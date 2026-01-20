Parlamentul European a decis să suspende ratificarea acordului comercial cu SUA
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană și SUA, ca urmare a recentelor amenințări din partea președintelui american Donald Trump, au confirmat marți principalele grupuri politice europarlamentare. Există un „acord majoritar" al grupurilor politice pentru a îngheța acordul comercial încheiat anul trecut între Statele Unite și UE,
ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 20.01.2025, ora 17:00
ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 20.01.2025, ora 19:00
Un angajat al Penitenciarului numărul 18 din Brănești a fost reținut marți, 20 ianuarie, de către Inspectoratul Național de Investigații (INI). Informația a fost confirmată de Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). Instituția susține că oferă sprijin organelor de drept și cooperează cu instituțiile abilitate în vederea desfășurării investigațiilor. „La această etapă, detalii suplimentare pot fi
Bunele practici în accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană au fost printre subiectele discutate de premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și omologul său din Croația, Andrej Plenković, în cadrul unei întrevederi, desfășurate în marja Forumului Economic Mondial de la Davos. Potrivit oficialului de la Chișinău, experiența Croației „servește drept o sursă de inspirație și
România va continua să sprijine Republica Moldova, inclusiv din punct de vedere militar, pentru ca aceasta să-și întărească capacitatea de apărare și să poată răspunde oricărei amenințări externe. Declarații în acest sens au fost făcute de șeful Statului Major al Apărării din România, generalul Gheorghiță Vlad. Întrebat despre poziția NATO în cazul unei posibile agresiuni
(VIDEO) Ieșirea din CSI este un moment firesc, cu un impact minim pentru cetățeni, susțin experții
Republica Moldova se apropie de un pas decisiv în parcursul său european – ieșirea din Comunitatea Statelor Independente. Analiștii susțin că momentul este unul firesc, iar impactul asupra cetățenilor va fi minim. Desprinderea de spațiul postsovietic ar însemna, în primul rând, o clarificare geopolitică și o ruptură simbolică de trecutul sovietic. Declarațiile au fost făcute
„Degradarea ordinii mondiale arată ca plagă de rugină care mănâncă din interior o construcție ce părea indestructibilă". Afirmația îi aparține lui Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale, care a remarcat că ordinea mondială liberală nu cade sub lovitura unui dușman exterior, ci sub aplauzele unei părți dintre propriii ei beneficiari. Potrivit sursei citate, în
Reducerea tarifelor la gaze naturale ar fi putut avea loc mult mai devreme, susține Alexandr Slusari, membru al Consiliului de administrare al Energocom. Potrivit acestuia, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică nu avea nevoie de două luni pentru a aproba costurile, având în vedere experiența instituției și specialiștii de care dispune. Declarația a fost făcută
O comisie de etică ar putea fi instituită în curând în Parlamentul Republicii Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi, 20 ianuarie, de Igor Grosu, președintele Legislativului. El a menționat că astăzi, la Chișinău, a fost lansată Carta Parlamentului Curat 2025, un instrument important pentru evaluarea integrității, transparenței și bunei guvernări în
Președintele Albaniei a îndemnat autoritățile Republicii Moldova, care deține președinția la Consiliul Europei, să-și revizuiască poziția față de independența Kosovo. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat deocamdată această solicitare. Experții susțin că atâta timp cât nu va fi soluționată problema transnistreană, Republica Moldova nu va putea recunoaște Kosovo ca stat independent. „Poziția Republicii Moldova
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, va fi cercetat pentru fals în acte într-un nou dosar penal. Un anunț în acest sens a fost făcut de procurorul Alexandru Cernei, în cadrul unei ședințe de judecată în care acuzatorul a cerut prelungirea arestului preventiv pe numele lui Plahotniuc, încarcerat în prezent în Penitenciarul
R. Moldova, România și Ucraina, pași spre înființarea unei Camere de Comerț Trilaterale
Republica Moldova, România și Ucraina vor înființa o Cameră de Comerț Trilaterală (CCTRUM), structură care va consolida cooperarea economică între cele trei state și va facilita accesul la fonduri europene pentru proiecte de reconstrucție a Ucrainei. Subiectul a fost discutat astăzi în cadrul Conferinței „Parteneriat pentru Reconstrucție: Constituirea Camerei de Comerț Trilaterale România–Ucraina–Republica Moldova (CCTRUM)".
ȘTIRI cu Maria Filimon din 20.01.2026, ora 14:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 21 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,76 lei, cu 6 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 19,30 lei/litru. Menționăm că prețurile carburanților au
Un lot de peste 5 tone de ceai, returnat producătorului. Ce au descoperit inspectorii ANSA
Un lot de peste 5 tone de ceai de import a fost reținut la frontieră și, ulterior, returnat către producător deoarece nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), analizele de laborator au indicat depășiri ale limitei maxime admise pentru mai multe tipuri de pesticide, printre care Novaluron,
Un bărbat din raionul Șoldănești a fost reținut astăzi, 20 ianuarie, de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA). Acesta este bănuit că ar fi pretins mită în valoare de 50 000 de euro pentru soluționarea favorabilă a unui dosar de trafic de ființe umane. Potrivit CNA, bărbatul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane,
Fostul șef al Direcției 5 din cadrul INI, reacție după ce a fost condamnat la 3 ani de închisoare: „Nu mă eschivez"
Fostul șef al Direcției 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, condamnat recent la 3 ani de închisoare, a venit cu o reacție pe rețelele de socializare, afirmând că nu se eschivează de la justiție. El susține că se află în prezent în Ungaria, în localitatea Nagylac, într-o deplasare de serviciu, și că
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi, 20 ianuarie, raportul de reevaluare întocmit de Comisia de vetting privind judecătorul Radu Țurcanu, constatând nepromovarea evaluării externe de către acesta. Raportul respectiv a fost aprobat cu 9 voturi „pro" și 1 vot „împotrivă". „În urma analizei efectuate de CSM și Comisia de evaluare externă s-au constatat dubii
Parlamentul R. Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară. Când va avea loc prima ședință
Parlamentul Republicii Moldova se convoacă în sesiunea de primăvară 2026, începând cu data de 2 februarie. O dispoziție în acest sens a fost semnată de Igor Grosu, președintele Legislativului. Conform documentului, deputații se vor întruni în ședință plenară la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după întocmirea proiectului ordinii de zi. Regulamentul Parlamentului prevede că Legislativul
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care execută serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, s-a rănit astăzi, 20 ianuarie, în rezultatul unei împușcături cu arma din dotare, în timpul executării serviciului. Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Apărării, incidentul a avut loc la ora 10:50, iar poliția investighează cazul. Totodată, ministrul Apărării a dispus desfășurarea
(VIDEO) Oficiali de la Chișinău, înainte de Forumul Economic Mondial de la Davos: „R. Moldova este deschisă și europeană"
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, au transmis astăzi, 20 ianuarie, câteva mesaje înainte de participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos. Astfel, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că în cadrul reuniunii va avea mai multe întrevederi cu partenerii strategici, prim-miniștri ai statelor europene, dar și discuții cu
(VIDEO) Guvernul R. Moldova lansează consultările pentru reforma administrației publice locale
Guvernul Republicii Moldova inițiază reforma administrației publice locale și lansează un amplu proces de consultări publice în acest sens. Anunțul a fost făcut de Alexei Buzu, secretarul general al Executivului. Potrivit oficialului, reforma are drept obiectiv crearea unor localități mai dezvoltate, primării mai puternice și servicii publice mai bune. „Guvernul anunță că începem reforma administrației
Danemarca boicotează Forumul de la Davos pe fondul tensiunilor cu SUA privind Groenlanda
Guvernul Danemarcei nu va trimite niciun reprezentant la Forumul Economic Mondial de la Davos, decizia fiind luată în contextul escaladării unei dispute sensibile cu Statele Unite privind statutul Groenlandei, relatează Bloomberg, citată de adevărul.ro. Organizatorii reuniunii au confirmat absența delegației de la Copenhaga, menționând că invitația a fost transmisă, însă participarea rămâne la latitudinea fiecărui
(P) În călătorie cu mașina sau cu avionul? Cum alegi varianta potrivită pentru vacanța ta # Vocea Basarabiei
Atunci când planifici o vacanță, una dintre primele dileme este dacă pleci cu mașina sau alegi avionul. Alegerea nu este o competiție, ci o decizie practică, influențată de destinație, punctul de plecare și timpul pe care vrei să-l dedici vacanței. Astăzi, lucrurile sunt mai simple ca niciodată. Astfel, indiferent de orașul din care pornești, există […] Articolul (P) În călătorie cu mașina sau cu avionul? Cum alegi varianta potrivită pentru vacanța ta apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Sprijin de până la un milion de lei pentru femeile antreprenoare din mediul rural
Femeile antreprenoare din comunitățile rurale pot beneficia de sprijin financiar de până la un milion de lei, inclusiv o componentă de grant în valoare de 320 de mii de lei, pentru dezvoltarea afacerilor agricole pe care le gestionează. Suportul este oferit prin Proiectul „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)", informează Moldpres. În cadrul
De la începutul acestui an, angajații Poliției au raportat 46 de tentative de corupere activă, cazuri semnalate în mai multe subdiviziuni teritoriale ale instituției. Potrivit Poliției, cele mai multe încercări
La Ungheni a fost inaugurată prima creșă de tip familial, care oferă servicii de îngrijire pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani. Inițiativa are drept scop sprijinirea familiilor cu copii mici și facilitarea revenirii părinților, în special a mamelor, pe piața muncii, informează IPN. Proiectul face parte dintr-un program amplu implementat de Organizația […] Articolul Prima creșă de tip familial, deschisă la Ungheni pentru copiii de până la 3 ani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
O nouă ediție a emisiunii „Clar Amar” a apărut la Vocea Basarabiei. În această ediție, Octavian Bernaz vorbește despre o serie de subiecte mai de saț de pe scena internațională. Printre acestea se numără o răpire de dictator, petrol venezuelean, Rusia lăsată cu S-300 pe „off” și apetitul lui Trump pentru Groenlanda. La Clar Amar […] Articolul (VIDEO) CLAR AMAR cu Octavian Bernaz apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 19.01.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, va demisiona, a declarat el luni, într-un discurs, alimentând speculațiile larg răspândite potrivit cărora își va înființa propriul partid politic, după ce ultimul guvern a demisionat luna trecută. Într-un discurs televizat adresat națiunii, luni, Rumen Radev a declarat că acesta este „ultimul său discurs în calitate de președinte” al Bulgariei, a […] Articolul Președintele Bulgariei demisionează apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 19.01.2026, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministrul de Externe de la Chișinău, despre ieșirea R. Moldova din CSI: Procesul a fost pornit # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI), a anunțat, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi. El a precizat că documentele urmează să fie examinate chiar la începutul noii sesiuni parlamentare. „Vreau să fac o declarație în premieră: suntem deja în proces […] Articolul Ministrul de Externe de la Chișinău, despre ieșirea R. Moldova din CSI: Procesul a fost pornit apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Biroul de legătură al Institutului Goethe, parte a rețelei globale de instituții culturale a Germaniei, a fost deschis la Chișinău. Un document oficial în acest sens a fost semnat luni, 19 ianuarie, la Chișinău, de ministrul Culturii, Cristian Jardan, și secretarul de stat în cadrul Ministerului Federal de Externe al Germaniei, Bernhard Kotsch. Acest demers […] Articolul (FOTO) Biroul de legătură al Institutului Goethe, deschis la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Prăbușire pe piața imobiliară din capitală! Vânzările apartamentelor din Chișinău au scăzut cu 80% în ultimul trimestru al anului 2025. Potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice, au fost vândute doar 999 de apartamente, față de 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, astfel volumul tranzacțiilor s-a redus considerabil. Potrivit experților, pe termen scurt, prețurile […] Articolul Piața imobiliară din capitală, în declin. Ce spun experții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Dorin Damir, finul de cununie al fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a fost reținut luni, 19 ianuarie, în centrul Chișinăului, la scurt timp după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare. Informația a fost confirmată pentru Deschide de către reprezentanții Poliției din Republica Moldova. Menționăm că Alexandru Pînzari, fost șef al […] Articolul Dorin Damir, reținut după ce a fost condamnat la 3 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
A crescut doar cu mama, tatăl a plecat la scurt timp după ce s-a născut. A învățat destul de devreme ce înseamnă lipsurile, dar și responsabilitatea. Dar toate aceste încercări şi educaţia aleasă au făcut-o puternică, reuşind de 20 de ani să-şi construiască o carieră artistică frumoasă, îmbinând teatrul cu muzica. Este povestea de viață […] Articolul Aliona Triboi, despre copilărie și carieră: „Am fost un copil cuminte” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova și România, pași spre accelerarea proiectelor de infrastructură rutieră și feroviară # Vocea Basarabiei
O nouă abordare în cooperarea dintre Republica Moldova și România în domeniul infrastructurii de transport a fost discutată astăzi de Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău și Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de la București. În cadrul unei întrevederi, părțile s-au referit, în mod special, […] Articolul Republica Moldova și România, pași spre accelerarea proiectelor de infrastructură rutieră și feroviară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ceban, Batrîncea și Greceanîi, printre martorii apărării în dosarul „Sacoșa neagră” # Vocea Basarabiei
Primarul Ion Ceban, vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea și fostul premier Zinaida Greceanîi vor fi citați în calitate de martori ai apărării în dosarul „Sacoșa neagră”, în care este învinuit liderul PSRM, Igor Dodon. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de Justiție, care a dispus citarea a 36 de martori ai apărării din cele 62 […] Articolul Ceban, Batrîncea și Greceanîi, printre martorii apărării în dosarul „Sacoșa neagră” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Igor Grosu, după întrevederea cu președintele Albaniei: „UE va fi mai puternică alături de state care îi împărtășesc valorile și aleg democrația” # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană va fi mai puternică alături de state care îi împărtășesc valorile și aleg democrația, libertatea și respectul pentru oameni. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după o întrevedere cu președintele Albaniei, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. Părțile au discutat despre integrarea în Uniunea Europeană, dar și despre […] Articolul Igor Grosu, după întrevederea cu președintele Albaniei: „UE va fi mai puternică alături de state care îi împărtășesc valorile și aleg democrația” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5: Cojocaru, Damir și Pînzari, condamnați la 3 ani de închisoare # Vocea Basarabiei
Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției, Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. 5 a INI, și Dorin Damir, președintele Asociației FEA și finul lui Vlad Plahotniuc, au fost condamnați la câte 3 ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Sentința a fost pronunțată luni, 19 ianuarie, […] Articolul Dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5: Cojocaru, Damir și Pînzari, condamnați la 3 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vor participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos. Premierul Alexandru Munteanu va avea o serie de întrevederi bilaterale cu lideri politici și reprezentanți ai companiilor internaționale cu potențial investițional în Republica Moldova, se arată într-un […] Articolul Republica Moldova, prezentă la Forumul Economic Mondial de la Davos apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 19.01.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(P) Cum îți înveți copilul să economisească de mic: Cursul care transformă joaca în educație financiară # Vocea Basarabiei
Copiii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani pot deprinde bazele educației financiare, într-un mod interactiv, în cadrul cursului „Banii pe înțelesul copiilor”, lansat de Double Case Junior. Programul cuprinde 13 lecții, organizate câte două în fiecare zi de sâmbătă, iar fiecare participant primește un pachet didactic care include un manual și un caiet […] Articolul (P) Cum îți înveți copilul să economisească de mic: Cursul care transformă joaca în educație financiară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un angajat al Serviciului Vamal, care se ocupa de curățenie, a decedat astăzi, 19 ianuarie, la locul de muncă. Potrivit Serviciului Vamal, persoana care era angajată prin contract de prestări servicii pentru activități de curățenie s-a simțit rău și și-a pierdut cunoștința în incinta instituției. „Au fost întreprinse toate măsurile imediate necesare, fiind solicitat serviciul […] Articolul Un angajat al Serviciului Vamal a decedat la locul de muncă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Tema războiului din Ucraina a trecut pe plan secund la Forumul Economic Mondial de la Davos, din cauza tensiunilor generate de pretențiile președintelui SUA, Donald Trump, față de Groenlanda, relatează Financial Times. Potrivit publicației, în urmă cu doar câteva zile, liderii Uniunii Europene se pregăteau să folosească întâlnirile de la Davos pentru a-l convinge pe […] Articolul Războiul din Ucraina, pe plan secund la Forumul Economic Mondial de la Davos apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 20 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,70 lei, cu 9 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 13 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 19,23 lei/litru. Menționăm că prețurile carburanților au […] Articolul ANRE, noi prețuri la benzină și motorină. Cât vor costa carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Președinta R. Moldova: Extinderea UE, o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent # Vocea Basarabiei
„Extinderea Uniunii Europene este o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent”. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu după întrevederea cu președintele Albaniei, Bajram Begaj, aflat într-o vizită la Chișinău. Șefa statului a subliniat în cadrul unei conferințe de presă că Republica Moldova și Albania sunt două state europene care merg pe […] Articolul (VIDEO) Președinta R. Moldova: Extinderea UE, o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost condamnat la 1 an de închisoare, după ce a agresat un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău. Potrivit Procuraturii Generale, instanța l-a recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Incidentul […] Articolul Un bărbat, condamnat la 1 an de închisoare după ce a lovit un polițist apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Administrația Națională a Drumurilor, detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Rețeaua rutieră este accesibilă, partea carosabilă se menține uscată, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit sursei citate, pe parcursul nopții, muncitorii rutieri au intervenit cu lucrări de combatere a lunecușului în sectoarele Orhei și Cimișlia, pe traseele M3, R20, R26, G45 și G125. În procesul tehnologic […] Articolul Administrația Națională a Drumurilor, detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
