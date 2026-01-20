Reacția lui Dodon la ieșirea Moldovei din CSI: „Țara noastră riscă o tragedie similară Ucrainei”

17:50

Finul lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, a fost reținut, potrivit surselor TVR Moldova. Acesta, împreună cu fostul şef al Inspectoratului General de Poliție, Alexandru Pînzari, şi fostul şef al Direcției 5 din cadrul INI, Valeriu Cojocaru, au fost condamnaţi la câte trei ani de închisoare, cu executare. Ei au fost găsiti vinovati de abuz de serviciu şi fals în acte în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Pentru alte trei capete de acuzare, fie au fost achitaţi, fie s-au prescris faptele. Cei trei au lipsit de la ședință, dar potrivit surselor TVR Moldova nu ar fi părăsit R. Moldova. Aceștia urmează să fie reţinuţi de poliţie.