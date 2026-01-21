(foto) Un BMW și un microbuz de rută, implicate într-un accident în centrul capitalei
UNIMEDIA, 21 ianuarie 2026 17:50
Un accident cu implicarea unui microbuz de rută și a unui BMW a avut loc cu puțin timp în urmă, la o intersecție din centrul capitalei.
Acum 30 minute
17:50
17:50
(video) „O bucată de gheață pentru pacea mondială”. Donald Trump anunță că SUA „nu cer decât Groenlanda”: „Doar noi o putem apăra” # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri, într-un discurs la Forumul Economic de la Davos (WEF), în Elveţia, că „tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda”, relatează AFP. „Tot ceea ce cer eu este o bucată de gheaţă în schimbul păcii mondiale”, a adăugat Trump, precizând că nimeni n-ar putea apăra insula așa cum o pot face Statele Unite.
Acum o oră
17:30
(video) Parlamentul se laudă cu multe vizualizări pe discursul cu bolfoșeii: „Peste 1,134 milioane a acumulat” # UNIMEDIA
Pe pagina de Facebook a Legislativului a apărut un clip cu cele mai urmărite materiale video ale Parlamentului din anul 2025. Cel cu discursul deputatei PAS Victoria Belous, fostă ministră de Finanțe, în care și-a numit unii colegi din opoziție „bolfoșei” s-a dovedit a fi primul în top.
17:20
FC Petrocub anunță încheierea colaborării cu fundașul Vadim Dijinari. Jucătorul de 26 de ani s-a alăturat echipei în vara anului trecut și a disputat 11 meciuri în Liga 7777.
17:10
(video) Ședința CSP: Ruslan Lupașcu, procuror șef interimar al Procuraturii Strășeni, desemnat membru în Consiliul INJ # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor s-a întrunit astăzi, 21 ianuarie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 15 subiecte, inclusiv cererea procurorului Alexandru Gaina cu privire la apărarea reputației profesionale.
Acum 2 ore
16:40
„A murit chiar în timpul filmărilor”. Jador, anunț trist pe rețele, înainte de lansarea piesei cu Adrian Minune: „Dumnezeu să o ierte!” # UNIMEDIA
Jador a postat un mesaj care i-a întristat pe fani. Piesa lui, realizată în colaborare cu Adrian Minune, nu se va lansa săptămâna aceasta din cauza unui deces survenit în familia unuia dintre cameramani, transmite protv.ro.
16:10
Nu mai formează un cuplu: Celebrul fotbalist de la AC Milan și-a părăsit soția și cei 4 copii. Cine este femeia care le-ar fi spart casa # UNIMEDIA
După ani petrecuți împreună și patru copii, Alice Campello și Álvaro Morata se separă. Fotbalistul a părăsit casa familiei, iar gesturile lor recente confirmă că relația s-a încheiat, transmite protv.ro.
16:10
(video) „Va intra în cărțile de istorie”. Discurs viral al premierului Canadei: „Dacă nu suntem la masă, suntem în meniu” # UNIMEDIA
Premierul Canadei, Mark Carney, a făcut o analiză tranșantă a noilor realități globale în care trăim, în discursul său de la Davos. Acesta a vorbit timp de 30 de minute în fața invitaților celui mai important eveniment economic al anului și a fost ovaționat în picioare. Carney l-a citat pe Havel și nu s-a ferit să spună direct: „Dacă nu suntem la masă, suntem în meniu”, scrie digi.ro.
Acum 4 ore
16:00
Italia nu va face parte din Consiliul pentru Pace, inițiativa președintelui american Donald Trump, a relatat miercuri un cotidian italian. Există îngrijorări că aderarea la un organism condus de liderul unei singure țări ar putea încălca prevederile Constituției Italiei. Guvernul de la Roma nu a oferit, până la acest moment, un punct de vedere oficial, scrie adevărul.ro.
16:00
Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost găsit fără suflare, în această dimineață, în salonul unui troleibuz care circula pe o rută din capitală.
15:40
(promo) Dezbrăcați de secrete: Marin Madan despre sex, emoții și maturitate în show-ul său solo. Ce surprize promite spectatorilor, care vor veni la „IUBIM după 30?!”, de Ziua Îndrăgostiților # UNIMEDIA
Următorul invitat al emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, este comediantul Marin Madan. Artistul a făcut dezvăluiri în premieră despre concertul său solo „IUBIM după 30?!”, care va avea loc de Ziua Îndrăgostiților. Stand-up-erul a vorbit despre surprizele pregătite pentru spectatori, atmosfera evenimentului, dar și despre prețul biletelor.
15:30
Concurs fără doritori la Curtea de Apel Nord: CSM prelungește termenul pentru ocuparea a două posturi de judecător # UNIMEDIA
Termenul de depunere a cererilor pentru participarea la concursul de suplinire, prin transfer temporar, a două funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Nord a fost prelungit. Decizia a fost luată de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în contextul lipsei de candidați înscriși până în prezent.
15:20
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a anunțat că va călători joi la Moscova, alături de ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, transmite Reuters, citat de hotnews.ro.
15:10
Vlad Plahotniuc va sta încă 30 de zile după gratii. Decizia, luată de magistrați, în lipsa acestuia # UNIMEDIA
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va mai sta 30 de zile după gratii. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi, 21 ianuarie.
15:00
Moldindconbank lansează o nouă promoție care transformă plățile obișnuite într-o experiență care îți poate aduce beneficii suplimentare importante. Pe parcursul anului 2026, utilizarea cardului Mastercard de la Moldindconbank, fie că este un card salarial sau social, poate aduce un premiu bănesc de 10 000 de lei, fără înscriere prealabilă sau pași suplimentari.
14:50
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: „Erau foarte multe lacrimi în spatele camerelor” # UNIMEDIA
După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță ajunge la final. Șefii de la Pro TV au decis să o scoată din grilă, iar echipa show-ului se va dizolva din data de 6 februarie 2026. Astfel, nu doar Măruță o să fie pus pe liber, ci și mare parte din echipa show-ului. Printre aceștia se numără și Ioana Ginghină, scrie Can Can.
14:30
(video) Scandalul „Maladeț, Moldova” a ajuns la CMC: - În rusă o să vorbiți în coridor, respectați româna! - Dacă va trebui, trec și la engleză # UNIMEDIA
Președintele ședinței CMC, Denis Șova, a fost luat la rost de consilierul MAN Corneliu Pântea, la ședința de astăzi, după ce i-a răspuns unui ales PSRM în limba rusă: „Deja și la Eurovision ne felicită în rusă, apoi ne întrebăm din ce cauză”. Și Chiril Moțpan a intervenit: „Este limba română, care trebuie respecată. Vorbiți în coridor în rusă”.
14:20
Donald Trump ameninţă că Iranul va fi „şters de pe hartă” dacă Teheranul îi orchestrează asasinarea # UNIMEDIA
Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat marţi că Iranul ar fi „şters de pe hartă” dacă Teheranul i-ar orchestra asasinarea, ca răspuns la ameninţările unui ofiţer iranian de rang înalt, scrie protv.ro.
14:10
(video 18+) Un biciclist, lovit mortal de un Mercedes, la Prodănești: Momentul tragediei, surprins de camere # UNIMEDIA
Un biciclist a fost lovit mortal de un microbuz, ieri, în satul Prodănești din raionul Florești. Momentul impactului a fost suprins de camerele de supraveghere din preajmă și publicat de oamenii legii.
Acum 6 ore
13:50
Procuroarea Lilia Ureche, bănuită în dosarul de corupție și trafic de influență de la Judecătoria Hîncești și Curtea de Apel Chișinău, demisă de CSP # UNIMEDIA
Procuroarea Lilia Ureche din Hîncești a fost eliberată din funcție de Consiliul Superior al Procurorilor, fiindu-i aplicat anterior și un avertisment disciplinar. Decizia a fost luată în cadrul ședinței CSP din 21 ianuarie.
13:40
(doc) Alegerile din Găgăuzia, suspendate de CSJ: Curtea a blocat crearea comisiei electorale din regiune. Care sunt argumentele magistraților # UNIMEDIA
Curtea Supremă de Justiție a suspendat, prin decizia de ieri, 20 ianuarie, organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, care urmau să aibă loc pe 22 martie 2026. CSJ a admis recursul depus de Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat și a dispus suspendarea executării hotărârilor prin care legislativul de la Comrat a creat o așa-numită „Comisie Electorală Centrală a Găgăuziei”.
13:40
(video) „Și-au pus coada pe spate și au plecat.” Aleșii PSRM au părăsit și astăzi ședința CMC: - E șantaj. - Prin ce vă deosebiți de PAS? # UNIMEDIA
Consilierii PSRM au părăsit și astăzi ședința CMC, după ce aleșii din MAN au propus, din nou, retragerea de pe ordinea de zi a subiectului privind aprobarea planului de mobilitate urbană a mun. Chișinău, din motiv că raportorul Dorin Ciornîi ar fi pe foaie de boală. Socialistul Alexandr Odințov a cerut Consiliului să ia o pauză, însă nu a fost susținut de majoritatea aleșilor.
13:40
Statele Unite plănuiesc să reducă numărul angajaților pe care îi au în mai multe centre importante NATO, o mișcare care ar putea crește temerile în Europa cu privire la angajamentul Washingtonului față de alianță, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate situației, scrie observatornews.ro.
13:30
(video) „- Dacă nu găsim limbă comună, ieșim din sală. - E șantaj.” Consilierii PSRM au părăsit și astăzi ședința CMC # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău s-a întrunit, din nou, astăzi, în ședință, după ce ieri, aleșii PSRM și cei din PAS au părăsit, pe rând, sala. Și de această dată, consilierii socialiști au părăsit sala, supărați că propunerea lor nu a fost susținută de colegii din CMC.
13:20
(doc) Alegerile din Găgăuzia, suspendate de CSJ: Curtea a blocat crearea comisiei electorale în regiune. Care sunt argumentele magistraților # UNIMEDIA
13:00
(video) Ședința CSP: Ruslan Lupașcu, procuror șef interimar al Procuraturii StrășenI, desemnat membru în componența Consiliului INJ # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește, astăzi, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte, inclusiv cererea procurorului Alexandru Gaina cu privire la apărarea reputației profesionale.
13:00
(live) „- Dacă nu găsim limbă comună, ieșim din sală. - E șantaj.” Consilierii PSRM au părăsit și astăzi ședința CMC # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește, la această oră, din nou în ședință, după ce ieri, aleșii PSRM și cei din PAS au părăsit, pe rând, sala. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:50
(live) „- Dacă nu găsim limbă comună, ieșim din sală. - E șantaj.” Replici la CMC astăzi, după ce aleșii PAS și PSRM au părăsit ieri sala # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește, la această oră, din nou în ședință, după ce ieri, aleșii PSRM și cei din PAS au părăsit, pe rând, sala. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:40
(video) Ședința CSM: Planul anual de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pentru 2026, aprobat # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii ac ontinuat astăzi, 21 ianuarie, ședința începută ieri. Pe ordinea de zi au figurat 21 de subiecte, printre care și mai multe constestații, care au fost examinate.
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 21 ianuarie. Astfel, motorina va fi mai scumpă cu 10 bani, iar prețul benzinei crește cu 6 bănuți.
12:40
(live) CMC, o nouă încercare de a se întruni în ședință, după ce aleșii PAS și PSRM au părăsit ieri sala # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește, la această oră, din nou în ședință, după ce ieri, aleșii PSRM și cei din PAS au părăsit, pe rând, sala. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:30
„Foarte multe bătăi de cap.” Moldoveni din Italia s-au pomenit cu locul de naștrere „URSS”sau „Federazione Russa” în acte. Anunțul ambasadei # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova în Italia vine cu un anunț pentru cetățenii moldoveni care s-au plâns că întâmpină probleme privind cărțile de identitate eliberate de autoritățile italiene, în care locul de naștere este indicat eronat ca „URSS”, „SUN” sau „Federazione Russa”, deși sunt născuți în RM. Vedeți mai jos ce acțiuni urmează să întreprindă conaționalii noștri, pentru ca autoritățile locale italiene să rectifice erorile respective din acte.
12:20
Alertă în zori la un centru de plasament din Dubăsari: Pompierii au evacuat 42 de persoane, după un incendiu provocat de o lumânare aprinsă # UNIMEDIA
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026 în incinta Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari, fiind necesară evacuarea a 42 de persoane, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
12:20
(video) Italia, lovită de valuri uriașe în urma ciclonului Harry. Autoritățile au emis coduri roșii de alertă în sudul țării # UNIMEDIA
Pe măsură ce ciclonul Harry traversează centrul Mării Mediterane, au apărut videoclipuri care arată valuri uriașe inundând străzile din sudul Italiei. Autoritățile au emis coduri roșii de alertă în Sicilia și Sardinia, scrie adevarul.ro.
12:10
(video) „Noi sigilam birourile, probele cu plastelină de acasă, de la copii”. Ex-polițista Mihaela Juravlea, despre munca în sistem: „Nu aveam nici pixuri” # UNIMEDIA
Fosta polițistă Mihaela Juravlea, care a plecat recent din sistem, postând și un mesaj răsunător pe rețele, declară că era nevoită să-și sigileze biroul cu probe cu „ață simplă și plastelină adusă de la copii de acasă”. „I-am întrebat pe cei din secția pentru achiziții pentru ce achiziționează camere dacă noi eventual pixuri nu avem”, a relatat aceasta la un interviu cu Dorin Galben
12:10
Dmitri Torner: Avem o situaţie confuză şi nu e clar ce pregăteşte Guvernul - reforma administrativ-teritorială sau una a administraţiei publice locale # UNIMEDIA
„În ultimele luni, în spaţiul public au apărut constant informaţii despre o nouă reformă administrativ-teritorială ce ar urma să fie implementată în 2026. Şi declaraţii în acest sens au fost făcute inclusiv de către reprezentanţii Guvernului. Mai nou însă, Guvernul a anunţat că începe consultările pe marginea reformei administraţiei publice locale. Astfel, acum avem o situaţie destul de confuză şi nu e clar ce reformă pregăteşte Guvernul.
Acum 8 ore
12:00
(live) CSP, în ședință: Ruslan Lupașcu, procuror șef interimar al Procuraturii StrășenI, desemnat membru în componența Consiliului INJ # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește, astăzi, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte, inclusiv cererea procurorului Alexandru Gaina cu privire la apărarea reputației profesionale.
12:00
Cornel Ciurea, despre un referendum pe tema statalităţii: „Ideea Irinei Vlah a căzut cât se poate de bine” # UNIMEDIA
Analistul politic Cornel Ciurea afirmă că „iniţiativa Irinei Vlah de organizare a unui referendum în problema statalităţii trebuie tratată cu maximă responsabilitate şi maturitate politică. Căci ea oferă o mulţime de oportunităţi, îndepărtând, totodată, multe riscuri ce planează asupra Republicii Moldova sau pot apărea pe parcurs”.
11:50
(live/update) CSM continuă ședința: Planul anual de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pentru 2026, aprobat # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii continuă astăzi, 21 ianuarie, ședința începută ieri. Pe ordinea de zi au figurat 21 de subiecte, majoritatea dintre acestea fiind examinate.
11:50
Un bărbat de 56 de ani a murit pe loc, după ce a fost lovit de un microbuz, pe traseul G90 Ungheni–Cetireni. Potrivit Poliției, accidentul s-a produs ieri, 20 ianuarie.
11:50
Petr Vlah despre amânarea scrutinului pentru Adunarea Populară: O şansă de a face claritate pe posibilele alegeri anticipate ale Başcanului Găgăuziei # UNIMEDIA
Politicianul Petr Vlah consideră că suspendarea alegerilor în Adunarea Populară, care urmau să aibă loc la 22 martie, oferă o șansă de a examina posibilitatea alegerilor anticipate al Bașcanului. Într-o postare pe contul său de facebook, Vlah spune că, în situaţia creată cel mai probabil, alegerile vor fi stabilite cu o lună sau două mai târziu.
11:50
„Motorină sau untură?” Benzinăriile, luate pe sus, după ce mai mulți șoferi s-au plâns pe calitatea rea la carburanți # UNIMEDIA
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) informează că, în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori, au fost recepționate apeluri telefonice prin care consumatorii au semnalat posibile neconformități privind calitatea motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili.
11:40
FC Petrocub are un nou antrenor de portari, după plecarea lui Denis Romanenco. Cine este Anatolie Cebotari # UNIMEDIA
Anatolie Cebotari este noul antrenor de portari al echipei FC Petrocub. Acesta antrenează goalkeeperii și la naționala U19 a Moldovei.
11:30
(foto/video) „Nu știu cum am mereu norocul ăsta”. Iuliana Beregoi a ajuns de urgență la spital. Cu ce problemă se confruntă artista # UNIMEDIA
Interpreta Iuliana Beregoi a ajuns la spital. Influencerița a dezvăluit fanilor că medicii au descoperit o problemă la nivelul șoldului.
11:20
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit astăzi în ședință și a aprobat rapoartele Comisiei de evaluare privind procurorii Vitalie Ivanov și Gheorghe Iapara. Cei doi au promovat evaluarea externă.
11:00
(video) „Tăceți ca șobolanii!” Dinari Cojocaru, replici acide ieri la CMC, la Proiectul pe eficiența energetică a grădinițelor # UNIMEDIA
Consilierul PSRM Dinari Cojocaru, s-a arătat indignat de lipsa de reacție a colegilor săi din Consiliu la subiectul privind implementarea proiectului pe eficiența energetică a grădinițelor din mun. Chișinău în valoare totală de 33,8 milioane euro. „Nu trebuie să spălăm banii de dragul termoizolării”, a declarat alesul, iar pentru că în spatele său se purtau discuții, a replicat: „Eu dacă trebuie vă dau microfonul la toți, cui trebuie, să vorbiți. Voi când trebuie nu vorbiți. Vouă până nu vă spui de problemă de facto, tăceți ca șobolanii”.
10:50
(video) Procuratura va avea un buget de peste 519 milioane de lei în 2026. Proiectul, avizat de CSP # UNIMEDIA
Bugetul Sistemului Procuraturii pentru 2026 a fost aprobat astăzi de Consiliul Superior al Procuraturii (CSP).
10:50
„Un idiot”: Jigniri între Elon Musk și șeful Ryanair din cauza Starlink. Miliardarul sugerează că ar cumpăra compania aeriană # UNIMEDIA
Elon Musk a sugerat că ar putea cumpăra compania aeriană Ryanair și a cerut demiterea directorului executiv Michael O’Leary, din cauza disputei tot mai aprinse dintre cei doi, scrie adevarul.ro.
10:50
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima # UNIMEDIA
Cea mai mare centrală nucleară din lume ca și capacitate de producție, Kashiwazaki-Kariwa, urmează să fie repusă în funcțiune miercuri, pentru prima dată de la catastrofa de la Fukushima, din 2011, care a dus la oprirea tuturor reactoarelor nucleare din Japonia, a anunțat operatorul Tokyo Electric Power (Tepco), scrie adevărul.ro.
10:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea la frontiera de stat și, ulterior, returnarea către producător a unui lot de 5442 kg de „Ceai” de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova.
