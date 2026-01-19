VIDEO // O studentă din India a fost expulzată din Moldova, la solicitarea universității

12:40

Apar noi imagini cu situația din căminul nr. 15, administrat de Universitatea Tehnică a Moldovei, în care studenții arată condițiile reale din interiorul clădirii și se plâng de prezența constantă a gândacilor. Locatarii afirmă că problema persistă de mai mulți ani și că măsurile luate până acum nu au avut efect. Mai mulți studenți au […] The post VIDEO // Studenții de la un cămin UTM, disperați de gândaci: „Noaptea e groaznic, ne pișcă” appeared first on Omniapres.