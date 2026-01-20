O comisie de etică ar putea fi creată în Parlamentul de la Chișinău

10:40

Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur au semnat sâmbătă, 17 ianuarie 2026, la Asunción (Paraguay), un acord comercial considerat istoric, care pune capăt a peste 25 de ani de negocieri și creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de consumatori și aproximativ 30% din PIB-ul