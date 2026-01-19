VIDEO // O studentă din India a fost expulzată din Moldova, la solicitarea universității
Omniapres, 19 ianuarie 2026 14:10
O tânără de 23 de ani, originară din India, care își făcea studiile în Republica Moldova, a fost expulzată din țară de către ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație. Măsura a fost aplicată după ce dreptul acesteia de ședere în scop de studii a fost revocat, la solicitarea instituției de învățământ pe care o frecventa.
Acum 30 minute
14:10
O tânără de 23 de ani, originară din India, care își făcea studiile în Republica Moldova, a fost expulzată din țară de către ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație. Măsura a fost aplicată după ce dreptul acesteia de ședere în scop de studii a fost revocat, la solicitarea instituției de învățământ pe care o frecventa.
Acum o oră
13:50
De la pușculiță la buget: Double Case Junior a lansat cursul care îi explică micuțului tău ce înseamnă banii # Omniapres
Double Case, organizație lider în educație financiară, anunță lansarea cursului „Banii pe înțelesul copiilor", un program modern destinat copiilor cu vârste între 8 și 12 ani în Chișinău. Programul conține 13 lecții, grupate câte 2 în fiecare zi de sâmbătă. Fiecare copil înscris primește un pachet didactic care include manual și caiet de sarcini.
Acum 2 ore
13:10
Două persoane și-au pierdut viața în urma unor incendii izbucnite în ultimele 24 de ore în raioanele Călărași și Cahul, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Primul caz a fost înregistrat în noaptea de 18 ianuarie 2026, într-o gospodărie din comuna Hîrjauca, raionul Călărași. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat
12:40
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe în urma tragediei feroviare produse în Spania, soldată cu numeroase victime. Șefa statului a scris pe rețeaua X că gândurile Moldovei sunt alături de poporul spaniol în aceste momente dificile. „Transmit cele mai sincere condoleanțe familiilor și celor dragi afectați de tragica coliziune feroviară din Spania.
Acum 4 ore
12:10
O persoană care activa în baza unui contract de prestări servicii pentru activități de curățenie a decedat astăzi în incinta Serviciului Vamal, după ce i s-a făcut rău și și-a pierdut cunoștința. Potrivit informațiilor comunicate de instituție, imediat după incident au fost întreprinse măsurile necesare și a fost solicitată ambulanța. Medicii ajunși la fața locului
11:50
VIDEO // Emilian Crețu, despre criticile la adresa Paulei Seling: ”De ce trebuie să găsim un vinovat și să aruncăm în el cu pietre?” # Omniapres
Actorul Emilian Crețu a reacționat public după valul de critici lansate la adresa interpretei române Paula Seling, care a folosit expresia „Maladeț, Moldova" în cadrul finalei naționale Eurovision de la Chișinău. Într-un mesaj video, Crețu a criticat comentariile pe care le-a catalogat drept exagerate și a spus că scandalul scoate la iveală o problemă mai
11:20
VIDEO // Președintele Albaniei, primit de Maia Sandu la Chișinău. Cooperarea bilaterală și parcursul european sunt pe agendă # Omniapres
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, a fost întâmpinat la Chișinău de președinta Maia Sandu, în cadrul unei vizite oficiale efectuate la invitația șefei statului. Agenda discuțiilor vizează aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea relațiilor economice, precum și sprijinul reciproc în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Atât Republica Moldova, cât și Albania au statut de țări candidate pentru
10:40
Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru violență asupra unui angajat al poliției, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Instanța a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc pe 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției
Acum 6 ore
10:10
Primele cazuri de contrabandă cu arme depistate la punctul de trecere a frontierei Albița datează din anul 2023, iar cele mai multe tentative au avut loc în perioada 2024–2025, a declarat șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Potrivit acestuia, ancheta penală este în desfășurare și este coordonată de Procuratura
09:40
VIDEO // Băsescu, despre declarația Maiei Sandu privind unirea: ”Putea să fie mai prudentă” # Omniapres
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că ar vota „pentru unire" într-un eventual referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, însă a apreciat că afirmația președintei Maia Sandu pe acest subiect a fost „puțin imprudentă", în contextul actual de securitate din regiune. În cadrul unei emisiuni televizate, Traian Băsescu a spus că poziția
09:10
VIDEO // Alarmă antiincendiu la Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău: pasagerii au fost evacuați # Omniapres
Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga" – Chișinău a fost sistată temporar duminică seara, 18 ianuarie, după declanșarea sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aerogării. Potrivit informațiilor oficiale, incidentul s-a produs în jurul orei 22:40, după ce o persoană neidentificată a activat butonul de alarmă. Din motive de siguranță, toți pasagerii și angajații aeroportului au fost
Acum 8 ore
07:10
Horoscop 19 ianuarie 2026: bani recuperați, câștiguri noi și decizii financiare inspirate # Omniapres
Ziua de 19 ianuarie vine cu un accent puternic pe finanțe, bugete și stabilitate materială. Mulți nativi recuperează bani, găsesc surse noi de venit sau își reorganizează cheltuielile pentru a porni proiecte importante. Contextul astral favorizează inițiativele profesionale, colaborările bine negociate și deciziile mature legate de bani, în timp ce în plan personal relațiile se
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Supărări în mediul diplomatic. Victor Chirilă califică drept o „nedreptate” noul decret prezidențial de acordare a rangurilor de ambasador, listă în care nu se regăsește # Omniapres
Decretul Maiei Sandu, prin care mai mulți foști și actuali ambasadori și demnitari de la Externe, inclusiv emisarul Nicu Popescu, au primit rangul de ambasador și ministru plenipotențiar a stârnit nemulțumiri și supărări în mediul diplomatic. Victor Chirilă, ambasadorul rechemat de la București și care urmează să preia misiunea din Kiev, a calificat gestul drept
11:00
O dronă deocmadată neidentificată a fost descoperită pe malul unui iaz din satul Nucăreni, raionul Telenești. Poliția anunță că a fost sesizată în această dimineață de un vânător, care a observat pe mal o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri. Zona a fost imediat izolată, iar specialiștii secției tehnico-explozive urmează să investigheze obiectul în
16 ianuarie 2026
19:10
Nicolae Eșanu, despre acuzațiile Maiei Sandu privind tergiversarea dosarelor: Guvernare poate cere să se facă justiție, dar nu să dea indicații sistemului # Omniapres
Declarațiile recente ale Maiei Sandu prin care acuză sistemul justiției de tergiversări în dosare de corupție de rezonanță și cere o revizuire a mecanismului de evaluare a judecătorilor din primele instanțe sunt dur criticate de Nicolae Eșanu, fost viceministru al Justiției și fost membru al Comisiei de la Veneția. Fostul demnitar regretă că șefa statului
18:10
Fiecare elev din învățământul general va trebui să obțină minimum două note pe semestru, dintre care una în mod obligatoriu la evaluarea sumativă, potrivit modificărilor recente aprobate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) la Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea. Noile prevederi stabilesc reguli mai clare pentru evaluarea elevilor, reduc birocrația pentru cadrele
17:40
„Apostolul Mihail” din Moldova, condamnat pe viață: a fost găsit vinovat de trafic de persoane, copii și viol # Omniapres
Un bărbat de 68 de ani a fost condamnat la detențiune pe viață, după ce instanța l-a găsit vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite, în urma unor fapte comise pe parcursul a mai bine de un deceniu. Potrivit acuzării, inculpatul ar fi început încă din
16:30
Amendă de 5% din cifra de afaceri pentru Lukoil-Moldova după refuzul de a transmite complexul petrolier de la Aeroport # Omniapres
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis, în ședința din 16 ianuarie 2026, aplicarea unei sancțiuni împotriva SRL Lukoil-Moldova pentru neexecutarea deciziei privind transmiterea infrastructurii complexului petrolier al Aeroportului Internațional Chișinău în proprietatea statului. Potrivit hotărârii, compania va achita o amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu
16:30
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis vineri, 16 ianuarie, un avertisment adresat cetățenilor ruși care intenționează să călătorească în Republica Moldova, invocând presupuse cazuri repetate de tratament discriminatoriu aplicat acestora de către autoritățile moldovenești. Într-un comunicat oficial, MAE rus susține că deținătorii de pașapoarte ruse ar fi supuși frecvent unor controale extinse la
15:50
Percheziții au avut loc la Chișinău, într-o cauză penală ce vizează contrabanda cu mijloace de transport, investigată sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Acțiunile au fost desfășurate pe 15 ianuarie 2026, când au fost puse în aplicare patru mandate de percheziție. Potrivit materialelor cauzei, un grup de persoane, format din
15:20
Termoelectrica S.A. a venit cu explicații după apariția în spațiul public a unor facturi mai mari la energia termică pentru luna decembrie 2025. Potrivit companiei, sumele indicate reflectă consumul total de energie termică, care include atât încălzirea, cât și prepararea apei calde menajere, aceste componente fiind evidențiate separat în factură. Reprezentanții Termoelectrica precizează că nu
14:40
Fostul ministru al Afacerilor Externe, Nicu Popescu – numit recent emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice – a primit rangul diplomatic de ambasador. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 16 ianuarie și a intrat în vigoare la data semnării, scrie newsmaker.md. Pe lângă Popescu, rangul diplomatic
14:10
VIDEO // Șase ucraineni, descoperiți ascunși într-un camion: fiecare ar fi plătit câte 12 000 de dolari pentru a intra ilegal în Moldova # Omniapres
Șase bărbați au fost depistați și reținuți la frontiera de est a Republicii Moldova, după ce au încercat să intre ilegal în țară, ascunși în compartimentul de marfă al unui camion. Cazul a fost documentat în urma unei acțiuni comune desfășurate de Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal și autoritățile de frontieră din Ucraina, în Punctul
13:40
ANRE vine cu schimbări pe piața gazelor: preț fix pe 12 luni și obligații noi pentru furnizori # Omniapres
Consumatorii moldoveni ar putea semna contracte de furnizare a gazelor naturale pe perioadă determinată și la preț fix, cu o durată minimă de 12 luni. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a expus consultărilor publice un proiect de Hotărâre care modifică regulile de furnizare a gazelor naturale și procedura de schimbare a furnizorului, în
13:10
VIDEO // Afacere-capcană în Anenii Noi: un administrator de firmă, bătut, jefuit și lăsat fără armă de patru indivizi # Omniapres
Patru persoane au fost reținute de oamenii legii, fiind bănuite de comiterea unei tâlhării comise cu violență în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi. Victima este un bărbat de 39 de ani, administrator al unei firme de export de cereale, care a fost atras într-o capcană sub pretextul unei afaceri. Potrivit anchetei, individul a fost abordat
12:40
VIDEO // Slusari: Tariful la gaz trebuia deja să scadă la 14–15 lei, dar devierile țin prețul ridicat # Omniapres
Tariful la gazele naturale din Republica Moldova ar fi trebuit deja să scadă până la nivelul de 14–15 lei pentru un metru cub, însă acest lucru nu se reflectă încă în facturile consumatorilor din cauza unor dezechilibre financiare acumulate în trecut. Explicațiile au fost oferite de Alexandr Slusari, membru al Consiliului de administrație al Energocom,
12:10
Incendiu într-un bloc din Chișinău: 27 de persoane, inclusiv 6 copii, evacuate din cauza fumului # Omniapres
27 de persoane, inclusiv șase minori, au fost evacuate în dimineața zilei de 16 ianuarie dintr-un bloc de locuit din municipiul Chișinău, după izbucnirea unui incendiu într-un apartament, existând riscul de intoxicație cu fum. Incidentul s-a produs într-un imobil cu nouă etaje de pe strada Romană 28, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat
11:30
Irina Vlah, despre declarațiile privind unirea: Poate Moldova a fost distrusă în aceşti ani premeditat, cu scopuri clar stabilite – falimentul şi ulterioara dispariţie a statului # Omniapres
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei", a constatat că, în ultimele zile, spaţiul public a abundat în declaraţii contradictorii la tema unei posibile uniri a Republicii Moldova cu România. Unii s-a concentrat pe sursa scandalului ce a izbucnit, alţii – pe consecinţele ce ar putea urma. Ea a spus că ambele unghiuri de
11:10
Certificate obținute contra bani, fără instruire: schemă de trafic de influență, descoperită la Cahul # Omniapres
O schemă de trafic de influență a fost destructurată la Cahul, în urma unor percheziții efectuate într-o cauză penală, două persoane fiind reținute pentru
10:40
VIDEO // Costiuc: Democrația Acasă va propune în Parlament un referendum privind unirea cu România # Omniapres
Fracțiunea Partidului „Democrația Acasă” intenționează să înainteze în Parlament un proiect de inițiere a unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Vasile Costiuc, care susține că votul din Legislativ va arăta poziția reală a majorității parlamentare față de acest subiect. „O să vedeți reacția lor la prima […] The post VIDEO // Costiuc: Democrația Acasă va propune în Parlament un referendum privind unirea cu România appeared first on Omniapres.
10:10
Reacția IGP la cazul șefului Patrulării Glodeni, suspectat că a urcat beat la volan: Până la obținerea rezultatelor este suspendat din funcție # Omniapres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că a intervenit, noaptea trecută, în urma unei sesizări telefonice făcute de un cetățean, care a semnalat că un șofer din orașul Glodeni ar conduce automobilul în stare de ebrietate. Potrivit IGP, polițiștii au intervenit de urgență și au stopat pe strada Suveranității un automobil de marca Dacia […] The post Reacția IGP la cazul șefului Patrulării Glodeni, suspectat că a urcat beat la volan: Până la obținerea rezultatelor este suspendat din funcție appeared first on Omniapres.
09:40
Atacurile repetate ale Federației Ruse asupra infrastructurii civile și energetice din Ucraina demonstrează că războiul este purtat împotriva populației și nu a unui regim politic, susține ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei. Diplomatul afirmă că, în aceste condiții, pacea nu poate fi acceptată decât dacă este una justă și durabilă, capabilă să garanteze securitatea […] The post Ambasadorul Ucrainei în Moldova: Pacea nu poate fi acceptată decât dacă este una justă appeared first on Omniapres.
09:10
În seara zilei de 15 ianuarie, când Republica Moldova sărbătorește nașterea poetului național Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale, șeful Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic, fiind suspectat că s-ar fi aflat la volan sub influența alcoolului. Ofițerul ar fi consumat băuturi alcoolice într-un local situat pe strada Mihai […] The post VIDEO // Șeful Patrulării din Glodeni, suspectat de conducere în stare de ebrietate appeared first on Omniapres.
07:10
Ziua de 16 ianuarie aduce energie de relansare și curajul de a face pași importanți spre schimbări care pot marca un nou capitol de viață. Pentru unii nativi se deschid colaborări și proiecte cu miză mare, pentru alții apar decizii legate de familie, carieră sau investiții personale. Contextul astral favorizează inițiativa, asumarea responsabilității și transformarea […] The post Horoscop 16 ianuarie 2026. Începuturi decisive și proiecte cu potențial de succes major appeared first on Omniapres.
15 ianuarie 2026
18:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) urmează să aprobe noi tarife la gazele naturale la sfârșitul lunii ianuarie – începutul lunii februarie curent, a spus directorul general al instituției, Alexei Taran, în cadrul unei conferințe de presă pe 15 ianuarie, scrie TVR Moldova. „Dacă publicăm la începutul săptămânii viitoare proiectul costurilor de bază pentru […] The post ANRE anunță perioada estimativă pentru aprobarea noilor tarife la gaze appeared first on Omniapres.
17:40
VIDEO // Nicușor Dan: Integrarea europeană a Republicii Moldova este una dintre căile de a fi împreună # Omniapres
Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă „una dintre căile de a fi împreună”, a declarat președintele României, Nicușor Dan, în cadrul primului său discurs anual de politică externă, susținut joi la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București. Șeful statului român a subliniat că România va sprijini în continuare extinderea Uniunii Europene, cu un […] The post VIDEO // Nicușor Dan: Integrarea europeană a Republicii Moldova este una dintre căile de a fi împreună appeared first on Omniapres.
17:10
Ambasadorul Moldovei la Washington: Suspendarea vizelor de imigrare în SUA are un impact limitat asupra moldovenilor # Omniapres
Suspendarea temporară a emiterii unor vize de imigrare de către Statele Unite nu afectează relația bilaterală dintre Republica Moldova și SUA și are un impact limitat asupra cetățenilor moldoveni, a declarat ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vladislav Kulminski. Diplomatul a explicat, în cadrul emisiunii „Zi de zi” de la Radio Moldova, că măsura este una […] The post Ambasadorul Moldovei la Washington: Suspendarea vizelor de imigrare în SUA are un impact limitat asupra moldovenilor appeared first on Omniapres.
16:30
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” anunță că toate diplomele de rezidențiat verificate, inclusiv cele vizate în materialele de presă și în ancheta desfășurată în România, sunt valabile din punct de vedere juridic. Precizarea este făcută după finalizarea activității Comisiei de anchetă de serviciu, constituită prin ordinul rectorului în noiembrie 2025. Potrivit […] The post USMF: Diplomele vizate în ancheta din România sunt legale appeared first on Omniapres.
16:10
VIDEO // Chatul „Kenții” a fost redenumit „Tineri PAS”. Potîrniche: Nu știu cine l-a creat, era până la mine # Omniapres
Deputatul PAS Maxim Potîrniche a declarat că grupul de chat intern cunoscut sub denumirea „Kenții”, care a stârnit controverse în spațiul public, există în continuare, însă a fost redenumit în aceeași zi în „Tineri PAS”. Precizările au fost făcute în cadrul unei emisiuni la Vocea Basarabiei. Potrivit parlamentarului, în acest chat sunt incluși cei mai […] The post VIDEO // Chatul „Kenții” a fost redenumit „Tineri PAS”. Potîrniche: Nu știu cine l-a creat, era până la mine appeared first on Omniapres.
15:30
Chișinăuienii au început să primească primele facturi la energia termică pentru luna decembrie, iar sumele indicate au generat nemulțumiri în rândul populației. Mai mulți cetățeni susțin că valorile sunt greu de suportat, mai ales în contextul veniturilor actuale. Într-un caz concret, pentru un apartament cu o suprafață de aproximativ 66 de metri pătrați, factura pentru […] The post Facturi șoc la încălzire în Chișinău: peste 5 100 de lei pentru un apartament de 66 m² appeared first on Omniapres.
15:10
Moldelectrica, despre starea de urgență în Ucraina: Alimentarea cu energie electrică a țării rămâne sigură # Omniapres
În contextul declarării stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina, Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” dă asigurări că alimentarea cu energie electrică a Republicii Moldova nu este afectată, iar Sistemul Electroenergetic Național funcționează în regim stabil. Operatorul sistemului de transport al energiei electrice precizează că, în prezent, nu sunt planificate sistări sau limitări ale transportului […] The post Moldelectrica, despre starea de urgență în Ucraina: Alimentarea cu energie electrică a țării rămâne sigură appeared first on Omniapres.
14:40
Ministerul Culturii despre perchezițiile CNA: Orice practică ilegală care afectează integritatea patrimoniului nu va fi tolerată # Omniapres
Ministerul Culturii anunță că s-a autosesizat în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local amplasat într-o zonă istorică a municipiului Chișinău, pe strada Eugen Doga. Instituția a inițiat o anchetă de serviciu pentru a examina circumstanțele cazului și eventualele responsabilități. „Orice practică ilegală care afectează integritatea patrimoniului […] The post Ministerul Culturii despre perchezițiile CNA: Orice practică ilegală care afectează integritatea patrimoniului nu va fi tolerată appeared first on Omniapres.
14:10
Gest disperat la Comrat: un bărbat a murit după ce s-a stropit cu benzină și și-a dat foc # Omniapres
Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a decedat după ce s-ar fi autoincendiat, într-un presupus gest de suicid. Tragedia s-a produs în amiaza zilei de ieri, în jurul orei 12:48, pe strada Dimitrov din municipiul Comrat, scrie PulsMedia.MD. Conform datelor preliminare, bărbatul s-ar fi stropit cu benzină și și-ar fi dat foc […] The post Gest disperat la Comrat: un bărbat a murit după ce s-a stropit cu benzină și și-a dat foc appeared first on Omniapres.
13:40
Carburanții continuă să se scumpească în Republica Moldova, potrivit noilor prețuri maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru data de 16 ianuarie. Motorina va depăși pragul de 19 lei litrul, fiind comercializată la un preț maxim de 19,06 lei, în creștere cu 10 bani față de ziua precedentă. În același […] The post Carburanții se scumpesc din nou: motorina trece de 19 lei, benzina se apropie de 23 lei appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Criptomonedele vor fi reglementate și impozitate: anunțul Ministerului Finanțelor # Omniapres
Profitul obținut din tranzacțiile cu criptomonede va fi impozitat cu 12% în Republica Moldova, începând cu 2026, odată cu intrarea în vigoare a unui nou cadru legal care va reglementa acest domeniu. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, într-o emisiune la TVR Moldova. Potrivit ministrului, simpla deținere a criptomonedelor nu va fi […] The post VIDEO // Criptomonedele vor fi reglementate și impozitate: anunțul Ministerului Finanțelor appeared first on Omniapres.
12:40
VIDEO // Studenții de la un cămin UTM, disperați de gândaci: „Noaptea e groaznic, ne pișcă” # Omniapres
Apar noi imagini cu situația din căminul nr. 15, administrat de Universitatea Tehnică a Moldovei, în care studenții arată condițiile reale din interiorul clădirii și se plâng de prezența constantă a gândacilor. Locatarii afirmă că problema persistă de mai mulți ani și că măsurile luate până acum nu au avut efect. Mai mulți studenți au […] The post VIDEO // Studenții de la un cămin UTM, disperați de gândaci: „Noaptea e groaznic, ne pișcă” appeared first on Omniapres.
12:10
Construcție ilegală într-o zonă istorică din Chișinău: percheziții și 10 persoane bănuite # Omniapres
Percheziții au loc în capitală într-un dosar penal ce vizează construcția ilegală a unui local amplasat pe strada Eugen Doga, într-o zonă istorică a municipiului Chișinău. Acțiunile de urmărire penală sunt desfășurate în legătură cu executarea unor lucrări cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe teren public și recepția finală în lipsa […] The post Construcție ilegală într-o zonă istorică din Chișinău: percheziții și 10 persoane bănuite appeared first on Omniapres.
11:40
Tiraspolul a aprobat, joi, prelungirea stării de urgență în economie până la data de 15 februarie, pe fondul crizei energetice generate de reducerea livrărilor de gaze naturale în regiunea transnistreană. Decizia a fost adoptată în cadrul unei ședințe extraordinare a așa-numitului Soviet Suprem, care a validat decretul semnat de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. […] The post Tiraspolul prelungește starea de urgență în economie din cauza crizei gazelor appeared first on Omniapres.
11:10
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova confirmă că autoritățile Statelor Unite ale Americii au decis suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova, măsură care va intra în vigoare începând cu 21 ianuarie 2026. Decizia are caracter administrativ și face parte dintr-un proces de reevaluare a criteriilor […] The post MAE: Suspendarea vizelor de imigrare pentru SUA nu este o interdicție de călătorie appeared first on Omniapres.
10:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că nu dispune, în acest moment, de o evidență exactă privind cel mai mare salariu din sectorul public, însă admite că unele remunerații ar putea depăși nivelul de 200 de mii de lei pe lună. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova. Potrivit ministrului, […] The post Salarii de peste 200 de mii de lei în sectorul public? Ce spune ministrul Finanțelor appeared first on Omniapres.
