Directorul TVR Moldova, Nicolae Mocanu, premiat la Gala „Omul Anului”
TVR Moldova, 21 ianuarie 2026 16:10
Academia Națiunii Române din Republica Moldova continuă tradiția de a premia personalitățile care, prin munca lor, contribuie la promovarea valorilor naționale. În acest context, Gala „Omul Anului” a ajuns la o nouă ediție, iar directorul TVR Moldova, Nicolae Mocanu, a fost distins pentru munca și dedicarea sa în televiziune.
Punctul de trecere a frontierei Leova-Bumbăta, deschis din 2023, devine tot mai cunoscut şi utilizat. Este o alternativă eficientă pentru fluidizarea traficului transfrontalier între Republica Moldova și România. De pe 15 august, funcţionează în regim non-stop și e mai accesibil pentru călători, iar traficul a crescut cu 26%.
Doi ucraineni au fost depistați pe Aeroportul Chișinău cu monede și lingouri presupuse a fi din aur
Un cetățean ucrainean, în vârstă de 49 de ani, și o cetățeană a Ucrainei, în vârstă de 31 de ani, au fost identificați de polițiștii de frontieră, pe Aeroportul Internațional Chișinău, având asupra lor monede și lingouri presupuse a fi din aur, informează Serviciul Vamal.
Vladimir Plahotniuc, fostul lider PDM, rămâne încă 30 de zile după gratii. Decizia de prelungire a măsurii preventive a fost luată miercuri, 21 ianuarie, de către magistrați.
Autoritățile pregătesc un mecanism de sprijin pentru construirea locuințelor eficiente energetic, care reduc costurile și cresc confortul. Directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă a anuntat în cadrul emisiunii "Conexiuni Economice" de la TVR MOLDOVA că finanțarea ar putea fi posibilă din acest an.
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, consideră că haosul din domeniul electoral din regiunea găgăuză a fost provocat de inactivitatea Adunării Populare de la Comrat. Miercuri, Comisia Electorală a regiunii a anunțat că alegerile legislative din autonomie planificate pe 22 martie au fost anulate după ce Curtea Supremă de Justiție a stabilit că Comisia Electorală de la Comrat nu a fost constituită în conformitate cu legislația electorală națională.
Parlamentul Republicii Moldova: cele mai reprezentate profesii sunt juriștii și economiștii
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt de profesie juriști și economiști. Este vorba de 41 de parlamentari: 22 cu studii juridice și 19 cu studii economice.
„Situația este sub control". Chiveri, despre satele de pe platoul Cocieri, izolate din cauza gerului
Situația privind asigurarea cu alimente și medicamente în satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri este sub control chiar dacă localitățile au rămas parțial izolate după ce bacul de la Molovata nu mai circulă din cauza gheții. Potrivit vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, autoritățile de la Chișinău țin legătura cu primarii din zonă.
Incendiu la centrul de plasament din Dubăsari: Un bărbat imobilizat la pat a suferit arsuri
Un incendiu a izbucnit marți dimineață, 20 ianuarie, la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Flăcările au cuprins un pat de la etajul unu, unde se afla un bărbat imobilizat de 67 de ani.
Judecătorul care ar fi agresat, pe 9 octombrie anul trecut, alături de alţi doi colegi de-ai săi, un angajat al unei benzinării din Soroca, rămâne suspendat din funcţie pe perioada anchetei.
Președintele Ciprului: De la RM la Balcanii de Vest, extinderea este instrumentul geopolitic al UE
De la Ucraina și Republica Moldova până la Balcanii de Vest și Turcia, extinderea rămâne cel mai puternic instrument geopolitic al Uniunii Europene. Este mesajul transmis de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, într-un discurs susținut în fața Parlamentului European, la Strasbourg, care marchează începutul președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Declarația a fost făcută în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, desfășurată între 19 și 22 ianuarie, dedicată urgențelor geopolitice și crizelor interne din statele membre.
Închisoare pentru un procuror anticorupție pentru că a tras la răspundere pe nedrept un polițist
Un procuror anticorupție din sudul țării, care a exercitat și funcția de procuror-șef interimar al Procuraturii raionului Cahul, a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru tragere cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției.
Adunarea Națională a Franței a adoptat proiectul de lege privind autorizarea aprobării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze referitor la preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere, semnat la Paris la 12 iulie 2024.
O decizie a Curții Supreme de Justiție creează haos instituțional la Comrat. Ce s-a întâmplat?
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei - programate pentru 22 martie 2026 - este în prezent imposibilă. Despre acest lucru a anunțat, într-un comunicat de presă, Comisia Electorală de la Comrat. Acesta decizie a Comisiei are la bază o hotărâre a Curții Supreme de Justiție pronunțată pe 20 ianuarie, care suspendă două acte ale Adunării Populare legate de numirea membrilor în Comisia Electorală locală.
Munteanu, întrevedere cu delegația României la Davos: „Construim noi punți de legătură"
Relația dintre Republica Moldova și România nu doar că rezistă în timp și e bazată pe o prietenie strânsă și valori comune, dar se întărește tot mai mult prin fiecare proiect realizat împreună. Declarația a fost făcută de către prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu reprezentanții delegației române la Forumul Economic Mondial de la Davos – ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
Impact fatal la Ungheni: Un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autovehicul
Accident grav pe șoseaua Ungheni-Cetireni. Un bărbat de 56 de ani a murit după ce a fost lovit de un microbuz.
Accident grav pe drumul Ungheni–Cetireni: Un pieton a decedat după ce a fost lovit de un microbuz
Poliția R. Moldova informează că marți seara, în jurul orei 19:00, un accident rutier grav a avut loc pe drumul Ungheni–Cetireni, soldat cu decesul unui pieton.
Știai că peste 80% din jucăriile de pe piețele online nu respectă standardele UE și pot fi periculoase pentru copilașul tău? Fie că sunt fabricate din materiale de calitate proastă, sunt vopsite cu diverși coloranți toxici sau au detalii ascuțite și piese mici, care cedează la prima utilizare, aceste jucării aparent inofensive pun în pericol sănătatea și siguranța copilului. În rândurile ce urmează îți spunem cum să alegi jucării sigure și educative, care nu doar să-l distreze pe copil, ci să-l ajute să se dezvolte și să crească armonios.
Fabio Crea, avocatul bărbatului de 38 de ani, Andrea Vescovo, complicele ofițerului de poliție locală, suspectul principal, Riccardo Salvagno, susține că clientul său nu a apăsat pe trăgaci. Cei doi suspecți sunt învinuiți că l-au urcat forțat pe Sergiu Țărnă într-o mașină în noaptea de 30 spre 31 decembrie, l-au împușcat în cap la periferia Veneției și l-au abandonat pe un câmp. Poliția italiană investighează două ipoteze: un videoclip în care polițistul ar fi apărut cu un transsexual pe care l-ar fi avut Sergiu Țărnă și trafic de droguri.
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție care prevede acest lucru.
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) anunță că inițiază mai multe controale la benzinării, după ce după ce mai mulți șoferi s-au plâns pe calitatea motorinei.
Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA după amenințările lui Trump
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană și SUA, ca urmare a recentelor amenințări din partea președintelui american Donald Trump, au confirmat marți principalele grupuri politice europarlamentare.
Ajutor umanitar pentru Ucraina: R. Moldova pregătește livrarea de echipamente esențiale
Republica Moldova va sprijini Ucraina prin transmiterea unui ajutor umanitar constând în generatoare, dispozitive medicale și autospeciale de intervenție, a anunțat prim-ministrul Alexandru Munteanu. Inițiativa a fost discutată în cadrul întrevederii sale cu oficiali ucraineni, Taras Kachka, Viceprim-ministru pentru Integrare Europeană și Euro-atlantică, și Oleksii Sobolev, Ministru al Economiei, Mediului și Agriculturii.
Locuitorii Kievului ar trebui să plece dacă au ocazia, a declarat primarul orașului, Vitali Kliciko, într-un interviu acordat „The Times”. El a avertizat că Kievul se îndreaptă spre o catastrofă umanitară, potrivit publicației „Kyiv Post”.
Comisia Electorală Centrală (CEC) va solicita Ministerului Justiției inițierea procedurii de dizolvare a Partidului Socialist din Moldova și a Partidului Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, ca urmare a încălcării legislației privind gestiunea financiară a partidelor politice.
Fugarul penal Ilan Șor a anunțat că „oamenii din echipa sa” nu vor participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei ce urmează să aibă loc pe 22 martie. Despre acest lucru a vorbit el într-un interviu la canalul pro-Kremlin, Rossia24.
Monitorizare post-electorală: Online-ul, principalul vector al dezinformării în campanie
O monitorizare post-electorală, realizată de Asociația Presei Electronice, arată că televiziunile și radiourile au respectat, în linii generale, principiile de reflectare obiectivă a campaniei şi a scrutinului, pe când mediul online a înregistrat carenţe la acest capitol. Aici au fost semnalate cele mai multe încălcări, iar conținutul manipulativ și mesajele deep fake generate cu inteligența artificială fac domeniul tot mai dificil de reglementat.
Miniștrii economiei și finanțelor din Uniunea Europeană s-au reunit astăzi, la Bruxelles, sub președinția cipriotă a Consiliului UE, pentru a discuta principalele direcții economice ale Uniunii. Au fist abordate o serie subiecte esențiale pentru politica economică și financiară a UE, pentru următoarele luni, cu accent pe autonomia financiară, disciplina bugetară și competitivitatea economică, într-un context marcat de războiul din Ucraina. Mai multe informații ne oferă trimisul special al TVR MOLDOVA la Bruxelles, Carina Muller.
Republica Moldova, România şi Ucraina vor pune bazele unei camere comune de comerţ. Va fi o platformă economică, care va consolida cooperarea economică între cele trei ţări, va permite accesarea fondurilor europene pentru proiecte comune şi va contribui la reconstrucţia Ucrainei. Iniţiativa este susţinută de peste 400 de instituţii şi organizaţii din cele trei ţări.
Iarna aduce condiții dificile de trafic, iar securitatea noastră începe cu o mașină echipată corect și un stil de condus adaptat. Artur Cecan, instructor şi expert auto a vorbit în cadrul emisiunii „TeleMatinal” despre cum să ne pregătim mașina și cum să circulăm în siguranță, pe timp de iarnă.
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei; mii de persoane din Kiev rămân fără energie și apă
Un atac masiv al Rusiei în noaptea de 20 ianuarie a ucis și rănit civili în două regiuni ucrainene, a vizat stații electrice care deservesc centrale nucleare și a declanșat pene extinse de curent, apă și încălzire, au declarat autoritățile locale, scrie Kyivindependent.com.
Un nou dosar penal pentru Plahotniuc: Pentru deţinerea şi utilizarea actelor de identitate false
Procurorii cer prelungirea arestului preventiv pentru Vladimir Plahotniuc, judecat într-un episod din dosarul "Frauda Bancară". Acuzatorii au anunţat că pe numele lui a fost deschis un nou dosar penal - pentru deţinerea şi utilizarea actelor de identitate false. Oligarhul a lipsit de la şedinţa de judecată, iar avocaţii au cerut eliberarea acestuia de după gratii.
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) arată că numărul cazurilor de infecții respiratorii sunt în creștere. În perioada 12 – 18 ianuarie curent, au fost înregistrate 3181 de cazuri de infectii virale ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, fiind în creștere cu 67% față de săptămâna precedentă.
Reacția Kremlinului la decizia R. Moldova de a părăsi CSI: „Nu putem decât să exprimăm regretul"
Secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a comentat decizia Guvernului Republicii Moldova de a părăsi Comunitatea Statelor Independente (CSI). Pentru Peskov, decizia Chișinăului nu a fost neașteptată. Într-o conferință de presă din 20 ianuarie, secretatul de presă al lui Putin a menționat că participarea Republicii Moldova la CSI a fost înghețată pentru o lungă perioadă.
În eventualitatea unui conflict militar în Republica Moldova, s-ar putea constitui coaliții de voință în interiorul NATO, pe modelul celei din Ucraina, pentru a interveni. Asta a declarat șeful Statului Major al Apărării din România, Vlad Gheorhiță, într-o conferință de presă la Sibiu, alături de generalul-șef al NATO, Alexus Grynkewich. Oficialul român a precizat că Bucureștiul este alături de Republica Moldova și oferă sprijin pentru consolidarea capacității de apărare a țării.
Irina Gotișan-Sotnic debutează în proză: Pe 23 ianuarie, jurnalista lansează cartea „Interviul"
Pe 23 ianuarie, jurnalista Irina Gotișan-Sotnic va lansa volumul său de debut în proză „Interviul”. Cartea este descrisă ca un amestec de ambiție, imaginație și confesiune literară. Evenimentul de lansare va fi moderat de scriitorul și editorul Iulian Ciocan.
Săptămâna trecută, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (AMU) a fost solicitat pentru 16.232 de persoane, dintre care 2.282 copii. Din totalul apelurilor, 603 nu corespundeau criteriilor de urgență medico-chirurgicală. După acordarea asistenței urgente, 6.438 pacienți, inclusiv 1.243 copii, au fost transportați la spital.
Portul Giurgiulești, impact economic major după tranzacția dintre Portul Constanța și BERD
România face pași repezi pentru achiziționarea Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Odată ce va fi preluat de către Portul din Constanța, traficul de marfă între România, Republica Moldova și Europa va reveni pe Dunăre, pentru că va fi cel mai ieftin. Despre avantajele economice au vorbit aseară ministrul Vladimir Bolea și secretarul de stat al Ministerului Transporturilor din România, Ionel Scrioșteanu, la Emisiunea Punctul pe Azi de la TVR MOLDOVA.
Guvernul R. Moldova demarează consultările pentru reforma administrației publice locale
Guvernul Republicii Moldova va începe consultările privind reforma administraţiei publice locale, ce ar putea fi implementată în acest an. Anunţul a fost făcut, astăzi, de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.
356 833 de locuitori din regiunea transnistreană posedă cetățenia Republicii Moldova. Acest lucru îl arată datele Agenției Servicii Publice. Potrivit acestora, la 31 decembrie 2025, în Registrul de stat al populației erau luați în evidență 364 885 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender.
După dispariția lui Pînzari și Cojocaru, Iachimovschi: Există pârghii pentru a împiedica fuga
Fostul șef adjunct al Procuraturii Anticorupție, în prezent, consilier juridic superior la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Octavian Iachimovschi, susține că există mai multe pârghii legale pentru a împiedica persoanele condamnate să se sustragă de la răspunderea penală. Această declarație a fost făcută de Iachimovschi în contextul informației potrivit căreia Valeriu Cojocaru, fost șef al Inspectoratului de Poliție Bălți și cel care a condus Direcția 5 în perioada regimului Plahotniuc, și Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției, sunt de negăsit în urma condamnării lor și a lui Dorin Damir la trei ani de închisoare cu executare.
Consiliul Superior al Procurorilor nu susține lichidarea Procuraturii Anticorupție și a Procuraturii pentru Crimă Organizată urmate de crearea unei noi structuri care să le înglobeze pe cele două. CSP avertizează că această iniţiativă ar putea bloca dosare de rezonanţă și ar afecta independența procurorilor, o îngrijorare împărtășită de Comisia de la Veneția și de Direcția Generală pentru Drepturile Omului și Statul de Drept. Deși la Ministerul Justiției s-a creat un grup de lucru pe acest subiect, soarta inițiativei parlamentare rămâne, deocamdată, incertă.
Reacția lui Dodon la ieșirea Moldovei din CSI: „Țara noastră riscă o tragedie similară Ucrainei"
Decizia autorităților de la Chișinău privind retragerea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI), anunțată recent de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, este criticată dur de Partidul Socialiștilor. Președintele PSRM, Igor Dodon, a declarat într-un interviu acordat agenției ruse de presă TASS că această hotărâre ar contraveni intereselor cetățenilor Republicii Moldova.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a reținut la frontiera de stat și a returnat către producător un lot de 5.442 kg de „Ceai” de import, care nu corespundea normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova.
Aurora boreală, vizibilă pe cerul Republicii Moldova, pe fondul unei furtuni solare extreme
Un fenomen spectaculos a putut fi observat noaptea trecută pe cerul Republicii Moldova. Aurora boreală a devenit vizibilă în mai multe zone ale țării, ca urmare a unei activități solare extrem de intense, care a generat aurore în numeroase regiuni ale lumii, inclusiv în România, Germania, Elveția și Ucraina.
Într-un discurs televizat adresat naţiunii, luni, Rumen Radev a declarat că acesta este „ultimul său discurs în calitate de preşedinte” al Bulgariei, transmite Agerpres.
Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, a fost demis din funcția de magistrat
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu 9 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting) privind judecătorul Radu Țurcanu, constatând nepromovarea evaluării externe a magistratului.
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, s-a rănit astăzi, 20 ianuarie curent, în urma unei împuşcături cu arma din dotare în timpul executării serviciului, potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova.
