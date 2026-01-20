Angajat al unui penitenciar din R. Moldova, reținut de INI

11:20

Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost condamnat la 1 an de închisoare, după ce a agresat un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău. Potrivit Procuraturii Generale, instanța l-a recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Incidentul […]