Tenismena Gabriela Ruse s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Șlem al anului
Radio Moldova, 21 ianuarie 2026 13:00
Gabriela Ruse a eliminat-o din competiție pe australianca Ajla Tomljanovic. Românca a învins-o pe australianca Ajla Tomljanovic în două seturi încheiate cu același scor, 6:4, într-o partidă ce a durat o oră și jumătate. Românca nu și-a pierdut serviciul în această confruntare nici măcar o singură dată.
Revista presei internaționale | Ambițiile teritoriale ale SUA și crearea unui „Consiliu al Păcii" stârnesc tensiuni în Europa
Presa internațională continuă să reflecte tensiunile dintre SUA și Europa pe tema Groenlandei – subiect care este în centrul atenției la Forumul Economic Mondial, care a început ieri la Davos și se va încheia joi. Mai multe publicații remarcă tensiunile transatlantice provocate atât de ambițiile teritoriale ale administrației americane asupra teritoriului Groenlandei, cât și de intenția liderului de la Casa Albă, Donald Trump, de a crea și conduce un „Consiliu al Păcii”, care ar înlocui rolul ONU.
Primarul Kievului: 600.000 de oameni și-au părăsit casele din cauza atacurilor rusești
Aproximativ 600.000 de oameni s-au refugiat din Kiev, capitala Ucrainei, din cauza bombardamentelor rusești care i-au lăsat fără lumină și căldură, a declarat primarul Vitali Kliciko pentru Agenția France-Presse. Anterior, oficialul i-a îndemnat public pe locuitori să părăsească Kievul dacă au posibilitatea.
Un biciclist de 68 de ani care circula pe un drum din în localitatea Prodănești din raionul Florești a decedat după ce a fost lovit de un microbuz. Momentul impactului fatal a fost surprins de camerele de supraveghere.
Incendiu provocat de o lumânare la centrul pentru vârstnici din Cocieri: 42 de oameni au fost evacuați, iar un bărbat a ajuns la spital cu arsuri
Salvatorii au evacuat 42 de oameni din cauza unui incendiu izbucnit, în dimineața zilei de 20 ianuarie, la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Un bărbat de 67 de ani, imobilizat la pat, a suferit arsuri la mâini și picioare și a fost transportat la spital.
Procurorii Ivanov și Iapără au promovat evaluarea externă: Rapoartele Comisiei Vetting, aprobate de CSP
Procurorii Vitalie Ivanov și Gheorghe Iapără nu au probleme de integritate financiară și etică. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat, pe 21 ianuarie, rapoartele Comisiei de Evaluare Externă, care a recomandat promovarea celor doi acuzatori de stat.
Alegerile din Găgăuzia, sub semnul întrebării: CSJ suspendă actele privind autoritatea electorală locală
Incertitudine juridică privind organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis, pe 20 ianuarie, recursul depus de Cancelaria de Stat și a dispus suspendarea executării hotărârilor Adunării Populare privind completarea componenței autorității electorale a autonomiei. Decizia CSJ este irevocabilă.
FC Barcelona, FC Liverpool, Chelsea Londra și Juventus Torino vor încerca să obțină victorii pentru a prinde primele 8 locuri în clasament care asigură calificarea directă în optimile de finală. FC Liverpool va juca în deplasare cu Olympique Marseille.
Un bărbat de 56 de ani a decedat în seara zilei de 20 ianuarie, după ce a fost lovit de un microbuz.
Disputa privind Groenlanda blochează planul lui Trump pentru reconstrucția postbelică a Ucrainei
Semnarea acordului privind reconstrucția postbelică a Ucrainei, în valoare de 800 de miliarde de dolari, programată la Forumul Economic Mondial de la Davos, a fost amânată din cauza tensiunilor dintre SUA și Europa provocate de controversa privind Groenlanda și inițiativa „Consiliul Păcii” a președintelui Donald Trump.
Dosare penale ilegale și implicare în justiție: Procurorul Lilian Lungu a fost condamnat la cinci ani de închisoare
A tras la răspundere o persoană nevinovată. Procurorul Lilian Lungu de la Serviciul Sud al Procuraturii Anticorupție a fost condamnat la cinci ani de închisoare de Judecătoria Cahul. Sentința a fost pronunțată pe 20 ianuarie, în lipsa inculpatului.
Exercițiu al NATO în Groenlanda, solicitat de Franța: Strategia lui Trump privind Groenlanda ar putea distruge Alianța Nord-Atlantică
Franța a solicitat organizarea unui exercițiu NATO în Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, și s-a declarat pregătită să contribuie la acesta, a anunțat biroul președintelui Emmanuel Macron pe 21 ianuarie, potrivit Reuters.
Osmochescu, de la Davos: IT-ul, turismul, industria și energia atrag interesul investitorilor
IT-ul, turismul, industria și energia sunt domeniile în care Republica Moldova ar putea atrage investiții chiar în acest an, potrivit discuțiilor purtate de autoritățile de la Chișinău cu investitori internaționali la Forumul Economic Mondial de la Davos. Declarația a fost făcută de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, pe 21 ianuarie, într-un interviu pentru emisiunea „Bună Dimineața”, de la Moldova 1.
Șoferii semnalează probleme privind calitatea motorinei: Autoritățile demarează controale la benzinării
Mai multe benzinării din R. Moldova sunt suspectate că ar comercializa motorină de calitate inferioară, ceea ce ar fi provocat dificultăți șoferilor. Aceștia au semnalat deficiențe legate de carburantul cumpărat de la anumite stații de alimentare, atrăgând atenția asupra riscurilor pentru funcționarea vehiculelor.
Alexandru Munteanu, discuții cu Delegația României la Davos: „Avem planuri ambițioase și proiecte comune majore"
Relațiile economice dintre Republica Moldova și România au atins un nou nivel în 2025, schimburile comerciale dintre cele două state depășind pragul de trei miliarde de euro, în timp ce investițiile românești în Republica Moldova au ajuns la aproximativ 35 de milioane de euro. Datele confirmă poziția României drept principal partener comercial și investițional al țării noastre.
Pârghiile Federației Ruse asupra R. Moldova, după ieșirea din CSI: Influență ideologică, război hibrid și instrumente politice
Intenția autorităților de la Chișinău de a denunța acordurile de bază ale Comunității Statelor Independente (CSI) marchează, din punct de vedere juridic, ieșirea definitivă a Republicii Moldova dintr-o structură considerată de experți mai degrabă simbolică. Potrivit analiștilor, această mutare nu schimbă substanțial raportul real de forțe, întrucât principalele pârghii de influență ale Federația Rusă s-au diminuat considerabil în ultimii ani, rămânând active, în special, instrumentele de ordin ideologic și cele specifice războiului hibrid.
Procuratura Generală, buget de aproape 520 de milioane de lei în 2026: Cum vor fi repartizați banii
Procuratura Generală va avea la dispoziție, pentru anul 2026, un buget de peste 519.4 milioane de lei, mai mare cu 1.45 de puncte procentuale decât cel din anul 2025, care a totalizat 504 milioane de lei.
Revista presei | R. Moldova mai taie o „funie" care o ține legată de Rusia. Motivele pentru care trebuie să grăbească procesul de părăsire a CSI, „o epavă geopolitică" aflată la cheremul lui Putin
Mai multe publicații analizează ce ar însemna pentru R. Moldova ieșirea din cadrul Comunității Statelor Independente (CSI), în contextul anunțului făcut de ministrul de Externe, Mihai Popșoi, privind denunțarea a trei acorduri fundamentale cu această organizație. Din presă mai aflăm că Guvernul demarează consultările pentru reforma administrației publice locale și că fostul lider al PD, Vlad Plahotniuc este vizat într-un nou dosar penal, pentru fals în acte.
Partidele din R. Moldova, atenționate să prezinte informații despre membrii de partid la ASP
Douăzeci și patru de formațiuni politice din cele 63 existente în R. Moldova sunt avertizate să prezinte listele actualizate ale membrilor de partid la Agenția Servicii Publice (ASP). În caz contrar, acestea riscă limitarea activității, informează Comisia Electorală Centrală (CEC).
Surpriză în grupa unică a Ligii Campionilor: Paris Saint-Germain și Manchester City au pierdut în deplasare
Surprize de proporții în Liga Campionilor! În penultima etapă a grupei unice, deținătoarea trofeului Paris Saint-Germain a pierdut meciul cu Sporting Lisabona, iar echipa Manchester City a fost învinsă de formația norvegiană, Bodø/Glimt. În partida de la Lisabona, PSG a avut o posesie copioasă, de 75 la sută, însă a capitulat în fața lui Sporting.
Ministrul Apărării al Ucrainei: Vor fi create unități dedicate vânării operatorilor ruși de drone
Noul ministru al Apărării de la Kiev, Mihail Fiodorov, a declarat că unul dintre principalele obiective ale armatei ucrainene este eliminarea operatorilor ruși de drone de pe câmpul de luptă. În acest scop, potrivit sursei citate, este necesară extinderea unor unități care să vâneze exclusiv operatori de drone, transmite publicația Astra.
Adunarea Națională a Franței a aprobat Acordul recunoașterea permiselor de conducere moldovenești
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța vor beneficia, în curând, de proceduri simplificate pentru recunoașterea permiselor de conducere eliberate de autoritățile moldovenești. Adunarea Națională a Franței a votat, în unanimitate, Acordul bilateral privind recunoașterea permiselor moldovenești.
Inteligența artificială lovește piața muncii din întreaga lume: „Majoritatea țărilor și companiilor nu sunt pregătite"
Inteligența artificială devine un factor disruptiv major pentru piața muncii globală, iar anxietatea legată de pierderea locurilor de muncă va crește accelerat în 2026, au avertizat FMI, lideri internaționali și directori de companii în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, citați de CNBC.
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța vor beneficia, în curând, de proceduri simplificate pentru recunoașterea permiselor de conducere. Adunarea Națională a Franței a votat adoptarea acordului bilateral privind recunoașterea permiselor moldovenești.
Copiii și tinerii din R. Moldova pot fi vaccinați gratuit împotriva HPV, unul dintre cele mai răspândite virusuri
Ministerul Sănătății îndeamnă populația să se adreseze medicilor de familie pentru vaccinarea împotriva virusului papiloma uman (HPV), unul dintre cele mai răspândite virusuri la nivel global. Specialiștii avertizează că aproximativ 80% dintre persoane se infectează cu unul sau mai multe tipuri de HPV pe parcursul vieții, de cele mai multe ori fără să fie conștiente de acest lucru, deoarece infecția nu provoacă simptome evidente.
Peste 3.500 de hectare de sfeclă de zahăr din roada anului trecut nu au fost încă recoltate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Deși campania de recoltare a început anul trecut în septembrie, unii agricultori au fost nevoiți să lase sfecla în pământ din cauza ploilor abundente, care au făcut imposibil accesul utilajelor pe câmp. Ulterior nu au putut strânge roada din cauza temperaturilor scăzute. Fermierii spun că situația le-ar putea aduce pierderi de milioane.
Tot mai mulți copii de etnie romă sunt încadrați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, arată datele prezentate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit autorităților, în septembrie 2025, în școlile din țară erau înscriși peste două mii de copii de etnie romă, comparativ cu 1.687 în anul precedent.
Deraiere tragică lângă Barcelona: un mecanic, decedat și patru pasageri - grav răniți după prăbușirea unui zid din cauza ploilor abundente
Un tren de navetiști a deraiat marți în apropiere de Barcelona, după ce un zid de protecție s-a prăbușit pe linia ferată din cauza ploilor abundente. Mecanicul trenului a murit, iar patru pasageri au fost grav răniți, au anunțat autoritățile locale.
Atac în Republica Adâghea: 11 persoane rănite, inclusiv doi copii. Autoritățile vorbesc de drone, presa – de o rachetă
Un atac cu drone asupra Republicii Adîghea, din Federația Rusă, s-a soldat cu 11 persoane rănite, dintre care doi copii, iar nouă victime au fost spitalizate, au anunțat autoritățile locale. Potrivit șefului regiunii, Murat Kumpilov, un bloc de locuințe din raionul Tahtamukaiski a fost avariat în urma unui „atac cu drone”.
Corespondență Dan Alexe | Parlamentul European contestă acordurile comerciale cu SUA și America de Sud
După ce a înghețat marți ratificarea acordului comercial al Uniunii Europene cu SUA, în semn de represalii față de amenințările repetate ale lui Donald Trump, Parlamentul European ar putea acum bloca și acordul de liber schimb cu blocul de țări sud-americane Mercosur, pe care Comisia Europeană l-a semnat sâmbătă, 17 ianuarie, în Paraguay, după 25 de ani de negocieri.
Anatol Țăranu: Ieșirea din CSI marchează desprinderea definitivă de sfera de influență rusă și accelerarea parcursului spre UE și NATO
Comunitatea Statelor Independente (CSI) a servit drept instrument de influență al Federației Ruse pentru satisfacerea ambițiilor sale imperialiste. Declarația aparține analistului politic Anatol Țăranu și a fost făcută în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1. Potrivit istoricului, opțiunea unirii cu România și apropierea de NATO reprezintă, în viziunea Kremlinului, sfârșitul definitiv al dominației coloniale asupra Republicii Moldova.
„Mă cheamă Ion și ginerele e Ion…" – cum a fost sărbătorit Sfântul Ion în Ruseștii Noi
„Când strigi Ioane, răspund mai mulți odată!” Această expresie este perfect valabilă când vorbim despre satul Ruseștii Noi, din Ialoveni, acolo unde cel puțin 600 de bărbați poartă acest nume și care marți au sărbătorit Sfântul Ion. Tradiția este respectată cu fast în localitate de mai bine de 20 de ani. Și astăzi, localnicii au sărbătorit cu bucate tradiționale. Nu a lipsit mămăliga, friptura, vinul fiert, muzica și voia bună.
Experții avertizează: reguli stricte pentru online, dar libertatea de exprimare rămâne prioritară
Republica Moldova își ajustează legislația media la standardele europene, iar cea mai problematică rămâne reglementarea spațiului online, dar care este absolut necesară pentru a proteja procesele democratice împotriva atacurilor hibride și ingerințelor externe. Vulnerabilitatea mediului online a fost confirmată și la recentele alegeri parlamentare din 2025. Despre formulele de reglementare a spațiului online, care să nu îngrădească libertatea de exprimare, s-a discutat marți la un forum postelectoral.
O companie britanică extinde producția la Edineț cu o investiție de 5 milioane de euro
O investiție de aproximativ 5 milioane de euro va fi realizată în Parcul Industrial Edineț de compania britanică Cornelius Electronics, care își extinde capacitățile de producție în sectorul electronic, orientat aproape integral către exporturile pe piața Uniunii Europene. Proiectul va contribui la dezvoltarea industrială a regiunii de nord și la consolidarea poziției Republicii Moldova în lanțurile valorice europene.
Republica Moldova va continua să fie solidară cu Ucraina în fața războiului declanșat de Federația Rusă și va susține o pace justă și durabilă, direct legată de securitatea europeană. Mesajul a fost transmis de premierul Alexandru Munteanu într-o postare publicată pe Facebook, după întrevederi în marja Forumului Economic Mondial de la Davos cu oficiali ucraineni de rang înalt.
Studiu: Consumatorii din SUA, principalii plătitori ai taxelor comerciale introduse de Trump
Introducând taxe vamale la import, Donald Trump a declarat în repetate rânduri că acestea vor fi plătite de furnizorii străini: că astfel bugetul american va fi alimentat, iar consumatorii nu vor avea de suferit. În realitate, însă, tocmai americanii au fost cei care au achitat nota de plată pentru războiul comercial declanșat de președinte, scrie publicația The Moscow Times.
Dezvoltare locală la Vulcănești: investiții guvernamentale pentru siguranță, mobilitate și incluziune socială
Investiții guvernamentale de circa 10 milioane de lei în orașul Vulcănești vizează modernizarea serviciilor sociale și reabilitarea infrastructurii rutiere, proiecte care vor îmbunătăți condițiile de trai și siguranța pentru mii de locuitori, inclusiv copii și persoane vulnerabile. Lucrările sunt realizate cu sprijinul financiar al Guvernului Republicii Moldova, prin intermediul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), în cadrul programelor naționale „Satul European” și „Europa este aproape”.
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană și SUA, ca urmare a recentelor amenințări din partea președintelui american Donald Trump, au confirmat marți principalele grupuri politice europarlamentare, relatează Agerpres, cu referire la AFP.
Experți: Forumul de la Davos 2026, oportunitate pentru R. Moldova, în contextul tensiunilor geopolitice
Profilul delegației de la Chișinău la Forumul Economic de la Davos 2026, conduse de premierul Alexandru Munteanu și vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, are potențialul de a facilita dialogul dintre sectorul privat și statele partenere, pentru a atrage investiții esențiale în sporirea rezilienței economice, consideră experții.
Prima ședință CMC din acest an, fără rezultate privind adoptarea bugetului: Discuțiile au fost amânate
Consilierii municipali din Chișinău nu au reușit să ajungă la un consens privind aprobarea bugetului capitalei pentru anul 2026 la prima ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), desfășurată pe 20 ianuarie.
Experți: Davos 2026 - oportunitățile Republicii Moldova în contextul tensiunilor geopolitice și al diplomației economice
În contextul instabilității geopolitice, Forumul Economic de la Davos 2026 devine o platformă unde disensiunile actuale domină agenda discuțiilor informale ale liderilor mondiali. Experții subliniază că profilul delegației de la Chișinău are potențialul de a facilita dialogul dintre sectorul privat și statele partenere, pentru a atrage investiții esențiale pentru reziliența economică .
Parlamentul European a adoptat la Strasbourg Actul privind Medicamentele Critice. R. Moldova, inclusă în mecanismul UE
Parlamentul European a votat pe 20 ianuarie, la Strasbourg, o propunere legislativă menită să îmbunătățească disponibilitatea și aprovizionarea cu medicamente esențiale în Uniunea Europeană, un demers de pe urma căruia va beneficia și Republica Moldova, în calitate de țară candidată la aderare.
Ținută extravagantă la Internaționalele Australiei: Naomi Osaka a apărut stilată înaintea partidei cu Antonia Ruzic
Japoneza Naomi Osaka și-a uimit din nou admiratorii, de data aceasta la Australian Open. Jucătoarea clasată la moment pe locul 17 în ierarhia mondială are obiceiul de a apare, intempestiv, în ținute extravagante. De data asta, nipona și-a făcut intrarea în arenă cu o umbrelă, o pălărie mare și pantaloni lungi albi, înainte de a le scoate pentru a juca partida cu Antonia Ruzic din Croația.
Macron denunță „presiuni" asupra Europei din partea SUA. Trump publică un mesaj privat trimis de liderul de la Paris: „Să luăm cina împreună"
Președintele francez Emmanuel Macron a acuzat Statele Unite, la Forumul Economic Mondial (WEF), la Davos, de faptul că „încearcă să slăbească Europa”, în urma unor amenințări ale omologului său american de a impune noi taxe vamale oricărei țări care susține Groenlanda împotriva prădării americane, transmite BFMTV.
Ministerul Justiției, sesizat în privința dizolvării altor două partide din R. Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) va solicita Ministerul Justiției (MJ) inițierea procedurii de dizolvare a Partidului Socialist din Moldova și a Partidului Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei.
Macron îi propune lui Trump să organizeze un G7 urmat de o cină la Paris: „ Să luăm cina împreună"
Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, a publicat marți, pe rețeaua sa Truth Social, capturi de ecran cu mesaje scrise de către omologul său francez Emmanuel Macron. Acesta i-a propus un G7 la Paris, după Forumul de la Davos, cu invitați din Ucraina, Danemarca, Rusia și Siria, relatează news.ro.
Energia termică livrată consumatorilor din Comrat se scumpește. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis, pe 20 ianuarie, majorarea tarifelor cu 16%, până la 3.745 de lei/Gcal, fără TVA.
R. Moldova este o țară cu „predictibilitate, transparență, precum și cu reguli clare de joc pentru toți antreprenorii”, afirmă vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care participă, alături de premierul Alexandru Munteanu, la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos. Reprezentanții Guvernului de la Chișinău își propun să consolideze dialogul cu partenerii internaționali și să atragă noi investiții strategice în R. Moldova.
