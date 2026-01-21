Două partide politice riscă să fie dizolvate: CEC a sesizat Ministerul Justiției

14:10

Consiliul Superior al Procurorilor nu susține lichidarea Procuraturii Anticorupție și a Procuraturii pentru Crimă Organizată urmate de crearea unei noi structuri care să le înglobeze pe cele două. CSP avertizează că această iniţiativă ar putea bloca dosare de rezonanţă și ar afecta independența procurorilor, o îngrijorare împărtășită de Comisia de la Veneția și de Direcția Generală pentru Drepturile Omului și Statul de Drept. Deși la Ministerul Justiției s-a creat un grup de lucru pe acest subiect, soarta inițiativei parlamentare rămâne, deocamdată, incertă.