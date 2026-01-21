(video) „Va intra în cărțile de istorie”. Discurs viral al premierului Canadei: „Dacă nu suntem la masă, suntem în meniu”

10:30

Noi cazuri de dispariție a unor tineri, care erau observați în compania suspectului din satuș Beriozchi, Anenii Noi, acuzat de cel puțin trei omoruri, ies la iveală. Una dintre vecinele suspectului a relatat, într-un reportaj realizat de Life MD Documentary, că persoanele dispărute erau căutate de soții sau mame, însoțite de poliție, la poarta lui Stepan Găină, încă în anii '90, dar nu le mai dădea nimeni de urmă. „Era în ajun de Anul Nou și Iurie a venit să îi dea banii, pentru că lucrase la Stepan Găină vreun an. Am înțeles că banii nu i-a primit și nici nu a mai ieșit din beci de la el. A venit soția cu poliția și l-a căutat, dar așa și nu l-au găsit”, a povesit femeia.