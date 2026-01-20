Fostul șef al Direcției 5 din cadrul INI, reacție după ce a fost condamnat la 3 ani de închisoare: „Nu mă eschivez”

09:10

Atunci când planifici o vacanță, una dintre primele dileme este dacă pleci cu mașina sau alegi avionul. Alegerea nu este o competiție, ci o decizie practică, influențată de destinație, punctul de plecare și timpul pe care vrei să-l dedici vacanței. Astăzi, lucrurile sunt mai simple ca niciodată. Astfel, indiferent de orașul din care pornești, există […]