Experți: Forumul de la Davos 2026, oportunitate pentru R. Moldova, în contextul tensiunilor geopolitice
Radio Moldova, 20 ianuarie 2026 18:10
Profilul delegației de la Chișinău la Forumul Economic de la Davos 2026, conduse de premierul Alexandru Munteanu și vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, are potențialul de a facilita dialogul dintre sectorul privat și statele partenere, pentru a atrage investiții esențiale în sporirea rezilienței economice, consideră experții.
• • •
Acum 30 minute
18:10
Profilul delegației de la Chișinău la Forumul Economic de la Davos 2026, conduse de premierul Alexandru Munteanu și vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, are potențialul de a facilita dialogul dintre sectorul privat și statele partenere, pentru a atrage investiții esențiale în sporirea rezilienței economice, consideră experții.
Acum o oră
17:40
Prima ședință CMC din acest an, fără rezultate privind adoptarea bugetului: Discuțiile au fost amânate # Radio Moldova
Consilierii municipali din Chișinău nu au reușit să ajungă la un consens privind aprobarea bugetului capitalei pentru anul 2026 la prima ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), desfășurată pe 20 ianuarie.
17:40
În contextul instabilității geopolitice, Forumul Economic de la Davos 2026 devine o platformă unde disensiunile actuale domină agenda discuțiilor informale ale liderilor mondiali. Experții subliniază că profilul delegației de la Chișinău are potențialul de a facilita dialogul dintre sectorul privat și statele partenere, pentru a atrage investiții esențiale pentru reziliența economică .
Acum 2 ore
17:30
Parlamentul European a adoptat la Strasbourg Actul privind Medicamentele Critice. R. Moldova, inclusă în mecanismul UE # Radio Moldova
Parlamentul European a votat pe 20 ianuarie, la Strasbourg, o propunere legislativă menită să îmbunătățească disponibilitatea și aprovizionarea cu medicamente esențiale în Uniunea Europeană, un demers de pe urma căruia va beneficia și Republica Moldova, în calitate de țară candidată la aderare.
17:30
Ținută extravagantă la Internaționalele Australiei: Naomi Osaka a apărut stilată înaintea partidei cu Antonia Ruzic # Radio Moldova
Japoneza Naomi Osaka și-a uimit din nou admiratorii, de data aceasta la Australian Open. Jucătoarea clasată la moment pe locul 17 în ierarhia mondială are obiceiul de a apare, intempestiv, în ținute extravagante. De data asta, nipona și-a făcut intrarea în arenă cu o umbrelă, o pălărie mare și pantaloni lungi albi, înainte de a le scoate pentru a juca partida cu Antonia Ruzic din Croația.
17:20
Macron denunță „presiuni” asupra Europei din partea SUA. Trump publică un mesaj privat trimis de liderul de la Paris: „Să luăm cina împreună” # Radio Moldova
Președintele francez Emmanuel Macron a acuzat Statele Unite, la Forumul Economic Mondial (WEF), la Davos, de faptul că „încearcă să slăbească Europa”, în urma unor amenințări ale omologului său american de a impune noi taxe vamale oricărei țări care susține Groenlanda împotriva prădării americane, transmite BFMTV.
17:10
Ministerul Justiției, sesizat în privința dizolvării altor două partide din R. Moldova # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) va solicita Ministerul Justiției (MJ) inițierea procedurii de dizolvare a Partidului Socialist din Moldova și a Partidului Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei.
17:10
Macron îi propune lui Trump să organizeze un G7 urmat de o cină la Paris: „ Să luăm cina împreună” # Radio Moldova
Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, a publicat marți, pe rețeaua sa Truth Social, capturi de ecran cu mesaje scrise de către omologul său francez Emmanuel Macron. Acesta i-a propus un G7 la Paris, după Forumul de la Davos, cu invitați din Ucraina, Danemarca, Rusia și Siria, relatează news.ro.
16:40
Energia termică livrată consumatorilor din Comrat se scumpește. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis, pe 20 ianuarie, majorarea tarifelor cu 16%, până la 3.745 de lei/Gcal, fără TVA.
Acum 4 ore
16:20
R. Moldova este o țară cu „predictibilitate, transparență, precum și cu reguli clare de joc pentru toți antreprenorii”, afirmă vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care participă, alături de premierul Alexandru Munteanu, la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos. Reprezentanții Guvernului de la Chișinău își propun să consolideze dialogul cu partenerii internaționali și să atragă noi investiții strategice în R. Moldova.
16:10
Scriitorul, publicistul, istoricul literar Iurie Colesnic revine în atenția cititorilor, de această dată, în calitate de protagonist al unei monografii bibliografice semnate de Lidia Kulikovski. Lucrarea, de peste 600 de pagini, reprezintă o formă de exprimare a recunoștinței pentru întreaga activitate a cercetătorului Iurie Colesnic.
16:00
Legendarul LeBron James, legitimat la Los Angeles Lakers, nu va fi în „cinci-ul" de bază la evenimentul All-Star Game. Tradiționalul meci anual al vedetelor din liga profesionistă nord-americană de baschet masculin este programat pe 15 februarie la Los Angeles. James ratează un loc de titular pentru prima dată din 2005 și va trebui să aștepte până pe 1 februarie pentru a afla dacă va participa la un al 22-lea All-Star Game în cele 23 de sezoane de când joacă în NBA.
15:50
Președinția cipriotă a Consiliului UE: R. Moldova, printre statele pentru care extinderea rămâne o prioritate strategică # Radio Moldova
Autoritățile Ciprului, stat care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene (UE), includ în mod explicit Republica Moldova în lista statelor pentru care extinderea UE rămâne o prioritate strategică, alături de Ucraina, Balcanii de Vest și Turcia, subliniind rolul extinderii ca principal instrument geopolitic al Uniunii Europene.
15:30
Colaborare în domeniul protecției mediului: miniștrii din Moldova și România s-au întâlnit la Chișinău # Radio Moldova
R. Moldova și România discută despre posibilitatea creării unei arii naturale protejate comune. Totodată, cele două state intenționează să-și intensifice colaborarea în domenii precum gestionarea apelor, inventarierea pădurilor sau în cadrul programului de împădurire.
15:10
Bugetul municipiului Chișinău pentru anul 2026 riscă să nu fie votat, cel puțin nu în forma propusă de conducerea primăriei. Declarațiile au fost făcute de consilierii municipali din fracțiunile Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidului Socialiștilor (PSRM) la ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 20 ianuarie.
14:50
Deputații revin la muncă la începutul lunii februarie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat dispoziția prin care deputații sunt convocați pentru sesiunea de primăvară 2026 începând cu data de 2 februarie.
14:40
Ministerul Finanțelor: 631 de investitori și-au recuperat banii și dobânzile prin eVMS # Radio Moldova
Peste 104 milioane de lei au fost rambursate investitorilor care au procurat obligațiuni de stat prin platforma evms.md, marcând finalizarea cu succes a primului ciclu investițional derulat în acest format digital. Potrivit Ministerului Finanțelor, rambursarea integrală a sumelor investite și a dobânzilor aferente confirmă siguranța și eficiența mecanismului de investiții în valori mobiliare de stat.
14:40
Reconstrucția Ucrainei nu poate aștepta „după război”. R. Moldova, România și Ucraina pun bazele unui instrument economic comun # Radio Moldova
Reconstrucția Ucrainei trebuie pregătită din timp, prin coordonare regională, instituții funcționale și proiecte economice clare, nu amânată pentru perioada de după război. Miza acestui proces este refacerea infrastructurii și a economiei, precum și consolidarea stabilității regionale, atragerea investițiilor și crearea unor mecanisme durabile de cooperare între statele vecine.
Acum 6 ore
14:30
Superliga românească de fotbal: CS Universitatea Craiova a revenit în fotoliul de lider al clasamentului # Radio Moldova
CS Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii românești de fotbal. În ultima partidă a etapei a 22-a, gruparea condusă de portughezul Felipe Coelho a surclasat cu 4:0 în deplasare formația Petrolul Ploiești. Atacantul francezul Steven Nsimba a marcat două goluri în decurs de două minute. Mai întâi a înscris din penalty, după care și din afara careului cu un șut plasat.
14:20
Atenție la sobe și aparate de încălzit: Trei persoane, arse de vii într-o singură zi # Radio Moldova
Trei persoane au ars de vii în locuințele proprii pe parcursul zilei de luni, 19 ianuarie. Potrivit autorităților, incendiile au izbucnit din cauza nerespectării regulilor de siguranță la folosirea sobelor și a aparatelor electrice de încălzit.
14:10
Cetățenii din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Tighina (Bender) care dețin pașapoarte ale R. Moldova sunt mai numeroși decât cei care dețin acte de identitate de uz intern.
13:30
Satele rămân, primăriile se unesc: autoritățile explică reforma administrației publice locale # Radio Moldova
Autoritățile desfășoară consultări pentru reforma administrației publice locale. Anunțul a fost făcut marți de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, într-o postare pe rețelele sociale. El a precizat că modul cum va fi realizată această reformă va fi decis în urma consultărilor cu primarii, societatea civilă și cetățenii pe care i-a invitat la dialog. Potrivit lui Alexei Buzu, obiectivul este de a construi primării puternice, localități dezvoltate și servicii mai bune.
13:30
Un condamnat a evadat de la penitenciarul din Cricova: ANP cere sprijinul populației # Radio Moldova
Un bărbat aflat în detenție la Penitenciarul nr. 4 – Cricova este căutat de autorități după ce a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de muncă, anunță Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP).
13:20
Liga Campionilor revine în prim-plan! Primele meciuri din 2026 se vor desfășura în această seară # Radio Moldova
Arsenal Londra este singura echipă care nu a suferit nicio înfrângere, ba chiar n-a pierdut nici un punct în grupă unică din actuala ediție a Ligii Campionilor. Echipa antrenată de spaniolul Mikel Arteta obținut victorii pe linie în primele 6 etape, având și un golaveraj de excepție, 17:1.
13:10
Zeci de tineri cu rădăcini poloneze din Soroca învață gratuit limba strămoșilor: Pot obține burse de studii în Polonia # Radio Moldova
Zeci de copii și tineri din municipiul Soroca, care își trag rădăcinile din vița polonezilor, frecventează cursuri gratuite de limbă poloneză în cadrul Uniunii Poloneze.
13:10
12:50
Donald Trump dorește ca, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, să fie semnat statutul Consiliului Păcii - un organism în care toate deciziile ar depinde de el, iar aderarea ar costa 1 miliard de dolari. Liderii principalelor state europene nu doresc să rezolve problemele păcii alături de dictatori precum Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko, pe care președintele american i-a invitat să facă parte din noua structură, scrie publicația The Moscow Times.
12:50
CFM, reorganizată în 2026: „Am prevăzut în bugetul de stat resurse pentru subvenționarea CFM Infrastructură” # Radio Moldova
Reforma Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) ar urma să fie finalizată în prima jumătate a anului 2026 și prevede, între altele, divizarea în societăți separate: infrastructură, pasageri și marfă. Serviciilor de transport al persoanelor și mărfurilor ar urma să fi preluate de un agent economic, iar infrastructura feroviară, una critică pentru stat, va rămâne în gestiunea CFM, care nu va fi privatizată și va putea beneficia de subvenții din bugetul public.
12:40
Aproape 5.5 tone de ceai destinate consumatorilor din R. Moldova au fost reținute la frontieră, după ce analizele de laborator au demonstrat că produsul nu respectă standardele de siguranță alimentară. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dispus returnarea lotului de ceai către producător.
Acum 8 ore
12:30
Comisia Electorală de la Comrat începe de miercuri, 21 ianuarie, primirea documentelor pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă și a candidaților la alegerile regionale din 22 martie. Perioada de depunere a actelor se va încheia pe 20 februarie. Primii pretendenți la mandatul de ales în Adunarea Populară (AP) și-au anunțat deja intențiile.
12:30
Tenismena româncă Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Într-o partidă din prima rundă, Sorana a învins-o pe nemțoaica Eva Lys, scor 3:6, 6:4, 6:3. Sorana a încheiat partida cu 9 ași, a avut mai puține mingi direct câștigătoare, dar a comis și mai puține erori neforțate. De asemenea, Sorana a avut un procentaj mai bun la mingile de break fructificate.
12:10
Valeriu Cojocaru, condamnat în dosarul angajărilor fictive de la MAI, acuză „persecuții politice”: Se află în Ungaria # Radio Moldova
Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției Operațiuni Speciale (DOS) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), condamnat, pe 19 ianuarie, la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajării fictive în această structură a lui Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, confirmă că nu se află în R. Moldova.
12:10
Ministrul Apărării a inițiat o anchetă după ce un militar s-a rănit cu arma din dotare # Radio Moldova
Un militar al Armatei Naționale s-a rănit, în dimineața zilei de marți, 20 ianuarie, cu arma din dotare într-o unitate din garnizoana Florești, unde își efectuează serviciul prin contract, anunță Ministerul Apărării.
11:50
Mită de 50.000 de euro la Șoldănești într-un dosar de trafic de ființe umane: un bărbat, reținut de CNA # Radio Moldova
Un bărbat din raionul Șoldănești a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru 72 de ore, fiind suspectat de luare de mită. Potrivit oamenilor legii, acesta ar fi cerut 50.000 de euro pentru a „elibera” un învinuit, cercetat penal într-un dosar de trafic de persoane.
11:40
A șantajat o femeie cu poze intime în timp ce se afla după gratii și va mai sta 12 ani la închisoare # Radio Moldova
Un bărbat de 34 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, după ce a primit, timp de șase ani, 34 de mii de euro de la o femeie pe care o șantaja cu poze intime. Ulterior, când a ieșit de la pușcărie, a forțat victima să-i cumpere și un automobil.
11:30
11:30
„Instrumente de învățare mai bune și mai atractive”: Ce prevede reforma manualelor demarată de MEC # Radio Moldova
Manuale colorate, mai atractive și structurate pe volume sau digitale, elaborate în baza unui nou curriculum, iar pentru unele discipline - bazate pe modele de succes din Uniunea Europeană. Totodată, profesorii vor fi sprijiniți prin instruiri și evaluări obiective, potrivite noilor standarde educaționale, afirmă responsabilii de la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), care au lansat „reforma manualelor” începând din 2026. Schimbările anunțate inspiră optimism profesorilor și autorilor de manuale.
11:00
Ajutor pentru șase localități din R. Moldova: Autospeciale pentru stingerea incendiilor, donate de Voievodatul Wielkopolska din Polonia # Radio Moldova
Șase localități din Republica Moldova au primit, în anul 2025, autospeciale pentru intervenții în caz de incendii, menite să sporească siguranța locuitorilor. Autospecialele au fost donate de Voievodatul Wielkopolska din Polonia, cu sprijinul Uniunii Europene și al Solidarity Fund PL în Moldova.
10:40
Revista presei internaționale | Davos 2026: procesul de pace pentru Ucraina, umbrit de problema Groenlandei # Radio Moldova
Presa internațională continuă să comenteze disputele transatlantice pe tema Groenlandei, care influențează agenda Forumului Economic Mondial de la Davos, marginalizând Ucraina și generând tensiuni între Statele Unite și Europa. Publicațiile străine analizează impactul presiunilor comerciale și al tarifelor anunțate de Donald Trump, precum și intenția liderului american de a crea un „Consiliu al Păcii”, inclusiv cu participarea lui Vladimir Putin. În paralel, presa reflectă nemulțumirea iranienilor față de promisiunile neîndeplinite ale lui Trump privind sprijinul pentru protestatari.
10:40
Indexarea economiilor din perioada sovietică: cine beneficiază și cum pot fi ridicați banii în 2026 # Radio Moldova
Ministerul Finanțelor a inițiat, pe 19 ianuarie, plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii, care nu și-au putut recupera, după destrămarea Uniunii Sovietice, economiile depuse la bancă. Eligibile sunt persoanele născute până în anul 1991 inclusiv, care au depus cereri de înregistrare până la 31 decembrie 2025, precum și pentru persoanele care nu au ridicat aceste sume în anii precedenți.
Acum 12 ore
10:20
Foști funcționari, cercetați penal pentru predarea infrastructurii petroliere de la aeroport companiei Lukoil: Reacția ex-ministrului Valeriu Lazăr # Radio Moldova
Foști funcționari de la Ministerul Economiei ar putea fi cercetați penal pentru tranzacția prin care companiei ruse Lukoil i-a fost predată, în 2005, infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, anunță vicepremierul Vladimir Bolea. Ministrul din acea perioadă, Valeriu Lazăr, susține însă că Ministerul Economiei nu a avut competențe legate de asemenea tranzacții.
10:20
Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a declarat că este prea devreme pentru a evalua impactul economic al tensiunilor privind Groenlanda, deși ar putea fi un obstacol în calea creșterii, transmite Bloomberg.
10:10
Revista presei | R. Moldova părăsește definitiv CSI; Ion Ceban și Zinaida Greceanîi, martori ai apărării în dosarul „Kuliok” # Radio Moldova
Din presa națională aflăm că R. Moldova face ultimii pași spre ieșirea din Comunitatea Statelor Independente, fondată după destrămarea URSS. Pe primele pagini ale publicațiilor naționale mai citim că Judecătoria Buiucani l-a condamnat la închisoare pe Alexandru Pînzari, fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, într-un dosar privind angajarea fictivă în Poliție a lui Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, care, la fel, a fost condamnat în acest caz.
10:10
10:10
R. Moldova a importat 40 de milioane de metri cubi de gaze lichefiate din SUA. Extinderea Coridorului Vertical, în discuție # Radio Moldova
Republica Moldova a importat, începând cu luna aprilie 2024, aproximativ 40 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate, livrate prin terminalul Alexandroupolis din Grecia. Informația a fost comunicată de Ministerul Energiei, după vizita de lucru a ministrului Dorin Junghietu în Statele Unite ale Americii, unde au fost discutate situația energetică a țării, securitatea aprovizionării, inclusiv posibilitatea extinderii și dezvoltării Coridorului Vertical de gaze naturale, din Grecia spre Republica Moldova.
09:30
Avertisment | Criza provocată de Trump amenință NATO, iar Europa rămâne vulnerabilă fără sprijinul SUA # Radio Moldova
Declarațiile președintelui american Donald Trump despre cumpărarea Groenlandei reprezintă un risc fără precedent pentru stabilitatea relațiilor transatlantice și pot pune în pericol însăși funcționarea NATO, a avertizat istoricul Daniel Citirigă, decanul Facultății de Istorie a Universității din Constanța, România, la Radio Moldova.
08:50
Un bărbat de 33 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru că a agresat un polițist, comunică Procuratura Generală.
08:40
Capitala Ucrainei a fost din nou ținta unui atac rusesc în noaptea de luni spre marți, 20 ianuarie, fiind lovită cu rachete balistice și drone. Explozii puternice au fost auzite în mai multe cartiere ale orașului, iar consecințele se resimt în special pe malul stâng al Kievului, unde sunt raportate întreruperi de apă, energie electrică și agent termic, scrie UNIAN.
08:40
Congresul Mondial Evreiesc a lansat campania internațională „WeRemember” („Ne amintim”) cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului, marcată anual pe 27 ianuarie. Inițiativa are drept scop păstrarea vie a memoriei victimelor Holocaustului și atragerea atenției asupra pericolelor generate de ură, antisemitism și negarea istoriei.
08:00
„R. Moldova nu are garanția securității”: În ce condiții autoritățile de la Chișinău ar putea pune problema reunirii cu România # Radio Moldova
Autoritățile de la Chișinău ar putea pune problema reunirii R. Moldova cu România, după modelul anului 1918, în cazul în care Federația Rusă s-ar apropia periculos de granițele noastre, amenințându-i suveranitatea și integritatea teritorială și punând în pericol viața cetățenilor, afirmă vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe.
