau una a administraţiei publice locale # UNIMEDIA
„În ultimele luni, în spaţiul public au apărut constant informaţii despre o nouă reformă administrativ-teritorială ce ar urma să fie implementată în 2026. Şi declaraţii în acest sens au fost făcute inclusiv de către reprezentanţii Guvernului. Mai nou însă, Guvernul a anunţat că începe consultările pe marginea reformei administraţiei publice locale. Astfel, acum avem o situaţie destul de confuză şi nu e clar ce reformă pregăteşte Guvernul.
12:00
12:00
Cornel Ciurea, despre un referendum pe tema statalităţii: „Ideea Irinei Vlah a căzut cât se poate de bine” # UNIMEDIA
Analistul politic Cornel Ciurea afirmă că „iniţiativa Irinei Vlah de organizare a unui referendum în problema statalităţii trebuie tratată cu maximă responsabilitate şi maturitate politică. Căci ea oferă o mulţime de oportunităţi, îndepărtând, totodată, multe riscuri ce planează asupra Republicii Moldova sau pot apărea pe parcurs”.
11:50
11:50
Un bărbat de 56 de ani a murit pe loc, după ce a fost lovit de un microbuz, pe traseul G90 Ungheni–Cetireni. Potrivit Poliției, accidentul s-a produs ieri, 20 ianuarie.
11:50
Petr Vlah despre amânarea scrutinului pentru Adunarea Populară: O şansă de a face claritate pe posibilele alegeri anticipate ale Başcanului Găgăuziei # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah consideră că suspendarea alegerilor în Adunarea Populară, care urmau să aibă loc la 22 martie, oferă o șansă de a examina posibilitatea alegerilor anticipate al Bașcanului. Într-o postare pe contul său de facebook, Vlah spune că, în situaţia creată cel mai probabil, alegerile vor fi stabilite cu o lună sau două mai târziu.
11:50
„Motorină sau untură?” Benzinăriile, luate pe sus, după ce mai mulți șoferi s-au plâns pe calitatea rea la carburanți # UNIMEDIA
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) informează că, în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori, au fost recepționate apeluri telefonice prin care consumatorii au semnalat posibile neconformități privind calitatea motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili.
11:40
FC Petrocub are un nou antrenor de portari, după plecarea lui Denis Romanenco. Cine este Anatolie Cebotari # UNIMEDIA
Anatolie Cebotari este noul antrenor de portari al echipei FC Petrocub. Acesta antrenează goalkeeperii și la naționala U19 a Moldovei.
11:30
(foto/video) „Nu știu cum am mereu norocul ăsta”. Iuliana Beregoi a ajuns de urgență la spital. Cu ce problemă se confruntă artista # UNIMEDIA
Interpreta Iuliana Beregoi a ajuns la spital. Influencerița a dezvăluit fanilor că medicii au descoperit o problemă la nivelul șoldului.
11:20
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi în ședință și a aprobat rapoartele Comisiei de evaluare privind procurorii Vitalie Ivanov și Gheorghe Iapara. Cei doi au promovat evaluarea externă.
11:00
(video) „Tăceți ca șobolanii!” Dinari Cojocaru, replici acide ieri la CMC, la Proiectul pe eficiența energetică a grădinițelor # UNIMEDIA
Consilierul PSRM Dinari Cojocaru, s-a arătat indignat de lipsa de reacție a colegilor săi din Consiliu la subiectul privind implementarea proiectului pe eficiența energetică a grădinițelor din mun. Chișinău în valoare totală de 33,8 milioane euro. „Nu trebuie să spălăm banii de dragul termoizolării”, a declarat alesul, iar pentru că în spatele său se purtau discuții, a replicat: „Eu dacă trebuie vă dau microfonul la toți, cui trebuie, să vorbiți. Voi când trebuie nu vorbiți. Vouă până nu vă spui de problemă de facto, tăceți ca șobolanii”.
10:50
(video) Procuratura va avea un buget de peste 519 milioane de lei în 2026. Proiectul, avizat de CSP # UNIMEDIA
Bugetul Sistemului Procuraturii pentru 2026 a fost aprobat astăzi de Consiliul Superior al Procuraturii (CSP).
10:50
„Un idiot”: Jigniri între Elon Musk și șeful Ryanair din cauza Starlink. Miliardarul sugerează că ar cumpăra compania aeriană # UNIMEDIA
Elon Musk a sugerat că ar putea cumpăra compania aeriană Ryanair și a cerut demiterea directorului executiv Michael O’Leary, din cauza disputei tot mai aprinse dintre cei doi, scrie adevarul.ro.
10:50
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima # UNIMEDIA
Cea mai mare centrală nucleară din lume ca și capacitate de producție, Kashiwazaki-Kariwa, urmează să fie repusă în funcțiune miercuri, pentru prima dată de la catastrofa de la Fukushima, din 2011, care a dus la oprirea tuturor reactoarelor nucleare din Japonia, a anunțat operatorul Tokyo Electric Power (Tepco), scrie adevărul.ro.
Acum 6 ore
10:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea la frontiera de stat și, ulterior, returnarea către producător a unui lot de 5442 kg de „Ceai” de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova.
10:30
(video) „Veneau femei, bătrânele la poarta lui și își căutau fiii.” Vecinii suspectului din Beriozchi dezvăluie cazuri de dispariție încă din anii '90 # UNIMEDIA
Noi cazuri de dispariție a unor tineri, care erau observați în compania suspectului din satuș Beriozchi, Anenii Noi, acuzat de cel puțin trei omoruri, ies la iveală. Una dintre vecinele suspectului a relatat, într-un reportaj realizat de Life MD Documentary, că persoanele dispărute erau căutate de soții sau mame, însoțite de poliție, la poarta lui Stepan Găină, încă în anii '90, dar nu le mai dădea nimeni de urmă. „Era în ajun de Anul Nou și Iurie a venit să îi dea banii, pentru că lucrase la Stepan Găină vreun an. Am înțeles că banii nu i-a primit și nici nu a mai ieșit din beci de la el. A venit soția cu poliția și l-a căutat, dar așa și nu l-au găsit”, a povesit femeia.
10:20
10:20
Fostul șef al IGP, prima reacție după condamnarea în dosarul angajărilor fictive: Ce spune Alexandru Pînzari # UNIMEDIA
Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției, proaspăt condamnat la trei ani de închisoare dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne, a venit cu o reacție după decizie. „Am să fac cunoștință cu sentința și, conform descrierilor sentinței, am să urmez tot ce se cere”, a spus Pînzari, potrivit zdg.md.
10:10
Pista „video-ului compromițător” în dosarul omorului lui Sergiu Țărnă: Anchetatorii italieni au audiat un nou martor cheie. Ce a declarat # UNIMEDIA
În ancheta privind uciderea tânărului moldovean de 25 de ani, Sergiu Țărna, autoritățile italiene au audiat-o pe escorta spaniolă cunoscută drept Lady Bruneth, considerată de anchetatori o persoană cheie în cauza ce a zguduit regiunea Veneto, scrie presa locală.
10:00
Parlamentul intră din februarie în sesiunea de primăvară. Pe ce dată va avea loc prima ședință # UNIMEDIA
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție care prevede acest lucru.
09:40
O moldoveancă, ce se prefăcea bolnavă, prinsă la cerșit în România: Aceasta locuiește cu soțul la hotel, circulă doar cu taxi și are ultimul model de telefon # UNIMEDIA
O tânără de 25 de ani din Republica Moldova a fost prinsă la cerșit în Iași de către polițiștii locali. Aceasta stătea într-un scaun cu rotile lângă Kaufland-ul din Tătărași, invocând probleme de sănătate pentru a primi ajutor. În realitate, aceasta nu are probleme grave de sănătate. Locuiește într-un apartament nou, în regim hotelier, se deplasează doar cu Uber și are ultimul model de telefon Xiaomi. Fata practică cerșetoria în mai multe orașe din România, dar și din alte țări din Europa, scrie presa română.
09:40
Avionul lui Trump s-a întors din drumul spre Davos, din cauza unei probleme electrice: Președintele SUA a schimbat aeronava # UNIMEDIA
Avionul Air Force One al preşedintelui american Donald Trump a întâmpinat o „problemă electrică minoră” în timp ce îşi începea călătoria spre Forumul Economic Mondial de la Davos şi a fost forțat să se întoarcă la baza sa din Washington pentru a putea schimba aeronava, scrie POLITICO, citat de digi24.ro.
09:40
Abush demontează „basmul” afișat de Andreea Bostanica în online: „Scenariul a fost făcut pentru a-și ascunde sponsorii” # UNIMEDIA
Abush a intrat în atenția presei odată cu relația cu influencerița Andreea Bostanica, deși era deja cunoscut drept nepotul fostului președinte al Uzbekistanului. Relația cu influencerița a amplificat interesul mediatic, mai ales după aparițiile constante ale celor doi în ipostaze luxoase: buchete uriașe de flori, cadouri scumpe, mașini de lux și vacanțe extravagante. Cancan a realizat un interviu cu acesta.
09:40
09:30
Atenție, șoferi! Pe unele trasee din țară se circulă în condiţii de ceaţă: Recomandările poliției # UNIMEDIA
Poliția informează că, în mai multe zone ale țării, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață, iar carosabilul este pe alocuri alunecos.
09:20
Încă un accident de tren în Spania, la 2 zile de la tragedia din Andaluzia: Un mecanic a murit și 15 persoane sunt rănite # UNIMEDIA
Un mecanic de tren a fost ucis, iar cel puțin 15 persoane au fost rănite după ce un tren a deraiat în apropiere de Barcelona, relatează presa locală, citat de antena3.ro.
09:10
09:10
(live) CSP, în ședință: Cererea unui procuror cu privire la apărarea reputației profesionale, pe agendă # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrune;te, astăzi, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte, inclusiv cererea procurorului Alexandru Gaina cu privire la apărarea reputației profesionale.
09:00
Execuția lui Ludovic al XVI-lea și Rebeliunea legionară au marcat momente cruciale în istoria europeană și românească.
08:50
(video) „Îți dai seama că ai omorât un om?”. Strigătul de disperare al unei femei care și-a pierdut tatăl într-un accident: Mama a scăpat, dar sora a stat 2 săptămâni în comă # UNIMEDIA
O zi obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru familia Vicol din raionul Leova. Diana Dermenji, o tânără stabilită în Germania, a revenit acasă nu pentru o vacanță, ci pentru a-și înmormânta tatăl, victimă a unui accident rutier violent. Într-un interviu cu Adrian Prodan, ea a povestetit despre cinismul agresorului care, după ce a urcat beat la volan și a distrus o familie, a întrebat: „Și ce să fac acum?”, scrie SHOK.md.
Acum 8 ore
08:30
Gemenii se vor bucura de surprize, iar Taurii sunt îndemnați să fie atenți: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi ne îndeamnă să căutăm claritate în haosul cotidian. Fiecare semn zodiacal va fi provocat să își găsească echilibrul între emoție și rațiune, în timp ce arhetipurile astrologice ne vor ghida reacțiile. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate care să ne lumineze calea.
