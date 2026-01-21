Locuințe eficiente energetic în 2026: autoritățile pregătesc sprijin

11:30

Știai că peste 80% din jucăriile de pe piețele online nu respectă standardele UE și pot fi periculoase pentru copilașul tău? Fie că sunt fabricate din materiale de calitate proastă, sunt vopsite cu diverși coloranți toxici sau au detalii ascuțite și piese mici, care cedează la prima utilizare, aceste jucării aparent inofensive pun în pericol sănătatea și siguranța copilului. În rândurile ce urmează îți spunem cum să alegi jucării sigure și educative, care nu doar să-l distreze pe copil, ci să-l ajute să se dezvolte și să crească armonios.