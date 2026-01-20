Reacția lui Dodon la ieșirea Moldovei din CSI: „Țara noastră riscă o tragedie similară Ucrainei”
TVR Moldova, 20 ianuarie 2026 13:30
Decizia autorităților de la Chișinău privind retragerea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI), anunțată recent de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, este criticată dur de Partidul Socialiștilor. Președintele PSRM, Igor Dodon, a declarat într-un interviu acordat agenției ruse de presă TASS că această hotărâre ar contraveni intereselor cetățenilor Republicii Moldova.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
13:30
Reacția lui Dodon la ieșirea Moldovei din CSI: „Țara noastră riscă o tragedie similară Ucrainei” # TVR Moldova
Decizia autorităților de la Chișinău privind retragerea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI), anunțată recent de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, este criticată dur de Partidul Socialiștilor. Președintele PSRM, Igor Dodon, a declarat într-un interviu acordat agenției ruse de presă TASS că această hotărâre ar contraveni intereselor cetățenilor Republicii Moldova.
Acum o oră
13:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a reținut la frontiera de stat și a returnat către producător un lot de 5.442 kg de „Ceai” de import, care nu corespundea normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova.
Acum 2 ore
12:10
Aurora boreală, vizibilă pe cerul Republicii Moldova, pe fondul unei furtuni solare extreme # TVR Moldova
Un fenomen spectaculos a putut fi observat noaptea trecută pe cerul Republicii Moldova. Aurora boreală a devenit vizibilă în mai multe zone ale țării, ca urmare a unei activități solare extrem de intense, care a generat aurore în numeroase regiuni ale lumii, inclusiv în România, Germania, Elveția și Ucraina.
12:10
Într-un discurs televizat adresat naţiunii, luni, Rumen Radev a declarat că acesta este „ultimul său discurs în calitate de preşedinte” al Bulgariei, transmite Agerpres.
11:50
Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, a fost demis din funcția de magistrat # TVR Moldova
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu 9 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting) privind judecătorul Radu Țurcanu, constatând nepromovarea evaluării externe a magistratului.
Acum 4 ore
11:40
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, s-a rănit astăzi, 20 ianuarie curent, în urma unei împuşcături cu arma din dotare în timpul executării serviciului, potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova.
11:20
Șpagă de 50.000 de euro pentru mușamalizarea unui dosar de trafic de ființe umane: bărbat reținut # TVR Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au reținut marți dimineață un bărbat originar din raionul Șoldănești, bănuit de pretinderea unei mite în valoare de 50.000 de euro pentru soluționarea unui dosar de trafic de ființe umane.
11:10
Un bărbat în vârstă de 66 de ani și două femei, de 78 și 83 de ani, au murit în raioanele Fălești, Soroca și Glodeni, după ce nu au respectat regulile antiincendiare la exploatarea sobelor și a aparatelor electrice de încălzit, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
11:10
„Dosar de răzbunare”: Reacția fostului șef al Direcției 5, V. Cojocaru, după pronunțarea sentinței # TVR Moldova
Fostul șef al Inspectoratului de Poliție Bălți și al fostei Direcții 5, Valeriu Cojocaru, a venit cu o reacție publică după ce luni, 19 ianuarie 2026, prima instanța de judecată l-a condamnat la trei ani de închisoare cu executare, împreună cu Dorin Damir și Alexandru Pînzari. El califică dosarul său drept unul „politic și de răzbunare”.
11:10
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) informează că, la data de 19 ianuarie 2026, aproximativ la ora 14:00, un condamnat aflat în executarea pedepsei cu închisoarea într-un penitenciar de tip deschis a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de muncă.
10:50
Alexandru Pînzari este de negăsit. Poliția a solicitat deschiderea unui dosar de căutare # TVR Moldova
Fostul şef al Inspectoratului General al Poliției nu a fost găsit la domiciliu și, drept consecință, autoritățile solicită în aceste momente autorizație magistraților pentru deschiderea unui dosar de căutare, potrivit surselor TVR Moldova. Ieri, Alexandru Pînzari, fostul şef al Direcției 5 al INI, Valeriu Cojocaru, și Dorin Damir au fost condamnaţi la câte trei ani de închisoare cu executare. Dorin Damir a fost reținut luni seară, iar Valeriu Cojocaru ar fi părăsit țara încă în noiembrie anul trecut, potrivit surselor TVR Moldova.
10:10
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, în perioada 1–18 ianuarie 2026, a reușit să scoată din circulație substanțe narcotice în valoare totală de 504.344 de lei în cadrul operațiunilor de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri.
Acum 6 ore
09:10
Integritate financiară pusă sub semnul întrebării: Procurorul Victor Cazacu, respins la vetting # TVR Moldova
Procurorul Victor Cazacu din cadrul Procuraturii Anticorupție nu a promovat evaluarea externă după ce Comisia de evaluare a procurorilor a constatat necorespunderea acestuia cu criteriul de integritate financiară. În urma examinării, Comisia a propus ca Victor Cazacu să nu promoveze evaluarea, iar raportul a fost aprobat cu votul majorității membrilor participanți.
07:50
Dosarul Lukoil: Vladimir Bolea anunță investigarea foștilor funcționari ai Ministerului Economiei # TVR Moldova
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat la emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova că autoritățile au inițiat o anchetă amplă asupra companiei Lukoil Moldova, pentru a evalua în detaliu modul în care compania și-a respectat obligațiile investiționale asumate în perioada 2004–2005, atunci când complexul petrolier și alte bunuri ale aeroportului au fost transferate de stat către Lukoil.
Acum 24 ore
21:10
Republica Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI), a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova. El a precizat că documentele urmează să fie examinate chiar la începutul noii sesiuni parlamentare.
20:10
Un sediu al celebrului Institut Goethe a fost inaugurat astăzi la Chişinău, pentru a întări cooperarea culturală dintre Germania și Republica Moldova. Institutul isi propune promovarea proiectelor culturale moldo-germane, colaborarea cu parteneri locali, sprijinirea tinerilor și integrarea europeană.
19:40
Gerul face din nou victime în Republica Moldova. Medicii au fost nevoiți să recurgă și la amputări # TVR Moldova
Gerul face din nou victime în Republica Moldova. Trei oameni au ajuns la spital cu hipotermie și degerături doar la sfârșitul săptămânii trecute.
19:40
Iarna, multe dintre animalele din pădure, depind de oameni pentru a obtine hrană. Din cauza zăpăzii care acoperă resursele, pădurarii le dau porumb, fân sau alte suplimente alimentare. Agenţia MOLDSILVA a alocat pentru pentru hrana animalelor din păduri aproape 7 milioane de lei.
19:10
Apa sfințită înfruntă frigul: Credincioșii din Moldova se scaldă în lacuri înghețate de Bobotează # TVR Moldova
De bobotează, cei mai curajoși dintre credincioși au celebrat într-un modextrem și s-au scufundat în apa rece a lacurilor, în ciuda temperaturilor de minus 7 grade Celsius, în speranța că se vor spăla de păcate și vor fi sănătoși tot anul. După baia în apa înghețată, oamenii s-au încălzit cu vin fiert in jurul focurilor aprinse.
19:10
Primarul capitalei, Ion Ceban, și fosta prim-ministră Zinaida Greceanîi vor fi citați ca martori ai apărării în dosarul „Kuliok” în care Igor Dodon este învinuit că a pretins între 600.000 și un milion de dolari pentru a promova interesele grupului criminal condus de Vladimir Plahotniuc, potrivit TV8, cu referire la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).
18:40
Creştinii ortodocşi de stil vechi celebrează astăzi Boboteaza, care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă. În biserici au fost oficiate liturghii, iar credincioşii au putut să ia acasă apă sfinţită. Conform tradiţiei, după slujbă, preoţii au mers pe la gospodăriile oamenilor pentru a le stropi casele şi animalele cu aghiasmă, pentru curăţare şi vindecare.
18:10
Instanța respinge cererea lui Ion Creangă de sesizare a CSJ în dosarul de trădare de patrie # TVR Moldova
Solicitarea fostului şef al Direcţiei Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, de a sesiza Curtea Supremă de Justiție cu privire la un articol din Codul Penal în baza căruia este judecat pentru trădare de patrie nu a fost acceptată. Decizia a fost luată astăzi de către magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani. Acesta nu este singurul dosar amânat mai bine de un an, iar Consiliul Superior al Magistraturii a declarat că va monitoriza atent felul în care sunt examinate cauzele penale mai vechi.
17:50
Dorin Damir a fost reținut. Finul lui Plahotniuc, Damir, Pînzari și Cojocari, 3 ani de închisoare # TVR Moldova
Finul lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, a fost reținut, potrivit surselor TVR Moldova. Acesta, împreună cu fostul şef al Inspectoratului General de Poliție, Alexandru Pînzari, şi fostul şef al Direcției 5 din cadrul INI, Valeriu Cojocaru, au fost condamnaţi la câte trei ani de închisoare, cu executare. Ei au fost găsiti vinovati de abuz de serviciu şi fals în acte în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Pentru alte trei capete de acuzare, fie au fost achitaţi, fie s-au prescris faptele. Cei trei au lipsit de la ședință, dar potrivit surselor TVR Moldova nu ar fi părăsit R. Moldova. Aceștia urmează să fie reţinuţi de poliţie.
17:50
Gerul face din nou victime în Republica Moldova, iar trei oameni au ajuns la spital cu hipotermie și degerături doar la sfârșitul săptămânii trecute.
17:40
Trump l-a invitat pe Putin să se alăture Consiliului pentru Pace privind Gaza, anunță Kremlinul # TVR Moldova
Președintele rus Vladimir Putin a fost invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” al președintelui american Donald Trump, comitetul care va supraveghea reconstrucția Gazei, a declarat luni purtătorul său de cuvânt.
17:20
Siguranța cetățenilor, asigurată zi de zi de structurile Ministerului Afacerilor Interne # TVR Moldova
În fiecare colț al țării, zi de zi, angajații Ministerului Afacerilor Interne își îndeplinesc datoria asumată pentru siguranța cetățenilor. În spatele fiecărei uniforme se află responsabilități majore, provocări continue și un efort constant pentru menținerea ordinii publice și protejarea vieților omenești.
17:20
Inspectorii de mediu au făcut un control inopinat în această dimineaţă la Ocolul Silvic Ghidighici # TVR Moldova
Anunţul a fost făcut de către ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a menţionat că verificările sunt făcute în contextul unor "semnale privind tăieri ilegale".
17:20
Integritatea, pe lângă obligația legală, reprezintă elementul care susține securitate publică, o Poliție profesionistă și o frontieră sigură.
17:10
O săptămână de ger puternic în Republica Moldova și România: temperaturi de până la –20 de grade # TVR Moldova
Vremea se menține rece pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu temperaturi minime ce pot coborî până la –14 grade Celsius pe parcursul nopții. Totodată, în România au fost emise noi atenționări Cod galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute, cele mai afectate zone fiind sudul, estul și centrul țării, unde se vor înregistra minime de până la –20 de grade.
16:40
Magistraţii Curţii Supreme de Justiţie au acceptat 36 de martori din cei 62, propuşi de Igor Dodon, pentru a fi audiaţi în dosarul "Sacoşa", în care fostul preşedinte al Republicii Moldova este judecat pentru luare de mită. Dodon a lipsit de la proces, însă a fost reprezentat de avocaţii săi.
16:10
Locatarii blocurilor din Republica Moldova au oportunitatea de a reduce semnificativ facturile la energie și de a-și îmbunătăți confortul în apartamente prin reabilitarea energetică a clădirilor, sprijinită de programul guvernamental FEERM.
15:40
Anul 2026 aduce provocări pentru economia Republicii Moldova, iar perspectivele financiare rămân pline de semne de întrebare. Expertul economic Viorel Gârbu avertizează că, deși se așteaptă o ușoară creștere economică sub 3%, efectele asupra vieții oamenilor vor fi aproape invizibile.
15:40
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pînzari, ex-șeful Inspectoratului de Poliție Bălți, Valeriu Cojocaru, dar și al lui Dorin Damir, președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, cunoscut drept „Direcția 5”, au fost condamnați la câte trei ani de închisoare cu executare. Cei trei nu s-au prezentat la pronunțarea sentinței și urmează să fie arestați preventiv. Totodată, instanța i-a achitat pe alte trei capete de acuzare, iar pentru unul termenul de prescripție a expirat.
15:10
Pe 18 ianuarie 2009, poetul Grigore Vieru s-a stins din viață în urma unui tragic accident rutier. A fost o figură emblematică a literaturii române din Basarabia şi a rămas în inimile oamenilor prin versurile sale dedicate limbii române, mamei și valorilor naționale. Poezia lui Grigore Vieru rămâne vie în conștiința publicului, iar fiul său, Călin Vieru, continuă să ducă mai departe opera marelui poet prin proiecte culturale și evenimente dedicate memoriei acestuia.
14:40
Shakespeare, reinterpretat la „Mihai Eminescu: „Richard al III-lea” cucerește publicul # TVR Moldova
Un eveniment teatral care a depășit granițele unei simple reinterpretări clasice s-a transformat într-un avertisment privind realităţi contemporane. Vorbim despre „Richard al III-lea", de William Shakespeare, cea mai recentă premieră a Teatrului Național „Mihai Eminescu" din Chişinău. Sala a fost arhiplină, iar spectatorii au fost încântaţi de această nouă şi inedită punere în scenă a unei piese clasice.
14:30
Premierul Alexandru Munteanu va reprezenta Republica Moldova la Forumul Economic Mondial de la Davos # TVR Moldova
În perioada 19-22 ianuarie 2026, Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vor participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos.
14:10
La Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nicolae” din Condrița, numeroși credincioși s-au adunat în dimineața zilei de Bobotează pentru a participa la slujba de sfințire a apei și la tradiționala scufundare în apele reci. Obiceiul este practicat anual și simbolizează reamintirea Sfântului Botez al Mântuitorului Iisus Hristos.
14:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în cadrul activităților de control desfășurate conform Programului anual de monitorizare în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală, a fost depistat un lot de 200 kg biscuiți neconformi, care nu respectă cerințele legale de siguranță a alimentelor și informare a consumatorilor.
Ieri
13:40
Spectacolele „Patimile după Iov” și „Richard al III-lea”, pe scena Teatrului Național din Iași # TVR Moldova
Cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române, două dintre cele mai recente premiere ale Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău vor fi prezentate publicului din Iași. „Patimile după Iov” și „Richard al III-lea” vor urca pe scena Teatrului Național din Iași pe 24 și 25 ianuarie, în cadrul proiectului tradițional „ReUniuni Teatrale”, dedicat promovării identității și limbii române, relatează MOLDPRES.
13:10
O companie britanică va investi cinci milioane de euro la Edineț în sectorul electronic # TVR Moldova
Compania britanică Cornelius Electronics va investi aproximativ 5 milioane de euro pentru extinderea producției în Parcul Industrial Edineț. Proiectul include construirea a trei hale de producție, cu o suprafață totală de peste 3.000 m², destinate fabricării cablajelor și sistemelor de conexiune utilizate în 14 industrii, inclusiv medicină, inteligență artificială, transport feroviar și energie regenerabilă. Cornelius Electronics are în prezent 81 de angajați, dintre care peste 80% sunt femei. Toată producția este destinată exportului, fiind orientată către clienți industriali din Uniunea Europeană.
12:50
Gerul dă peste cap planurile de reducere a tarifelor la gaze? Expert: „Va avea impact” # TVR Moldova
Gerul din ultimele zile a provocat majorarea volumelor și prețurilor la gazele naturale vândute pe Bursa Română de Mărfuri. Această evoluție ar putea să aibă un impact negativ la eventuala reducere a tarifelor la gazele naturale, potrivit unor surse din domeniul energetic contactate de TVR Moldova. De exemplu, duminică, potrivit Transgaz, potrivit profit.ro, volumele exportate din România în Moldova sunt de 6 milioane de metri cubi, iar din România în Ucraina – de 1,8 milioane metri cubi către Ucraina.
12:40
Trump afirmă că, neprimind Nobelul pentru Pace, nu se mai simte obligat să se gândească doar la pace # TVR Moldova
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni într-o scrisoare adresată prim-ministrului norvegian Jonas Gahr că, după ce Norvegia nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace, „nu mai simte obligaţia de a se gândi doar la pace”.
12:20
Prima vizită a președintelui Albaniei în RM în peste 20 de ani: dialog pentru parcursul european # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi la Chișinău pe Bajram Begaj, președintele Republicii Albania, într-o vizită oficială cu semnificație istorică pentru relațiile dintre cele două țări. Aceasta este prima vizită la nivel prezidențial în ultimii peste 20 de ani.
12:10
Un bărbat în vârstă de 63 de ani din Călărași și o femeie din Cahul și-au pierdut viața în urma a două incendii izbucnite ieri, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
11:40
Antonio Guterres: SUA consideră că puterea sa contează mai mult decât dreptul internațional # TVR Moldova
SUA acționează cu impunitate și consideră că puterea sa contează mai mult decât dreptul internațional, a declarat șeful ONU pentru BBC.
11:20
„O lovitură cu pumnul”. Un an de închisoare pentru violență asupra unui angajat al poliției # TVR Moldova
Un bărbat de 33 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere, informează Procuratura Generală.
11:20
Paula Seling își cere scuze pentru mesajul în rusă la Eurovision Moldova: „Maladieț, Moldova” # TVR Moldova
Artista Paula Seling, membră a juriului internațional în finala națională a concursului Eurovision Moldova, a fost criticată dur pe rețelele de socializare după ce a venit cu mesajul în limba rusă ”Maladieț Moldova” ceea ce înseamnă ”Bravo, Moldova”, scrie G4Media.ro.
11:10
Violență asupra unui angajat al poliției: un bărbat a fost condamnat la un an de închisoare # TVR Moldova
Un bărbat de 33 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere, informează Procuratura Generală.
10:20
Jardan, despre cazul construcției ilegale de pe str. Doga, cu 10 bănuiți: „Vor fi demiși” # TVR Moldova
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, spune că dacă ancheta internă inițiată în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local într-o zonă istorică a municipiului Chișinău, strada Eugen Doga, va demonstra vinovăția responsabililor din domeniu, atunci aceștia vor fi demiși.
10:10
Peste 3.400 de șoferi au fost sancționați în weekend pentru încălcări în traficul rutier # TVR Moldova
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 3.400 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.