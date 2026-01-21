Mandatul de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc, prelungit cu încă 30 de zile
Realitatea.md, 21 ianuarie 2026 14:30
Judecătoria Chișinău a dispus prelungirea cu încă 30 de zile a mandatului de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc. Decizia reprezintă a patra prelungire aprobată la solicitarea procurorilor după extrădarea fostului lider democrat în Republica Moldova, la data de 25 septembrie. Hotărârea instanței a fost luată în urma demersului înaintat de procurorul de caz, Alexandru […] Articolul Mandatul de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc, prelungit cu încă 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
14:40
VIDEO Accident cu implicarea unui troleibuz la Ciocana: Doi pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale # Realitatea.md
Un troleibuz a fost implicat în accidente în sectorul Ciocana al Capitalei. Conform Regiei Transport Electric Chișinău, șoferul unui vehicul de pe ruta nr. 12 a frânat brusc, după ce șoferul unui automobil a făcut manevra de virare la dreapta, fără a se asigura. Totul s-a întâmplat în jurul orei 13:00. Conducătorul troleibuzului a încercat […] Articolul VIDEO Accident cu implicarea unui troleibuz la Ciocana: Doi pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
14:30
Judecătoria Chișinău a dispus prelungirea cu încă 30 de zile a mandatului de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc. Decizia reprezintă a patra prelungire aprobată la solicitarea procurorilor după extrădarea fostului lider democrat în Republica Moldova, la data de 25 septembrie. Hotărârea instanței a fost luată în urma demersului înaintat de procurorul de caz, Alexandru […] Articolul Mandatul de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc, prelungit cu încă 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Au uitat să le declare? FOTO cu lingouri, bijuterii și monede, găsite la pasagerii de la Aeroport # Realitatea.md
Mai multe bunuri care se presupune că ar fi din metale prețioase, au fost ridicate la trei persoane care traversau hotarul. Este vorba despre 2 cetățeni ucraineni și unul al Afganistanului. Aceștia plecau spre Portugalia, Germania și Turcia. În bagajul unui bărbat de 49 de ani, care pleca spre Berlin, au fost descoperite monede. Valoarea […] Articolul Au uitat să le declare? FOTO cu lingouri, bijuterii și monede, găsite la pasagerii de la Aeroport apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Chișinăul a permis! Centrala de la Cuciurgan are liber la produs energie electrică până în iulie 2026 # Realitatea.md
Centrala de la Cuciurgan a primit licență pentru producerea energiei electrice pe o perioadă de șase luni. Decizia a fost adoptată printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 13 ianuarie. Licența este valabilă în perioada 15 ianuarie – 14 iulie 2026. Potrivit documentului, „se eliberează Societății pe […] Articolul Chișinăul a permis! Centrala de la Cuciurgan are liber la produs energie electrică până în iulie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
14:10
LIVE O nouă ședință de judecată în care este vizat Plahotniuc. Un martor, adus SILIT # Realitatea.md
Astăzi continuă procesul împotriva fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc, însă în lipsa acestuia. Urmează să fie audiați cel puțin doi martori. De asemenea, procurorul urmează să înainteze un demers privind audierea unor martori ai acuzării care, la etapa anterioară, lipseau din țară sau nu au putut fi citați. Ghenadie Lupu, fost director de filială a băncii […] Articolul LIVE O nouă ședință de judecată în care este vizat Plahotniuc. Un martor, adus SILIT apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Băncile din Modova, tot mai bogate, cu un profit RECORD în 2025. Cine a câștigat cei mai mulți bani # Realitatea.md
Sectorul bancar din Republica Moldova a încheiat anul 2025 cu un profit net record de 4,93 miliarde de lei, în creștere cu 23,5% față de anul 2024, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Creșterea profitabilității a fost susținută în principal de veniturile din dobânzi, care au depășit 11,16 miliarde de lei, dar și […] Articolul Băncile din Modova, tot mai bogate, cu un profit RECORD în 2025. Cine a câștigat cei mai mulți bani apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Iașiul se pregătește pentru Ziua Unirii! Maia Sandu ar putea participa alături de Nicușor Dan # Realitatea.md
Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Iașul va marca Ziua Unirii. Presa din România relatează că, pe lângă Nicușor Dan, la eveniment ar urma să fie prezentă și Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Prezența lui Nicușor Dan la manifestările de la Iași este confirmată, iar surse apropiate organizatorilor vorbesc despre o posibilă apariție a Maiei Sandu, care […] Articolul Iașiul se pregătește pentru Ziua Unirii! Maia Sandu ar putea participa alături de Nicușor Dan apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Steve Witkoff urmează să ajungă la Moscova. Liderul de la Kremlin are planificată joi o întrevedere cu trimisul special al lui Donald Trump. Informația a fost publicată de presa apropiată de Kremlin și confirmată pentru jurnaliștii ruși de Dmitri Peskov. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin nu a făcut publice alte de talii despre […] Articolul Witkoff, din nou la Moscova. Putin planifică joi discuții cu trimisul lui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
13:30
Alegerile din Comrat, amânate: Adunarea Populară a Găgăuziei convoacă o ședință de urgență # Realitatea.md
Astăzi, 21 ianuarie, a avut loc ședința Prezidiului Adunării Populare a Găgăuziei în cadrul căreia conducerea organului legislativ al autonomiei a decis convocarea de urgență a unei ședințe plenare extraordinare. Deputații se vor întruni mâine, 22 ianuarie 2026, la ora 13:00, în Sala Mare de ședințe din municipiul Comrat. Pe ordinea de zi este inclus […] Articolul Alegerile din Comrat, amânate: Adunarea Populară a Găgăuziei convoacă o ședință de urgență apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Iar scandal la CMC: Fracțiunea PAS lipsește de la ședință, după ce a părăsit-o pe cea precedentă. PSRM a plecat # Realitatea.md
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) lipsește de la ședința de miercuri, după ce marți toți aleșii locali din această formațiune au părăsit sala cu scandal. Cvorumul s-a format miercuri cu prezența a câțiva consilieri socialiști, comuniști și reprezentanții MAN, Natalia Parasca, Chiril Moțpan și Denis Șova. Neînțelegerile au început după ce s-a propus […] Articolul Iar scandal la CMC: Fracțiunea PAS lipsește de la ședință, după ce a părăsit-o pe cea precedentă. PSRM a plecat apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt juriști și economiști. Din cei 101 parlamentari, 22 au studii juridice, iar 19 sunt economiști, ceea ce face din aceste profesii cele mai reprezentate în legislativ. Fracțiunea PAS domină la capitolul juriști, cu 11 deputați, urmată de PSRM cu 6, în timp ce comuniștii, Alternativa […] Articolul Parlamentul Moldovei: între juriști și economiști! Cine decide legea în țară apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Volumul total al conținutului în rusă poate fi reglementat la TV din Moldova? Răspunsul Lilianei Nicolaescu-Onofrei # Realitatea.md
Actualmente, canalele de televiziune din Republica Moldova trebuie să difuzeze 80% din produsele locale în limba română. Autoritățile lucrează la perfecționarea cadrului legal în domeniul serviciilor media-audiovizuale și la noua lege a presei, conform președintei Comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Oficiala a precizat că există prevederi și pentru numărul de […] Articolul Volumul total al conținutului în rusă poate fi reglementat la TV din Moldova? Răspunsul Lilianei Nicolaescu-Onofrei apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Uniunea Europeană a inițiat o revizuire amplă a reglementărilor privind ambalajele, care va schimba semnificativ modul în care sunt fabricate, utilizate și eliminate ambalajele pentru produse alimentare și nealimentare. Noul Regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR) va intra în vigoare în februarie 2025 și va deveni pe deplin aplicabil în toate statele membre […] Articolul UE interzice pliculețele de ketchup și de maioneză în restaurante apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Radu Jigău nu mai vrea să fie judecător la Curtea Supremă de Justiție. Avocatul a decis să se retragă din concurs. Cererea de retragere a fost transmisă Comisiei de Evaluare a Judecătorilor și Consiliul Superior al Magistraturii, iar Comisia a luat act de decizie. Radu Jigău se afla în proces de evaluare, procedură inițiată în […] Articolul Avocatul Radu Jigău se retrage din concursul pentru funcția de judecător la CSJ apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
De două ori pe aceeași greblă! Doi bărbați, condamnați pentru șofat în stare de ebrietate și fără permis # Realitatea.md
Doi bărbați, de 26 și 42 de ani, au fost condamnați la 3 ani și 6 luni, respectiv 2 ani și 2 luni de detenție, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru conducerea autovehicului în stare de ebrietate și fără permis de conducere. Inculpații au condus vehicule în municipiul Chișinău. În timpul deplasării, […] Articolul De două ori pe aceeași greblă! Doi bărbați, condamnați pentru șofat în stare de ebrietate și fără permis apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
12:40
Creditele au explodat în decembrie. Moldovenii au împrumutat aproape 7,8 miliarde lei # Realitatea.md
În decembrie 2025, Republica Moldova a înregistrat contractarea unui volum de 7.785,0 milioane lei sub formă de credite noi, cu 12,3% mai mult decât în luna precedentă. 79% din creditele acordate au fost în lei, în special pe termene de 2–5 ani. Persoanele fizice au luat credite totale de 2.398,8 milioane lei, în creștere cu […] Articolul Creditele au explodat în decembrie. Moldovenii au împrumutat aproape 7,8 miliarde lei apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Imagini cu puternic impact emoțional: Un biciclist a fost lovit mortal de o mașină, la Florești # Realitatea.md
Un biciclist de 68 de ani a decedat pe loc după ce a fost tamponat de un Mercedes. Tragedia s-a produs marți, 20 ianuarie, în satul Prodănești, raionul Florești. La volanul autovehicului se afla un tânăr de 35 de ani. „Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând lipsa alcoolului în aerul expirat. Pe caz […] Articolul Imagini cu puternic impact emoțional: Un biciclist a fost lovit mortal de o mașină, la Florești apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Tânără din Republica Moldova, cerșetoare în România: Se deplasa cu taxiul și plătea 150 de roni noaptea la hotel # Realitatea.md
O tânără din Republica Moldova a fost prinsă de polițiștii români cerșind prin Iași. Femeia are 25 de ani și imita dizabilitatea, folosind un scaun cu rotire. Conaționala avea închiriat un apartament de lux în regim hotelier. Conform Antena3, pentru o noapte de cazare femeia plătea 150 de roni și se deplasa cu taxiul. Polițiștii […] Articolul Tânără din Republica Moldova, cerșetoare în România: Se deplasa cu taxiul și plătea 150 de roni noaptea la hotel apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Declarații la Realitatea TV: Iranienii luptă acum cu un regim care pune în pericol și securitatea internațională # Realitatea.md
Protestele din Iran vizează un regim autoritar care se face vinovat de genocid împotriva propriului popor. Declarațiile aparțin invitaților emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV, care au făcut referire la arestările și masacrele din ultima lună, soldate cu mii de morți. Politologii au subliniat că regimul teocratic de la Teheran reprezintă, astăzi, un pericol […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Iranienii luptă acum cu un regim care pune în pericol și securitatea internațională apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
VIDEO Noi detalii înfiorătoare despre Stepan Găină: Mame veneau la poarta lui să-și caute fiii # Realitatea.md
Noi informații șocante ies la iveală despre Stepan Găină, suspectat de cel puțin trei omoruri în Beriozchi, raionul Anenii Noi. O vecină a acestuia a declarat jurnaliștilor de la Life MD Documentary că mai mulți tineri care au mers la el sau s-au aflat în compania lui au dispărut fără urmă. Persoanele dispărute erau căutate […] Articolul VIDEO Noi detalii înfiorătoare despre Stepan Găină: Mame veneau la poarta lui să-și caute fiii apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
O femeie care își crește cei trei copii în cel mai rece oraș din lume a oferit o perspectivă asupra vieții sale de zi cu zi. De la topirea gheții pentru apă de băut și spălat, până la acoperirea fiecărui centimetru al nou-născutului doar pentru a merge până la mașină, această mamă se confruntă cu […] Articolul Viața la – 64°C! Cum își crește o mamă copiii în cel mai rece oraș din lume apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
42 de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:31. Potrivit IGSU, flăcările au cuprins […] Articolul 42 de persoane evacuate dintr-un centru de plasament din raionul Dubăsari apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Actualitatea politică, în dezbateri! Deputații Igor Chiriac și Alexandr Berlinschi, invitați la Rezoomat # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt deputatul PAS, Igor Chiriac și deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschi. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Reforma teritorial-administrativă Extinderea procedurii de vetting […] Articolul Actualitatea politică, în dezbateri! Deputații Igor Chiriac și Alexandr Berlinschi, invitați la Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
O femeie care își crește cei trei copii în cel mai rece oraș din lume a oferit o perspectivă asupra vieții sale de zi cu zi. De la topirea gheții pentru apă de băut și spălat, până la acoperirea fiecărui centimetru al nou-născutului doar pentru a merge până la mașină, această mamă se confruntă cu […] Articolul Viața la −64°C! Cum își crește o mamă copiii în cel mai rece oraș din lume apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Autoritățile din Kîrgîzstan interzic canalelor TV să difuzeze mai mult de 40% din conținut în rusă # Realitatea.md
Autoritățile din Kîrgîzstan interzic posturilor de televiziune să difuzeze mai mult de 40% din conținut în limba rusă. Ponderea produselor TV în limba națională trebuie să constituie 60%. Anunțul a fost făcut de către ministrul adjunct al Culturii, Informației și Politicii de Tineret al Kârgâzstanului Marat Tagaev, în cadrul unei întrevederi cu firmele care activează […] Articolul Autoritățile din Kîrgîzstan interzic canalelor TV să difuzeze mai mult de 40% din conținut în rusă apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Cum puteți reduce facturile la energie și crește confortul în blocul în care locuiți cu ajutorul programului guvernamental FEERM # Realitatea.md
Un bloc modernizat energetic aduce locatarilor confort sporit și facturi mai mici la energie, cu temperatură uniformă în apartamente, sisteme de încălzire eficiente și spații comune bine întreținute. Fațadele îngrijite și aspectul plăcut al clădirii sporesc atractivitatea blocului și satisfacția de a locui într-un spațiu modern. În același timp, 1 leu investit în eficiență energetică […] Articolul Cum puteți reduce facturile la energie și crește confortul în blocul în care locuiți cu ajutorul programului guvernamental FEERM apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Un pieton a murit marți seara, în jurul orei 19:00, în urma unui accident rutier produs pe traseul G90 Ungheni–Cetireni. Poliția din Ungheni a fost sesizată despre incident, iar echipajele s-au deplasat imediat la fața locului. Din primele cercetări reiese că un microbuz de marca Ford Transit, condus de un bărbat în vârstă de 41 […] Articolul Tragedie la Ungheni! Un bărbat a fost lovit mortal de un automobil apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Anchetă în România: un adolescent de 15 ani a fost omorât și îngropat în curtea unei case # Realitatea.md
Un băiat de 15 ani a fost găsit ucis și îngropat în curtea unei case din comuna Cenei, județul Timiș. Potrivit presei române, băiatul ar fi fost omorât de alți doi adolescenți . Conform informațiilor oficiale, băiatul plecase de acasă cu trotineta și nu s-a mai întors. Familia a alertat autoritățile după ce acesta a […] Articolul Anchetă în România: un adolescent de 15 ani a fost omorât și îngropat în curtea unei case apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Romgaz Trading din România intră pe piața angro din Republica Moldova cu licență valabilă 10 ani # Realitatea.md
Romgaz Trading SRL, subsidiara din Republica Moldova a companiei românești de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale de peste Prut, a primit licență de trader de gaze naturale din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de la Chișinău. Licența a fost acordată săptămâna trecută și este […] Articolul Romgaz Trading din România intră pe piața angro din Republica Moldova cu licență valabilă 10 ani apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Bugetul Procuraturii pentru anul curent depășește 519 milioane de lei, cu 15 milioane de lei mai mult decât în 2025. Proiectul, aprobat miercuri de către Consiliul Superior al Procurorilor, prevede că majoritatea fondurilor va fi alocată pentru salarizarea angajaților din sistem, transmite IPN. Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, care a prezentat proiectul bugetului, a precizat […] Articolul Mai mulți banii pe procurori! Bugetul PG crește cu 15 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Detalii noi despre omorul lui Sergiu Țârnă: Dansatoarea Lady Bruneth, martora-cheie în dosar, face primele declarații # Realitatea.md
Noi detalii în ancheta privind uciderea tânărului moldovean Sergiu Țârnă, în vârstă de 25 de ani, în Italia. Dansatoarea și escorta spaniolă, Lady Bruneth, care este un martor cheie în dosar pentru că ar fi apărut într-un „video intim” cu Riccardo Salvagno, principalul suspect, a fost audiată de Carabinieri. Femeia a fost ascultată timp de […] Articolul Detalii noi despre omorul lui Sergiu Țârnă: Dansatoarea Lady Bruneth, martora-cheie în dosar, face primele declarații apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Noi tarife pentru migranții și refugiații aflați în Moldova, care își perfectează acte. Lista integrală # Realitatea.md
Pentru migranții și refugiații care aflați în Republica Moldova au intrat în vigoare noi tarife pentru perfectarea actelor și examinarea cererilor. Conform Inspectoratului General pentru Migrație, taxele actualizate se aplică începând cu 1 ianuarie. Astfel, pentru examinarea cererii privind acordarea dreptului de ședere se vor achita 1000 de lei. Invitația în Republica Moldova va costa […] Articolul Noi tarife pentru migranții și refugiații aflați în Moldova, care își perfectează acte. Lista integrală apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Un alt bărbat a fost găsit decedat marți, 20 ianuarie, în Chișinău. Corpul acestuia a fost descoperit pe strada Calea Orheiului. La fața locului au intervenit polițiștii, care au stabilit că victima are vârsta de 43 de ani. În urma cercetării, medicul-legist nu a depistat semne vizibile de moarte violentă. Circumstanțele decesului și cauza exactă […] Articolul Încă un deces în Chișinău: Un bărbat a fost găsit fără viață pe o stradă apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Viceprimarii din Comrat, bănuiți de CNA că ar fi facilitat agenți economici la licitații, continuă să fie în funcții # Realitatea.md
Cei doi viceprimari din Comrat, bănuiți în toamna anului 2025 de CNA că ar fi facilitat la licitații anumiți agenți economici, continuă să își exercite funcțiile. Dezvăluirea a fost făcută de primarul Serghei Anastasov, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1, oficialul precizând că menține controlul asupra modului în care se cheltuie banii […] Articolul Viceprimarii din Comrat, bănuiți de CNA că ar fi facilitat agenți economici la licitații, continuă să fie în funcții apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:40
Relațiile Moldova–România, consolidate la Davos: Premierul Munteanu vorbește despre parteneriat strategic # Realitatea.md
Relația dintre Republica Moldova și România se consolidează constant, fiind bazată pe prietenie, valori comune și proiecte concrete care apropie cele două state. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu în cadrul întrevederii cu delegația României la Forumul Economic Mondial de la Davos, formată din ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și ministrul Investițiilor și […] Articolul Relațiile Moldova–România, consolidate la Davos: Premierul Munteanu vorbește despre parteneriat strategic apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru data de 22 martie 2026, nu vor avea loc, după ce procesul electoral a fost blocat din motive juridice. Potrivit rupor.md, începerea înregistrării candidaților, prevăzută pentru 21 ianuarie, a fost imposibilă, iar Comisia Electorală a autonomiei a anunțat oficial că scrutinul nu poate fi organizat. Blocajul a […] Articolul Alegerile din Găgăuzia NU vor avea loc pe 22 martie! Procesul electoral este blocat apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
A vrut să bage o persoană nevinovată după gratii. Un procuror, condamnat la cinci ani de detenție # Realitatea.md
Un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud, suspendat în prezent din funcție, care a exercitat timp de o lună și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și pentru amestec în înfăptuirea justiției, fapte comise […] Articolul A vrut să bage o persoană nevinovată după gratii. Un procuror, condamnat la cinci ani de detenție apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Vadim Ceban: În spatele achiziției de gaz pentru regiunea transnistreană nu stă Federația Rusă # Realitatea.md
În spatele achiziției de gaze naturale pentru regiunea transnistreană nu se află Federația Rusă și nici o companie rusească, contrar speculațiilor apărute în spațiul public. Declarația aparține șefului Moldovagaz, Vadim Ceban, și a fost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV. Potrivit lui Ceban, plățile pentru gazele livrate sunt efectuate prin intermediul unui agent […] Articolul Vadim Ceban: În spatele achiziției de gaz pentru regiunea transnistreană nu stă Federația Rusă apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Forțele militare americane au reținut un nou petrolier aparținând așa-numitei „flote din umbră” rusești în Marea Caraibelor, a anunțat Comandamentul Sudic al Statelor Unite într-o postare publicată pe platforma X. Potrivit anunțului, acțiunea face parte din eforturile Washingtonului de a controla exporturile de petrol din Venezuela și de a asigura respectarea regimului de sancțiuni internaționale. […] Articolul VIDEO Războiul petrolului: SUA mai capturează o navă din „flota din umbră” a Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Șoferii se plâng pe rețelele de socializare pe calitatea motorinei. S-au dispus controale inopinate la benzinării # Realitatea.md
S-au dispus controale inopinate la benzinării, după ce mai mulți șoferi s-au plâns pe calitatea motorinei. La Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) au parvenit mai multe plângeri, iar responsabilii au dispus controale inopinate. Reclamațiile au conținut referiri la anumite stații de alimentare, unde ar exista neconformități. Drept urmare, specialiștii […] Articolul Șoferii se plâng pe rețelele de socializare pe calitatea motorinei. S-au dispus controale inopinate la benzinării apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Procuror, condamnat la 5 ani de detenție pentru tragerea la răspundere penală a unei persoane nevinovate # Realitatea.md
Un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud, suspendat în prezent din funcție, care a exercitat timp de o lună și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și pentru amestec în înfăptuirea justiției, fapte comise […] Articolul Procuror, condamnat la 5 ani de detenție pentru tragerea la răspundere penală a unei persoane nevinovate apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
VIDEO Impact violent la Durlești. Trei mașini au fost avariate într-un accident rutier # Realitatea.md
Trei mașini au fost grav avariate în urma unui accident rutier produs marți seara, 20 ianuarie, pe strada Ștefan Vodă din orașul Durlești, municipiul Chișinău. Potrivit poliției, un bărbat aflat la volanul unui automobil de marca Toyota s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism, tot de marca Toyota, în circumstanțe care urmează a fi stabilite […] Articolul VIDEO Impact violent la Durlești. Trei mașini au fost avariate într-un accident rutier apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
O adolescentă de 14 ani, Marilena Raru, originară din Republica Moldova, este dată dispărută în orașul Le Raincy, din zona metropolitană a Parisului. Familia o caută de șase zile, iar apeluri publice au fost distribuite atât pe paginile online ale diasporei din Franța, cât și pe grupurile franceze specializate de pe rețelele de socializare dedicate […] Articolul Alertă! O adolescentă din Republica Moldova a dispărut fără urmă în Franța apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Poliția atenționează: Condiții de ceață și carosabil alunecos pe mai multe drumuri din țară # Realitatea.md
Condiții de ceață pe mai multe drumuri din țară: Poliția avertizează că vizibilitatea este redusă, iar pe alocuri carosabilul este alunecos, circulația rutieră necesitând prudență sporită. „Reduceți viteza și adaptați-o condițiilor de drum; Păstrați o distanță mai mare între vehicule; Folosiți luminile de întâlnire și pe cele de ceață, după caz; Evitați manevrele riscante și […] Articolul Poliția atenționează: Condiții de ceață și carosabil alunecos pe mai multe drumuri din țară apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
VIDEO Vești bune pentru moldovenii din Franța: Permisul de conducere va fi recunoscut oficial # Realitatea.md
Adunarea Națională a Franței a votat în favoarea acordului privind recunoașterea permiselor de conducere moldovenești, ceea ce le va permite cetățenilor noștri să obțină mai simplu și mai rapid permisul francez, fără examene suplimentare și proceduri complicate. „Așadar, vom vota acum acordul franco-moldovenesc privind schimbul permiselor de conducere. Adoptat în unanimitate”. Igor Grosu susține că […] Articolul VIDEO Vești bune pentru moldovenii din Franța: Permisul de conducere va fi recunoscut oficial apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:40
Încăsările la Bugetul Public Național administrate de Serviciul Fiscal de Stat, în perioada 12–16 ianuarie 2026, au totalizat aproximativ 1,2 miliarde de lei, conform informațiilor operative. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal de […] Articolul Bugetul statului: Încasări de peste 1 miliard de lei într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Avionul președintelui american Donald Trump a întâmpinat o „problemă electrică minoră” la începutul călătoriei spre Forumul Economic Mondial de la Davos și se întoarce acum la baza din Washington pentru a fi înlocuit. Avionul președintelui Donald Trump, Air Force One, s-a întors la Baza Comună Andrews, aflată în statul Maryland, la aproximativ o oră după […] Articolul Avionul lui Trump revine de urgență la Washington după o problemă tehnică minoră apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Inteligența artificială amenință locurile de muncă: FMI vorbește despre un impact major în 2026 # Realitatea.md
Inteligența artificială devine un factor disruptiv major pe piața muncii la nivel global, iar temerile legate de pierderea locurilor de muncă se vor intensifica în 2026, au avertizat marți Fondul Monetar Internațional, lideri internaționali și directori de companii, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos. Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar Internaţional, a […] Articolul Inteligența artificială amenință locurile de muncă: FMI vorbește despre un impact major în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Horoscopul zilei de 21 ianuarie: Cum influențează Mercur și Luna deciziile și relațiile tale # Realitatea.md
Pe 21 ianuarie 2026, Luna intră în zodia Pești, sporind atenția față de felul în care interacționăm cu cei din jur. Această aliniere oferă un moment de adevăr și o oportunitate de resetare, fiind favorabilă atât pentru claritate mentală, cât și pentru visele care pot fi transformate în realitate. Berbec (21 martie – 19 aprilie): […] Articolul Horoscopul zilei de 21 ianuarie: Cum influențează Mercur și Luna deciziile și relațiile tale apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Astăzi 21 ianuarie, vom avea parte de cer variabil. Vântul va sufla slab, iar izolat se pot forma condiții de polei și ghețuș. Temperaturile diurne vor ajunge până la 0 grade, în timp ce pe parcursul nopții mercurul din termometre va coborî până la -17 grade. În nordul țării, maximele zilei vor urca până la […] Articolul Ger puternic în toată țara: Temperaturi de până la -17 grade noaptea apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.