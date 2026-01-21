Premierul Alexandru Munteanu, la Davos: „R. Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei”
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a vorbit astăzi, 21 ianuarie, la Forumul Economic de la Davos, despre importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității, dar și despre consecințele războiului Rusiei în Ucraina. El a reafirmat, în cadrul panelul dedicat stării economice în contextul provocărilor regionale și globale, angajamentul Republicii Moldova de a
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 22 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,82 lei, cu 6 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 10 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 19,40 lei/litru. Menționăm că prețurile carburanților au
Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) a lansat o filială în Republica Moldova, în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău. Noua entitate își propune să devină o punte de legătură între mediul de afaceri din România și cel din Republica Moldova, în special în contextul avansării procesului de integrare europeană al statului. Președintele UNPR, Ioan
Un biciclist a decedat în urma unui grav accident produs marți, 20 ianuarie, în localitatea Prodănești din raionul Florești. Potrivit Poliției, un microbuz de marca Mercedes, condus de un bărbat de 35 de ani, a tamponat un biciclist care se deplasa pe traseul R-14, în localitate. În urma impactului, biciclistul, un bărbat de 68 de
Republica Moldova și România, pași spre consolidarea cooperării în domeniul social # Vocea Basarabiei
Republica Moldova și România urmează să își consolideze colaborarea în domeniul social. Subiectul a fost discutat de Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, în cadrul unei întrevederi la București cu Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale al României. Oficialii au discutat despre cooperarea în domeniul muncii și protecției
Un incendiu a izbucnit, în dimineața zilei de 20 ianuarie, în incinta Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Pompierii au intervenit rapid și au evacuat 42 de persoane. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:31, fiind
Antonio Costa și Ursula von der Leyen, mesaj de forță și unitate a UE în plenul Parlamentului European # Vocea Basarabiei
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au transmis miercuri, în plenul Parlamentului European, un mesaj de forță și unitate, afirmând că UE se va apăra în fața oricărei coerciții și că Europa este pregătită să acționeze, dacă va fi necesar, dând dovadă de hotărâre. „Suntem gata să ne
Un bărbat de 56 de ani a murit aseară, 20 ianuarie, în urma unui grav accident rutier produs pe traseul G90 Ungheni–Cetireni. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliție, un microbuz de marca Ford Transit, condus de un bărbat de 41 de ani, a lovit un pieton care traversa carosabilul din stânga spre dreapta, la ieșirea
Adunarea Națională a Franței a aprobat acordul privind preschimbarea permiselor de conducere din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Adunarea Națională a Franței a adoptat proiectul de lege privind autorizarea aprobării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze referitor la preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere, semnat la Paris la 12 iulie 2024. Potrivit autorităților, acordul stabilește posibilitatea preschimbării reciproce a permiselor de conducere de categoria B, eliberate începând cu 1 ianuarie
Un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud, suspendat în prezent din funcție, a fost condamnat în lipsă la 5 ani de închisoare. Decizia a fost luată marți, 20 ianuarie, de Judecătoria Cahul, sediul Central. Potrivit Procuraturii Anticorupție, inculpatul a exercitat anterior, timp de o lună, și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul. Acesta a
Curtea Supremă de Justiție a suspendat atribuțiile a patru membri ai Comisiei Electorale Centrale de la Comrat, în urma unei sesizări depuse de Cancelaria de Stat. Membrii vizați au fost desemnați anterior de Adunarea Populară. În același timp, mandatele altor cinci membri ai CEC rămân valabile. Decizia instanței a fost anunțată în dimineața zilei de
ANSA a returnat un lot de peste 5,4 tone de ceai de import, neconform normelor de siguranță alimentară # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a reținut la frontiera de stat și a dispus returnarea către producător a unui lot de 5.442 kg de ceai de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Potrivit ANSA, deși cantitatea totală importată era de 5.442 kg, neconforme au fost declarate 3.074
Parlamentul European îngheață ratificarea acordului comercial UE–SUA, pe fondul tensiunilor generate de declarațiile lui Trump despre Groenlanda # Vocea Basarabiei
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, în urma amenințărilor recente lansate de Donald Trump în contextul dosarului Groenlanda. Decizia a fost confirmată marți de principalele grupuri politice din legislativul european. Președinta grupului Socialiștilor și Democraților (S&D), Iratxe García Pérez, a declarat că există
Șoferii străini care încalcă regulile rutiere în Moldova ar putea fi sancționați prin cooperare internațională, după aderarea la UE # Vocea Basarabiei
Încălcările regulilor de circulație comise pe teritoriul Republicii Moldova de către șoferi care conduc vehicule înmatriculate în alte state ar putea fi constatate și sancționate prin mecanisme de cooperare internațională. Un proiect de lege aflat în consultări publice propune modificarea Codului contravențional, în vederea alinierii legislației naționale la normele Uniunii Europene privind siguranța rutieră. Potrivit
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 20.01.2025, ora 17:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 20.01.2025, ora 19:00
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană și SUA, ca urmare a recentelor amenințări din partea președintelui american Donald Trump, au confirmat marți principalele grupuri politice europarlamentare. Există un „acord majoritar" al grupurilor politice pentru a îngheța acordul comercial încheiat anul trecut între Statele Unite și UE,
Un angajat al Penitenciarului numărul 18 din Brănești a fost reținut marți, 20 ianuarie, de către Inspectoratul Național de Investigații (INI). Informația a fost confirmată de Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). Instituția susține că oferă sprijin organelor de drept și cooperează cu instituțiile abilitate în vederea desfășurării investigațiilor. „La această etapă, detalii suplimentare pot fi
Bunele practici în accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost printre subiectele discutate de premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și omologul său din Croația, Andrej Plenković, în cadrul unei întrevederi, desfășurate în marja Forumului Economic Mondial de la Davos. Potrivit oficialului de la Chișinău, experiența Croației „servește drept o sursă de inspirație și
România va continua să sprijine Republica Moldova, inclusiv din punct de vedere militar, pentru ca aceasta să-și întărească capacitatea de apărare și să poată răspunde oricărei amenințări externe. Declarații în acest sens au fost făcute de șeful Statului Major al Apărării din România, generalul Gheorghiță Vlad. Întrebat despre poziția NATO în cazul unei posibile agresiuni
(VIDEO) Ieșirea din CSI este un moment firesc, cu un impact minim pentru cetățeni, susțin experții # Vocea Basarabiei
Republica Moldova se apropie de un pas decisiv în parcursul său european – ieșirea din Comunitatea Statelor Independente. Analiștii susțin că momentul este unul firesc, iar impactul asupra cetățenilor va fi minim. Desprinderea de spațiul postsovietic ar însemna, în primul rând, o clarificare geopolitică și o ruptură simbolică de trecutul sovietic. Declarațiile au fost făcute
„Degradarea ordinii mondiale arată ca plagă de rugină care mănâncă din interior o construcție ce părea indestructibilă". Afirmația îi aparține lui Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale, care a remarcat că ordinea mondială liberală nu cade sub lovitura unui dușman exterior, ci sub aplauzele unei părți dintre propriii ei beneficiari. Potrivit sursei citate, în
Reducerea tarifelor la gaze naturale ar fi putut avea loc mult mai devreme, susține Alexandr Slusari, membru al Consiliului de administrare al Energocom. Potrivit acestuia, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică nu avea nevoie de două luni pentru a aproba costurile, având în vedere experiența instituției și specialiștii de care dispune. Declarația a fost făcută
O comisie de etică ar putea fi instituită în curând în Parlamentul Republicii Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi, 20 ianuarie, de Igor Grosu, președintele Legislativului. El a menționat că astăzi, la Chișinău, a fost lansată Carta Parlamentului Curat 2025, un instrument important pentru evaluarea integrității, transparenței și bunei guvernări în
Președintele Albaniei a îndemnat autoritățile Republicii Moldova, care deține președinția la Consiliul Europei, să-și revizuiască poziția față de independența Kosovo. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat deocamdată această solicitare. Experții susțin că atâta timp cât nu va fi soluționată problema transnistreană, Republica Moldova nu va putea recunoaște Kosovo ca stat independent. „Poziția Republicii Moldova […] Articolul În ce condiții R. Moldova ar putea recunoaște Kosovo? Ce spun experții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, va fi cercetat pentru fals în acte într-un nou dosar penal. Un anunț în acest sens a fost făcut de procurorul Alexandru Cernei, în cadrul unei ședințe de judecată în care acuzatorul a cerut prelungirea arestului preventiv pe numele lui Plahotniuc, încarcerat în prezent în Penitenciarul […] Articolul Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
R. Moldova, România și Ucraina, pași spre înființarea unei Camere de Comerț Trilaterale # Vocea Basarabiei
Republica Moldova, România și Ucraina vor înființa o Cameră de Comerț Trilaterală (CCTRUM), structură care va consolida cooperarea economică între cele trei state și va facilita accesul la fonduri europene pentru proiecte de reconstrucție a Ucrainei. Subiectul a fost discutat astăzi în cadrul Conferinței „Parteneriat pentru Reconstrucție: Constituirea Camerei de Comerț Trilaterale România–Ucraina–Republica Moldova (CCTRUM)”. […] Articolul R. Moldova, România și Ucraina, pași spre înființarea unei Camere de Comerț Trilaterale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 20.01.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 21 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,76 lei, cu 6 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 19,30 lei/litru. Menționăm că prețurile carburanților au […] Articolul ANRE, noi prețuri la benzină și motorină. Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un lot de peste 5 tone de ceai, returnat producătorului. Ce au descoperit inspectorii ANSA # Vocea Basarabiei
Un lot de peste 5 tone de ceai de import a fost reținut la frontieră și, ulterior, returnat către producător deoarece nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), analizele de laborator au indicat depășiri ale limitei maxime admise pentru mai multe tipuri de pesticide, printre care Novaluron, […] Articolul Un lot de peste 5 tone de ceai, returnat producătorului. Ce au descoperit inspectorii ANSA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un bărbat din raionul Șoldănești a fost reținut astăzi, 20 ianuarie, de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA). Acesta este bănuit că ar fi pretins mită în valoare de 50 000 de euro pentru soluționarea favorabilă a unui dosar de trafic de ființe umane. Potrivit CNA, bărbatul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, […] Articolul Mită de 50 000 de euro: Un bărbat din Șoldănești, reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Fostul șef al Direcției 5 din cadrul INI, reacție după ce a fost condamnat la 3 ani de închisoare: „Nu mă eschivez” # Vocea Basarabiei
Fostul șef al Direcției 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, condamnat recent la 3 ani de închisoare, a venit cu o reacție pe rețelele de socializare, afirmând că nu se eschivează de la justiție. El susține că se află în prezent în Ungaria, în localitatea Nagylac, într-o deplasare de serviciu, și că […] Articolul Fostul șef al Direcției 5 din cadrul INI, reacție după ce a fost condamnat la 3 ani de închisoare: „Nu mă eschivez” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi, 20 ianuarie, raportul de reevaluare întocmit de Comisia de vetting privind judecătorul Radu Țurcanu, constatând nepromovarea evaluării externe de către acesta. Raportul respectiv a fost aprobat cu 9 voturi „pro” și 1 vot „împotrivă”. „În urma analizei efectuate de CSM și Comisia de evaluare externă s-au constatat dubii […] Articolul Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău nu a promovat evaluarea externă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Parlamentul R. Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară. Când va avea loc prima ședință # Vocea Basarabiei
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu data de 2 februarie. O dispoziție în acest sens a fost semnată de Igor Grosu, președintele Legislativului. Conform documentului, deputații se vor întruni în ședință plenară la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după întocmirea proiectului ordinii de zi. Regulamentul Parlamentului prevede că Legislativul […] Articolul Parlamentul R. Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară. Când va avea loc prima ședință apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care execută serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, s-a rănit astăzi, 20 ianuarie, în rezultatul unei împușcături cu arma din dotare, în timpul executării serviciului. Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Apărării, incidentul a avut loc la ora 10:50, iar poliția investighează cazul. Totodată, ministrul Apărării a dispus desfășurarea […] Articolul Un militar al Armatei din Republica Moldova s-a rănit cu arma din dotare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Oficiali de la Chișinău, înainte de Forumul Economic Mondial de la Davos: „R. Moldova este deschisă și europeană” # Vocea Basarabiei
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, au transmis astăzi, 20 ianuarie, câteva mesaje înainte de participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos. Astfel, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că în cadrul reuniunii va avea mai multe întrevederi cu partenerii strategici, prim-miniștri ai statelor europene, dar și discuții cu […] Articolul (VIDEO) Oficiali de la Chișinău, înainte de Forumul Economic Mondial de la Davos: „R. Moldova este deschisă și europeană” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Guvernul R. Moldova lansează consultările pentru reforma administrației publice locale # Vocea Basarabiei
Guvernul Republicii Moldova inițiază reforma administrației publice locale și lansează un amplu proces de consultări publice în acest sens. Anunțul a fost făcut de Alexei Buzu, secretarul general al Executivului. Potrivit oficialului, reforma are drept obiectiv crearea unor localități mai dezvoltate, primării mai puternice și servicii publice mai bune. „Guvernul anunță că începem reforma administrației […] Articolul (VIDEO) Guvernul R. Moldova lansează consultările pentru reforma administrației publice locale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Danemarca boicotează Forumul de la Davos pe fondul tensiunilor cu SUA privind Groenlanda # Vocea Basarabiei
Guvernul Danemarcei nu va trimite niciun reprezentant la Forumul Economic Mondial de la Davos, decizia fiind luată în contextul escaladării unei dispute sensibile cu Statele Unite privind statutul Groenlandei, relatează Bloomberg, citată de adevărul.ro. Organizatorii reuniunii au confirmat absența delegației de la Copenhaga, menționând că invitația a fost transmisă, însă participarea rămâne la latitudinea fiecărui […] Articolul Danemarca boicotează Forumul de la Davos pe fondul tensiunilor cu SUA privind Groenlanda apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(P) În călătorie cu mașina sau cu avionul? Cum alegi varianta potrivită pentru vacanța ta # Vocea Basarabiei
Atunci când planifici o vacanță, una dintre primele dileme este dacă pleci cu mașina sau alegi avionul. Alegerea nu este o competiție, ci o decizie practică, influențată de destinație, punctul de plecare și timpul pe care vrei să-l dedici vacanței. Astăzi, lucrurile sunt mai simple ca niciodată. Astfel, indiferent de orașul din care pornești, există […] Articolul (P) În călătorie cu mașina sau cu avionul? Cum alegi varianta potrivită pentru vacanța ta apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Sprijin de până la un milion de lei pentru femeile antreprenoare din mediul rural # Vocea Basarabiei
Femeile antreprenoare din comunitățile rurale pot beneficia de sprijin financiar de până la un milion de lei, inclusiv o componentă de grant în valoare de 320 de mii de lei, pentru dezvoltarea afacerilor agricole pe care le gestionează. Suportul este oferit prin Proiectul „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)”, informează Moldpres. În cadrul […] Articolul Sprijin de până la un milion de lei pentru femeile antreprenoare din mediul rural apare prima dată în Vocea Basarabiei.
De la începutul acestui an, angajații Poliției au raportat 46 de tentative de corupere activă, cazuri semnalate în mai multe subdiviziuni teritoriale ale instituției. Potrivit Poliției, cele mai multe încercări de mituire au fost denunțate de polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), unde au fost înregistrate 30 de cazuri, informează Moldpres. Alte tentative au […] Articolul 46 de tentative de corupere a polițiștilor, raportate de la începutul anului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
La Ungheni a fost inaugurată prima creșă de tip familial, care oferă servicii de îngrijire pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani. Inițiativa are drept scop sprijinirea familiilor cu copii mici și facilitarea revenirii părinților, în special a mamelor, pe piața muncii, informează IPN. Proiectul face parte dintr-un program amplu implementat de Organizația […] Articolul Prima creșă de tip familial, deschisă la Ungheni pentru copiii de până la 3 ani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
O nouă ediție a emisiunii „Clar Amar” a apărut la Vocea Basarabiei. În această ediție, Octavian Bernaz vorbește despre o serie de subiecte mai de saț de pe scena internațională. Printre acestea se numără o răpire de dictator, petrol venezuelean, Rusia lăsată cu S-300 pe „off” și apetitul lui Trump pentru Groenlanda. La Clar Amar […] Articolul (VIDEO) CLAR AMAR cu Octavian Bernaz apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 19.01.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a declarat el luni, într-un discurs, alimentând speculațiile larg răspândite potrivit cărora își va înființa propriul partid politic, după ce ultimul guvern a demisionat luna trecută. Într-un discurs televizat adresat națiunii, luni, Rumen Radev a declarat că acesta este „ultimul său discurs în calitate de președinte” al Bulgariei, a […] Articolul Președintele Bulgariei demisionează apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 19.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministrul de Externe de la Chișinău, despre ieșirea R. Moldova din CSI: Procesul a fost pornit # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI), a anunțat, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. El a precizat că documentele urmează să fie examinate chiar la începutul noii sesiuni parlamentare. „Vreau să fac o declarație în premieră: suntem deja în proces […] Articolul Ministrul de Externe de la Chișinău, despre ieșirea R. Moldova din CSI: Procesul a fost pornit apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Biroul de legătură al Institutului Goethe, parte a rețelei globale de instituții culturale a Germaniei, a fost deschis la Chișinău. Un document oficial în acest sens a fost semnat luni, 19 ianuarie, la Chișinău, de ministrul Culturii, Cristian Jardan, și secretarul de stat în cadrul Ministerului Federal de Externe al Germaniei, Bernhard Kotsch. Acest demers […] Articolul (FOTO) Biroul de legătură al Institutului Goethe, deschis la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Prăbușire pe piața imobiliară din capitală! Vânzările apartamentelor din Chișinău au scăzut cu 80% în ultimul trimestru al anului 2025. Potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice, au fost vândute doar 999 de apartamente, față de 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, astfel volumul tranzacțiilor s-a redus considerabil. Potrivit experților, pe termen scurt, prețurile […] Articolul Piața imobiliară din capitală, în declin. Ce spun experții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Dorin Damir, finul de cununie al fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a fost reținut luni, 19 ianuarie, în centrul Chișinăului, la scurt timp după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare. Informația a fost confirmată pentru Deschide de către reprezentanții Poliției din Republica Moldova. Menționăm că Alexandru Pînzari, fost șef al […] Articolul Dorin Damir, reținut după ce a fost condamnat la 3 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
