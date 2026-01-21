Exercițiu al NATO în Groenlanda, solicitat de Franța: Strategia lui Trump privind Groenlanda ar putea distruge Alianța Nord-Atlantică
Radio Moldova, 21 ianuarie 2026 11:20
Franța a solicitat organizarea unui exercițiu NATO în Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, și s-a declarat pregătită să contribuie la acesta, a anunțat biroul președintelui Emmanuel Macron pe 21 ianuarie, potrivit Reuters.
• • •
