Fără oamenii lui Șor la alegerile din UTA Găgăuzia: „Nu vom avea candidați”
TVR Moldova, 20 ianuarie 2026 21:10
Fugarul penal Ilan Șor a anunțat că „oamenii din echipa sa” nu vor participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei ce urmează să aibă loc pe 22 martie. Despre acest lucru a vorbit el într-un interviu la canalul pro-Kremlin, Rossia24.
Monitorizare post-electorală: Online-ul, principalul vector al dezinformării în campanie # TVR Moldova
O monitorizare post-electorală, realizată de Asociația Presei Electronice, arată că televiziunile și radiourile au respectat, în linii generale, principiile de reflectare obiectivă a campaniei şi a scrutinului, pe când mediul online a înregistrat carenţe la acest capitol. Aici au fost semnalate cele mai multe încălcări, iar conținutul manipulativ și mesajele deep fake generate cu inteligența artificială fac domeniul tot mai dificil de reglementat.
Miniștrii economiei și finanțelor din Uniunea Europeană s-au reunit astăzi, la Bruxelles, sub președinția cipriotă a Consiliului UE, pentru a discuta principalele direcții economice ale Uniunii. Au fist abordate o serie subiecte esențiale pentru politica economică și financiară a UE, pentru următoarele luni, cu accent pe autonomia financiară, disciplina bugetară și competitivitatea economică, într-un context marcat de războiul din Ucraina. Mai multe informații ne oferă trimisul special al TVR MOLDOVA la Bruxelles, Carina Muller.
Republica Moldova, România şi Ucraina vor pune bazele unei camere comune de comerţ. Va fi o platformă economică, care va consolida cooperarea economică între cele trei ţări, va permite accesarea fondurilor europene pentru proiecte comune şi va contribui la reconstrucţia Ucrainei. Iniţiativa este susţinută de peste 400 de instituţii şi organizaţii din cele trei ţări.
Iarna aduce condiții dificile de trafic, iar securitatea noastră începe cu o mașină echipată corect și un stil de condus adaptat. Artur Cecan, instructor şi expert auto a vorbit în cadrul emisiunii „TeleMatinal” despre cum să ne pregătim mașina și cum să circulăm în siguranță, pe timp de iarnă.
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei; mii de persoane din Kiev rămân fără energie și apă # TVR Moldova
Un atac masiv al Rusiei în noaptea de 20 ianuarie a ucis și rănit civili în două regiuni ucrainene, a vizat stații electrice care deservesc centrale nucleare și a declanșat pene extinse de curent, apă și încălzire, au declarat autoritățile locale, scrie Kyivindependent.com.
Un nou dosar penal pentru Plahotniuc: Pentru deţinerea şi utilizarea actelor de identitate false # TVR Moldova
Procurorii cer prelungirea arestului preventiv pentru Vladimir Plahotniuc, judecat într-un episod din dosarul "Frauda Bancară". Acuzatorii au anunţat că pe numele lui a fost deschis un nou dosar penal - pentru deţinerea şi utilizarea actelor de identitate false. Oligarhul a lipsit de la şedinţa de judecată, iar avocaţii au cerut eliberarea acestuia de după gratii.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) arată că numărul cazurilor de infecții respiratorii sunt în creștere. În perioada 12 – 18 ianuarie curent, au fost înregistrate 3181 de cazuri de infectii virale ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, fiind în creștere cu 67% față de săptămâna precedentă.
Reacția Kremlinului la decizia R. Moldova de a părăsi CSI: „Nu putem decât să exprimăm regretul” # TVR Moldova
Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a comentat decizia Guvernului Republicii Moldova de a părăsi Comunitatea Statelor Independente (CSI). Pentru Peskov, decizia Chișinăului nu a fost neașteptată. Într-o conferință de presă din 20 ianuarie, secretatul de presă al lui Putin a menționat că participarea Republicii Moldova la CSI a fost înghețată pentru o lungă perioadă.
În eventualitatea unui conflict militar în Republica Moldova, s-ar putea constitui coaliții de voință în interiorul NATO, pe modelul celei din Ucraina, pentru a interveni. Asta a declarat șeful Statului Major al Apărării din România, Vlad Gheorhiță, într-o conferință de presă la Sibiu, alături de generalul-șef al NATO, Alexus Grynkewich. Oficialul român a precizat că Bucureștiul este alături de Republica Moldova și oferă sprijin pentru consolidarea capacității de apărare a țării.
Irina Gotișan-Sotnic debutează în proză: Pe 23 ianuarie, jurnalista lansează cartea „Interviul” # TVR Moldova
Pe 23 ianuarie, jurnalista Irina Gotișan-Sotnic va lansa volumul său de debut în proză „Interviul”. Cartea este descrisă ca un amestec de ambiție, imaginație și confesiune literară. Evenimentul de lansare va fi moderat de scriitorul și editorul Iulian Ciocan.
În eventualitatea unui conflict militar în Republica Moldova, s-ar putea găsi formate ale coaliţiilor de voinţă, în interiorul NATO, pe modelul celei din Ucraina, pentru a interveni. Asta a declarat şeful de Stat Major al Apărării din România, Vlad Gheorhiţă, intr-o conferinta de presa la Sibiu, alături de generalul-șef al NATO, Alexus Grynkewich. Oficialul român a precizat că Bucureştiul este alături de Republica Moldova și oferă suport pentru consolidarea capacităţii de apărare a ţării.
Săptămâna trecută, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (AMU) a fost solicitat pentru 16.232 de persoane, dintre care 2.282 copii. Din totalul apelurilor, 603 nu corespundeau criteriilor de urgență medico-chirurgicală. După acordarea asistenței urgente, 6.438 pacienți, inclusiv 1.243 copii, au fost transportați la spital.
Portul Giurgiulești, impact economic major după tranzacția dintre Portul Constanța și BERD # TVR Moldova
România face pași repezi pentru achiziționarea Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Odată ce va fi preluat de către Portul din Constanța, traficul de marfă între România, Republica Moldova și Europa va reveni pe Dunăre, pentru că va fi cel mai ieftin. Despre avantajele economice au vorbit aseară ministrul Vladimir Bolea și secretarul de stat al Ministerului Transporturilor din România, Ionel Scrioșteanu, la Emisiunea Punctul pe Azi de la TVR MOLDOVA.
Guvernul R. Moldova demarează consultările pentru reforma administrației publice locale # TVR Moldova
Guvernul Republicii Moldova va începe consultările privind reforma administraţiei publice locale, ce ar putea fi implementată în acest an. Anunţul a fost făcut, astăzi, de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.
356 833 de locuitori din regiunea transnistreană posedă cetățenia Republicii Moldova. Acest lucru îl arată datele Agenției Servicii Publice. Potrivit acestora, la 31 decembrie 2025, în Registrul de stat al populației erau luați în evidență 364 885 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender.
După dispariția lui Pînzari și Cojocaru, Iachimovschi: Există pârghii pentru a împiedica fuga # TVR Moldova
Fostul șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, în prezent, consilier juridic superior la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Octavian Iachimovschi, susține că există mai multe pârghii legale pentru a împiedica persoanele condamnate să se sustragă de la răspunderea penală. Această declarație a fost făcută de Iachimovschi în contextul informației potrivit căreia Valeriu Cojocaru, fost șef al Inspectoratului de Poliție Bălți și cel care a condus Direcția 5 în perioada regimului Plahotniuc, și Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției, sunt de negăsit în urma condamnării lor și a lui Dorin Damir la trei ani de închisoare cu executare.
Consiliul Superior al Procurorilor nu susține lichidarea Procuraturii Anticorupție și a Procuraturii pentru Crimă Organizată urmate de crearea unei noi structuri care să le înglobeze pe cele două. CSP avertizează că această iniţiativă ar putea bloca dosare de rezonanţă și ar afecta independența procurorilor, o îngrijorare împărtășită de Comisia de la Veneția și de Direcția Generală pentru Drepturile Omului și Statul de Drept. Deși la Ministerul Justiției s-a creat un grup de lucru pe acest subiect, soarta inițiativei parlamentare rămâne, deocamdată, incertă.
Reacția lui Dodon la ieșirea Moldovei din CSI: „Țara noastră riscă o tragedie similară Ucrainei” # TVR Moldova
Decizia autorităților de la Chișinău privind retragerea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI), anunțată recent de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, este criticată dur de Partidul Socialiștilor. Președintele PSRM, Igor Dodon, a declarat într-un interviu acordat agenției ruse de presă TASS că această hotărâre ar contraveni intereselor cetățenilor Republicii Moldova.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a reținut la frontiera de stat și a returnat către producător un lot de 5.442 kg de „Ceai” de import, care nu corespundea normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova.
Aurora boreală, vizibilă pe cerul Republicii Moldova, pe fondul unei furtuni solare extreme # TVR Moldova
Un fenomen spectaculos a putut fi observat noaptea trecută pe cerul Republicii Moldova. Aurora boreală a devenit vizibilă în mai multe zone ale țării, ca urmare a unei activități solare extrem de intense, care a generat aurore în numeroase regiuni ale lumii, inclusiv în România, Germania, Elveția și Ucraina.
Într-un discurs televizat adresat naţiunii, luni, Rumen Radev a declarat că acesta este „ultimul său discurs în calitate de preşedinte” al Bulgariei, transmite Agerpres.
Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, a fost demis din funcția de magistrat # TVR Moldova
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu 9 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting) privind judecătorul Radu Țurcanu, constatând nepromovarea evaluării externe a magistratului.
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, s-a rănit astăzi, 20 ianuarie curent, în urma unei împuşcături cu arma din dotare în timpul executării serviciului, potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova.
Șpagă de 50.000 de euro pentru mușamalizarea unui dosar de trafic de ființe umane: bărbat reținut # TVR Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au reținut marți dimineață un bărbat originar din raionul Șoldănești, bănuit de pretinderea unei mite în valoare de 50.000 de euro pentru soluționarea unui dosar de trafic de ființe umane.
Un bărbat în vârstă de 66 de ani și două femei, de 78 și 83 de ani, au murit în raioanele Fălești, Soroca și Glodeni, după ce nu au respectat regulile antiincendiare la exploatarea sobelor și a aparatelor electrice de încălzit, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
„Dosar de răzbunare”: Reacția fostului șef al Direcției 5, V. Cojocaru, după pronunțarea sentinței # TVR Moldova
Fostul șef al Inspectoratului de Poliție Bălți și al fostei Direcții 5, Valeriu Cojocaru, a venit cu o reacție publică după ce luni, 19 ianuarie 2026, prima instanța de judecată l-a condamnat la trei ani de închisoare cu executare, împreună cu Dorin Damir și Alexandru Pînzari. El califică dosarul său drept unul „politic și de răzbunare”.
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) informează că, la data de 19 ianuarie 2026, aproximativ la ora 14:00, un condamnat aflat în executarea pedepsei cu închisoarea într-un penitenciar de tip deschis a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de muncă.
Alexandru Pînzari este de negăsit. Poliția a solicitat deschiderea unui dosar de căutare # TVR Moldova
Fostul şef al Inspectoratului General al Poliției nu a fost găsit la domiciliu și, drept consecință, autoritățile solicită în aceste momente autorizație magistraților pentru deschiderea unui dosar de căutare, potrivit surselor TVR Moldova. Ieri, Alexandru Pînzari, fostul şef al Direcției 5 al INI, Valeriu Cojocaru, și Dorin Damir au fost condamnaţi la câte trei ani de închisoare cu executare. Dorin Damir a fost reținut luni seară, iar Valeriu Cojocaru ar fi părăsit țara încă în noiembrie anul trecut, potrivit surselor TVR Moldova.
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, în perioada 1–18 ianuarie 2026, a reușit să scoată din circulație substanțe narcotice în valoare totală de 504.344 de lei în cadrul operațiunilor de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri.
Integritate financiară pusă sub semnul întrebării: Procurorul Victor Cazacu, respins la vetting # TVR Moldova
Procurorul Victor Cazacu din cadrul Procuraturii Anticorupție nu a promovat evaluarea externă după ce Comisia de evaluare a procurorilor a constatat necorespunderea acestuia cu criteriul de integritate financiară. În urma examinării, Comisia a propus ca Victor Cazacu să nu promoveze evaluarea, iar raportul a fost aprobat cu votul majorității membrilor participanți.
Dosarul Lukoil: Vladimir Bolea anunță investigarea foștilor funcționari ai Ministerului Economiei # TVR Moldova
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat la emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova că autoritățile au inițiat o anchetă amplă asupra companiei Lukoil Moldova, pentru a evalua în detaliu modul în care compania și-a respectat obligațiile investiționale asumate în perioada 2004–2005, atunci când complexul petrolier și alte bunuri ale aeroportului au fost transferate de stat către Lukoil.
Republica Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI), a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova. El a precizat că documentele urmează să fie examinate chiar la începutul noii sesiuni parlamentare.
Un sediu al celebrului Institut Goethe a fost inaugurat astăzi la Chişinău, pentru a întări cooperarea culturală dintre Germania și Republica Moldova. Institutul isi propune promovarea proiectelor culturale moldo-germane, colaborarea cu parteneri locali, sprijinirea tinerilor și integrarea europeană.
Gerul face din nou victime în Republica Moldova. Medicii au fost nevoiți să recurgă și la amputări # TVR Moldova
Gerul face din nou victime în Republica Moldova. Trei oameni au ajuns la spital cu hipotermie și degerături doar la sfârșitul săptămânii trecute.
Iarna, multe dintre animalele din pădure, depind de oameni pentru a obtine hrană. Din cauza zăpăzii care acoperă resursele, pădurarii le dau porumb, fân sau alte suplimente alimentare. Agenţia MOLDSILVA a alocat pentru pentru hrana animalelor din păduri aproape 7 milioane de lei.
Apa sfințită înfruntă frigul: Credincioșii din Moldova se scaldă în lacuri înghețate de Bobotează # TVR Moldova
De bobotează, cei mai curajoși dintre credincioși au celebrat într-un modextrem și s-au scufundat în apa rece a lacurilor, în ciuda temperaturilor de minus 7 grade Celsius, în speranța că se vor spăla de păcate și vor fi sănătoși tot anul. După baia în apa înghețată, oamenii s-au încălzit cu vin fiert in jurul focurilor aprinse.
Primarul capitalei, Ion Ceban, și fosta prim-ministră Zinaida Greceanîi vor fi citați ca martori ai apărării în dosarul „Kuliok” în care Igor Dodon este învinuit că a pretins între 600.000 și un milion de dolari pentru a promova interesele grupului criminal condus de Vladimir Plahotniuc, potrivit TV8, cu referire la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).
Creştinii ortodocşi de stil vechi celebrează astăzi Boboteaza, care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă. În biserici au fost oficiate liturghii, iar credincioşii au putut să ia acasă apă sfinţită. Conform tradiţiei, după slujbă, preoţii au mers pe la gospodăriile oamenilor pentru a le stropi casele şi animalele cu aghiasmă, pentru curăţare şi vindecare.
Instanța respinge cererea lui Ion Creangă de sesizare a CSJ în dosarul de trădare de patrie # TVR Moldova
Solicitarea fostului şef al Direcţiei Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, de a sesiza Curtea Supremă de Justiție cu privire la un articol din Codul Penal în baza căruia este judecat pentru trădare de patrie nu a fost acceptată. Decizia a fost luată astăzi de către magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani. Acesta nu este singurul dosar amânat mai bine de un an, iar Consiliul Superior al Magistraturii a declarat că va monitoriza atent felul în care sunt examinate cauzele penale mai vechi.
Dorin Damir a fost reținut. Finul lui Plahotniuc, Damir, Pînzari și Cojocari, 3 ani de închisoare # TVR Moldova
Finul lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, a fost reținut, potrivit surselor TVR Moldova. Acesta, împreună cu fostul şef al Inspectoratului General de Poliție, Alexandru Pînzari, şi fostul şef al Direcției 5 din cadrul INI, Valeriu Cojocaru, au fost condamnaţi la câte trei ani de închisoare, cu executare. Ei au fost găsiti vinovati de abuz de serviciu şi fals în acte în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Pentru alte trei capete de acuzare, fie au fost achitaţi, fie s-au prescris faptele. Cei trei au lipsit de la ședință, dar potrivit surselor TVR Moldova nu ar fi părăsit R. Moldova. Aceștia urmează să fie reţinuţi de poliţie.
Gerul face din nou victime în Republica Moldova, iar trei oameni au ajuns la spital cu hipotermie și degerături doar la sfârșitul săptămânii trecute.
Trump l-a invitat pe Putin să se alăture Consiliului pentru Pace privind Gaza, anunță Kremlinul # TVR Moldova
Președintele rus Vladimir Putin a fost invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” al președintelui american Donald Trump, comitetul care va supraveghea reconstrucția Gazei, a declarat luni purtătorul său de cuvânt.
Siguranța cetățenilor, asigurată zi de zi de structurile Ministerului Afacerilor Interne # TVR Moldova
În fiecare colț al țării, zi de zi, angajații Ministerului Afacerilor Interne își îndeplinesc datoria asumată pentru siguranța cetățenilor. În spatele fiecărei uniforme se află responsabilități majore, provocări continue și un efort constant pentru menținerea ordinii publice și protejarea vieților omenești.
Inspectorii de mediu au făcut un control inopinat în această dimineaţă la Ocolul Silvic Ghidighici # TVR Moldova
Anunţul a fost făcut de către ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, care a menţionat că verificările sunt făcute în contextul unor "semnale privind tăieri ilegale".
Integritatea, pe lângă obligația legală, reprezintă elementul care susține securitate publică, o Poliție profesionistă și o frontieră sigură.
O săptămână de ger puternic în Republica Moldova și România: temperaturi de până la –20 de grade # TVR Moldova
Vremea se menține rece pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu temperaturi minime ce pot coborî până la –14 grade Celsius pe parcursul nopții. Totodată, în România au fost emise noi atenționări Cod galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute, cele mai afectate zone fiind sudul, estul și centrul țării, unde se vor înregistra minime de până la –20 de grade.
Magistraţii Curţii Supreme de Justiţie au acceptat 36 de martori din cei 62, propuşi de Igor Dodon, pentru a fi audiaţi în dosarul "Sacoşa", în care fostul preşedinte al Republicii Moldova este judecat pentru luare de mită. Dodon a lipsit de la proces, însă a fost reprezentat de avocaţii săi.
Locatarii blocurilor din Republica Moldova au oportunitatea de a reduce semnificativ facturile la energie și de a-și îmbunătăți confortul în apartamente prin reabilitarea energetică a clădirilor, sprijinită de programul guvernamental FEERM.
Anul 2026 aduce provocări pentru economia Republicii Moldova, iar perspectivele financiare rămân pline de semne de întrebare. Expertul economic Viorel Gârbu avertizează că, deși se așteaptă o ușoară creștere economică sub 3%, efectele asupra vieții oamenilor vor fi aproape invizibile.
